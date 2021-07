–

De parte de Kurdistan America Latina July 7, 2021 43 puntos de vista

De una vida 鈥渕uy c贸moda y libre鈥, dedicada 鈥渁l estudio, la lectura y la escritura, sin obligaciones y sin lujos, pero sin preocupaciones econ贸micas鈥, a alistarse a las Unidades de Defensa de Shengal (YB艦 Internacionales 鈥 Yek卯ney锚n Berxwedana 艦engal锚, en kurdo). As铆 resume el vuelco que dio su vida Kemal Ispan卯, un valenciano que eligi贸 ese nombre para sus d铆as en el territorio de mayor铆a yezid铆 del norte de Irak.

鈥淎 decir verdad, muchas veces me sent铆a triste e invadido por el tedio 鈥揷uenta a La tinta-. Aqu铆 tambi茅n hay d铆as m谩s aburridos que otros, y la comodidad y libertad son menores, pero no me arrepiento de venir鈥.

Desde hace algunos a帽os, Shengal se encuentra en el ojo de la tormenta iraqu铆. Aunque 煤ltimamente las noticias sobre esta regi贸n sean escasas en los grandes medios, el pueblo yezid铆 que vive en ese lugar contin煤a luchando por sus derechos y recomponi茅ndose luego de ser v铆ctima, en 2014, de la ferocidad del Estado Isl谩mico (ISIS o Daesh). Cuando los mercenarios y yihadistas, que comulgaban con la ideolog铆a isl谩mica ultraconservadora de su l铆der Abu Bakr Al Baghdadi, se encontraban en su esplendor, los y las yezid铆es se convirtieron en blanco de sus masacres. Abandonados por el gobierno de Bagdad y por las fuerzas militares del Gobierno Regional de Kurdist谩n (GRK), en ese 2014 macabro los yezid铆es fueron asesinados, y las mujeres de ese pueblo secuestradas y esclavizadas por ISIS. La intervenci贸n de la guerrilla del Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n (PKK), asentada en las monta帽as de Qandil, permiti贸 dar un duro golpe a ISIS y abrir un corredor humanitario para que muchos pobladores yezid铆es escapar a las monta帽as.

El proceso revolucionario en Rojava (Kurdist谩n sirio), encabezado por el Movimiento de Liberaci贸n de Kurdist谩n y las ideas de Abdullah 脰calan (Serok Apo) a partir de 2012, se convirti贸 en una tormenta de libertad que lleg贸 hasta Shengal. Despu茅s de liberar la zona de ISIS, un sector del pueblo yezid铆 apost贸 (y apuesta todav铆a) a la autonom铆a, el autogobierno y la liberaci贸n de las mujeres como consignas principales.

De Europa a una peque帽a aldea

鈥淓stoy m谩s interesado en la batalla cultural que en la pol铆tica 鈥揳firma Kemal desde Shengal-. No hay lugar en el panorama pol铆tico de mi pa铆s, Espa帽a, para las ideas que yo suscribo. En todo caso, como pragm谩tico gradualista, y m谩s inclinado a los cambios pac铆ficos -cuando existen las condiciones y la posibilidad- que a las revoluciones violentas, creo que se ha de hacer lo posible por establecer alianzas e impulsar los peque帽os cambios鈥.

Las horas de este internacionalista espa帽ol ahora transcurren en una peque帽a aldea, entre las caminatas y recorrido por las monta帽as, los entrenamientos militares, la formaci贸n cultural y pol铆tica, y descansos que permiten la reflexi贸n. Recientemente, Kemal difundi贸 un escrito en el que cuenta en detalle su d铆a a d铆a en Shengal.

Desde 2012, cientos de hombres y mujeres de todo el mundo se trasladaron a Rojava, y posteriormente a Shengal, para defender la propuesta del pueblo kurdo que liber贸 esos territorios e inici贸 la reconstrucci贸n de pueblos y ciudades, bajo los par谩metros del confederalismo democr谩tico, el aporte m谩s profundo realizado por 脰calan no s贸lo para la liberaci贸n de Kurdist谩n sino de todo Medio Oriente.

Por momentos, el internacionalismo alrededor de la lucha kurda es dif铆cil de comprender: en los territorios liberados y en los que en la actualidad ocupa ilegalmente Turqu铆a, los y las internacionalistas no provienen solamente de organizaciones de izquierda o tienen ideas relacionadas a las tradiciones cl谩sicas del marxismo, en todas sus variantes; tambi茅n hay ex militares europeos, ex marines, personas de ideolog铆as nacionalistas y de derecha, o simples ciudadanos y ciudadanas que decidieron viajar 鈥揹e la forma que sea- al ver las masacres cometidas por ISIS.

El contraste con Valencia, dice Kemal, 鈥渆s evidente, pues ahora paso una semana con mis compa帽eros en una peque帽a aldea por cada una que pasamos en la monta帽a, m谩s aislados鈥.

Curiosidad por el 鈥渁samble铆smo kurdo鈥

鈥淢i conocimiento se limitaba a las noticias que nos llegaban de ellos 鈥搑ecuerda Kemal, en referencia a los kurdos y yezid铆es-, a algunos art铆culos breves encontrados en las enciclopedias de la red, y a la lectura de libros breves sobre el pensamiento de Serok Apo, uno de sus l铆deres鈥.

Con esas pocas referencias, Ispan卯 se contact贸 con las Unidades de Protecci贸n del Pueblo (YPG) luego de sentirse indignado por 鈥渓a devastaci贸n de los b谩rbaros del Estados Isl谩mico鈥. Su objetivo principal era combatir a los yihadistas. En toda la conversaci贸n con Kemal, sus palabras siempre surgen reflexivas y con el tiempo necesario para darlas a conocer y explicar. 鈥淐laro est谩 que el yihadismo tiene otras caras, y una de ellas es la de los mal llamados 鈥榬ebeldes鈥 sirios, enemigos tambi茅n de Kurdist谩n, de la paz y de la convivencia pac铆fica de las religiones y las culturas 鈥揳firma-. Habi茅ndonos presentado los mendaces medios occidentales a estos rebeldes como dem贸cratas levantados contra un tirano (por Bashar Al Assad), no ve铆a 茅tico participar en la lucha contra ellos. Esta decisi贸n la lamento a煤n al d铆a de hoy, cuatro a帽os despu茅s鈥.

Los motivos de sumarse a las YPG y luego a las YB艦 son m谩s amplios, seg煤n 茅l mismo cuenta: 鈥淣o se trata solo de cumplir un deber para con los que no pueden defenderse. Como anarquista filos贸fico, sent铆a y siento una gran curiosidad por ese asamble铆smo kurdo que se ha impuesto en Rojava sin vulneraci贸n de derechos de ning煤n tipo, incluyendo un derecho de propiedad que las formas puramente socialistas del anarquismo no reconocer铆an y cuya restricci贸n, a mi modo de ver, solo podr铆a establecerse mediante estructuras coactivas estatales o paraestatales鈥.

鈥淟e siguen a estos motivos una visi贸n de la guerra como un instrumento necesario para librarse del yugo de los tiranos y las tiran铆as que se perpet煤an en el poder 鈥搑emarca-. Los gritos de libertad de los pueblos, parad贸jicamente, se ahogan en el silencio y se vuelven estent贸reos entre el clamor de las trompetas y el rugido de los ca帽ones鈥. Kemal sintetiza, en apenas una frase, la larga y dolorosa historia de los pueblos de Kurdist谩n: 鈥淟os kurdos se han visto obligados a escoger entre una paz opresiva, sangrienta, destructiva y deshonrosa, y el ancestral ritual de la guerra鈥.

鈥淟as armas son su salvaci贸n y la pervivencia de su cultura 鈥損rosigue el internacionalista espa帽ol-. Y nadie podr谩 reprocharles, como a Chamberlein y a Daladier, que prefirieron el deshonor a la guerra y tendr铆an por ello ambas cosas. Yo tengo, en fin, una visi贸n de la dial茅ctica b茅lica m谩s hegeliana que darwinista, aunque la guerra total es deplorable. Los civiles deben quedar al margen. Esa es la raz贸n por la que los milicianos kurdos abandonaron Afrin (cant贸n kurdo de Rojava invadido por Turqu铆a), salvando de los bombardeos turcos a su gente鈥.

Kemal tiene otra raz贸n para explicar su decisi贸n; una raz贸n tan poderosa como un arma de fuego: 鈥淓n 煤ltimo lugar, quer铆a escribir sobre la experiencia, y no hay d铆a aqu铆 que quede sin documentar鈥.

Hospitalidad yezid铆

El pueblo yezid铆 -conformado por entre 50 mil y 500 mil personas, seg煤n fuentes diversas- habita en su mayor铆a en el norte de Irak, aunque tambi茅n tiene presencia en el sudeste de Turqu铆a y el norte de Siria. Mal conocido como 鈥渓os adoradores del diablo鈥, los yezid铆es profesan una religi贸n que ubica sus inicios en el a帽o 2.000 antes de Cristo (a.C.) y son 茅tnicamente kurdos. El yezidismo es, seg煤n algunas investigaciones, la religi贸n m谩s antigua monote铆sta, que tiene a Khoda (el que se cre贸 a s铆 mismo) como su dios, y su centro geogr谩fico en la Mesopotamia. Este pueblo, que por haber sufrido a lo largo de su historia 74 genocidios es visto como un n煤cleo end贸geno, adora al 脕ngel Pavo Real (Tuasi Melek), que en su mitolog铆a es el primer arc谩ngel creado por la iluminaci贸n de dios para guiar a los otros seis arc谩ngeles.

A este lugar, meca del yezidismo, lleg贸 Kemal Ispan卯, como muchas otras personas, con la 煤nica prioridad de sumarse a la resistencia contra ISIS. 鈥淟o que m谩s sorprendente resulta es la gran hospitalidad con la que reciben al mayor de los desconocidos 鈥搒e帽ala-. La barrera del idioma est谩 ah铆, as铆 como la cultural, pero los kurdos y los yezid铆es tienden puentes sobre ellas y r谩pidamente ofrecen sus hogares y una invitaci贸n a comer鈥.

Para este miliciano de las YB艦 Internacional, 鈥渆s dif铆cil acostumbrarse a ciertas cosas. Los milicianos kurdos apo铆stas, por ejemplo, acostumbrados a compartirlo todo, tambi茅n se sirven de las cosas de uno de manera chocantemente libre. Hay que tener en cuenta que en su lengua ni siquiera hay un vocablo equivalente a nuestros verbos de 鈥榯enencia鈥 o 鈥榩osesi贸n鈥. Tambi茅n piensan, sospecho, que la cr铆tica, a veces muy repetitiva y pesada, e incluso a espaldas de uno, es siempre constructiva. En cuanto a los yezid铆es, deben trabajar a煤n por la igualdad, aumentando su consideraci贸n hacia sus mujeres, lo que no significa que haya observado malos tratos, pero s铆 roles dominantes y sumisos鈥.

驴Qu茅 cambios o transformaciones pudo vivir este espa帽ol que, en su pa铆s, disfrutaba principalmente de los placeres de la lectura y la cultura? 鈥淓s un ambiente duro 鈥搑econoce-. Uno empieza a relativizar ciertas cosas que antes pudiera desaprobar desde un punto de vista 茅tico. Como vivo entre milicianos, cada d铆a tengo m谩s ganas de luchar. Aqu铆 todos las tenemos鈥.

De Bakunin a Shengal

Le pregunto a Kemal qu茅 es ser un 鈥渁narquista filos贸fico鈥, como 茅l mismo de denomina. Y c贸mo esa categor铆a se entremezcla entre kurdos, yezid铆es, la guerra contra el yihadismo y la liberaci贸n de un territorio en permanente disputa como Shengal, acechado en estos d铆as por los intentos de invasi贸n militar de Turqu铆a.

鈥淓s una posici贸n no dogm谩tica fundamentalmente basada en el amor a la libertad y en la idea de que el ser humano debe ser capaz de trazar sus propios caminos 鈥搑eflexiona-, siendo la responsabilidad la otra cara de la moneda de la libertad. Bakunin era, en realidad, un anarquista socialista y adem谩s un pionero ideol贸gico, pero expres贸 mejor que nadie la manera de pensar que nos caracteriza鈥. Y Kemal cita a Bakunin: 鈥淟a libertad, la moralidad y la dignidad humana del individuo consisten precisamente en que haga el bien no porque est茅 forzado a hacerlo, sino porque libremente lo conciba, lo quiera y lo ame鈥.

Para continuar con su l铆nea de pensamiento, mientras a su alrededor se extiende la tierra 谩rida de Shengal, rodeada de monta帽as y colinas que siempre son refugio, agrega: 鈥淓sto no quiere decir que no interesen otros problemas, como la prosperidad o las condiciones de vida del obrero. Lo que significa es que, a diferencia del anarquismo de libre mercado de la Escuela de Viena o del anarcosocialismo, la primera cuesti贸n que se considera es la de la libertad鈥.

鈥淎lgunos exponentes de esta manera de pensar, el anarquismo filos贸fico, fueron Henry David Thoreau, encarcelado por objetor de conciencia, o Tolkien, que nos dej贸 una fant谩stica alegor铆a sobre la corrupci贸n del poder 鈥搃ndica-. Alegor铆a, dicho sea de paso, ciertamente cercana -aunque 茅l lo negase expl铆citamente- a la obra de Richard Wagner, quien se mov铆a, justo es decirlo, por c铆rculos anarcosocialistas鈥.

Apo铆smo, socialismo y amor

Ahora le pregunto c贸mo asimila y reconoce las ideas de Abdullah 脰calan, el l铆der kurdo y fundador del PKK, secuestrado en Kenia en 1998 durante un operativo en el que participaron los servicios de inteligencia turcos (MIT), el Mossad israel铆 y la CIA. Kemal es escueto en su primera respuesta: 鈥淏astante interesante, incluso si no comparto todos los presupuestos鈥.

En 1999, 脰calan fue juzgado y condenado en Turqu铆a a la pena de muerte que, posteriormente, le conmutaron. Desde entonces, se encuentra encarcelado y totalmente incomunicado en la isla-prisi贸n de Imrali, una fortaleza militar en el mar de M谩rmara. 鈥淗ay que entender una cosa sobre el apo铆smo: aun bebiendo del anarquismo ecologista de Murray Bookchin, es una ideolog铆a hecha a la medida de los problemas de Kurdist谩n 鈥揳severa Kemal-. Entendamos el contexto: Kurdist谩n est谩 dividido en cuatro 谩reas pertenecientes a cuatro estados diferentes (Turqu铆a, Ir谩n, Irak y Siria), que no est谩n dispuestos a ceder la soberan铆a ejercida sobre los kurdos鈥. Frente a este panorama, seg煤n Ispan卯, 鈥溍朿alan propone un anarquismo asambleario 鈥榮ui generis鈥 que puede subsistir y coexistir bajo y junto a los aparatos estatales, que adem谩s proveer铆an servicios b谩sicos necesarios. Sin embargo, Kurdist谩n ganar铆a as铆 una cierta autonom铆a cultural, que es lo que permitir铆a sobrevivir a la naci贸n鈥.

La obra de 脰calan est谩 reunida en cinco tomos, que son 鈥渟us defensas鈥 presentadas en el juicio en su contra en Turqu铆a. Adem谩s, hay art铆culos y notas escritas por 茅l 鈥搈uchas de ellas se pueden encontrar en nuestro idioma, como algunos de sus libros. Tambi茅n existen profundos an谩lisis de su obra realizados por acad茅micos, dirigentes y comandantes guerrilleros kurdos, al mismo tiempo que intelectuales como el argentino Atilio Bor贸n, el uruguayo Ra煤l Zibechi o el estadounidense David Graeber bucearon en el paradigma sintetizado y teorizado por 脰calan.

鈥淓l socialismo es secundario en el planteamiento apo铆sta: es el medio, no el fin 鈥揷ontin煤a Ispan卯-. El propio 脰calan reconoce abiertamente que en el origen del movimiento de liberaci贸n nacional kurdo se adopt贸 como ideolog铆a el marxismo-leninismo porque, en un contexto de Guerra Fr铆a y polarizaci贸n, constitu铆a la soluci贸n aparente. En el Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n y organizaciones afines, lo primero es Kurdist谩n y lo segundo los trabajadores, siempre de Kurdist谩n. Es una lucha por la supervivencia de todo un pueblo, de una cultura, de una forma de vida. Y, puesto que se trata de una cultura hospitalaria, solidaria y poco dada al materialismo consumista, es natural que se abogue por formas econ贸micas basadas en el cooperativismo o, en cualquier caso, un colectivismo no coactivo鈥.

Uno de los ejes m谩s claros en las ideas de 脰calan, configuradas en el confederalismo democr谩tico, es la convivencia. As铆 lo analiza Kemal: 鈥淓n Kurdist谩n coexisten poblaciones con distintas religiones, lenguas e intereses. 脰calan postula que la 煤nica manera de representar a todos estos individuos y grupos es dentro de una suerte de anarqu铆a municipalista, democr谩tica y asamblearia. Y si adem谩s tenemos en cuenta la despreocupaci贸n general por la ecolog铆a y los problemas de las mujeres, relegadas tradicionalmente a posiciones secundarias, sometidas y expuestas a crueles cr铆menes de honor, no podemos dejar de ver la genialidad de 脰calan al proponer una ideolog铆a orientada a corregir los problemas reales de Kurdist谩n鈥.

鈥淓sta nos podr谩 gustar m谩s o menos, y yo estoy lejos de abrazarla completamente, m谩xime como soluci贸n a los problemas de otras naciones, pero hay que reconocer que el an谩lisis que hace Serok Apo del pueblo kurdo y sus necesidades es muy certero鈥, aclara el internacionalista espa帽ol.

Como 煤ltima reflexi贸n sobre 脰calan y sus ideas, Kemal sostiene que 鈥渢oda pol铆tica es, por definici贸n, filos贸fica, pero hay elementos 茅ticos e incluso metaf铆sicos muy llamativos, aunque secundarios, dentro del apo铆smo. Hay, por ejemplo, una gran belleza en las palabras de 脰calan referidas al 煤ltimo fundamento de las relaciones entre el hombre y la mujer, que es el amor, el cual lleva a dejar de considerar a las personas como objetos o medios, para empezar a tratarlas como sujetos o fines. Esto parece casi disruptivo si consideramos los planteamientos del autodenominado feminismo contempor谩neo occidental, a veces tan tendente a la divisi贸n y a relegar al olvido los problemas m谩s graves de las mujeres en otras regiones del mundo, tales como el excesivo tutelaje y recorte de libertades y autonom铆a, el aborto selectivo y forzado, o la ablaci贸n genital鈥.

Autonom铆a e internacionalismo

El 9 de octubre de 2020, el Ejecutivo iraqu铆 y el GRK firmaron un acuerdo sobre el control de Shengal, bajo el auspicio de la Organizaci贸n de Naciones Unidas (ONU) y el visto bueno de Turqu铆a y Estados Unidos. Ambas partes decretaron que el gobierno de Bagdad se encargar铆a del control de la regi贸n y, sobre todo, tendr铆a la responsabilidad de desarmar a las milicias que operan en la zona. El 鈥渄esarme鈥 que estipula el acuerdo no s贸lo est谩 dirigido contra las YB艦/YJE (las unidades de defensa de mujeres), sino tambi茅n apuntan a las Al-Hashd Al-Sha鈥檃bi (Unidades de Movilizaci贸n Popular, UMP), el conglomerado de milicias iraqu铆es que responden a Ir谩n y se encuentran en la mira de Estados Unidos debido a su poder creciente en el pa铆s.

Desde la autoadministraci贸n de Shengal rechazaron el acuerdo y criticaron con dureza que se haya firmado sin siquiera consultar a los yezid铆es. El temor m谩s real del pueblo yezid铆 es que la intervenci贸n de Bagdad y el GRK permitan despejar el territorio para la intervenci贸n directa de Turqu铆a. Por estos d铆as, el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan sostiene una intensa operaci贸n militar contra las zonas del norte iraqu铆 controladas por la guerrilla kurda. Hasta ahora, los resultados de los ataques y bombardeos fueron magros para Ankara. A su vez, desde Shengal alertaron que el acuerdo intenta cortar la l铆nea fronteriza que une Rojava con el Kurdist谩n iraqu铆 (Bashur), algo que Turqu铆a, a trav茅s de sus aliados del GRK, intenta hacer desde que comenz贸 el proceso revolucionario en el norte de Siria.

Sobre los peligros que sobrevuelan Shengal, Kemal ubica en primer lugar 鈥渓a sombra del Daesh y del yihadismo, que sigue oscureciendo la regi贸n鈥. 鈥淓l pueblo yezid铆 que habita esta zona ha sido ya v铆ctima de 74 genocidios, y el Estado Isl谩mico fue particularmente cruel con ellos por considerarlos adoradores del diablo 鈥揳naliza-. Si desaparecen sus milicias, que son las nuestras, estar谩n a merced de sus adversarios sin poder confiar en otra fuerza defensora. El gobierno que el clan Barzani ejerce sobre Duhok y Erbil est谩 empecinado en extender sus tent谩culos sobre Shengal, mientras que el imperialismo turco quiere establecer bases militares aqu铆. Ninguno de estos dos poderes est谩 dispuesto a permitirles ni su autonom铆a ni su autodefensa. Las presiones internacionales sobre el gobierno de Irak, por otra parte, lo hacen alinearse cada vez m谩s con estos enemigos de la libertad鈥.

Plantear la autonom铆a y un autogobierno en un territorio como Shengal no es f谩cil. En un pa铆s como Irak, devastado desde hace d茅cadas por invasiones militares y las secuelas que todav铆a quedan del r茅gimen de Sadam Husein, las divisiones y diferencias son como un dep贸sito de p贸lvora rodeado por fuego. Sobre esa autonom铆a, Kemal aclara 鈥渆l gobierno iraqu铆 les fall贸 en su momento, igual que los Peshmerga (fuerzas militares del GRK) de Duhok y Erbil, as铆 que entiendo su desconfianza. Por otra parte, sus caracter铆sticas peculiares parecen justificar su autodeterminaci贸n y autonom铆a鈥.

鈥溌緾贸mo vislumbrar un futuro para Shengal?鈥, le pregunto a Kemal. Su respuesta es prudente: 鈥淓sa es una pregunta que no me atrevo a responder. A煤n quedan yezid铆es exiliados en Siria. Si el pueblo yezid铆 ha de permanecer y sobrevivir aqu铆, ha de hacerlo con la potestad de poder defenderse a s铆 mismo, y esto es todo lo que puedo decir鈥.

Por 煤ltimo, le consulto a Kemal c贸mo es la convivencia con los dem谩s internacionalistas, teniendo en cuenta el muy amplio abanico ideol贸gico que confluye en las YBS. 鈥淩esulta sorprendentemente buena, especialmente a tenor de las especiales cualidades que podamos tener algunos miembros, pues aqu铆 se acepta a todo el mundo 鈥搑esponde-. Aqu铆 conviven internacionales de cualquier pa铆s, raza, lengua, religi贸n, ideolog铆a y orientaci贸n sexual. Algunos, si bien los menos, han estado en la c谩rcel, tienen problemas de adicciones o leves enfermedades mentales鈥.

Si bien en Shengal existen unidades masculinas y femeninas en las fuerzas de autodefensa, en las YBS Internacionales no hay mujeres. 驴Por qu茅 ocurre esto? 鈥淣o las hay, aunque no s茅 de ninguna que haya sido excluida por su condici贸n 鈥揳clara Kemal-. Probablemente, se trate m谩s bien de una cuesti贸n de falta de candidaturas. En puridad, las mujeres se adscriben a las YJS, nuestra rama femenina, pero en algunas unidades conviven junto a los hombres. Lo importante es que nosotros estamos abiertos a recibirlas, y adem谩s uno de los oficiales de la compa帽铆a en la que estamos encuadrados los internacionales ha pedido que se haga un esfuerzo por traerlas. Desde aqu铆, animo a todas las interesadas a ponerse en contacto con nosotros鈥.

Como 煤ltima reflexi贸n sobre los internacionalistas en Shengal, Kemal cuenta que en las YBS se rigen por 鈥渦nas normas, nos atenemos a ellas y resolvemos nuestros problemas en asambleas. Personas que chocar铆an violentamente en otro entorno, aqu铆 conviven hermanadas, y los problemas se relativizan. Este lugar puede resultar incluso terap茅utico y educativo鈥.

FUENTE: Leandro Albani / La tinta

<!–

–>