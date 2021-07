–

鈥淟uc铆a me pidi贸 que le desconecte el timbre. No espera m谩s a nadie, dice, solo a despistados y mendigos鈥. Apenas empieza, La 煤ltima esperanza negra nos hace saber -al modo de Lapoujade- que no tenemos una perspectiva sobre el mundo, sino que 鈥渘uestra perspectiva se encaja en otra, nuestro punto de vista en otro punto de vista鈥. La 煤ltima esperanza negra es una constelaci贸n de puntos de vista. O mejor, una constelaci贸n de miradas en el armado de la perspectiva. Un universo de peque帽as historias en el que siempre son otrxs quienes nos dicen c贸mo es, siente o mira, cada una de las vidas que lo componen. Un artefacto al servicio de la diluci贸n del yo, sin perder la construcci贸n de una profunda intimidad subjetiva.

Cuerpos que parecen haber agotado su repertorio de posibles al punto de necesitar so帽ar o enloquecer. Lo que la conciencia no da. Desprenderse del amargo gesto de existir en sobriedad. La noche haciendo su trabajo en las cosas y los d铆as. Sabemos hoy de esa atm贸sfera de fin de mundo, 驴y acaso no somos todxs esos animales desheredados de la especie, buscando el 煤ltimo refugio? Lo que se calla no es silencio, es la lengua de los que conquistaron el mundo y ya no supieron qu茅 hacer en 茅l.

La interioridad infinita. Asfixia y respiraci贸n. El mundo exterior como tel贸n de fondo siempre presente y a la vez borroso. La 煤ltima esperanza negra, la multiplicaci贸n de registros an铆micos voraces, la inevitable constataci贸n de que sin otrxs la vida no es posible y a la vez el rechazo a todo lo que tenga preestablecido el tiempo y el espacio del encuentro. Desplazarse, moverse, aparecer donde no se est谩 ni ser铆a posible 鈥揳 simple vista- reconocerse.

La belleza que est谩 en todo lo triste y el amor como medida de las cosas que dejamos de esperar. Pero nunca la estetizaci贸n del dolor. Las almas plegadas en los interiores de un edificio de departamentos saben que la muerte no es el 煤ltimo aliento. Que el lenguaje no es la escritura. Que el cuerpo no es la palabra. Y sin embargo, no hay muerte sin suspiro, no hay escritura sin lenguaje y no hay palabra sin cuerpo.

Leer La 煤ltima esperanza negra, es tambi茅n saber un poco esas cosas y si algo desnuda, es la urgencia de un com煤n donde hacerse un mundo.

