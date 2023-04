–

Han pasado ya dos meses desde la hist贸rica concentraci贸n de buzos profesionales venidos de todos los rincones del estado espa帽ol e incluso de fuera de nuestras fronteras, en una concentraci贸n frente al Congreso de los Diputados, en un acto reivindicativo justo digno y necesario solicitando una vez m谩s un aumento de los coeficientes de cara a que el Proyecto de Ley de pesca sostenible e investigaci贸n pesquera se encontraba en esos momentos en el Senado, se eligi贸 el congreso como lugar m谩s medi谩tico y de f谩cil acceso.

Voy a tomarme la libertad de realizar una breve cr贸nica de lo acontecido desde la Plaza de las Cortes hasta la publicaci贸n de la Ley de pesca sostenible e investigaci贸n pesquera en el Bolet铆n Oficial del Estado BOE.

La concentraci贸n a nivel asistencial fue un 茅xito calculando unas trescientas personas con un 煤nico prop贸sito, justicia laboral mediante la aplicaci贸n de una jubilaci贸n digna, este dato num茅rico resulta important铆simo, dado que la proporci贸n de asistentes es alt铆sima en relaci贸n al n煤mero de buzos existentes. Otro rasgo a destacar es el m茅todo de convocatoria ya que la movilizaci贸n se consigui贸 utilizando como veh铆culo un chat de WhatsApp de buceo profesional (vamos el boca a boca a nivel digital) esto es indicativo de la fuerte capacidad de movilizaci贸n, de lucha y uni贸n de nuestro colectivo.

La jornada transcurri贸 con la normalidad en la que se desarrollan tales eventos. Canticos de consignas de la que destacaremos MORIMOS TRABAJANDO, pancartas, carteler铆a, compa帽eros vistiendo trajes de buceo o portando mascarones, chalecos hidrost谩ticos, aletas, lo que son elementos de nuestro equipo de trabajo para dar visibilidad de nuestra actividad laboral. La inevitable presencia policial con sus servicios de antidisturbios. Por otro lado y paralelamente a la concentraci贸n, tuvo lugar una reuni贸n en un despacho del Congreso en la que participaron dos sindicatos, una patronal del buceo profesional y Parlamentarios del Grupo Socialista, CGT fue invitada a participar en la misma, neg谩ndose en rotundo, a nuestro modo de entender ese d铆a era para estar en la calle todos los compa帽eros reivindicando como inicialmente se convoc贸, no era un d铆a de despachos, el desarrollo de la reuni贸n no arrib贸 a ning煤n nuevo puerto, es decir no tuvo ninguna trascendencia, varios Parlamentarios de Unidas Podemos UP dejaron moment谩neamente sus puestos de trabajo en el Palacio del Congreso para unirse a la concentraci贸n en calidad de simpatizantes en apoyo a nuestra causa, tambi茅n hubo rencuentros entre compa帽eros, la creaci贸n de nuevos contactos y entrevistas con los medios de comunicaci贸n. Durante la concentraci贸n CGT Mar y Puertos tuvo la ocasi贸n de leer un manifiesto en el que se instaba al grupo Parlamentario Socialista a no volver a vetar las enmiendas en el Senado al igual que hizo en el Congreso solicitando que permitiera que hubiera un debate sobre el aumento de los coeficientes reductores para la jubilaci贸n solicitado por los/as buzos, los sindicatos, por diferentes grupos parlamentarios y finalmente ese d铆a desde la calle en la concentraci贸n del 8F, pero una vez m谩s se hizo o铆dos sordos a nuestra petici贸n la cual arrastramos desde casi ya dos d茅cadas.

El 20 de febrero del 2023 el Bolet铆n Oficial de las Cortes Generales BOCG p煤blica las enmiendas propuestas. (p谩gs. 13, 26, 78, 79 y 108).

El 27 de febrero el Bolet铆n Oficial de las Cortes Generales BOCG p煤blica la disconformidad del Gobierno con la tramitaci贸n de las enmiendas n煤meros 21, 38, 129, 130 y 169 que hacen referencia al aumento de los coeficientes. (p谩g. 3).

El Bolet铆n Oficial de las Cortes Generales BOCG fechado el 6 de marzo de 2023 informa que la Ponencia acuerda no introducir enmiendas en el texto remitido por el Congreso de los Diputados. (p谩gs. 22 y 50).

El 7 de marzo se cerr贸 en pleno del Senado, la Ley de pesca sostenible e investigaci贸n pesquera sale del Senado sin ning煤n cambio, tal cual lleg贸 del Congreso, solo cambios ortogr谩ficos y t茅cnicos, sin categor铆a de enmiendas, por ello no pasa de nuevo por el Congreso, va directo al BOE.

El s谩bado 18 de marzo de 2023, se publica en el Bolet铆n Oficial del Estado BOE, la Ley 5/2023, de 17 de marzo, de pesca sostenible e investigaci贸n pesquera, en la sec. I. P谩gs. 40703 y 40704 recogen la Disposici贸n adicional sexta. Reconocimiento de coeficientes reductores para las actividades de rederas, neskatistas, empacadoras y buceadores profesionales, donde se aplica a nuestro colectivo un raqu铆tico 0,15 de coeficiente reductor.

Ahora que tenemos m谩s visibilidad no podemos perderla. Creo rotundamente que nuestra respuesta ante tal sin raz贸n infligida por el Grupo Socialista es la de continuar con la lucha, atacando desde todas las esquinas posibles con la raz贸n y el derecho.

Un amigo me dijo en una ocasi贸n que la 煤nica lucha que se pierde, es la que se abandona.

CGT Mar y Puertos expresa en茅rgicamente su desacuerdo con la aplicaci贸n de este 0,15 de coeficiente reductor para la jubilaci贸n en el buceo profesional y continuar谩 en lucha, hasta la obtenci贸n de una jubilaci贸n digna.

F茅lix Potenciano Aguilera.

Coordinador Estatal de Piscifactorias y Acuicultura de CGT sector Mar y Puertos.