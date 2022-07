–

Los avances en los derechos reproductivos de las mujeres en Am茅rica Latina, propulsados por un amplio movimiento feminista, contrasta con la reorganizaci贸n de la extrema derecha y la involuci贸n del derecho al aborto en Estados Unidos. Por Susanna de Guio (El Salto).

La decisi贸n del Tribunal Supremo de anular la hist贸rica sentencia Roe contra Wade, que hab铆a protegido el derecho al aborto durante 50 a帽os en Estados Unidos, provoc贸 reacciones en todo el mundo.

En las principales ciudades, las organizaciones feministas salieron a la calle con miles de mujeres y disidencias sexuales para oponerse a este enorme retroceso en la libertad de decidir sobre el propio cuerpo. Lo hicieron con meg谩fonos, tambores, y tambi茅n con pancartas y camisetas verdes, que recuerdan al hist贸rico pa帽uelo utilizado por la Campa帽a Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito creada en Argentina casi dos d茅cadas atr谩s.

Martha Rosenberg es una de las fundadoras de esta organizaci贸n que luch贸 durante 16 para conseguir, en diciembre de 2020, la ley de interrupci贸n voluntaria del embarazo. 鈥淓l movimiento feminista de EE UU ha sido siempre una referencia internacional, a partir de las pioneras que se organizaron despu茅s de la II Guerra Mundial鈥 recuerda. En Buenos Aires, las mujeres se manifestaron inmediatamente frente a la embajada de Estados Unidos, en solidaridad con sus compa帽eras que, en la otra punta del continente, 鈥渟iguen poniendo de manifiesto el car谩cter emancipador del feminismo frente a la forma de organizaci贸n capitalista y neoliberal de la sociedad norteamericana鈥.

La marea verde avanza

Mientras en Estados Unidos se retoma la lucha por un derecho conquistado hace d茅cadas, en Am茅rica Latina se avanza a grandes pasos para conseguir por primera vez una legislaci贸n sobre el aborto. Las argentinas son reconocidas como ejemplo por su fuerza en instalar la agenda feminista a nivel mundial en los 煤ltimos a帽os, y el s铆mbolo representado por el pa帽uelo verde es un claro ejemplo de ello.

Tambi茅n en Chile el movimiento feminista gan贸 protagonismo creciente a partir de 2018, hasta llegar a instalar e derecho a la interrupci贸n voluntaria del embarazo en la nueva Constituci贸n que el pa铆s votar谩 el pr贸ximo 4 de septiembre. 鈥淓l art铆culo 61 es uno de los puntos program谩ticos que decidimos disputar en la redacci贸n de la nueva Carta Magna鈥, confirma Alondra Carrillo, constituyente y referente de la Coordinadora Feminista 8M.

En Colombia, el pasado 21 de febrero las mujeres celebraron la modificaci贸n de la Constituci贸n que elimina el delito de aborto hasta la semana 24. 鈥淟os numerosos intentos de legislar en el Congreso nunca hab铆an tenido 茅xito鈥, explica Laura V谩zquez Roa, integrante de la Campa帽a por el Derecho al Aborto Legal, que forma parte de la red Causa Justa por el Aborto. Esta es la organizaci贸n que llev贸 adelante la demanda para eliminar el aborto del C贸digo Penal, obteniendo en el plano judicial la primera victoria.

El a帽o pasado, en Ecuador se logr贸 permitir el aborto en los casos de violaci贸n, mientras que en M茅xico una hist贸rica sentencia de la Corte Suprema decret贸 la despenalizaci贸n en todo el pa铆s, obligando a los distintos Estados federales a revisar sus normativas. Incluso en pa铆ses donde la prohibici贸n es total, como El Salvador o Rep煤blica Dominicana, se ha levantado un activismo feminista que intercambia y comparte experiencias a nivel latinoamericano.

La aceptaci贸n social del aborto

鈥淓n M茅xico hubo un cambio relevante cuando las chavas, las chicas m谩s j贸venes, empezaron a expresarse y a manifestarse鈥, dice Patricia Ortega, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos del Estado de Jalisco.

En todos los pa铆ses donde avanza la batalla por el derecho al aborto se reconoce un salto cualitativo a partir de 2015, cuando en Argentina surgi贸 el movimiento Ni Una Menos contra la violencia hacia las mujeres y los feminicidios, al que siguieron las convocatorias internacionales de la huelga feminista. 鈥淪e extendi贸 r谩pidamente de forma masiva鈥, explica Yanina Waldhorn, de la Campa帽a argentina, 鈥渓as m谩s j贸venes se han sumado a una genealog铆a feminista que tiene su trayectoria de lucha, y este cambio masific贸 nuestro panorama, esto pas贸 en la mayor铆a de los territorios de Am茅rica Latina y el Caribe, son muchas j贸venes las que est谩n en la calle鈥.

El resultado m谩s disruptivo de esta nueva etapa ha sido la progresiva despenalizaci贸n social del aborto, junto con una ampliaci贸n del abanico de reivindicaciones feministas, que van de los m煤ltiples 谩mbitos de autonom铆a de las mujeres a las identidades de g茅nero, de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos a la educaci贸n sexual integral en las escuelas. 鈥淭ambi茅n construimos formas creativas de lucha, nuevas estrategias鈥, a帽ade Yanina, pensando en s铆mbolos y performances como Un violador en tu camino, del colectivo chileno Las Tesis, que r谩pidamente se convirti贸 en un poderoso c贸digo internacional.

鈥淓l debate ya entr贸 en los hogares鈥, se帽ala tambi茅n Patricia Ortega, 鈥渃uando una adolescente amarra su pa帽uelo verde a la mochila, el tema se aborda en la casa y esto es un gran paso, no tiene vuelta atr谩s鈥

鈥淓l debate ya entr贸 en los hogares鈥, se帽ala tambi茅n Patricia Ortega, 鈥渃uando una adolescente amarra su pa帽uelo verde a la mochila, el tema se aborda en la casa y esto es un gran paso, no tiene vuelta atr谩s鈥. Jalisco es uno de los Estados m谩s conservadores de M茅xico, donde la iglesia y los sectores antiderechos son activos, tienen financiaci贸n y v铆nculos con el poder institucional. Fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, hasta hace poco era el cura quien decid铆a lo que era pecado. 鈥淗emos empezado a acompa帽ar abortos donde las chicas vienen con la mama, la prima, la abuela, con la familia que en antes m谩s bien le dar铆a la espalda, la criminalizar铆a, la juzgar铆a鈥, cuenta.

Si bien en algunos casos los derechos de las mujeres pueden ser utilizados como moneda de cambio en las negociaciones entre partidos 鈥攃omo sucede en algunos Estados mexicanos鈥, o como capital pol铆tico que atrae votos en las campa帽as electorales 鈥攃omo se reporta en Argentina y Colombia鈥, esto tambi茅n significa que el tema ha dejado de ser secundario: 鈥淪e ha incorporado a la agenda pol铆tica, ya no se puede soslayar鈥, dice Martha Rosenberg, quien recuerda los tiempos en que incluso las diputadas que firmaban el proyecto de interrupci贸n voluntaria del embarazo para presentarlo al Congreso, luego no lo votaban. 鈥淟a relaci贸n entre el derecho al aborto y el reclamo al Estado es compleja鈥, contin煤a su reflexi贸n, alimentada por una larga historia de militancia feminista, 鈥測 forma parte de la lucha por un Estado democr谩tico que proteja la vida de las mujeres y la libre decisi贸n sobre nuestros cuerpos y proyectos de vida, identidades, destinos鈥.

Nunca bajamos la guardia

Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer, coinciden todas las mujeres entrevistadas. En Argentina, como en Colombia, el derecho al aborto es una conquista tan reciente que no se imagina un retroceso brusco, a diferencia de lo que ocurri贸 en Estados Unidos. 鈥淧ero es un ejemplo bien concreto de que tener una ley no significa que se respete el derecho, hay que seguir reclam谩ndolo como movimiento organizado鈥, recuerda Yanina Waldhorn. 鈥淐on el avance de los gobiernos de derecha, las condiciones empeoran, como se observa en Brasil. La justicia sigue siendo patriarcal, colonial y clasista en nuestros pa铆ses鈥, contin煤a, e indica como ejemplo el caso de Miranda Ru铆z, una m茅dica que fue acusada de autorizar un aborto a pesar de que la ley lo permite. La fiscal铆a de Salta, en el norte de Argentina, est谩 persiguiendo a una de las pocas profesionales que realizan abortos en esa provincia, entre las m谩s conservadoras del pa铆s.

En definitiva, la Campa帽a por el Aborto no ha dejado de funcionar porque todav铆a existen varios obst谩culos para el acceso concreto a este derecho adquirido. 鈥淎cumulamos 40 denuncias de los sectores anti derechos 鈥攃ontin煤a Yanina鈥, aunque no son un obst谩culo real, porque la ley no los ampara, han tenido mucho revuelo鈥. Por otro lado, las mujeres que necesitan abortar tienen todav铆a poca informaci贸n. Seg煤n Amnist铆a Internacional, a un a帽o de la entrada en vigor de la Ley 27.160 en Argentina, ni las instituciones nacionales ni las provinciales lanzaron campa帽as de difusi贸n. Seg煤n informa el monitoreo del Proyecto Mirar, el acceso al aborto seguro tambi茅n es desigual en los distintos territorios del pa铆s, la mortalidad de las mujeres sigue siendo superior a la media en provincias del norte, como Formosa, Salta, Chaco y Tucum谩n, aunque el acceso al medicamento abortivo Misoprostol ha aumentado a nivel nacional.

V谩zquez Roa coincide con este an谩lisis: 鈥淣o bajamos la guardia, porque sabemos que los derechos de las mujeres nunca est谩n del todo garantizados鈥. En Colombia, por ejemplo, la ley recientemente aprobada 鈥渉ay que defenderla y aplicarla, hay que difundirla, sobre todo entre los sectores sociales m谩s vulnerables, capacitar al personal de salud, profundizar la aceptaci贸n social鈥. La campa帽a de la que forma parte ofrece apoyo a las mujeres que necesitan abortar: 鈥淓l n煤mero de solicitudes no ha variado con la nueva normativa, nos preguntan c贸mo hacerlo, esto significa que hay falta de informaci贸n鈥, explica Laura, que tambi茅n denuncia mucha confusi贸n en los centros de salud donde deber铆a estar garantizado el acceso al aborto.

Sin embargo, con la victoria de Gustavo Petro y Francia M谩rquez en las 煤ltimas elecciones, se abre un nuevo espacio de acci贸n en Colombia, donde los gobiernos han sido hist贸ricamente siempre de derecha y cercanos a la iglesia. 鈥淟a pr贸xima ministra de Salud apoy贸 la causa del aborto, esperamos que pueda facilitar la aplicaci贸n de la ley, porque no sirve de nada tenerla s贸lo en papel鈥, concluye Laura.

El avance de la derecha

Seg煤n Alondra Carrillo, vivimos en un contexto hist贸rico en el que 鈥減or un lado se ven los giros autoritarios en las democracias contempor谩neas, con la posibilidad de la afirmaci贸n de la extrema derecha y los sectores fundamentalistas, mientras que por otro lado se abre un futuro alternativo con las luchas feministas, socio ambientales y de los pueblos originarios en Am茅rica Latina鈥. En este contexto, Alondra se帽ala la reacci贸n de los sectores conservadores chilenos que est谩n recurriendo a las mentiras m谩s groseras para tratar de frenar la aprobaci贸n de la nueva Constituci贸n. 鈥淗an sido incapaces de confrontar directamente el texto y han llegado a declarar por ejemplo que la norma constitucional permitir铆a el aborto hasta los nueve meses鈥, explica. Incluso en Argentina, 鈥渓os movimientos fundamentalistas antiabortistas se han reorganizado鈥, recuerda Martha Rosenberg: sucedi贸 en particular en 2018, cuando la posibilidad de una ley de interrupci贸n voluntaria del embarazo fue frenada en el Senado por unos pocos votos.

Est谩 claro, en definitiva, que la batalla por los derechos de las mujeres es un ejercicio constante: 鈥淓l poder de la iglesia y de la derecha se ve en cada lucha, a nivel de diputados, de centros de salud, de cada estado federal鈥, confirma Patricia Ortega, 鈥渆l tema del aborto toca las fibras m谩s sensibles del patriarcado porque considera intolerable la idea de que la vida depende de la decisi贸n de las mujeres鈥.

鈥淣o hay una receta, hay historia, la que hemos construido con una larga experiencia鈥, sonr铆e Martha. 鈥淓l movimiento feminista es internacional y transversal, muestra una solidez y un horizonte com煤n en distintas situaciones que van m谩s all谩 de la opresi贸n patriarcal de la mujer, que es trans hist贸rica鈥

V谩zquez Roa tambi茅n se帽ala que los movimientos antiderechos en Colombia han sido financiados por las iglesias estadounidenses durante muchos a帽os.

Como se帽alan todas las entrevistadas, el ataque de la Corte Suprema al derecho al aborto en Estados Unidos no surgi贸 de la nada. Se trata m谩s bien de una estrategia que el Partido Republicano y su sector m谩s conservador han llevado a cabo durante d茅cadas y que se ha visto reforzada con la llegada de una figura como Donald Trump a la Casa Blanca. 鈥淓s un proceso que viene de lejos, lo que ha pasado con Trump es que se ha propuesto el objetivo concreto de cambiar a los jueces de la Corte para que est茅n a favor de retroceder en el aborto, y ahora el plan avanza incluso sin que 茅l est茅 en el poder鈥, aclara Patricia Ortega. Al mismo tiempo, est谩 segura de que las fuerzas feministas en Estados Unidos se est谩n reorganizando y levantando, y la solidaridad de las compa帽eras latinoamericanas va en esa direcci贸n.

La articulaci贸n del feminismo

鈥淪i algo hemos aprendido de los continuos intercambios con organizaciones feministas de toda Am茅rica Latina 鈥攄ice Yanina鈥 es que en cada pa铆s esta lucha se organiza de manera diferente, depende de las caracter铆sticas de cada territorio鈥. Por ejemplo, en algunos lugares como Argentina el derecho al aborto se ha conquistado a trav茅s de una ley nacional, mientras que en otros casos es necesario reformar la Constituci贸n y la batalla se libra en el 谩mbito judicial.

鈥淣uestra primera reacci贸n a la sentencia en Estados Unidos fue activar la solidaridad 鈥攕igue Yanina鈥 porque la tuvieron todas las feministas del mundo con nosotras en 2018 y 2020 cuando la ley estaba en el Congreso鈥.

La red internacional se teje continuamente, a trav茅s de algunas fechas comunes, como el 28 de septiembre, d铆a mundial de la despenalizaci贸n del aborto, pero tambi茅n a trav茅s de encuentros virtuales y viajes, asambleas, reuniones de formaci贸n, intercambio de materiales, estrategias, experiencias.

鈥淣o hay una receta, hay historia, la que hemos construido con una larga experiencia鈥, sonr铆e Martha. 鈥淓l movimiento feminista es internacional y transversal, muestra una solidez y un horizonte com煤n en distintas situaciones que van m谩s all谩 de la opresi贸n patriarcal de la mujer, que es trans hist贸rica鈥.