DE SANTOÑA A GUINEA ECUATORIAL, UN PASEO COLONIAL

De parte de Briega February 23, 2023 229 puntos de vista

DE SANTO脩A A GUINEA ECUATORIAL, UN PASEO COLONIAL

Guinea Ecuatorial nunca ha sido noticia en el estado espa帽ol. A lo largo de la historia colonial, ha pasado desapercibida no siendo esta una cuesti贸n casual, sino una decisi贸n pol铆tica. Sin embargo, actualmente la 鈥antigua鈥 colonia espa帽ola est谩 siendo noticia en la prensa oficial debido a cuestiones como la condici贸n longeva de m谩s de 40 a帽os del r茅gimen de Obiang, el embargo al hijo de Obiang, acusado de torturas, con casas en Toledo, Barcelona y Marbella, la acusaci贸n de Obiang al gobierno espa帽ol de entrometerse en sus asuntos por investigar el presunto secuestro de opositores espa帽oles a su r茅gimen, o la muerte el pasado mes de enero de uno de estos opositores en la c谩rcel. Pero se hace necesario, al menos desde el desconocimiento, indagar algo m谩s para poder leer dichas noticias con suficiente cercan铆a y perspectiva.

El proceso de colonizaci贸n espa帽ola comienza en el siglo XVIII de forma paulatina, relevando a la corona portuguesa y con una etapa de dominaci贸n brit谩nico-espa帽ola. El 20 de Junio de 1861 se hace p煤blica la real orden que convierte a Guinea Ecuatorial en un presidio espa帽ol. El 30 de julio 1959 el pa铆s adopta oficialmente el nombre de Guinea Espa帽ola y organizada en dos provincias: Fernando Po贸 y R铆o Muni.Naturalmente, y aunque resulte obvio, este proceso hist贸rico abarca una complejidad mucho mayor que unas cu谩ntas fechas.

El 12 de Octubre de 1968, Francisco Mac铆as Nguema, del partido Idea Popular de Guinea Ecuatorial fue elegido primer presidente constitucional de la Rep煤blica. Se declara la independencia de Guinea Ecuatorial. Una independencia marcada por diversas perspectivas e intereses, tanto desde los intereses espa帽oles e internacionales, como desde una hetereog茅nea subversi贸n anticolonial gestada poco a poco desde los a帽os 40. Una independencia marcada por este clamor guineano a la vez que por una realidad colonial generalizada en la que Espa帽a no pod铆a seguir manteniendo la colonia, quisiese o no, si quer铆a seguir preservando sus capitales e inversiones all铆. El proceso de descolonizaci贸n generalizado desde la metr贸poli europea pesaba m谩s que la cerraz贸n de una parte del gobierno espa帽ol, empe帽ado en preservar la colonia de manera cl谩sica y permanente.

Despu茅s de 11 a帽os de dictadura de Mac铆as, el 3 de agosto de 1979, Teodoro Obiang, el actual jefe de estado de Guinea, se levant贸 contra su t铆o Mac铆as en un golpe de estado que acab贸 con la vida del entonces dictador. Si hubo algo que Obiang supo imitar de su pariente, esa fue la violaci贸n de derechos humanos o, mejor dicho, el ejercicio expl铆cito de la violencia de estado.

Al contrario de la versi贸n oficial con sus relatos de trasfondo racista y colonial, que presenta esta sucesi贸n de dictadores como fruto de una sociedad abandonada por Espa帽a e incapaz de tomar las riendas de su destino, no son pocas las voces guineanas que afirman que la independencia a d铆a de hoy no ha llegado. Guinea Ecuatorial es un territorio rico en materias primas que a lo largo de la historia han estado en el punto de mira de portugueses, espa帽oles, brit谩nicos, de la Uni贸n Sovi茅tica y de los Estados Unidos, de tal manera que es simplista y tramposo entender estos procesos dictatoriales desde finales de los 60 hasta la

actualidad de manera desligada a dichos intereses geopol铆ticos. Donato Ndongo es una de las personas m谩s conocidas de la oposici贸n al r茅gimen de Obiang. En su publicaci贸n 鈥Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial鈥 profundiza al detalle en todo el proceso colonial

de su tierra. Y actualmente en art铆culos como 鈥Guinea Ecuatorial, la dictadura olvidada: 鈥淓n Espa帽a hay gente muy poderosa que sostiene la tiran铆a de Obiang鈥-2022- establece v铆nculos entre Obiang y ciertos mandatorios del estado espa帽ol. De hecho, nos parece una importante fuente para entender la responsabilidad espa帽ola desde el Siglo XVIII hasta 1968 y en adelante. Sin embargo no es la 煤nica, ya que en el estado espa帽ol existe un movimiento panafricanista bastante cr铆tico con la intelectualidad guineana, centrado en ampliar la cr铆tica, se帽alando la dominaci贸n cultural, el sistema educativo y el borrado de la memoria anticolonial, no limit谩ndose a se帽alar la responsabilidad colonial en la represi贸n pol铆tica y la explotaci贸n econ贸mica ni rescatando aspectos positivos en la colonizaci贸n.

Muchos fueron los personajes influyentes en este proceso de participaci贸n espa帽ola en el hist贸rico y expolio al continente africano que conecta con nuestro presente bajo el paraguas de nuevos m茅todos extractivos, pero nos hemos querido centrar en uno de ellos.

Carrero Blanco, ese buen ciudadano santo帽茅s.

Imagen extra铆da de https://graccusthink.blogspot.com/2018/10/la-independencia-de-guinea-equatorial.html

Durante el periodo colonial y en a帽os de dictadura franquista, los 贸rganos de propaganda del r茅gimen hicieron grandes esfuerzos en presentar la colonia espa帽ola como un lugar amable que se diferenciaba de brit谩nicos y franceses en sus formas de administrar los territorios ocupados. El relato blanqueado de las pr谩cticas del franquismo en Guinea Ecuatorial se puede seguir percibiendo tanto en videos divulgativos, como en comentarios en redes, como en art铆culos de opini贸n. Sin embargo, la ocupaci贸n de Guinea Ecuatorial no fue una colonizaci贸n light como describe Francesc Tur en un Ser Hist贸rico.

Sr. Carrero Blanco, recibiendo a la expedici贸n juvenil de la Guinea Ecuatorial Espa帽ola en Madrid. Extra铆da de https://bernatxo.wordpress.com/2013/04/05/nadie-nunca-nada/

Carrero Blanco, hoy en d铆a recordado en Santo帽a, su localidad natal, mediante un monumento conservado con el respaldo del PSOE y difundido por la oficina de turismo del ayuntamiento, pese a lo que indica la ley de memoria hist贸rica de 2007, fue un personaje muy influyente en Guinea Ecuatorial. Quiz谩s se haya hablado m谩s sobre su actividad en la metr贸poli que sobre las que llev贸 a cabo fuera de la pen铆nsula. Es por ello que conviene recordar que represent贸 la parte del gobierno espa帽ol m谩s reacia a llevar a cabo una

transici贸n hacia la independencia. Como presidente de la naci贸n y mano derecha de Franco, el Almirante Carrero Blanco quer铆a conservar las tradiciones coloniales a diferencia del ministro de Asuntos Exteriores Castiella, m谩s consciente de la presi贸n internacional y la necesidad de transigir un cambio para seguir siendo competitivos e ir adaptando la econom铆a a un neocapitalismo incipiente. En palabras de Ndongo, 芦Carrero conceb铆a Guinea como su finca禄. Distintas fuentes apuntan a los intereses que el almirante ten铆a en Guinea. Uno de los mayores accionistas de la principal empresa maderera (ALENA). T贸nica que para

nada era excepcional, puesto que varios ministros espa帽oles y altos cargos de la Marina destacados en Guinea eran accionistas de las explotaciones de madera, cacao y caf茅. No es casualidad que Carrero Blanco, una vez entendiendo que la independencia era inevitable, apoyara a los candidatos m谩s pr贸ximos a sus intereses madereros Ndongo y Bonifacio Ond贸, pero tampoco esto sali贸 como quer铆a y gan贸 Mac铆as, que aun con un intento de golpe de estado del gobierno espa帽ol, le retir贸 las concesiones madereras al grupo empresarial que apoyaba y se las otorg贸 al empresario maderista franc茅s Jean Pierre Noveau. En conclusi贸n, la pol铆tica de Carrero en Guinea desde los a帽os 40 fue un c煤mulo de fracasos constantes, lo

cu谩l no impidi贸 que su papel supusiera un importante expolio colonial de las comunidades originarias en el 谩mbito educativo, ling眉铆stico, arquitect贸nico, econ贸mico, pol铆tico y social, a la vez que disfrutar al mismo tiempo de tener una f谩brica a cielo abierto al servicio de 茅l y el resto de personajes elementales del franquismo.

Lejos de llegar a una conclusi贸n certera con este art铆culo, entiendase la voluntad de hacerlo como una recopilaci贸n de fuentes para invitar a las personas lectoras a profundizar en la historia del colonialismo espa帽ol en Guinea Ecuatorial con el 煤nico 谩nimo de entender mejor las noticias interesadas de la actualidad sobre este territorio africano y no transigir ante ning煤n relato de car谩cter euroc茅ntrico al servicio de un capitalismo racial que invisibiliza las ra铆ces coloniales de nuestra sociedad y la colonialidad presente en la prensa hegem贸nica.