Conexiones entre una operaci贸n antianarquista en Italia con Berl铆n

El 12 de junio de 2020, la Operaci贸n Bialystok tuvo lugar en Italia. Otro ataque al ambiente anarquista, que se incorpora a la larga tradici贸n de ataques del estado contra las estructuras e individuos rebeldes. Los principales actores de esta 芦operaci贸n禄 son dos fiscales y sus fisgones del ROS 鈥 el 芦Grupo de Operaciones Especiales禄 (acr贸nimo: ROS), el 煤nico cuerpo de investigaci贸n de los Carabinieri con jurisdicci贸n tanto sobre el crimen organizado como sobre el terrorismo. Con mucha firmeza y mucha chapuza investigativa, desde la presentaci贸n del libro 芦Los anarquistas de Bialystok禄 (que fue traducido al italiano a principios de 2018) y el ataque incendiario provocado contra un cuartel de los Carabinieri en el mismo a帽o, han tratado de establecer conexiones personales de compa帽erxs y han mantenido a lxs 芦sospechosxs禄 bajo completa vigilancia durante meses. El resultado de todo esto fue una peque帽a monta帽a de sumarios de investigaci贸n a los que apenas les falta imaginaci贸n. Y sin embargo -puede parecer absurdo- el resultado de estas investigaciones fue que se ejecutaron cinco 贸rdenes de detenci贸n y dos arrestos domiciliarios el d铆a de la 芦operaci贸n禄. Como resultado, lxs compa帽erxs detenidxs estuvieron en prisi贸n preventiva durante 9 meses. El 煤ltimo en ser liberado recientemente, Claudio, pas贸 13 meses en prisi贸n preventiva, la mayor parte de ellos en r茅gimen de aislamiento. Pero si hubiera dependido de los ROS y de los fiscales romanos, la magnitud de esta operaci贸n habr铆a sido mucho m谩s dr谩stica y grande. Pues el objetivo de la investigaci贸n s贸lo se ha aclarado ahora gracias a la evaluaci贸n meticulosa de los sumarios actualmente disponibles.

Una breve retrospectiva: En la operaci贸n 芦Bialystok禄, el motivo para las investigaciones fue el libro 芦Los anarquistas de Bialystok禄, que se hab铆a publicado poco antes. Este libro trata de las intervenciones e experiencias de los grupos anarquistas a principios del siglo XX en la ciudad polaca de Bialystok. Independientemente de esto, la investigaci贸n tambi茅n se ocup贸 de supuestas 芦reuniones conspirativas禄, como la presunta reuni贸n 芦clandestina禄 芦Dire e Sedire禄 (Di y Conspira) y otros actos de expresi贸n de solidaridad con los afectados por la Operaci贸n P谩nico (2017-2019). Otro aspecto importante fue el pasado 芦combatiente禄 de los respectivos sospechosos, as铆 como las relaciones personales, solidarias y 芦pol铆tico-ideol贸gicas禄 entre lxs compa帽erxs. La pizca de sal que faltaba para finalizar la sopa de los fisgones eran las acciones directas, que en parte estaban firmadas con 芦FAI/FRI禄 鈥 la 芦Federazione Anarchica Informale 鈥 Fronte Rivoluzionario Internazionale禄 / 芦Federaci贸n Anarquista Informal 鈥 Frente Revolucionario Internacional禄 las cuales son una agrupaci贸n anarquista que actua a nivel internacional. El planteamiento de la fiscal铆a se basaba en el 芦delito ideol贸gico禄 o 芦delito de pensamiento禄 que se imputaba de forma generalizada a lxs anarquistas y que tambi茅n serv铆a como condici贸n previa te贸rica de los 芦delitos pr谩cticos禄. R谩pidamente, todas las supuestas pruebas circunstanciales, relaciones, eventos p煤blicos y acciones fueron arrojadas a la misma olla, para luego ser cocinadas a fuego lento por los fisgones del estado. A la fiscal铆a le encanta aderezar esta sopa con informaci贸n de investigaciones anteriores o de otro tipo, y los jueces de instrucci贸n se alegran del plato caliente que se les sirve. En Italia esta es una receta bien conocida: es eficaz a corto plazo, pero a largo plazo, en relaci贸n con todas las operaciones y detenciones de los 煤ltimos a帽os, ha sido bastante en vano. Para lxs anarquistas y muchos 谩mbitos/c铆rculos, esto significa que tienen que ocuparse de sus presxs y otros trabajos represivos, as铆 como de lxs afectadxs (por arrestos domiciliarios, vigilancia especial, dispositivos telem谩ticos, 芦DASPO禄 / prohibiciones de presencia en eventos deportivos, reprimendas verbales y otras condiciones). Evidentemente que esto destroza los nervios, pero la idea de la destrucci贸n de esta sociedad y el deseo de libertad no se rompe en absoluto con esto. As铆 lo demuestran, entre otras cosas, las innumerables acciones que se repiten y los numerosos proyectos de publicaciones en Italia.

En general, las investigaciones de la ROS en los 煤ltimos a帽os se han centrado en las conexiones entre individuos, estructuras, okupaciones y presuntos c铆rculos de conspiraciones. Crean una visi贸n del mundo en la que lxs anarquistas se dividen en los que act煤an durante el d铆a y los que act煤an en la oscuridad de la noche. De ah铆 su distinci贸n deliberada entre anarquistas buenos y malos, con el objetivo de crear divisiones. Este enfoque puede verse en particular en la Operaci贸n Scripta Manent.

En la 煤ltima d茅cada, varias okupas e infoshops/bibliotecas en Italia fueron declaradas como supuestos nidos de terror y, por tanto, fueron vigilados, vigilados con micr贸fonos, pinchadas e incluso parcialmente desalojadas. Se han llevado a cabo continuamente diversas operaciones represivas contra el movimiento anarquista. De las investigaciones actuales se desprende que el movimiento anarquista nacional e internacional est谩 aparentemente muy bien conectado y supuestamente tiene y mantiene buenas relaciones entre s铆. Los que conocen un poco la 芦escena禄 italiana y su historia probablemente hayan le铆do las 煤ltimas frases de forma similar muchas veces anteriormnete. Hasta aqu铆, nada 芦nuevo禄: primero los ROS investigan con empe帽o y luego, cuando han hilado suficiente material, buscan la m谩s ambiciosa persecuci贸n en materia antiterrorista. La reci茅n nacida DNAA est谩 hecha para esto: la 芦Direcci贸n Nacional de Lucha contra la Mafia y el Terrorismo禄 consiste en la fiscal铆a antimafia de todo el pa铆s con un total de 20 fiscales. La DNAA desempe帽a la funci贸n de coordinar las investigaciones llevadas a cabo por las distintas Direcciones Regionales Antimafia (DDA) en los casos de delincuencia organizada. Hay que recordar que para cualquier fiscal, un posible golpe represivo contra presuntos 芦terroristas禄 es siempre una buena oportunidad para dar un salto en su carrera. En general, parece que las unidades especiales/ROS quieren marcar la pauta, es decir, determinan qu茅 芦pruebas禄 son suficientes para cada cargo. La acusaci贸n parece m谩s bien un medio para conseguir un fin. Por lo tanto, lo 煤nico que falta es que el juez de instrucci贸n correspondiente apruebe la operaci贸n, lo que suele hacer sin muchas dudas. En el curso de estos procedimientos, a menudo se acusa tambi茅n a todo el entorno (solidario), ya que tambi茅n se sospecha y se considera que forma parte de una 芦red terrorista禄. Como dice el refr谩n: 芦De tal palo tal astilla禄. Un precedente decisivo fue la operaci贸n 芦Scripta Manent禄 en 2016 (芦Verba volant, scripta manent禄 significa tanto como: Las palabras se desvanen, los escritos permanecen). Estas investigaciones incluyeron el grupo local anarquista de la Cruz Negra Anarquista en Roma y los encuentros solidarios de 芦A testa alta禄 (芦Con la cabeza alta禄). Estos 煤ltimos fueron encuentros anunciados p煤blicamente para informar sobre la situaci贸n de Nicola y Alfredo, que hab铆an reclamado los disparos de rodilla contra el director de la industria nuclear Adinolfi y recibieron duras condenas de prisi贸n por ello. Los 煤ltimos veredictos del juicio fueron en segunda instancia. Anna Beniamino fue condenada a 16 a帽os y 6 meses. Alfredo Cospito a 20 a帽os. Nicola Gai a 1 a帽o y 1 mes. Alessandro Mercogliano fue absuelto de todos los cargos. Marco Bisesti fue condenado a 1 a帽o y 9 meses por 芦incitaci贸n al delito禄. Las condenas por 芦asociaci贸n subversiva con fines terroristas y atentado contra el orden democr谩tico禄 se confirmaron repetidamente para Anna, Alfredo y Nicola. Est谩n relacionados con las publicaciones de 芦Croce Nera Anarchica禄, una revista y un sitio web, y con la gesti贸n de otros sitios web que hab铆an sido acusados en el juicio. Hasta aqu铆 el precursor represivo que fue decisivo para seguir investigando el movimiento anarquista. En general, las autoridades represivas italianas consideran que se trata de un juicio exitoso. Esto cre贸 una especie de base para muchas investigaciones posteriores.

Volvamos al presente y al juicio de 芦Bialystok禄. Una vez m谩s, la fiscal铆a y sobre todo el ROS han sido tan ambiciosos e inventivos como de costumbre. Seg煤n las siglas FAI/FRI = Federaci贸n Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional, la sospecha de los fisgones del Estado era evidente de que pod铆a haber una red internacional. 驴Pero por d贸nde deben empezar? Durante la investigaci贸n en Italia, se intent贸 extender el caso a Francia, pero faltaban personas de referencia locales que fueran adecuadas a nivel 芦ideol贸gico禄 y 芦pr谩ctico禄 desde el punto de vista de los investigadores. Aunque hubo algunas acciones de solidaridad con las v铆ctimas de la Operaci贸n Scripta Manent en Francia, sobre todo despu茅s de la convocatoria 芦Per un giugno pericoloso禄 (芦Por un junio peligroso禄) en el verano de 2019, aparentemente las pistas eran demasiado escasas para seguir husmeando en direcci贸n a 芦Francia禄. Por lo tanto, el objetivo era Sudam茅rica, ya que de vez en cuando los anarquistas viajan desde all铆 a la capital italiana. En esta ocasi贸n, Grecia ocupaba un lugar menos destacado, aunque algunos viajes de anarquistas italianos hab铆an sido anotados y destacados en los sumarios. 隆Pero ahora apareci贸 el gran golpe para las autoridades italianas! Una persona conocida por la polic铆a -que estaba bajo vigilancia en ese momento (principios de septiembre de 2018) y que ya estaba siendo investigada en el curso del juicio 芦Scipta Manent禄- fue invitada a una charla sobre 芦La represi贸n en Italia禄 en Berl铆n. Este suceso tuvo lugar a mediados de septiembre de 2018 y posteriormente fue el detonante de toda una serie de maniobras represivas por parte de los polic铆as italianos. Se localiz贸 a una persona residente en Berl铆n que estaba en contacto telef贸nico con la persona italiana vigilada. Tras algunas investigaciones de los fisgones, les pareci贸 claro que esta persona de contacto podr铆a ser interesante para ellos. Encajaba en el patr贸n porque hab铆a vivido en Italia durante muchos a帽os, habla italiano y alem谩n con fluidez, se relaciona con anarquistas en ambos pa铆ses y parec铆a perfecta para el castillo de naipes de los polic铆as italianos por su biograf铆a 芦combativa禄. El momento clave que iba a dar inicio a nuevas investigaciones fue una acci贸n de la 芦c茅lula Amad Ahmed FAI禄 en Wedding, un mes despu茅s del acto informativo con lxs compa帽erxs italianxs en Berl铆n. La conexi贸n hilada entre la llamada telef贸nica interceptada, la charla y la acci贸n en Wedding reforz贸 la sospecha de los investigadores de que el sospechoso en Berl铆n deb铆a hablar un dialecto italiano similar al de Alfredo Cospito (considerado por el Estado como el 芦l铆der ideol贸gico禄 de la FAI/FRI), (!). Esta suposici贸n se basaba en una frase de la carta de confesi贸n de la 芦c茅lula Amad Ahmed FAI/FRI禄. All铆 se dirigi贸 directamente a Alfredo y la frase sospechosa dec铆a: 芦Aunque no hablemos el mismo dialecto, Alfredo, nos seguimos entendiendo鈥β Seg煤n el ROS, se puede concluir que los autores hablan italiano y que proceden de una regi贸n italiana cercana, pero no igual, a Alfredo. Y as铆, las unidades antiterroristas italianas siguen jugando con su castillo de naipes.

Posteriormente, el ROS hizo varias peticiones a la fiscal铆a romana para que enviara a Berl铆n las denominadas Orden Europea de Investigaci贸n en materia penal (OEI) : La primer OEI -noviembre de 2018- fue una petici贸n del sumario de investigaci贸n sobre un incendio provocado en Berl铆n-Wedding en octubre de 2018, al que una c茅lula de la FAI/FRI hab铆a reclamado su autor铆a. El segundo OEI -a principios de febrero de 2019- era para validar la certeza de la residencia real de la supuesta persona de contacto alemana y se solicitaron los antecedentes penales y otras anotaciones, o registros. La siguiente maniobra -a mediados de febrero de 2019- fue la emisi贸n de una Orden de Detenci贸n Europea contra la persona de contacto por una condena de prisi贸n pendiente en Italia con el objetivo de trasladar al condenado desde Alemania a Italia. En los sumarios de la investigaci贸n hab铆a una nota del ROS, que esperaba que la extradici贸n o la llamada 芦internacionalizaci贸n禄 de la orden de detenci贸n les proporcionara m谩s informaci贸n sobre la conexi贸n entre la FAI/FRI italiana y su supuesta rama berlinesa. Su estrategia no funcion贸. La persona de contacto, que ahora se ha convertido en sospechosa (en virtud del art铆culo 270 bis 鈥 asociaci贸n subversiva con fines terroristas y de socavar el orden democr谩tico), tiene la nacionalidad alemana y, por tanto, puede oponerse a la extradici贸n. Por el momento, la extradici贸n a Italia no es posible mientras el sospechoso se encuentre en la RFA. Tras este contratiempo, el tercer OEI -junio de 2019- iba a ser enviado a la fiscal铆a de Berl铆n. Esta vez, se exigi贸 un 芦registro corporal禄 y un registro domiciliario de la persona ahora sospechosa, as铆 como de lxs compa帽erxs de piso. Una vez m谩s, los sue帽os h煤medos de la Inquisici贸n romana estaban a punto de estallar. La fiscal铆a de Berl铆n no cumpli贸 con el OEI y justific贸 su negativa con el hecho de que el incendio provocado y la FAI/FRI no est谩n clasificados como 芦terroristas禄 y que hay una falta de acusaciones concretas contra el sospechoso. Las fantas铆as de la ROS parecen tan rid铆culas o 芦aventureras禄 que ni siquiera sus colegas alemanes pudieron convencerse. Es notable que debido a este desacuerdo entre los inquisidores, su procesamiento se detiene brevemente. Sin embargo, se puede encontrar en los archivos que el 芦sospechoso de Berl铆n禄 fue intervenido y geolocalizado por el ROS en el per铆odo comprendido entre diciembre de 2018 y febrero de 2019. Me pregunto qui茅n les dio la autoridad para hacer esto.

Seg煤n las autoridades italianas, todos estos proyectos de represi贸n deber铆an haber tenido lugar un a帽o antes de la ejecuci贸n real de la operaci贸n 芦Bialystok禄. Si la detenci贸n del sospechoso en Berl铆n hubiera tenido 茅xito o si se hubieran encontrado pruebas sospechosas durante un registro domiciliario, esto probablemente habr铆a dado lugar a una operaci贸n independiente a nivel internacional. Ahora, sin embargo, el juicio contra lxs acusadxs en el caso 芦Bialystok禄 ha comenzado el 14.12.2020. Las investigaciones se han completado contra lxs anteriores acusadxs y hasta ahora no ha ocurrido nada en Berl铆n. Sin embargo, esto no significa que los maderos no sigan interviniendo tel茅fonos y/o observando a las personas en el curso de las investigaciones previas. En cualquier caso, uno de los principales maderos del ROS, el comandante teniente coronel 芦Luigi Imperatore禄, estar谩 sin duda decepcionado por no haber podido ampliar su campo de batalla por el momento. Es dudoso que haya una condena en el actual juicio contra lxs compa帽erxs, porque hasta ahora las pruebas -oh que maravilla- no se han sostenido y han sido refutadas en algunas partes. El pen煤ltimo d铆a del juicio, el juez cit贸 al testigo 芦Imperatore禄 para que declarara, entre otras cosas, sobre la supuesta conexi贸n alemana, ya que se considera una hip贸tesis de investigaci贸n.

No ser铆a sorprendente que en la pr贸xima ola de represi贸n Berl铆n y/o otros pa铆ses fueran el objetivo de las autoridades investigadoras, al contrario, es de esperar. La ventaja es que ahora, con este anuncio/notificaci贸n, el movimiento, as铆 como cualquier persona que encaje en el patr贸n, podr铆a prepararse para posibles ataques del Estado. Para el registro no autorizado del sospechoso en Berl铆n, se habr铆an buscado tel茅fonos m贸viles, ordenadores, memorias USB, discos duros, publicaciones sobre el anarco-insurreccionalismo (concretamente el texto 芦El autismo de los insurgentes禄) y la correspondencia de la c谩rcel con lxs presxs italianxs. Sin embargo, esto no debe llevar al que se quemen por p谩nico algunos folletos, ni al cese de la correspondencia con lxs compa帽erxs encarceladxs. Con astucia y artima帽as, todo el mundo debe intentar dificultar al m谩ximo que las autoridades descubran nuestras comunicaciones y relaciones.

Por 煤ltimo, cabe preguntarse qu茅 piensan las autoridades de este pa铆s de todo esto. Es concebible que uno o dos funcionarios de la LKA est茅n ahora cabreados porque las autoridades italianas se limitan a pasar sumarios de investigaci贸n sensibles (隆no te preocupes, algunos pasajes del texto tambi茅n fueron tachados por los censores! 馃槈 ). Tal vez tambi茅n est茅n cabreados porque el ROS se limita a pinchar tel茅fonos m贸viles en territorio alem谩n o a investigar por su cuenta. Por otro lado, los italianos estar谩n molestos porque toda esta informaci贸n lleg贸 a Berl铆n. Y si estas pocas l铆neas les causan problemas a las autoridades, eso s贸lo puede ser agradable. Lo que est谩 claro es que la gente que vive en Berl铆n y que potencialmente encaja en esta enrevesada red de la polic铆a est谩 ahora prevenida.

Por 煤ltimo, lo que hay que mencionar expl铆citamente es que este texto no es un distanciamiento general de los m茅todos y formas de organizaci贸n desde una perspectiva anarquista, ni tampoco le importan las categor铆as legales de 芦culpable禄/禄inocente禄. 隆No! Este texto trata de mostrar c贸mo funciona la represi贸n actual y c贸mo el Estado puede llevar a cabo, y de hecho lo hace, represalias estrat茅gicas contra sus enemigos. Incluso si las 芦condiciones italianas禄 (represi贸n masiva y amplia contra el movimiento anarquista) no se han alcanzado (todav铆a) en la RFA, la Inquisici贸n Romana podr铆a interpretarse como un presagio de la direcci贸n que puede tomar la represi贸n鈥 En los 煤ltimos a帽os y meses, ha habido una serie de redadas estatales, allanamientos y juicios del 搂129 en los que los fisgones del Estado han tratado de crear redes para actuar contra todo un movimiento o medio.

La evaluaci贸n de los sumarios y las jornadas de juicio publicadas hasta ahora tiene un enfoque puramente anal铆tico hasta este momento y quiere situarse al lado del texto publicado por algunos de los acusados a finales de enero de 2022, 芦ACTUALIZACI脫N DE MEDIDAS Y PROCESOS POR LA OPERACI脫N BIALYSTOK禄 (https://anarquia.info/italia-actualizacion-de-medidas-y-procesos-por-la-operacion-bialystok/). Para concluir este texto casi sin perspectiva, conviene en este punto citar las palabras que una vez escribi贸 un compa帽ero: 芦Atacar significa golpear, destruir, incendiar, volar, matar, desarraigar, barrer de la faz de la tierra, aunque s贸lo sea la peque帽a realidad que podemos captar ante nuestros ojos.禄

隆Golpe tras golpe contra las autoridades!

隆Por la anarqu铆a!

FROM ROME TO BIALYSTOK, PASSING BY BERLIN

What has an anti-anarchist operation in Italy got to do with Berlin?

Operation 芦Bialystok禄 took place in Italy on 12 June 2020. Yet another attack on the anarchist milieu, adding to the long tradition of state attacks against rebellious structures and individuals. Main actors in this 芦operation禄 are two prosecutors and their snoops from the ROS 鈥 the 芦Group for Special Operations禄 (acronym: ROS), the only Carabinieri investigative body with jurisdiction over both organized crime and terrorism. With a clenched fist and a lot of clumsy detective work, they have been trying to establish personal connections of comrades and completely monitor 芦suspects禄 for months since the book launch of 芦The Anarchists of Bialystok禄 (which was translated into Italian in early 2018) and the arson attack against a Carabinieri barracks in the same year. This produced a small mountain of files, filled with lots of imaginative information. And yet 鈥 it may sound absurd 鈥 the result of these investigations was that on the day of the 芦operation禄 five arrest warrants and two house arrests were executed. As a result, the arrested comrades were in custody for 9 months. The last one to be released recently, Claudio, was in custody for 13 months and the mostly in solitary confinement. But if it had been up to the ROS and the Roman prosecutor鈥檚 office, the scale of this operation would have been much more drastic and larger. Because the intended goal of the investigations became clear only by the meticulous evaluation of the currently available files.

A brief recap: The focal point of Operation Bialystok was the book 芦The Anarchists of Bialystok,禄 which had only recently been published. This book is about the interventions and experiences of anarchist groups at the beginning of the 20th century in the Polish city of Bialystok. Apart from that, the investigation also dealt with alleged 芦conspiratorial meetings禄, such as the alleged 芦clandestine禄 meeting 芦Dire e Sedire禄 (Say and Conspire) and other acts expressing solidarity with those affected by Operation 芦Panico禄 (2017-2019). Another important aspect were the 芦militant禄 biographies of the suspects, as well as the personal, supportive and 芦political/ideological禄 relations between comrades. Finally, the missing pinch of salt, which completed the soup of the snoopers, were those direct actions that had in part been signed with 芦FAI/FRI禄 鈥 the 芦Federazione Anarchica Informale 鈥 Fronte Rivoluzionario Internazionale禄 / 禄 Informal Anarchist Federation 鈥 International Revolutionary Front禄 are an anarchist grouping that operates internationally. The approach of the public prosecutor鈥檚 office was based on the 芦ideological offense禄 or 芦thoughtcrime禄 generally imputed to those anarchists. It also served as a theoretical prerequisite for 芦practical offenses禄. All of the alleged circumstantial evidence, relationships, public events and actions were quickly thrown into the pot and then slowly simmered by the state snoopers. The prosecution loves to spice up this soup with information from older or other investigations, and the judges are pleased with the warm dish that is served to them. In Italy, this is a well-known recipe 鈥 it is effective in the short term, but in the long term, in relation to all the operations and detentions of the past years, quite unsuccessful. For anarchists and several contexts this means that they have to take care of their prisoners and other repression work, as well as those affected (by house arrests, special surveillance, ankle cuffs, 芦DASPO禄 / residence bans at sporting events, verbal reprimands and other restrictions). Naturally, this can be nerve-wracking, but it does not break the idea of destroying this society and the desire for freedom. This can be seen, among other things, in the countless actions that take place again and again and the numerous publishing projects in Italy.

ROS investigations in recent years have generally focused on connections between individuals, structures, squats, and suspected conspiratorial relationships in Italy. This creates a worldview in which anarchists are divided into those who act during the day and those who act in the dark at night. Hence their deliberate distinction between good and bad anarchists 鈥 with the aim of creating divisions in the movement and further isolating the prisoners and defendants from it. This approach can be seen in particular with Operation Scripta Manent.

Over the past decade, several squats and infoshops/libraries in Italy have allegedly been declared terror nests, and have therefore been observed, bugged, wiretapped, and even partially evicted. Various repressive operations against the anarchist movement have taken place continuously. According to the current investigations, the nationwide and international anarchist movement seems to be very well networked and allegedly has and maintains good relations with each other. Anyone who knows a bit about the Italian 芦scene禄 and its history has probably read this summary in a similar form many times before. Nothing 芦new禄 so far: first, the ROS investigate diligently and then, when they have spun together enough material, they seek out the most ambitious anti-terrorism prosecutor鈥檚 office. The newly born DNAA is made for this 鈥 the 芦National Directorate for Anti-Mafia and Counter-Terrorism禄 consists of the nationwide anti-mafia prosecutor鈥檚 office with a total of 20 prosecutors. DNAA鈥 s function is to coordinate the investigations carried out by the various regional anti-mafia directorates (DDA) regarding organized crime. It is important to remember that for any prosecutor, a possible repressive strike against suspected 芦terrorists禄 is always a great opportunity for a career jump. In general, it seems that the special units/ROS call the shots, i.e. they determine which 芦evidence禄 is sufficient for which charge. The prosecution seems to be more of a means to an end. Thus, all that is missing is the appropriate judge who is to approve the operation, which they usually do without much hesitation. In the course of these proceedings, the entire (solidarity) environment is often accused as well, since it is also suspected and considered to be part of a 芦terrorist network禄. As the saying goes, 芦The apple doesn鈥檛 fall far from the tree禄.

A crucial precedent was the operation 芦Scripta Manent禄 in 2016 (芦Verba volant, scripta manent禄 means something like: The words fade away, the writings remain). These investigations included the local Anarchist Black Cross group in Rome and the solidarity meetings of 芦A testa alta禄 (芦With head held high禄). The latter were publicly announced meetings about the situation of Nicola and Alfredo, who had claimed to the knee shots against Atomic Industry Manager Adinolfi and had received heavy prison sentences for it. The latest verdicts in this trial were in the second instance. Anna Beniamino was sentenced to 16 years and 6 months. Alfredo Cospito to 20 years. Nicola Gai to 1 year and 1 month . Alessandro Mercogliano was cleared of all charges. Marco Bisesti was sentenced to 1 year and 9 months for 芦incitement to crime禄. The sentences for 芦subversive association with the aim of terrorism and undermining the democratic order禄 were confirmed repeatedly for Anna, Alfredo and Nicola. They referred to the publications of 芦Croce Nera Anarchica禄 magazine and the website, as well as to the administration of some other websites that had been accused in the trial. As far as the repressive precursor that was decisive to further investigate the anarchist movement. All in all, the Italian repressive authorities consider this a successful trial. It created a kind of foundation for many further investigations.

Let鈥檚 return to the present and the 芦Bialystok禄 trial. As usual, the prosecution and the ROS in particular have been ambitious and inventive. Based on the abbreviation FAI/FRI = Informal Anarchist Federation/Revolutionary International Front, it was obvious to the state snoopers that there could be an international network. But where to begin? During the investigation in Italy, an attempt was made to extend the case to France, but there were no local people who fit the bill on an 芦ideological禄 and 芦practical禄 level in the view of the investigators. Although there were some solidarity actions in France with those affected by Operation Scripta Manent, especially after the call 芦Per un giugno pericoloso禄 (芦For a dangerous June禄) in the summer of 2019, it seems that the clues were too few to continue sniffing in the direction of 芦France禄. Therefore, South America was targeted, since every now and then anarchists from there travel to the Italian capital. This time Greece was less in the focus, although still some journeys of Italian anarchists had been noted and highlighted in the files. Now, however, for the Italian authorities, the big sting appeared! Somebody known to the police 鈥 who was under surveillance at the time (beginning of September 2018) and who was already being investigated in the course of the 芦Scipta Manent禄 case 鈥 was invited to Berlin for an information event on 芦Repression in Italy禄. This event took place in mid-September 2018 and subsequently triggered a whole series of repressive measures by the Italian cops. A Berlin-based person was found who was in telephone contact with the Italian person under surveillance. After some research by the snoops, it seemed clear to them that this contact person could be interesting for them. She fit the pattern, because she had lived in Italy for many years, speaks Italian and German fluently, hangs out with anarchists in both countries and seemed perfect for the house of cards of the Italian cops because of her 芦militant禄 biography. The key moment that should initiate further investigations came from an action of the 芦Amad Ahmed FAI cell禄 in Wedding, one month after the information event with the Italian comrades in Berlin. The spun connection between the intercepted phone call, the information event and the attack in Wedding, strengthened the investigators鈥 suspicion that the suspect in Berlin must speak a similar Italian dialect as Alfredo Cospito (who is considered by the state to be the 芦ideological leader禄 of the FAI/FRI). This suspicion was based on a sentence in the statement of responsibility of the 芦Amad Ahmed FAI/FRI cell禄. Here they addressed Alfredo directly with the suspicious sentence: 芦Even if we don鈥檛 speak the same dialect, Alfredo, we still understand each other鈥β. According to the ROS, it can be concluded that the authors speak Italian and that they come from an Italian region close to, but not the same as, Alfredo. And so the Italian anti-terror units continue to tinker with their house of cards.

ROS then made several requests to the Roman prosecutor鈥檚 office to submit so-called 芦European Investigation Orders禄 (EIO) to Berlin: The first EIO 鈥 was a query of the investigation file on an arson attack in Berlin-Wedding in October 2018, for which a FAI/FRI cell had claimed responsibility. The second EIO 鈥 at the beginning of February 2019 鈥 aimed at confirming the actual residence of this alleged German contact person and requested the criminal record and other entries and data sets. Their next move 鈥 in mid-February 2019 鈥 was to issue an European arrest warrant against the contact person for an outstanding prison sentence in Italy, with the aim of transferring the convicted person from Germany to Italy. There was a note in the investigation files by the ROS, who hoped that the extradition or the so-called 芦internationalisation禄 of the arrest warrant would provide them with more information about the connection between the Italian FAI/FRI and its alleged Berlin branch. However, their strategy did not work. The individual, who had now become a suspect (under 搂270bis 鈥 Subversive Association with the Purpose of Terrorism and Undermining the Democratic Order), is a German citizen and could therefore object to extradition. For the time being, extradition to Italy is not possible as long as the suspect is in the Germany. After this setback, a third EIO 鈥 June 2019 鈥 would be sent to the public prosecutor鈥檚 office in Berlin. This time, they requested a 芦body search禄 and a house search of the newly suspected person, as well as their flatmates. The Roman Inquisition鈥檚 wet dreams were about to be shattered once again. The Berlin public prosecutor鈥檚 office did not comply with the EIO and justified its rejection with the fact that the arson in question and the FAI/FRI are not classified as 芦terrorist禄 and that there is a lack of concrete accusations against the suspect. The fabrications of the ROS are apparently so ridiculous or 芦adventurous禄 that even their German colleagues were not convinced. Remarkably, because of this disagreement between the inquisitors, their prosecution briefly comes to a standstill. However, files do reveal that the 芦Berlin suspect禄 was wiretapped and geolocated by the ROS in the period between December 2018 and February 2019. Who might have given them the authority to do this?

According to the Italian authorities, all these repressive measures should have taken place a year before the actual execution of Operation Bialystok. Had they succeeded in arresting the suspect in Berlin, or had presumed evidence been found during a house search, this would likely have led to an independent operation at an international level. Now, however, on December 14, 2020, the trial of those accused in the 芦Bialystok禄 case has begun. Investigations against those accused to date have been completed and nothing has happened in Berlin so far. However, this does not mean that the pigs are not still tapping phones and/or observing people as part of the previous investigations. In any case, one of the top pigs of the ROS, Commander Lieutenant Colonel 芦Luigi Imperatore禄, will certainly be disappointed that he was not allowed to expand his battlefield for the time being. It is doubtful that there will be a conviction at all in the current trial against the comrades, since the evidence so far 鈥 oh wonder 鈥 has not held up and has been partly refuted. The judge is calling the witness 芦Imperatore禄 on the second last day of the trial to testify, among other things, about the alleged German connection, since this is considered an investigative hypothesis.

It would not be surprising if Berlin and/or other countries were targeted by the authorities in the next wave of repression 鈥 on the contrary, this must be expected. The advantage is that with this announcement, the movement, as well as possible people who fit into the scheme, could prepare for possible state attacks. During the unauthorized search of the suspect in Berlin, cell phones, computers, USB sticks, hard disks, publications on the topic of anarcho-insurrectionalism (specifically the text 芦Der Autismus der Aufst盲ndischen禄 鈥 鈥淭he autism of the insurgents鈥) and prison correspondence with Italian prisoners were to be searched. But this should not lead to the panicked burning of some brochures, nor to the termination of the correspondence with the prisoners. With trickery and cunning, everyone should try to make it as difficult as possible for the authorities to uncover our communications and relationships.

Finally, the question arises what the authorities in Germany make of all this. It is possible that some LKA (State Criminal Investigation Office) peeps are now pissed off that the Italian authorities simply pass on sensitive files (don鈥檛 worry, some text passages were also blacked out by the censors! 馃槈 ). Maybe they are also pissed that ROS are tapping mobile phones on German territory just like that, or that they are investigating on their own. On the other hand, the Italians will be annoyed that all this information has reached Berlin. And if these couple of lines should cause official squabbles, well, that can only be pleasing. What is clear is that the people who live in Berlin and who potentially fit into this convoluted scheme of the cops are now forewarned.

Finally, it must be explicitly said that this text is neither a general distancing from methods and forms of organization from an anarchist perspective, nor does it give a damn about the legal categories of 芦guilty禄/禄innocent禄. No! This text is about showing how repression is working at the moment and how the state can and does carry out strategic retaliation against its enemies. Even if 芦Italian conditions禄 (massive and broad repression against the anarchist movement) have not (yet) been achieved in Germany, the Roman Inquisition could be interpreted as an omen for the direction in which repression can develop鈥 In recent years and months, there have been a number of state raids, crackdowns and 搂129 trials, in which the state snoopers have tried to map out networks to crack down on an entire movement or milieu.

The evaluation of the files and the trial days so far published herewith has a purely analytical approach up to this point and wants to stand alongside the text published by some of the defendants at the end of January 2022, 芦Current status of measures and proceedings for Operation Bialystok禄. To conclude this almost perspective-less text, it is appropriate at this point to quote the words once written by a comrade: 芦To attack means to strike, to destroy, to torch, to blow up, to kill, to uproot, to sweep away from the face of the earth, if only the small reality we can grasp before our eyes.禄

Blow upon blow against the authorities!

For anarchy!

VON ROM NACH BIALYSTOK, 脺BER BERLIN

Verbindungen zwischen einer anti-anarchistische Operation in Italien mit Berlin

Am 12. Juni 2020 fand in Italien die Operation 鈥濨ialystok鈥 statt. Ein weiterer Angriff auf das anarchistische Milieu, der sich in die lange Tradition der staatlichen Angriffe gegen rebellische Strukturen und Individuen eingliedert. Hauptakteure dieser 鈥濷peration鈥 sind zwei Staatsanw盲lte und ihre Schn眉ffler von der ROS 鈥 der 鈥濭ruppierung f眉r Sondereins盲tze鈥 (Akronym: ROS), das einzige Ermittlungsorgan der Carabinieri mit der Zust盲ndigkeit sowohl f眉r organisierte Kriminalit盲t, als auch f眉r Terrorismus. Mit geballter Faust und viel st眉mperhafter Detektivarbeit haben sie seit der Buchvorstellung von 鈥濪ie Anarchisten von Bialystok鈥 (das Anfang 2018 ins Italienische 眉bersetzt wurde) und dem Brandsatzanschlag gegen eine Carabinieri-Kaserme im gleichen Jahr versucht, pers枚nliche Verbindungen von Gef盲hrt*innen zurecht zu legen und 鈥瀖utma脽liche Verd盲chtige鈥 眉ber Monate komplett 眉berwacht. Dabei kam ein kleiner Berg an Ermittlungsakten zustande, dem es an Fantasie kaum mangelt. Und dennoch 鈥 es mag absurd klingen 鈥 war das Ergebnis dieser Ermittlungen, dass am Tag der 鈥濷peration鈥 f眉nf Haftbefehle und zwei Hausarreste vollstreckt wurden. In Folge dessen sa脽en die verhafteten Gef盲hrt*innen f眉r 9 Monate in U-Haft. Der letzte der vor kurzem entlassen worden ist, Claudio, sa脽 13 Monate in U-Haft, wobei er sich die meiste Zeit in Einzelhaft befand. Doch w盲re es nach den ROS und der r枚mischen Staatsanwaltschaft gegangen, w盲re das Ausma脽 dieser Operation noch viel drastischer und gr枚脽er gewesen. Denn eines der angestrebten Ziel der Ermittlungen wurde erst, durch die akribische Auswertung der aktuell vorliegenden Akten, klar.

Ein kurzer R眉ckblick: Bei der Operation 鈥濨ialystok鈥 war der Aufh盲nger der Ermittlungen das erst kurz davor ver枚ffentlichte Buch 鈥濪ie Anarchisten von Bialystok鈥. Dieses Buch handelt von den Interventionen und Erfahrungen anarchistischer Gruppen Anfang des 20. Jahrhunderts in der polnischen Stadt Bialystok. Unabh盲ngig davon ging es bei den Ermittlungen auch um angebliche 鈥瀔onspirative Treffen鈥, wie beispielsweise das 鈥瀔landestine鈥 Treffen 鈥濪ire e Sedire鈥 (鈥濻agen und Konspirieren鈥 鈥 eine exakte 脺bersetzung von 鈥濻edire鈥 ins Deutsche ist nicht m枚glich und 鈥瀔onspirieren鈥 n盲hert sich der Bedeutung am meisten) und andere Handlungen, welche Solidarit盲t mit den Betroffenen der Operation 鈥濸anico鈥 (2017-2019) ausdr眉cken wollten. Ein weiterer wichtiger Aspekt waren die 鈥瀖ilitanten鈥 Biografien der jeweiligen Verd盲chtigen, wie auch die pers枚nlichen, solidarischen und 鈥瀙olitisch/ideologischen鈥 Beziehungen zwischen den Gef盲hrt*innen. Die fehlende Prise Salz, welche die Suppe der Schn眉ffler*innen abrunden sollte, waren die direkten Aktionen, die teilweise mit 鈥濬AI/FRI鈥 unterschrieben worden waren 鈥 die 鈥濬ederazione Anarchica Informale 鈥 Fronte Rivoluzionario Internazionale鈥 / 鈥濧narchistischen Informelle F枚deration 鈥 Revolution盲re Internationale Front鈥 ist eine international agierende anarchistische Gruppierung. Die Vorgehensweise der Staatsanwaltschaft basierte auf dem 鈥瀒deologischen Delikt鈥 oder 鈥濭edankenverbrechen鈥 das den Anarchist*innen pauschal unterstellt wurde und der auch als theoretische Voraussetzung von 鈥瀙raktischen Delikten鈥 diente. Schnell wurden alle angeblichen Indizien, Beziehungen, 枚ffentliche Veranstaltungen und Aktionen zusammen in den Kochtopf geworfen, um dann sch枚n langsam von den Staats-Schn眉fflern gek枚chelt zu werden. Die Staatsanwaltschaft liebt es diese Suppe mit Infos aus 盲lteren oder anderen Ermittlungen zu w眉rzen und die Ermittlungsrichter*innen freuen sich 眉ber die warme Kost die ihnen serviert wird. In Italien ist dies ein l盲ngst bekanntes Rezept 鈥 es ist kurzfristig effektiv, langfristig bisher, in Relation mit den ganzen Operation und Inhaftierungen der vergangen Jahre, recht erfolglos. F眉r Anarchist*innen und etliche Zusammenh盲nge bedeutet dies, dass sie sich um ihre Gefangenen und sonstige Repressionsarbeit, sowie Betroffene (von Hausarreste, Sonder眉berwachung, Fu脽fesseln, 鈥濪ASPO鈥 / Aufenthaltsverbote bei Sportveranstaltungen, m眉ndliche Verweise und weitere Auflagen) k眉mmern m眉ssen. Verst盲ndlicherweise zehrt das an den Nerven, aber die Idee von der Zerst枚rung dieser Gesellschaft und der Wunsch nach Freiheit wird dadurch keineswegs gebrochen. Das zeigen u.a. die unz盲hligen Aktionen die immer wieder stattfinden und die vielen publizistischen Projekte in Italien.

Generell haben sich die Ermittlungen der ROS in den letzten Jahren auf Verbindungen zwischen Individuen, Strukturen, besetzten H盲usern und vermutlichen konspirativen Zusammenh盲ngen fokussiert. Sie kreieren ein Weltbild, in dessen Anarchist*innen in jene aufgeteilt werden, die tags眉ber agieren und jene die Nachts im Dunkeln handeln. Daher auch deren absichtliche Unterscheidung zwischen guten und b枚sen Anarchist*innen 鈥 mit dem Ziel Spaltungen in der Bewegung hevorzurufen und die Gefanganen und Angeklagten noch mehr von ihr abzukapseln. Diese Vorgehensweise l盲sst sich insbesondere bei der Operation 鈥濻cripta Manent鈥 erkennen.

In der letzten Dekade wurden in Italien etliche besetzte H盲user und Infoshops/B眉chereien, als angebliche Terrornester deklariert und deswegen observiert, verwanzt, abgeh枚rt und auch teilweise ger盲umt. Ununterbrochen trafen und fanden unterschiedlichste repressive Operationen gegen die anarchistische Bewegung statt. Aus den aktuellen Ermittlungen l盲sst sich herauslesen, dass die landesweite und internationale anarchistische Bewegung scheinbar bestens vernetzt sei und angeblich gute Beziehungen zueinander hegt und pflegt. Wer sich ein bisschen mit der italienischen 鈥濻zene鈥 und deren Geschichte auskennt, hat wom枚glich 盲hnliche Auswertungen schon 枚fters gelesen. Bis hier nichts 鈥濶eues鈥: Zuerst ermitteln die ROS eifrig und wenn sie dann gen眉gend Material zusammen gesponnen haben, halten sie Ausschau nach der ambitioniertesten Staatsanwaltschaft in Sachen Anti-Terrorismus. Die frischgeborene DNAA ist daf眉r wie geschaffen 鈥 die 鈥濶ationale Direktion f眉r Anti-Mafia und Terrorismusbek盲mpfung鈥 besteht aus der landesweiten Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft mit insgesamt 20 Staatsanw盲lt*innen. Die DNAA 眉bt die Funktion der Koordinierung der Ermittlungen aus, die von den einzelnen regionalen Anti-Mafia-Direktionen (DDA) bei Verbrechen der organisierten Kriminalit盲t durchgef眉hrt werden. Dabei muss man bedenken, dass f眉r jede*n Staatsanw盲lt*in ein m枚glicher Repressionsschlag gegen vermutliche 鈥濼errorist*innen鈥 immer eine willkommene Gelegenheit f眉r ein Karrieresprung ist. 脺berhaupt scheint es so, dass, nunmehr die Spezialeinheiten/ROS den Ton angeben wollen, d.h. sie geben vor, welche 鈥濨eweise鈥 f眉r welche Anklagen ausreichend sind. Die Staatsanwaltschaft erscheint da eher ein Mittel zum Zweck. Deswegen fehlt es dann eigentlich nur an dem passenden Ermittlungsrichter*in, der die Operation absegnen soll, was er oder sie dann meistens ohne gro脽e Bedenken tut. Im Zuge dieser Verfahren wird dann oft das ganze (Soli-) Umfeld mit beschuldigt, da es mit verd盲chtigt und als Teil eines 鈥濼errornetzwerkes鈥 gewertet wird. Frei nach dem Sprichwort: 鈥濪er Apfel f盲llt nicht weit vom Stamm鈥.

Ein ausschlaggebender Pr盲zedenzfall war die Operation 鈥濻cripta Manent鈥 im Jahre 2016 (鈥濾erba volant, scripta manent鈥 heisst so viel wie: 鈥濪ie Worte verfliegen, die Schriften bleiben鈥). Bei diesen Ermittelungen wurde u.a. gegen die lokale Anarchist-Black-Cross Gruppe in Rom und um die Soli-Treffen von 鈥濧 testa alta鈥 (鈥濵it erhobenen Kopf鈥) ermittelt. Letztere waren 枚ffentlich angek眉ndigte Treffen zu der Situation von Nicola und Alfredo, welche sich zu den Kniesch眉ssen gegen den Manager der Atomindustrie Adinolfi bekannt hatten und daf眉r hohe Haftstrafen erhielten. In dem Prozess von 鈥濻cripta Manent鈥 gab es zuletzt Urteile in der zweiten Instanz. Anna Beniamino wurde zu 16 Jahre und 6 Monate verurteilt. Alfredo Cospito zu 20 Jahren, Nicola Gai zu 1 Jahr und 1 Monat. Alessandro Mercogliano wurde von allen Anklagepunkten freigesprochen. Marco Bisesti wurde wegen 鈥濧nstiftung zum Verbrechen鈥 zu 1 Jahr und 9 Monaten verurteilt. Die Urteile wegen 鈥瀞ubversiver Vereinigung mit dem Ziel des Terrorismus und der Untergrabung der demokratischen Ordnung鈥 wurden f眉r Anna, Alfredo und Nicola wiederholt best盲tigt. Sie bezogen sich auf die Ver枚ffentlichungen von der Zeitschrift von 鈥濩roce Nera Anarchica鈥 und dessen Website, sowie auf die Verwaltung einiger anderer Internetseiten, die im Prozess mitangeklagt worden waren. Soweit zu dem repressiven Vorreiter, der ausschlaggebend war, um weiter gegen die anarchistische Bewegung zu ermitteln. Insgesamt bewerten die italienischen Repressionsbeh枚rden dies als ein erfolgreiches Verfahren. Dadurch entstand eine Art Grundlage f眉r viele weitere Ermittlungen.

Zur眉ck zur Gegenwart und dem 鈥濨ialystok鈥 Verfahren. Wieder mal sind die Staatsanwaltschaft und insbesondere die ROS wie gewohnt ambitioniert und erfinderisch vorgegangen. Gem盲脽 dem K眉rzel FAI/FRI = Informelle Anarchistische F枚deration/Revolution盲re Internationale Front, lag der Verdacht der staatlichen Schn眉ffler nahe, dass es ja ein internationales Netzwerk geben k枚nnte. Doch wo sollten sie anfangen? W盲hrend den Ermittlungen in Italien wurde versucht den Fall auf Frankreich auszudehnen, doch fehlten dort ans盲ssige Bezugspersonen, die auf 鈥瀒deologischer鈥 und 鈥瀙raktischer鈥 Ebene aus Sicht der Ermittler*innen passend w盲ren. Obwohl es in Frankreich einige Solidarit盲ts-Aktionen mit den Betroffenen von der Operation 鈥濻cripta Manent鈥 gab, besonders nach dem Aufruf 鈥濸er un giugno pericoloso鈥 (鈥濬眉r einen gef盲hrlichen Juni鈥) im Sommer 2019. Anscheinend waren jedoch die Anhaltspunkte zu gering, um weiter in Richtung 鈥濬rankreich鈥 zu schn眉ffeln. Deswegen kam S眉damerika ins Visier, da hin und wieder Anarchist*innen von dort in die italienische Hauptstadt reisen. Griechenland war diesmal weniger im Fokus, obwohl dennoch einige Reisen von italienischen Anarchist*innen in den Akten vermerkt und hervorgehoben werden. Aber nun erschien f眉r die italienischen Beh枚rden der gro脽e Clou! Eine polizeibekannte Person 鈥 die zu der Zeit unter Observation stand (Anfang September 2018) und gegen die schon im Zuge des 鈥濻cipta Manent鈥 Verfahrens ermittelt wurde 鈥 wurde zu einer Info-Veranstaltung 眉ber 鈥濺epression in Italien鈥 nach Berlin eingeladen. Diese Veranstaltung fand Mitte September 2018 statt und war anschlie脽end Ausl枚ser f眉r eine ganze Reihe von Repressionsman枚vern der italienischen Bullen. Es wurde eine Berlin-ans盲ssige Person ausfindig gemacht, die in telefonischem Kontakt mit der observierten italienischen Person stand. Nach einigen Recherchen der Schn眉ffler*innen schien ihnen klar, dass diese Kontaktperson interessant f眉r sie sein k枚nnte. Sie passte in das Schema, denn sie hatte viele Jahre in Italien gelebt, spricht sowohl italienisch, wie deutsch flie脽end, h盲ngt in beiden L盲ndern mit Anarchist*innen ab und schien sowieso wegen ihrer 鈥瀖ilitanten鈥 Biografie perfekt f眉r das detektivische Kartenhaus der italienischen Bullen. Der Schl眉sselmoment, der weitere Ermittlungen einleiten sollte, kam von einer Aktion der 鈥濧mad Ahmed FAI-Zelle鈥 in Berlin-Wedding, einen Monat nach der Info-Veranstaltung mit den italienischen Gef盲hrt*innen in Berlin. Die gesponnene Verbindung zwischen dem abgeh枚rten Telefonat, der Info-Veranstaltung und dem Anschlag im Wedding verst盲rkte die Ermittler*innen in ihrer Vermutung, dass die verd盲chtige Person in Berlin einen 盲hnlichen italienischen Dialekt wie Alfredo Cospito (der f眉r den Staat als 鈥瀒deologische Redelsf眉hrer鈥 der FAI/FRI gilt) sprechen muss (!). Diese Vermutung beruhte auf einem Satz im Bekenner*innenschreiben der 鈥濧mad Ahmed FAI/FRI-Zelle鈥. Dort wurde sich direkt an Alfredo gewendet und der suspekte Satz lautete: 鈥濧uch wenn wir nicht den selben Dialekt sprechen, Alfredo, verstehen wir uns trotzdem鈥︹ Laut den ROS l盲sst sich daraus schlie脽en, dass die Verfasser*innen der italienischen Sprache m盲chtig sind und sie aus einer naheliegenden, aber nicht der selben italienischen Region kommen, wie Alfredo. Und so basteln die italienischen Anti-Terroreinheiten weiter an ihrem Kartenhaus.

Anschlie脽end haben die ROS bei der r枚mischen Staatsanwaltschaft mehrmals verlangt, dass sogenannte 鈥濫urop盲ische Ermittlungsanordnungen鈥 (EEA) nach Berlin 眉bermitteln werden sollten: Die erste EEA 鈥 November 2018 鈥 war eine Anfrage von der Ermittlungsakte 眉ber die Brandstiftung in Berlin-Wedding im Oktober 2018, zu der sich eine FAI/FRI Zelle bekannt hatte. Die zweite EEA 鈥 Anfang Februar 2019 鈥 sollte die Gewissheit 眉ber die tats盲chliche Ans盲ssigkeit der angeblichen deutschen Kontaktperson validieren und es wurde das Vorstrafeinregister und sonstige Eintr盲ge, bzw. Datens盲tze angefordert. Das n盲chste Man枚ver 鈥 Mitte Februar 2019 鈥 war der Erlass eines Europ盲ischen Haftbefehls gegen die Kontaktperson wegen einer ausstehenden Haftstrafe in Italien mit dem Ziel der 脺berf眉hrung der verurteilten Person von Deutschland nach Italien. In den Ermittlungsakten gab es einen Vermerk der ROS, die sich von der Auslieferung bzw. der sogenannten 鈥濱nternationalisierung鈥 des Haftbefehls, n盲here Infos 眉ber die Verbindung zwischen der italienischen FAI/FRI und dessen angeblichen Berliner Ableger erhofften. Ihre Strategie sollte nicht aufgehen. Die Kontaktperson, die nun zu einer Verdachtsperson geworden war (nach dem 搂270bis 鈥 Subversiver Vereinigung mit dem Zweck des Terrorismus und der Untergrabung der demokratischen Ordnung), hat die deutsche Staatsb眉rgerschaft und konnte somit der Auslieferung widersprechen. Eine Auslieferung nach Italien ist vorerst nicht m枚glich, solange sich die Verdachtsperson in der BRD aufh盲lt. Nach dieser Schlappe sollte die dritte EEA 鈥 Juni 2019 鈥 an die Berliner Staatsanwaltschaft geschickt werden. Diesmal wurde nach einer 鈥濴eibesvisitation鈥 und Hausdurchsuchung der nun Verdachtsperson, sowie der Mitbewohner*innen verlangt. Ein weiteres Mal sollten die feuchten Tr盲ume der r枚mischen Inquisition platzen. Die Berliner Staatsanwaltschaft leistete der EEA nicht Folge und begr眉ndete ihre Ablehnung damit, dass die besagte Brandstiftung und die FAI/FRI nicht als 鈥瀟erroristisch鈥 eingestuft sind und es an konkreten Tatvorw眉rfen gegen眉ber der Verdachtsperson mangelt. Die Hirngespinste der ROS scheinen so l盲cherlich oder 鈥瀉benteuerlich鈥 zu sein, dass sich sogar ihre deutschen Kollegen nicht davon 眉berzeugen lie脽en. Es ist bemerkenswert, dass wegen dieser Meinungsverschiedenheit zwischen den Inquisitoren ihre Verfolgung kurzzeitig zum Stocken kommt. Dennoch l盲sst sich in den Akten finden, dass die 鈥濨erliner Verdachtsperson鈥 im Zeitraum zwischen Dezember 2018 und Februar 2019 von der ROS abgeh枚rt und geolokalisiert wurde. Wer ihnen dazu wohl die Befugnis gegeben hat?

All diese Repressionsvorhaben h盲tten nach den italienischen Beh枚rden schon ein Jahr vor der eigentlichen Ausf眉hrung der Operation 鈥濨ialystok鈥 stattfinden sollen. H盲tte die Verhaftung der Verdachtsperson in Berlin geklappt oder w盲ren vermutliche Beweismittel bei einer Hausdurchsuchung gefunden worden, h盲tte dies vermutlich zu einer eigenst盲ndigen Operation auf internationaler Ebene gef眉hrt. Nun hat jedoch am 14.12.2020 der Prozess gegen die Beschuldigten im 鈥濨ialystok鈥 Verfahren angefangen. Die Ermittlungen sind gegen die bisherigen Beschuldigten abgeschlossen und in Berlin ist bisher nichts passiert. Das hei脽t jedoch nicht, dass die Schweine nicht noch weiter im Zuge der bisherigen Ermittlungen Telefone abh枚ren und/oder Leute observieren. Jedenfalls wird einer der Oberschweine der ROS, Kommandant Oberstleutnant 鈥濴uigi Imperatore鈥, sicherlich entt盲uscht sein, dass er sein Gefechtsfeld vorerst nicht expandieren zu d眉rfen. Ob es 眉berhaupt zu einer Verurteilung im aktuellen Verfahren gegen die Gef盲hrt*innen kommen wird, ist fraglich, da bisher Beweise 鈥 oh wunder 鈥 nicht standhielten und sie stellenweise widerlegt wurden. Beim vorletzten Prozesstag hat die Richterin den Zeugen 鈥濱mperatore鈥 vorgeladen, um u.a. 眉ber die angebliche deutsche Verbindung auszusagen, da diese als Untersuchungshypothese gewertet wird.

Wundern w眉rde es wenig, wenn in der n盲chsten Repressionswelle Berlin und/oder andere L盲nder ins Visier der Ermittlungsbeh枚rden k盲men 鈥 im Gegenteil, damit muss gerechnet werden. Der Vorteil ist, dass nun mit dieser Auswertung, die Bewegung, sowie eventuelle ins Schema passende Personen, sich auf m枚gliche staatliche Angriffe einstellen k枚nnten. Bei der nicht-genehmigten Durchsuchung der Verdachtsperson in Berlin, sollte nach Handys, Computern, USB-Sticks, Harddisks, Publikationen zum Thema Anarcho-Insurrektionalismus (konkret nach dem Text 鈥濪er Autismus der Aufst盲ndischen鈥) und Knastkorrespondenz mit italienischen Gefangenen gesucht werden. Das soll aber weder zum panischen Verbrennen so mancher Brosch眉ren f眉hren, noch zur Beendigung der Knastkorrespondenz mit den Gef盲hrt*innen. Mit List und T眉cke sollten Alle versuchen es den Beh枚rden so schwierig wie m枚glich zu machen unsere Kommunikation und Beziehungen aufzudecken.

Schlie脽lich stellt sich die Frage, was die Beh枚rden in der BRD von all dem halten. Es ist denkbar, dass der oder die ein*e oder andere LKA麓ler*in nun angepisst ist, dass die italienischen Beh枚rden einfach so sensible Ermittlungsakten weiterleiten (keine Sorge, einige Textpassagen waren auch von der Zensur geschw盲rzt! 馃槈 ). Vielleicht sind sie ja auch angepisst, dass die ROS auf deutschen Terrain einfach mal so Handys abh枚ren, bzw. eigenst盲ndig ermitteln. Andersherum werden sich die Italiener*innen 盲rgern, dass diese ganzen Infos nach Berlin gelangt sind. Und falls diese paar Zeilen Beh枚rdenzwist verursachen sollten, kann das nur erfreulich sein. Klar ist, dass die Personen, die in Berlin leben und die potentiell in dieses zusammengesponne Raster der Bullen passen nun vorgewarnt sind.

Was abschlie脽end noch ausdr眉cklich erw盲hnt werden muss ist, dass dieser Text in keinster Weise eine Distanzierung gegen眉ber der divergenten Methoden und Organisierungsformen aus einer anarchistischen Perspektive ausdr眉cken will und auch das moralische Konstrukt der 鈥濽nschuld/Schuld鈥 energisch zur眉ckweist. Nein! In diesem Text geht es darum aufzuzeigen, wie die Repression im Moment funktioniert und wie der Staat strategische Vergeltung gegen seine Feind*innen aus眉ben kann und aus眉bt. Auch wenn in der BRD (noch) keine 鈥瀒talienischen Zust盲nde鈥 (massive und breite Repression gegen die anarchistische Bewegung) erreicht sind, k枚nnte die r枚mische Inquisition als Omen gedeutet werden, in welche Richtung sich die Repression entwickeln kann鈥 In den letzten Jahren und Monaten gab es eine ganze Reihe an staatlichen 脺berf盲llen, Razzien und 搂129er-Verfahren, in denen die staatlichen Schn眉ffler*innen versuchten Netzwerke zu zeichnen, um gegen eine ganze Bewegung oder ein Milieu vorzugehen.

Die hiermit ver枚ffentlichte Auswertung der Akten und der bisherigen Prozesstage hat einen bis hier nur analytischen Ansatz und will sich neben dem Ende Januar 2022 von einigen Angeklagten ver枚ffentlichen Text 鈥濧ktueller Stand der Ma脽nahmen und des Verfahrens f眉r die Operation Bialystok鈥 stellen (https://panopticon.blackblogs.org/2022/02/05/italien-aktueller-stand-der-massnahmen-und-des-verfahrens-fuer-die-operation-bialystok/). Um diesen fast perspektivlosen Text abzuschlie脽en, ist es an dieser Stelle angebracht, die Worte zu zitieren, die ein Gef盲hrte einmal schrieb: 鈥濧ngreifen bedeutet zuschlagen, zerst枚ren, abfackeln, in die Luft jagen, umbringen, mit der Wurzel ausrei脽en, vom Angesicht der Erde hinwegfegen, wenn auch nur die kleine Realit盲t, die wir vor unseren Augen ergreifen k枚nnen.鈥

Schlag auf Schlag gegen die Autorit盲ten!

F眉r die Anarchie!

DA ROMA A BIALYSTOK PASSANDO PER BERLINO

Legami tra l鈥檕perazione anti-anarchica Bialystok e Berlino

Il 12 giugno 2020 猫 scattata l鈥檕perazione Bialystok in Italia. Un altro attacco all鈥檜niverso anarchico, che si unisce alla lunga tradizione di attacchi statali contro strutture ed individui ribelli. Gli attori principali di questa 鈥渙perazione鈥 sono due procuratori e i loro ficcanaso dei ROS 鈥 il 鈥淩aggruppamento Operativo Speciale鈥, l鈥檜nico organo investigativo dei carabinieri con giurisdizione sia sul crimine organizzato che sul terrorismo. Con il pugno di ferro e molto lavoro investigativo fantasioso, dalla pubblicazione del libro 鈥淕li anarchici di Bialystok鈥 (che 猫 stato tradotto in italiano all鈥檌nizio del 2018) e dall鈥檃ttacco incendiario contro una caserma dei carabinieri nello stesso anno, hanno cercato di stabilire collegamenti personali di compagni e compagne ed hanno tenuto i 鈥渟ospetti鈥 sotto completa sorveglianza per mesi. Il risultato 猫 stato una piccola montagna di dossier investigativi ricca di immaginazione. Eppure 鈥 pu貌 sembrare assurdo 鈥 il giorno dell鈥檕perazione sono stati eseguiti cinque mandati di arresto e due arresti domiciliari. Di conseguenza, x compagnx arrestatx sono statx in custodia per 9 mesi. L鈥檜ltimo ad essere rilasciato, Claudio, 猫 stato in custodia per 13 mesi e la maggior parte del tempo in isolamento. Ma se i ROS e i procuratori romani avessero avuto la strada spianata, la portata di questa operazione sarebbe stata molto pi霉 vasta. Uno degli obiettivi dell鈥檌ndagine 猫 infatti diventato chiaro solo attraverso la valutazione meticolosa dei faldoni attualmente disponibili.

Una breve rassegna: Nell鈥檕perazione 鈥淏ialystok鈥, il gancio per le indagini era il libro 芦Gli anarchici di Bialystok禄, che era stato pubblicato solo poco tempo prima a inizio dell鈥2018. Questo libro tratta degli interventi e delle esperienze dei gruppi anarchici all鈥檌nizio del XX secolo nella citt脿 polacca di Bialystok. L鈥檌ndagine si 猫 occupata anche di presunti 鈥渋ncontri cospirativi鈥, come quello 鈥渃landestino鈥 鈥淒ire e Sedire鈥 ed altri eventi che volevano esprimere solidariet脿 con le persone colpite dall鈥橭perazione 鈥淧anico鈥 (2017-2019). Un altro aspetto importante erano le biografie 鈥渕ilitanti鈥 dei rispettivi sospetti, cos矛 come le relazioni personali, solidali e 鈥減olitico-ideologiche鈥 tra x compagnx. Il pizzico di sale mancante, che doveva perfezionare la zuppa dei ficcanaso, erano le azioni dirette, che erano in parte firmate 鈥淔AI-FRI鈥 鈥 la 鈥淔ederazione Anarchica Informale 鈥 Fronte Rivoluzionario Internazionale鈥, un raggruppamento anarchico attivo a livello internazionale. L鈥檃pproccio dell鈥檃ccusa si basava sul 鈥渞eato ideologico鈥 o 鈥渞eato di pensiero鈥 che veniva imputato a tappeto a anarchicx e che serviva anche come presupposto teorico per i 鈥渞eati pratici鈥. Rapidamente, tutte le presunte prove circostanziali, le relazioni, gli eventi pubblici e le azioni sono state gettate insieme nella pentola, per poi essere cotte a fuoco lento dai segugi dello Stato. L鈥檃ccusa ha poi condito questa zuppa con informazioni provenienti da vecchie o altre indagini ed i giudici sono stati contenti del pasto caldo che 猫 stato loro servito. In Italia questa 猫 una ricetta nota 鈥 猫 efficace nel breve periodo, ma nel lungo periodo, in relazione a tutte le operazioni e le detenzioni degli anni passati, 猫 stata piuttosto fallimentare. Per gli/le anarchicx e per molti altri contesti, questo significa doversi prendere cura dex loro prigionierx , cos矛 come delle persone colpite da misure alternative (arresti domiciliari, sorveglianza speciale, braccialetti elettronici, 鈥淒ASPO鈥, avvisi orali e altre condizioni) e di portare avanti altre attivit脿 anticarcerarie. Comprensibilmente, questo logora i nervi, ma l鈥檌dea della necessit脿 della distruzione di questa societ脿 e il desiderio di libert脿 non sono in alcun modo colpiti da tutto ci貌. Lo dimostrano, tra l鈥檃ltro, le innumerevoli azioni che si ripetono ed i numerosi progetti editoriali in Italia.

In generale, le indagini del ROS negli ultimi anni si sono concentrate sui legami tra individui, strutture e squat in Italia e non solo. Creano una visione del mondo in cui gli/le anarchicx sono divisx in quellx che agiscono durante il giorno e quellx che agiscono nel buio della notte. Da qui la loro deliberata distinzione tra anarchicx buonx e cattivi 鈥 con lo scopo di creare divisioni nel movimento e isolare ulteriormente x prigionierx e x imputatx da esso. Questo approccio pu貌 essere visto in particolare nell鈥檕perazione 鈥淪cripta Manent鈥.

Nell鈥檜ltimo decennio, diversi squat e infoshop/biblioteche in Italia sono stati dichiarati come presunti nidi del terrore e sono stati quindi osservati, intercettati, spiati ed anche parzialmente sgomberati. Varie operazioni repressive contro il movimento anarchico hanno avuto luogo continuamente. Dalle indagini in corso si pu貌 leggere che il movimento anarchico nazionale e internazionale 猫 apparentemente ben collegato e si presume esistano buone relazioni tra le individualit脿 che vi orbitano. Chi conosce un p貌 il 鈥渕ovimento鈥 italiano e la sua storia, non sar脿 troppo stupito nel leggere questo resoconto. Niente di 鈥渘uovo鈥 fino a qui: prima i ROS indagano diligentemente e poi, quando hanno messo insieme abbastanza materiale, si rivolgono al pi霉 ambizioso PM dell鈥檃ntiterrorismo. La neonata DNAA serve proprio a questo scopo 鈥 la 鈥淒irezione nazionale antimafia e antiterrorismo鈥 consiste nella procura nazionale antimafia con un totale di 20 procuratori. La DNAA coordina le indagini svolte dalle singole direzioni regionali antimafia (DDA) nei casi di criminalit脿 organizzata. Bisogna ricordare che per qualsiasi procuratore, un possibile colpo repressivo contro sospettx 鈥渢erroristx鈥 猫 sempre un鈥檕ccasione gradita per un salto di carriera. In generale, sembra che invece le unit脿 speciali/ROS vogliano stabilire il tono, cio猫 determinare quali 鈥減rove鈥 siano sufficienti e per quale accusa. L鈥檃ccusa sembra pi霉 un mezzo per raggiungere un fine. Quindi, l鈥檜nica cosa che manca 猫 il giudice istruttore appropriato che dovrebbe approvare l鈥檕perazione, cosa che di solito fa senza molte esitazioni. Nel corso di questi procedimenti, viene spesso accusato anche l鈥檌ntero ambiente (solidale), poich茅 anch鈥檈sso 猫 sospettato e considerato parte di una 鈥渞ete terroristica鈥. Come dice il proverbio: 鈥淟a mela non cade lontano dall鈥檃lbero鈥.

Un precedente decisivo 猫 stata l鈥檕perazione 鈥淪cripta Manent鈥 nel 2016. Questa indagine includeva il gruppo locale della Croce Nera anarchica a Roma e anche le riunioni di 芦A testa alta禄. Queste ultime sono state annunciate pubblicamente in solidariet脿 a Nicola ed Alfredo, che avevano rivendicato la gambizzazione contro il manager dell鈥檌ndustria nucleare Adinolfi, ed hanno ricevuto per questo pesanti condanne. Le sentenze di secondo grado di 鈥淪cripta Manent鈥 hanno confermato sostanzialmente le sentenze del primo. Anna Beniamino 猫 stata condannata a 16 anni e 6 mesi. Alfredo Cospito a 20 anni. Nicola Gai a 1 anno e 1 mese. Alessandro Mercogliano 猫 stato assolto da tutte le accuse. Marco Bisesti 猫 stato condannato a 1 anno e 9 mesi per 鈥渋ncitamento al crimine鈥. Le condanne per 鈥渁ssociazione sovversiva con finalit脿 di terrorismo e di attentato all鈥檕rdine democratico鈥 sono state ripetutamente confermate per Anna, Alfredo e Nicola. Si riferiscono alle pubblicazioni di 鈥淐roce Nera Anarchica鈥 e al suo sito, e alla gestione di altri siti web che erano stati accusati durante l鈥檌nchiesta. Questa operazione ha rappresentato un precedente significativo che ha consentito all鈥檃pparato repressivo di continuare ad indagare sull鈥檃mbiente anarchico, utilizzando i 鈥渟uccessi investigativi鈥 raggiunti come base per operazioni successive.

Torniamo al presente ed al processo 鈥淏ialystok鈥. Ancora una volta, sia il pubblico ministero che i ROS sono stati ambiziosi e creativi . Stando al significato dell鈥檃cronimo FAI-FRI, per gli sbirri era ovvio che potesse esistere una rete internazionale. Ma da dove iniziare? Durante l鈥檌nchiesta in Italia, si 猫 cercato di estendere il caso alla Francia, ma mancavano persone di riferimento locali che fossero adatte sul piano 鈥渋deologico鈥 e 鈥減ratico鈥 dal punto di vista degli inquirenti. Anche se ci sono state azioni di solidariet脿 con gli/le imputatx dell鈥檕perazione 鈥淪cripta Manent鈥 in Francia, soprattutto dopo l鈥檃ppello 鈥淧er un giugno pericoloso鈥 nell鈥檈state del 2019, apparentemente gli indizi erano troppo pochi per continuare a fiutare in direzione della 鈥淔rancia鈥. Pertanto, il Sud America 猫 stato preso di mira, a causa dei viaggi effettuati da x anarchicx verso l鈥橧talia. La Grecia era meno al centro dell鈥檃ttenzione questa volta, anche se alcuni viaggi di anarchicx italianx erano stati annotati ed evidenziati nei dossier.

E poi 猫 arrivata la sorpresa per le autorit脿 italiane! Una persona nota alla polizia 鈥 che all鈥檈poca (inizio settembre 2018) era sotto sorveglianza e che era gi脿 indagata nel corso del processo 鈥淪cripta Manent鈥 鈥 猫 stata invitata ad un evento informativo sulla 鈥淩epressione in Italia鈥 a Berlino. Questo evento ha avuto luogo a met脿 settembre 2018 ed 猫 stato successivamente l鈥檌nnesco di tutta una serie di manovre repressive da parte degli sbirri italiani. 脠 stata individuata una persona di Berlino che era in contatto telefonico con la persona italiana ospite sotto sorveglianza. Dopo alcune ricerche 猫 risultato chiaro che questo contatto poteva essere interessante per le guardie. Rientrava perfettamente nel loro schema investigativo perch茅 aveva vissuto in Italia per molti anni, parlava correntemente italiano e tedesco, frequentava gli ambienti anarchici in entrambi i paesi e sembrava perfetta per il castello di carte dei poliziotti italiani a causa della sua biografia 鈥渕ilitante鈥. Il momento chiave per i ROS sarebbe un鈥檃zione firmata dalla cellula FAI 鈥淎mad Ahmed鈥 a Wedding-Berlino, un mese dopo l鈥檈vento informativo con x compagnx italianx a Berlino. Vengono infatti raccolte delle 鈥減rove鈥 importanti per i ROS: una chiamata tra la persona sotto sorveglianza in Italia ospite all鈥檌niziativa e la persona residente a Berlino con un passato 鈥渕ilitante鈥 in Italia, l鈥檈vento informativo stesso e l鈥檃ttentato a Wedding. Questi tre elementi rafforzano il sospetto degli inquirenti sulla persona residente a Berlino. Una connessione importante emerge nelle carte dei ROS, che provano a spiegare le loro fantasmagoriche indagini: nella rivendicazione dell鈥檃zione realizzata dalla cellula 鈥淎mad Ahmed FAI-FRI鈥 ci si rivolge direttamente ad Alfredo Cospito (definito dalle guardie come il capo ideologico della FAI). Nel testo gli sbirri individuano una frase 鈥渟ospetta鈥: 芦Anche se non parliamo lo stesso dialetto, Alfredo, ci capiamo lo stesso鈥β Secondo i ROS, si pu貌 ipotizzare che gli/le autori/trici del testo parlino italiano e che provengano da una regione italiana vicina, ma non uguale, a quella di Alfredo. Si conclude quindi che l鈥檃utore del testo deve necessariamente corrispondere con la persona residente a Berlino, che guarda caso, prima di trasferirsi in Germania ha vissuto per molti anni in una citt脿 vicina a quella di Alfredo. E cos矛 le unit脿 antiterrorismo italiane continuano ad armeggiare con il loro castello di carte.

Successivamente, i ROS hanno fatto diverse richieste alla procura romana per avviare a Berlino i cosiddetti 鈥淥rdini di Indagine Europei鈥 (OIE): Il primo OIE 鈥 novembre 2018- era una richiesta del dossier d鈥檌ndagine sull鈥 incendio doloso a Berlino-Wedding nell鈥檕ttobre 2018, di cui, come scritto sopra, la cellula FAI-FRI ne aveva rivendicato la responsabilit脿. La seconda OIE 鈥 inizio febbraio 2019 鈥 era per convalidare la certezza della residenza effettiva del presunto responsabile tedesco, ottenerne il casellario giudiziario ed altri fascicoli. La manovra successiva 鈥 a met脿 febbraio 2019 鈥 猫 stata l鈥檈missione di un mandato d鈥檃rresto europeo nei confronti dello stesso, per una pena detentiva in sospeso in Italia con l鈥檕biettivo di trasferire il condannato dalla Germania all鈥橧talia. Nei fascicoli dell鈥檌nchiesta, c鈥檈ra una nota dei ROS, che sperava che l鈥檈stradizione o la cosiddetta 鈥渋nternazionalizzazione鈥 del mandato d鈥檃rresto avrebbe fornito loro maggiori informazioni sulla connessione tra la FAI-FRI italiana e la sua presunta cellula berlinese. La loro strategia non funzionava. La persona di contatto a Berlino, che ora 猫 diventata il sospetto (ai sensi del 搂 270bis 鈥 associazione sovversiva con scopo di terrorismo e di compromissione dell鈥檕rdine democratico), ha la cittadinanza tedesca equindi si oppone all鈥檈stradizione. Per il momento, l鈥檈stradizione in Italia non 猫 possibile finch茅 il sospetto si trova in Germania. Dopo questa battuta d鈥檃rresto, il terzo OIE 鈥 giugno 2019 鈥 doveva essere inviato alla procura di Berlino. Questa volta 猫 stata richiesta una 鈥減erquisizione corporale鈥 e una perquisizione domiciliare della persona ora sospettata, cos矛 come dex coinquilinx. Ancora una volta, le intenzioni degli sbirri stavano per sgretolarsi. La procura di Berlino non ha rispettato l鈥橭IE e ha giustificato il suo rifiuto con il fatto che l鈥檌ncendio doloso in questione e la FAI-FRI non sono classificati come 鈥渢erroristici鈥 e che mancano accuse concrete contro il sospettato. Le fantasie dei ROS sembrano cos矛 ridicole o 鈥渁vventurose鈥 che nemmeno i loro colleghi tedeschi ne sono convinti. 脠 degno di nota il fatto che a causa di questo disaccordo tra gli inquisitori, l鈥檌ndagine apparentamente si ferma per un breve periodo. Tuttavia, si trova nei file che il 鈥渟ospettato di Berlino鈥 猫 stato intercettato e geolocalizzato dai ROS nel periodo tra dicembre 2018 e febbraio 2019. C鈥櫭 da chiedersi chi ha dato ai ROS l鈥檃utorizzazione per fare ci貌?

Secondo le autorit脿 italiane, tutti questi colpi repressivi avrebbero dovuto avere luogo un anno prima dell鈥檈secuzione effettiva dell鈥檕perazione 鈥淏ialystok鈥. Se l鈥檃rresto del sospettato berlinese avesse avuto successo o se fossero state trovate prove sospette durante la perquisizione domiciliare, questo avrebbe probabilmente portato a un鈥檕perazione indipendente a livello internazionale. Ora, per貌, il processo contro gli/le accusatx del caso 鈥淏ialystok鈥 猫 iniziato il 14.12.2020. Le indagini sono state chiuse e finora non 猫 successo nulla a Berlino. Tuttavia, questo non significa che le merde non stiano ancora intercettando i telefoni e/o osservando le persone nel corso delle indagini precedenti. In ogni caso, una delle merde di punta dei ROS, il comandante tenente colonnello 鈥淟uigi Imperatore鈥, sar脿 certamente deluso dal fatto che non gli 猫 stato permesso di espandere il suo campo di battaglia per il momento. Finora le prove 鈥 oh, che novit脿! 鈥 non hanno retto e sono state confutate in molti punti. Il penultimo giorno del processo, il giudice ha convocato il testimone 鈥淚mperatore鈥 per testimoniare, tra l鈥檃ltro, sulla presunta connessione tedesca, poich茅 questa 猫 considerata un鈥檌potesi investigativa.

Non sarebbe sorprendente se nella prossima ondata di repressione Berlino e/o altri paesi fossero presi di mira dalle autorit脿 inquirenti 鈥 al contrario, questo deve essere previsto. Il vantaggio 猫 che ora, con questo resoconto, il movimento, cos矛 come tutte le persone che rientrano nello schema, potrebbero prepararsi a possibili attacchi statali. Durante la perquisizione non autorizzata dell鈥檌ndagato a Berlino, i ROS avrebbero voluto sequestrare telefoni cellulari, computer, chiavette USB, hard disk, pubblicazioni sull鈥檃narco-insurrezionalismo (in particolare il testo 芦L鈥檃utismo degli insorti禄) e la corrispondenza carceraria con prigionierx italianx. Tuttavia, questo non deve portare a bruciare in preda al panico alcuni opuscoli, n茅 a interrompere la corrispondenza carceraria con x compagnx. Con l鈥檃stuzia e l鈥檌nganno, ognuno dovrebbe cercare di rendere il pi霉 difficile possibile alle autorit脿 scoprire le nostre comunicazioni e relazioni.

Infine, ci si chiede cosa pensano di tutto questo le autorit脿 tedesche. 脠 ipotizzabile che qualcuno degli ufficiali dell鈥 LKA (Landeskriminalamt: Ufficio Polizia Penale di Stato) siano ora incazzati perch茅 le autorit脿 italiane lasciano passare dei dossier d鈥檌nchiesta sensibili (non preoccupatevi, alcuni passaggi di testo sono stati anche oscurati dalla censura! 馃槈 ). Forse sono anche incazzati perch茅 i ROS stanno semplicemente intercettando i telefoni cellulari sul territorio tedesco o stanno indagando per conto loro. D鈥檃ltra parte, gli italiani saranno infastiditi dal fatto che tutte queste informazioni siano arrivate a Berlino. E se queste poche righe dovessero causare problemi tra le autorit脿, ci貌 non pu貌 che far piacere. Ci貌 che 猫 importante 猫 che le persone che vivono a Berlino e altrove che potenzialmente rientrano in questa griglia contorta dei poliziotti sono ora avvisate.

Infine, ci貌 che deve essere esplicitamente menzionato 猫 che questo testo non 猫 una presa di distanza dai metodi e dalle forme di organizzazione da una prospettiva anarchica, e se ne frega delle categorie giuridiche di 鈥渃olpevole/innocente鈥. Questo testo vuole illustrare parti dell鈥檌ndagine sconosciute a molte persone, per fare luce sui metodi repressivi che stanno mettendo in atto gli sbirri. Anche se le 鈥渃ondizioni italiane鈥 (repressione massiccia e ampia contro il movimento anarchico) non sono (ancora) state raggiunte in Germania, questa indagine potrebbe essere interpretata come un presagio della direzione in cui la repressione pu貌 svilupparsi鈥 Negli ultimi anni e mesi in Germania, ci sono stati diversi raid statali, irruzioni e processi 搂129 (270 bis) in cui le guardie hanno cercato di disegnare reti relazionali, per agire contro un intero movimento o una sua ala.

La valutazione dei faldoni e delle udienze, ora pubblicata qui, ha un approccio puramente analitico e intende tra l麓altro affiancarsi al comunicato dex compagnx colpitx, uscito a fine Gennaio 2022 鈥淎ggiornamenti sulle misure e sul processo per l鈥橭perazione Bialystok鈥 (https://infernourbano.altervista.org/aggiornamenti-sulle-misure-e-sul-processo-per-loperazione-bialystok/). Per concludere questo testo, quasi privo di prospettive, a questo punto, 猫 doveroso citare le parole che una volta un compagno ha scritto: 鈥淎ttaccare significa colpire, distruggere, incendiare, far saltare in aria, uccidere, sradicare, spazzare via dalla faccia della terra, se non altro la piccola realt脿 che possiamo cogliere davanti ai nostri occhi.鈥

Colpo dopo colpo contro le autorit脿!

Per l鈥檃narchia!

DE ROME 脌 BIALYSTOK, EN PASSANT PAR BERLIN

Liens entre une op茅ration anti-anarchiste en Italie et Berlin

Le 12 juin 2020, l鈥檕p茅ration Bialystok se d茅roule en Italie. Une fois de plus, une attaque contre le milieu anarchiste, quelle s鈥檌nscrit dans la longue tradition des attaques de l鈥櫭塼at contre les structures et les individus rebelles. Les grands acteurs de cette 芦 op茅ration 禄 sont deux procureurs et leurs limiers du ROS 鈥 le 芦 Regroupement op茅ratif sp茅cial 禄 (ROS), le seul organe d鈥檈nqu锚te des carabiniers comp茅tent 脿 la fois pour le crime organis茅 et le terrorisme. Depuis la publication du livre 芦 Les anarchistes de Bialystok 禄 (qui a 茅t茅 traduit en italien d茅but 2018) et l鈥檌ncendie volontaire d鈥檜ne caserne de carabiniers la m锚me ann茅e, ils ont tent茅 鈥 le poing dans la poche et 脿 grand renfort de d茅tections b芒cl茅es 鈥 de cr茅er des liens personnels de compagnons et de maintenir les 芦 suspects pr茅sum茅s 禄 sous surveillance pendant des mois. Le r茅sultat 茅tait une petite montagne de dossiers d鈥檈nqu锚te, pleins de fantaisie. Et pourtant 鈥 cela peut para卯tre absurde 鈥 le r茅sultat de ces enqu锚tes a 茅t茅 que cinq mandats d鈥檃rr锚t et deux r茅sidences surveill茅es ont 茅t茅 ex茅cut茅s le jour de l鈥檕p茅ration. En cons茅quence, les compagnons arr锚t茅s sont rest茅s en d茅tention pendant 9 mois. Le dernier 脿 avoir 茅t茅 lib茅r茅 r茅cemment, Claudio, a pass茅 13 mois en d茅tention provisoire, la plupart du temps 脿 l鈥檌solement. Mais si le ROS et les procureurs romains avaient eu gain de cause, l鈥檃mpleur de cette op茅ration aurait 茅t茅 bien plus forte et plus vaste. En effet, l鈥檕bjectif de l鈥檈nqu锚te n鈥檈st devenu clair que maintenant, gr芒ce 脿 l鈥櫭﹙aluation d茅taill茅e des dossiers actuellement disponibles.

Revenons un instant en arri猫re : dans l鈥檕p茅ration 芦 Bialystok 禄, le meme livre, qui avait 茅t茅 publi茅 peu de temps auparavant, a servi de point de d茅part aux enqu锚tes. Ce livre parle des interventions et des exp茅riences des groupes anarchistes au d茅but du XX猫me si猫cle dans la ville polonaise de Bialystok. Ind茅pendamment, l鈥檈nqu锚te portait 茅galement sur des 芦 r茅unions conspiratrices 禄 pr茅sum茅es, comme la r茅union pr茅tendument 芦 clandestine 禄 芦 Dire e Sedire 禄 (Dire et Conspirer) et, d鈥檃utres actions, en solidarit茅 avec les personnes frapp茅es par l鈥檕p茅ration 芦Panico 禄 (2017-2019). Un autre aspect important 茅tait la biographie 芦 militante 禄 des suspects concern茅s, ainsi que les relations personnelles, de solidarit茅 et 芦 politiques/id茅ologiques 禄 entre les compagnons. La pinc茅e de sel qui manquait pour compl茅ter la soupe des limiers 茅tait les actions directes, dont certaines 茅taient sign茅es avec 芦 FAI/FRI 禄 (la 芦 Federazione Anarchica Informale 鈥 Fronte Rivoluzionario Internazionale 禄 / la 芦 F茅d茅ration Anarchiste Informelle 鈥 Front R茅volutionnaire International 禄 sont un groupement anarchiste international). L鈥檃pproche de l鈥檃ccusation 茅tait fond茅e sur 芦 le d茅lit id茅ologique 禄 ou 芦 crime de pens茅e 禄 qui 茅tait imput茅 de mani猫re g茅n茅rale aux anarchistes. Cela a 茅galement servi de condition pr茅alable th茅orique aux 芦 d茅lits pratiques 禄. Rapidement, toutes les pr茅sum茅es preuves circonstancielles, relations, 茅v茅nements publics et actions ont 茅t茅 jet茅es ensemble dans la marmite, pour 锚tre ensuite cuites doucement par les agents de l鈥櫭塼at. Les procureurs aiment 茅picer cette soupe avec des informations provenant d鈥檈nqu锚tes plus anciennes ou d鈥檃utres enqu锚tes et les juges d鈥檌nstruction sont heureux du repas chaud qui leur est servi. En Italie, il s鈥檃git d鈥檜ne recette bien connue : elle est efficace 脿 court terme, mais 脿 long terme, par rapport 脿 toutes les op茅rations et d茅tentions de ces derni猫res ann茅es, elle s鈥檈st av茅r茅e plut么t infructueuse. Pour les anarchistes et les milieux, cela signifie qu鈥檕n doit s鈥檕ccuper des prisonniers et des personnes affect茅es (par la r茅sidence surveill茅e, la surveillance sp茅ciale, la surveillance 茅lectronique, la 芦 DASPO 禄 / l鈥檌nterdiction de participer 脿 des 茅v茅nements sportifs, les r茅primandes verbales et autres conditions) et, qu鈥檕n doit faire du travail anti-r茅pression. On peut comprendre que cela fatigue, mais l鈥檌d茅e de la destruction de cette soci茅t茅 et le d茅sir de libert茅 n鈥檈n sont en rien bris茅s. C鈥檈st ce que montrent, entre autres, les innombrables actions qui ont lieu encore et encore et les nombreux projets journalistiques en Italie.

Dans tous les cas, les enqu锚tes du ROS de ces derni猫res ann茅es se sont concentr茅es sur les liens entre les individus, les structures, les squats et les suspicions de conspiration. Ils peignent un tableau dans lequel les anarchistes sont divis茅s entre ceux qui agissent le jour et ceux qui agissent dans l鈥檕bscurit茅 la nuit. D鈥檕霉 leur distinction volontaire entre bons et mauvais anarchistes, qui vise 脿 cr茅er des divisions et d鈥檈n isoler encore plus les prisonniers et les accus茅s. Cette approche se retrouve notamment dans l鈥檕p茅ration 芦 Scripta Manent 禄.

Au cours des dix derni猫res ann茅es, plusieurs squats et biblioth猫ques en Italie ont 茅t茅 d茅clar茅s comme des nids de terroristes pr茅sum茅s et, pour cette raison, ont 茅t茅 observ茅s, intercept茅s et parfois expuls茅s. Diverses op茅rations r茅pressives contre le mouvement anarchiste ont eu lieu en permanence. Les enqu锚tes actuelles montrent que le mouvement anarchiste national et international est apparemment tr猫s bien organis茅 en r茅seau et entretient de bonnes relations entre eux. Ceux qui connaissent un peu le 芦 milieu 禄 italienne et son histoire ont probablement d茅j脿 entendu les derni猫res phrases sous une forme similaire 脿 plusieurs reprises. Rien de 芦 nouveau 禄 jusqu鈥檌ci : d鈥檃bord, les ROS enqu锚tent avec z猫le, puis, lorsqu鈥檌ls ont rassembl茅 suffisamment de mat茅riaux, ils envisagent les proc茅dures les plus ambitieuses en mati猫re d鈥檃ntiterrorisme. La toute nouvelle DNAA est parfaitement faite pour cela. La 芦 Direction nationale de la lutte contre la mafia et le terrorisme 禄 est le parquet national de la lutte contre la mafia et compte 20 procureurs. La DNAA a pour fonction de coordonner les enqu锚tes men茅es par les diff茅rentes directions r茅gionales anti-mafia (DDA) sur les d茅lits de criminalit茅 organis茅e. Il faut garder 脿 l鈥檈sprit que pour tout procureur, une 茅ventuelle frappe r茅pressive contre des 芦 terroristes 禄 pr茅sum茅s est toujours une occasion bienvenue de faire un bond dans sa carri猫re. En g茅n茅ral, il semble que les unit茅s sp茅ciales du ROS veulent donner le ton, car elles d茅terminent quelles 芦 preuves 禄 sont suffisantes pour quelles accusations. Les procureurs semblent plus 锚tre un moyen de parvenir 脿 une fin. Il ne manque donc que le juge d鈥檌nstruction comp茅tent qui est cens茅 approuver l鈥檕p茅ration, ce qu鈥檌l fait g茅n茅ralement sans grande h茅sitation. Au cours de ces proc茅dures, l鈥檈nsemble de l鈥檈nvironnement (solidaire) est souvent accus茅 茅galement, puisqu鈥檌l est 茅galement suspect茅 et consid茅r茅 comme faisant partie d鈥檜n 芦 r茅seau terroriste 禄. Un pr茅c茅dent d茅cisif a 茅t茅 l鈥檕p茅ration 芦 Scripta Manent 禄 en 2016 (芦 Verba volant, scripta manent 禄 signifie quelque chose comme : Les mots s鈥櫭﹙aporent, les 茅crits restent). Parmi ces enqu锚tes figurent le groupe anarchiste romain de la Anarchist-Black-Cross et les r茅unions soli de 芦 A testa alta 禄 (芦 La t锚te haute 禄). Ces derni猫res 茅taient des r茅unions annonc茅es publiquement sur la situation de Nicola et Alfredo (qui avaient avou茅 les coups de genou contre le directeur de l鈥檌ndustrie nucl茅aire Adinolfi et avaient re莽u de lourdes peines de prison pour cela). Les derniers verdicts du proc猫s ont 茅t茅 rendus en deuxi猫me instance. Anna Beniamino a 茅t茅 condamn茅e 脿 16 ans et 6 mois. Alfredo Cospito 脿 20 ans. Nicola Gai 脿 1 an et 1 mois. Alessandro Mercogliano a 茅t茅 acquitt茅 de toutes les charges. Marco Bisesti a 茅t茅 condamn茅 脿 1 an et 9 mois pour 芦 incitation au crime 禄. Les peines pour 芦 association subversive 脿 but terroriste et atteinte 脿 l鈥檕rdre d茅mocratique 禄 ont 茅t茅 confirm茅es 脿 plusieurs reprises pour Anna, Alfredo et Nicola. Elles concernaient les publications de 芦 Croce Nera Anarchica 禄, un magazine et un site web, et la gestion de certains autres sites web qui avaient 茅t茅 inculp茅s dans le proc猫s. Voil脿 pour le pr茅curseur r茅pressif qui a 茅t茅 d茅terminant dans la poursuite de l鈥檈nqu锚te sur le mouvement anarchiste. Dans l鈥檈nsemble, les autorit茅s r茅pressives italiennes consid猫rent qu鈥檌l s鈥檃git d鈥檜n proc猫s r茅ussi. Cela devrait alors constituer une sorte de base pour de nombreuses autres enqu锚tes.

Revenons au pr茅sent et au proc猫s 芦 Bialystok 禄. Une fois de plus, les procureurs et surtout les ROS ont 茅t茅 ambitieux et inventifs comme d鈥檋abitude. Selon l鈥檃cronyme FAI/FRI = Informal Anarchist Federation/Revolutionary International Front, le suspect des flics 茅tait 茅vident qu鈥檌l pouvait y avoir un r茅seau international. Mais par o霉 doivent-ils commencer ? Au cours de l鈥檈nqu锚te en Italie, une tentative a 茅t茅 faite pour 茅tendre l鈥檃ffaire 脿 la France. Mais l脿, il n鈥檡 avait pas de personnes de r茅f茅rence r茅sidentes qui auraient 茅t茅 appropri茅es sur le plan 芦 id茅ologique 禄 et 芦 pratique 禄 du point de vue des enqu锚teurs italiens. Bien qu鈥檌l y ait eu quelques actions de solidarit茅 en France avec les personnes touch茅es par l鈥檕p茅ration 芦 Scripta Manent 禄, notamment apr猫s l鈥檃ppel 芦 Per un giugno pericoloso 禄 (Pour un juin dangereux) 脿 l鈥櫭﹖茅 2019, les indices 茅taient probablement trop peu nombreux pour continuer 脿 renifler en direction de la France. C鈥檈st donc l鈥橝m茅rique du Sud qui a 茅t茅 vis茅e, car de temps 脿 autre, des anarchistes se rendent de l脿-bas 脿 la capitale italienne. La Gr猫ce 茅tait moins 脿 l鈥檋onneur cette fois-ci, bien que certains voyages d鈥檃narchistes italiens aient 茅t茅 not茅s et mis en 茅vidence dans les dossiers. Mais voil脿 que le gros coup de filet est apparu pour les autorit茅s italiennes ! Une personne connue des flics 鈥 qui 茅tait sous surveillance 脿 l鈥櫭﹑oque (d茅but septembre 2018) et qui faisait d茅j脿 l鈥檕bjet d鈥檜ne enqu锚te dans le cadre du proc猫s 芦 Scipta Manent 禄 鈥 a 茅t茅 invit茅e 脿 un 茅v茅nement d鈥檌nformation sur 芦 la r茅pression en Italie 禄 脿 Berlin. Cet 茅v茅nement a eu lieu 脿 la mi-septembre 2018 et a ensuite 茅t茅 le catalyseur de toute une s茅rie de man艙uvres r茅pressives de la part des flics italiens. Une personne situ茅e 脿 Berlin a 茅t茅 localis茅e et 茅tait en contact t茅l茅phonique avec la personne italienne sous surveillance. Apr猫s quelques recherches effectu茅es par les limiers, il leur a sembl茅 茅vident que cette personne de contact pouvait 锚tre int茅ressante pour eux. Il correspondait au mod猫le parce qu鈥檌l avait v茅cu en Italie pendant de nombreuses ann茅es, qu鈥檌l parlait couramment l鈥檌talien et l鈥檃llemand, qu鈥檌l fr茅quentait des anarchistes dans les deux pays et que, de toute fa莽on, il semblait parfaite pour le ch芒teau de cartes de la police italienne en raison de sa biographie 芦 militante 禄. Le moment cl茅 qui a permis de lancer de nouvelles enqu锚tes a 茅t茅 une action de la 芦 cellule FAI d鈥橝mad Ahmed 禄 脿 Wedding (Berlin), un mois apr猫s l鈥櫭﹙茅nement d鈥檌nformation avec les compagnons italiens 脿 Berlin. La connexion fil茅e entre l鈥檃ppel t茅l茅phonique intercept茅, l鈥檌nfo-discussion et l鈥檃ttaque 脿 Wedding, a renforc茅 le soup莽on des enqu锚teurs que le suspect 脿 Berlin doit parler un dialecte italien similaire ( !) 脿 celui d鈥橝lfredo Cospito (qui est consid茅r茅 par l鈥櫭塼at comme le 芦 leader id茅ologique 禄 des FAI/FRI). Cette hypoth猫se 茅tait fond茅e sur une phrase de la lettre de revendication de la 芦 cellule Amad Ahmed FAI/FRI 禄. L脿, on s鈥檃dresse directement 脿 Alfredo et la phrase suspecte est la suivante : 芦 M锚me si nous ne parlons pas le m锚me dialecte, Alfredo, nous nous comprenons quand m锚me鈥 禄. Selon le ROS, cela sugg猫re que les auteurs parlent couramment l鈥檌talien et qu鈥檌l(s) vien(nen)t d鈥檜ne r茅gion italienne proche, mais pas la m锚me, qu鈥橝lfredo. Et donc les unit茅s anti-terroristes italiennes continuent de bricoler leur r茅cit.

Par la suite, les ROS ont demand茅 脿 plusieurs reprises aux procureurs romains d鈥檈nvoyer 脿 Berlin des 芦 ordres d鈥檈nqu锚te europ茅ens 禄 (EIO) : Le premier EIO 鈥 novembre 2018 鈥 茅tait une demande du dossier d鈥檈nqu锚te sur un incendie volontaire 脿 Berlin en octobre 2018, pour lequel une cellule FAI/FRI avait revendiqu茅 la responsabilit茅. La deuxi猫me EIO 鈥 d茅but f茅vrier 2019 鈥 devait valider la certitude de la r茅sidence r茅elle de la personne de contact pr茅sum茅e allemande et elle a demand茅 le casier judiciaire et d鈥檃utres enregistrements. La man艙uvre suivante 鈥 脿 la mi-f茅vrier 2019 鈥 a 茅t茅 l鈥櫭﹎ission d鈥檜n mandat d鈥檃rr锚t europ茅en 脿 l鈥檈ncontre de la personne de contact pour une peine de prison en cours en Italie. L鈥檕bjectif 茅tait de transf茅rer la personne condamn茅e d鈥橝llemagne en Italie. Dans les dossiers d鈥檈nqu锚te, il y avait une note du ROS, qui esp茅rait que l鈥檈xtradition ou la soi-disant 芦 internationalisation 禄 du mandat d鈥檃rr锚t leur fournirait plus d鈥檌nformations sur le lien entre la FAI/FRI italienne et sa pr茅tendue cellule berlinoise. La man艙uvre suivante 鈥 脿 la mi-f茅vrier 2019 鈥 a 茅t茅 l鈥櫭﹎ission d鈥檜n mandat d鈥檃rr锚t europ茅en 脿 l鈥檈ncontre de la personne de contact pour une peine de prison en cours en Italie. L鈥檕bjectif 茅tait de transf茅rer la personne condamn茅e d鈥橝llemagne en Italie. Leur strat茅gie n鈥檃 pas fonctionn茅. La personne de contact, devenue suspecte (en vertu de l鈥檃rticle 270bis 鈥 association subversive 脿 des fins de terrorisme et d鈥檃tteinte 脿 l鈥檕rdre d茅mocratique), a la nationalit茅 allemande et pouvait donc s鈥檕pposer 脿 l鈥檈xtradition. Pour l鈥檌nstant, l鈥檈xtradition vers l鈥橧talie n鈥檈st pas possible tant que le suspect se trouve en Allemagne. Apr猫s ce contretemps, le troisi猫me EIO 鈥 juin 2019 鈥 devait 锚tre envoy茅 au parquet de Berlin. Cette fois, une 芦 fouille corporelle 禄 et une perquisition de la personne d茅sormais soup莽onn茅e, ainsi que de ses colocataires, ont 茅t茅 exig茅es. Une fois de plus, les r锚ves humides de l鈥橧nquisition romaine 茅taient sur le point d鈥櫭ヽlater. Le parquet de Berlin ne s鈥檈st pas conform茅 脿 l鈥橢EE et a justifi茅 son refus par le fait que les FAI/FRI ne sont pas class茅es comme 芦 terroristes 禄 et qu鈥檌l n鈥檈xiste aucune accusation concr猫te contre le suspect concernant et l鈥檌ncendie volontaire. Les fantasmes des ROS semblent si ridicules ou 芦 aventureux 禄 que m锚me leurs coll猫gues allemands n鈥檕nt pu 锚tre convaincus. Il est int茅ressant de noter qu鈥檈n raison de ce d茅saccord entre les inquisiteurs, leurs poursuites s鈥檃rr锚tent bri猫vement. N茅anmoins, on peut trouver dans les dossiers que le 芦 suspect de Berlin 禄 a 茅t茅 mis sur 茅coute et g茅olocalis茅 par le ROS dans la p茅riode comprise entre d茅cembre 2018 et f茅vrier 2019. On se demande qui leur a donn茅 l鈥檃utorit茅 de faire 莽a ?

Selon les autorit茅s italiennes, tous ces plans de r茅pression auraient d没 avoir lieu un an avant l鈥檈x茅cution effective de l鈥檕p茅ration 芦 Bialystok 禄. Si l鈥檃rrestation du suspect 脿 Berlin avait 茅t茅 couronn茅e de succ猫s ou si des preuves suspectes avaient 茅t茅 trouv茅es lors d鈥檜ne perquisition, cela aurait probablement conduit 脿 une op茅ration ind茅pendante au niveau international. Or, le proc猫s contre les accus茅s dans l鈥檃ffaire 芦 Bialystok 禄 a commenc茅 le 14.12.2020. Les enqu锚tes contre les pr茅c茅dents accus茅s sont termin茅es. Et rien ne s鈥檈st pass茅 脿 Berlin 脿 cet 茅gard jusqu鈥櫭 pr茅sent. Cela ne signifie pas pour autant que les porcs ne continuent pas 脿 mettre des t茅l茅phones sur 茅coute et/ou 脿 observer les gens dans le cadre des enqu锚tes pr茅c茅dentes. En tout cas, l鈥檜n des grands porcs du ROS, le commandant lieutenant-colonel 芦 Luigi Imperatore 禄, sera certainement d茅莽u de ne pas avoir 茅t茅 autoris茅 脿 茅tendre son champ de bataille pour le moment. On peut m锚me se demander s鈥檌l y aura une condamnation dans le proc猫s actuel contre les compagnons, car jusqu鈥櫭 pr茅sent les preuves 鈥 oh merveille 鈥 n鈥檕nt pas tenu et elles ont 茅t茅 r茅fut茅es par endroits. L鈥檃vant-dernier jour du proc猫s, le juge a convoqu茅 le t茅moin 芦 Imperatore 禄. Entre autres choses, il est cens茅 t茅moigner de la pr茅tendue connexion allemande, car cela est consid茅r茅 comme une hypoth猫se d鈥檈nqu锚te.

Il ne serait gu猫re surprenant que Berlin et/ou d鈥檃utres pays soient vis茅s par les autorit茅s charg茅es de l鈥檈nqu锚te lors de la prochaine vague de r茅pression. Le contraire est probablement le cas et doit 锚tre attendu. L鈥檃vantage est que maintenant, avec cette annonce, le mouvement, ainsi que toutes les personnes qui correspondent au profil, peuvent se pr茅parer 脿 d鈥櫭﹙entuelles attaques de l鈥櫭塼at. Lors de la perquisition non autoris茅e du suspect 脿 Berlin, des t茅l茅phones portables, des ordinateurs, des cl茅s USB, des disques durs, des publications sur 芦 l鈥檃narcho-insurrectionnalisme 禄 (plus pr茅cis茅ment le texte 芦 L鈥檃utisme des insurg茅s 禄) et la correspondance avec des prisonniers italiens devaient 锚tre fouill茅s. Toutefois, cela ne doit pas conduire 脿 br没ler en panique certains pamphlets, ni 脿 mettre fin 脿 la correspondance des prisonniers avec leurs compagnons. Par la ruse et l鈥檃stuce, nous devons tous essayer de rendre aussi difficile que possible la d茅couverte de nos communications et de nos relations par les autorit茅s.

Enfin, la question se pose de savoir ce que les autorit茅s allemandes pensent de tout cela. On peut imaginer que certaines polici猫res du LKA sont furieuses que les autorit茅s italiennes ne fassent que transmettre des dossiers d鈥檈nqu锚te sensibles (ne vous inqui茅tez pas, certains passages du texte ont 茅galement 茅t茅 occult茅s par la censure ! 馃槈 ). Ils sont peut-锚tre aussi 茅nerv茅s que les ROS se contentent d鈥櫭ヽouter les t茅l茅phones portables et enqu锚tent sur le territoire allemand. D鈥檜n autre c么t茅, les Italiens seront ennuy茅s que toutes ces informations soient arriv茅es 脿 Berlin. Et si ces quelques lignes doivent provoquer un diff茅rend entre les autorit茅s, cela ne peut que faire plaisir. Il serait 茅galement possible que les Allemands et les Italiens frappent d猫s maintenant, si des enqu锚tes sont toujours en cours 脿 Berlin et contre cette ou ces personnes. Ce qui est clair, c鈥檈st que les personnes qui vivent 脿 Berlin et qui correspondent potentiellement 脿 cette grille concoct茅e par les flics sont d茅sormais pr茅venues.

Enfin, ce qu鈥檌l faut mentionner explicitement, c鈥檈st que ce texte n鈥檈st pas une distanciation g茅n茅rale des m茅thodes et des formes d鈥檕rganisation d鈥檜n point de vue anarchiste, et qu鈥檌l ne se soucie pas non plus des cat茅gories juridiques de 芦 coupable 禄/ 芦 innocent 禄. Non ! Ce texte vise 脿 montrer comment fonctionne la r茅pression actuelle et comment l鈥櫭塼at peut exercer et exerce des repr茅sailles strat茅giques contre ses ennemis. M锚me si les 芦 conditions italiennes 禄 (r茅pression massive et large contre le mouvement anarchiste) n鈥檕nt pas (encore) 茅t茅 atteintes en Allemagne, l鈥橧nquisition romaine pourrait 锚tre interpr茅t茅e comme un pr茅sage de la direction dans laquelle la r茅pression peut se d茅velopper鈥 Ces derni猫res ann茅es et ces derniers mois, on a assist茅 脿 Berlin et en Allemagne 脿 toute une s茅rie de raids de l鈥櫭塼at, de perquisitions et de proc猫s 搂129, dans lesquels les fouineurs de l鈥櫭塼at ont tent茅 de dessiner des r茅seaux pour agir contre tout un mouvement ou un milieu.

L鈥櫭﹙aluation des dossiers et des jours de proc猫s pr茅c茅dents publi茅e ici n鈥檃 qu鈥檜ne approche analytique jusqu鈥檌ci et veut se placer 脿 c么t茅 du texte publi茅 fin janvier 2022 par certains accus茅s 芦Etat actuel des mesures et de la proc茅dure pour l鈥檕p茅ration Bialystok禄. Pour conclure ce texte presque sans perspective, il convient ici de citer les mots 茅crits un jour par un compagnon : 芦Attaquer, c鈥檈st frapper, d茅truire, incendier, faire exploser, tuer, d茅raciner, balayer de la face de la terre, ne serait-ce que la petite r茅alit茅 que nous pouvons saisir sous nos yeux禄.

Coup par coup contre les autorit茅s !

Pour l鈥檃narchie !