De Victoria Prego a Ferreras: cuatro décadas de gabinetes de prensa del poder

12 de julio. Fuente: CTXT

Que en Espa帽a el periodismo no vigile a los poderosos, sino que les haga de mat贸n a sueldo, es tanto como decir que en Espa帽a no hay democracia

Por Gerardo Tec茅

Durante una interrupci贸n en una entrevista realizada en 1995, el expresidente Adolfo Su谩rez le confes贸 a Victoria Prego que si en Espa帽a tenemos monarqu铆a es porque 茅l la meti贸 con calzador en la Constituci贸n del 78. Seg煤n las encuestas que manejaban por aquel entonces, le susurraba con complicidad Su谩rez a Prego tap谩ndose el micro, lo m谩s probable hubiese sido que ganase la opci贸n de la rep煤blica si se les hubiera preguntado a los espa帽oles. As铆 que se decidi贸 que lo mejor era no preguntarles. Un secreto de Estado tan brutal, tan impactante, que compartirlo con una periodista como hizo Su谩rez parecer铆a la peor idea del mundo. En otros lugares del mundo. No en Espa帽a. D茅cadas m谩s tarde le preguntaron a Victoria Prego por aquella confesi贸n que le hizo Su谩rez y la periodista, lejos de sentirse inc贸moda por la evidente dejaci贸n de funciones, por su abandono del oficio de periodista 鈥揷ontrolar al poder y contar sus triqui帽uelas鈥, risue帽a, respondi贸 d谩ndole la raz贸n al expresidente: claro, hizo muy bien, porque no sal铆an los n煤meros. Hay pocos periodistas en Espa帽a tan premiados como Victoria Prego. El d铆a que falte, los obituarios rezar谩n que fue la periodista fundamental de la Transici贸n. Y no les faltar谩 raz贸n. No en un pa铆s que decidi贸 que, en democracia, el papel del periodismo no ser铆a fiscalizar a los poderosos, sino trabajar para ellos como gabinete de prensa. Todo sea por la estabilidad.

Acab贸 el NODO, pero el NODO sigui贸 despu茅s del 78. Las im谩genes del d铆a ya no eran las de Franco pescando en el r铆o, sino las del rey Juan Carlos navegando en Palma o esquiando en Baqueira. Campechan铆a fue el concepto usado por el oficio del periodismo en Espa帽a durante cuatro d茅cadas para definir a un Jefe del Estado que, mientras, se enriquec铆a ilegalmente de forma sistem谩tica. Nadie investig贸. Nadie pregunt贸. Y si alguien lo hizo fue apartado de la profesi贸n. No estamos para hacer ruido, no estamos para generar inestabilidad. D茅cadas de silencio en torno a los due帽os del cortijo, los grandes empresarios que manejan a pol铆ticos corruptos como t铆teres. Si saltaba un esc谩ndalo, el periodismo espa帽ol nombraba al corrupto, pero nunca al empresario corruptor. Era de mal gusto. Y, adem谩s, te supon铆a irte al paro. A d铆a de hoy, el NODO sigue. Con nuevos formatos.

Cuando el periodismo pasivo parec铆a la f贸rmula definitiva del 茅xito en esta profesi贸n, cuando no mirar, no preguntar, no indagar, cuando respetar los l铆mites establecidos desde arriba supon铆a premios, tranquilidad laboral y reconocimiento profesional, lleg贸 Pablo Iglesias. Aquello supuso un cambio radical en el paradigma. A la Sala VIP del periodismo espa帽ol ya no le val铆a con tapar, callar y mirar para otro lado. Porque aquel tipo que apuntaba alto en las encuestas estaba rompiendo a pedradas los cristales tintados del poder. Nombrando a los grandes empresarios que manejaban el cotarro. Explicando qu茅 conexiones ten铆an estos empresarios con pol铆ticos t铆teres. Desgranando c贸mo la Sala VIP del periodismo, los grandes medios de comunicaci贸n en Espa帽a, no hac铆an su tarea, que era vigilar al poder, sino que trabajaban para el poder. Al periodismo VIP no le qued贸 m谩s remedio que abandonar la pasividad reinante y pasar a la acci贸n. Tocaba remangarse. Y era tal la falta de costumbre que, cuando les toc贸 moverse no supieron disimular los bruscos aspavientos. Para la historia quedar谩 el m铆tico editorial de El Pa铆s en el que se advert铆a a Podemos: si su idea era fiscalizar al poder vigente, que se preparasen para que el poder los fiscalizara a ellos. Pocas veces un medio de comunicaci贸n se describe a s铆 mismo como poder. Y es de agradecer que El Pa铆s lo hiciera en aquellas fechas. Cuando la fiscalizaci贸n a Podemos result贸 no dar frutos 鈥搉o hab铆a pasado el tiempo suficiente para que aquellos tipos hubieran metido la pata, pero tampoco hab铆a tiempo para permitirles que se acercaran al poder鈥 la Sala VIP del periodismo espa帽ol, el gabinete de prensa del poder, dio un paso m谩s y empez贸 a fabricar donde no hab铆a. El resto es conocido. Las cloacas rebosantes han llevado a la superficie a los periodistas de Estado. Esos cuya funci贸n no es darle servicio a la ciudadan铆a, sino al poder. Desde la Victoria Prego que presid铆a la Asociaci贸n de la Prensa de Madrid que denunci贸 a Podemos por se帽alar las informaciones falsas y maniobras que sufr铆a 鈥搒on un peligro para la libertad de prensa, dijeron鈥 hasta el Ferreras que comparte conspiraciones, puro, copa y difusi贸n de bulos en prime time con Villarejo.

Los audios de Ferreras son espectaculares porque no es lo mismo que un titular de prensa te cuente que un oso se ha comido a un hombre que ver a un oso comerse a un hombre. Y lo hemos visto. Pero la cosa no acaba en La Sexta, ni en Ferreras, ni en Villarejo. Los periodistas de Estado dispuestos a defender el cortijo lo copan todo. Desde la Ana Terradillos de la Cadena SER que es premiada por la Guardia Civil como mejor periodista del a帽o 鈥搒铆, la gente con armas en Espa帽a otorga premios period铆sticos鈥 hasta la Ana Rosa Quintana que usa las ma帽anas de Telecinco para poner en la agenda del d铆a nuevos miedos y bulos elegidos de forma meticulosa en los despachos pertinentes. Que en Espa帽a el periodismo no vigile al poder, sino que le haga de mat贸n a sueldo es tanto como decir que en Espa帽a no hay democracia. A prop贸sito, 驴recuerdan cuando el entonces vicepresidente Iglesias dijo t铆midamente que la democracia espa帽ola ten铆a defectos importantes? Quienes entonces se llevaron las manos a la cabeza son los mismos que hoy ni se inmutan ante los audios de Ferreras.