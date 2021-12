Por I帽aki Urdanibia

Son varios quienes han descrito o han cantado el mundo al rev茅s, me vienen a la mente Violeta Parra y Eduardo Galeano, seguro que hay m谩s, mostrando una alteraci贸n de los valores, transmutando lo feo en bello, lo malo en bueno, etc. Ahora, no se nada nuevo, ya que la historia est谩 plagada de culpables sin culpabilidad o responsables sin responsabilidad de los que hablase G眉nther Anders, se ve en la pr谩ctica una operaci贸n de dicho tipo. Una aclaraci贸n previa, con respecto al caso que nos ocupa, no obstante, no se cumple lo dicho por quien fuese marido de Hannah Arendt, ya que los agentes policiales son bien conscientes de sus actuaciones desmadradas y sistem谩ticas y, en consecuencia, de su responsabilidad y culpa, pero se trata de enmierdar, de empantanar el terreno de juego, de obstaculizar cualquier posibilidad de que se exijan responsabilidades a los intocables, que en este caso no son, desde luego, los de Eliot Ness.

Vienen estas l铆neas y las que siguen provocadas por la postura entorpecedora que los cuerpos de polic铆a, y , m谩s en concreto y de manera especial, el benem茅rito cuerpo de la Guardia Civil empe帽ados en torpedear la ley que trata de las v铆ctimas de los abusos policiales (ley 12/2006 de la CAV); es obvio que, con sus m谩s y sus menos, m谩s de lo segundo, tal ley que ya nace un tanto mermada en su alcance y potencialidades, no habiendo mejorado con el paso del tiempo y los retoques, fundamentalmente de imagen y detalles, que no han hecho sino aminorar, todav铆a m谩s, su alcance, que como reza el t铆tulo de dicha ley, intenta ser una denuncia y reparaci贸n a las v铆ctimas del maltrato y tortura a manos de la polic铆a a detenidos: as铆 pues, por un lado est谩n las v铆ctimas, los maltratados, y por otra los verdugos, los maltratadores que realizaron sus denigrantes hechos en su centros de trabajo: cuarteles, comisar铆as y otras instalaciones del Estado, y tambi茅n fuera de ellos, extendiendo sus garras a poblaciones enteras, a descampados, y otros lugares en que se ha solido desplazar a los detenidos con el fin de aumentar el pavor, intentado as铆 lograr confesiones. Si al presentarse la ley, el rechazo desde el 谩mbito policial fue rotundo, con exhibiciones en el propio parlamento 鈥撀縣ace falta decir qui茅n les invit贸?- de actitudes provocadoras, insultantes y amenazadoras (como puede verse en la imagen que acompa帽a este art铆culo), alzando un dedito en plan peineta, o pipa que apunta, aunque ellos, los art铆fices del espect谩culo, aclararon 鈥揻altar铆a m谩s- que el gesto no era m谩s que la manera de representar un jota de Jusapol que son las siglas de este extremista sindicato policial, 隆Eso es astucia y lo dem谩s es mierda!; m谩s tarde la embestida para echar atr谩s dicha ley ha sido el de presentar 300 peticiones policiales con el fin de ser considerados v铆ctimas del Estado鈥l objetivo salta a la vista crear un totum revolutum en el que no haya v铆ctimas por ning煤n lado, ya que si todos son v铆ctimas鈥 no hay verdugos, o estos quedan ocultos, ignorados, fuera de objetivo鈥ctuaci贸n t铆pica para practicar la reductio ad absurdum. Eso s铆, el portavoz del PNV afirm贸 que la presencia de los miembros de Jusapol era una provocaci贸n pero que hay que responder con cabeza, la misma, temblorosa, que luci贸 la presidenta del parlamento vasco, tambi茅n del PNV, Bakartxo Tejeria, que expuls贸 a un parlamentario de EHBildu en vez de expulsar a los alborotadores.

La historia de este pa铆s, me refiero a Euskadi, est谩 plagada de actuaciones policiales que merecer铆an, deber铆an haber merecido, la atenci贸n de los juzgados de guardia: tomas por parte de uniformados armados de poblaciones enteras, con esp铆ritu chulesco y amenazante propio de las tropas invasoras que al dejar ver su armada presencia, vienen a decir que, cuidadito, somos nosotros los que mandamos; frecuentes controles nocturnos y diurnos que han entorpecido la vida de los ciudadanos de algunas localidades, como Altsasu o Leitza por poner dos ejemplos sobresalientes; hay algunos nombres propios que su sola enunciaci贸n provoca el temblor de no pocos ciudadanos: La Salve bilba铆na, el Antiguo donostiarra luego sustituido y aumentado con el mega-cuartel de Intxaurrondo, convertido en centro de tr谩fico de drogas, blancas y sede del GAL verde con su Rodriguez Galindo a la cabeza etc. etc., etc. As铆 por aqu铆 es sabido, por cualquier que no quiera ignorarlo premeditada y alevosamente, que cualquiera que haya pasado por algunas de las instalaciones mentadas, u otras de menor entidad, ha salido con una sobrada raci贸n de ostias, com moratones, dolores, sin hablar de las secuelas s铆quica y con los malos sue帽os posteriores鈥sto es un secreto a voces que provoca el temor y la indignaci贸n con respecto a los cuerpos policiales y muy en espacial con los que lucen de verde.

As铆 pues, entra dentro de lo normal que a los uniformados, por lo general, no se les muestre especial aprecio por estos lares, cuando no se les desprecie, mostr谩ndoselo abiertamente. Resulta pues una provocaci贸n de tama帽o XXL que polic铆as, y en especial guardia civiles, pretendan ser incluidos entre las v铆ctimas de la violencia estatal, tal pretensi贸n supone, adem谩s de la cuadratura del c铆rculo, un intento descarado por vaciar de contenido la ley de la que se discute; la presentaci贸n de tales solicitudes, reitero trescientas, no es m谩s que una indisimulada manera de aumentar el trabajo de la comisi贸n que ha de revisar los casos, con lo que se provoca que el tiempo pase y la pertinencia de la ley pierda presencia, al tiempo que supone una t谩ctica de despiste, dirigida y orquestada por diferentes publicaciones de asociaciones benem茅ritas.

Sabido es, lo digo por experiencia propia, que los miembros de la benem茅rita tienen el alma muy delicada y fina, vamos que su sensibilidad es extraordinaria y siempre a flor de piel, de modo y manera que seguramente considerar谩n que son v铆ctimas en la medida en que se les mira mal, se les ignora, no pueden alternar con la tranquilidad debida porque la gente no se junta con ellos, no les abren su brazos para acogerles con el afecto que merecen por su entregada labor en la defensa de la paz y del Estado, es m谩s, hasta seguramente sentir谩n que sus familias son marginadas鈥n cuanto salen de sus guetos cuartelarios.