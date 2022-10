–

LOS TIEMPOS PASADOS NO FUERON MEJORES

El efímero episodio “Barricada” en la crisis de la universidad franquista valenciana contado por Miquel Amorós.

Allá por el año 1971, no recuerdo el mes, dos compañeros y yo decidimos publicar una revista clandestina de corte libertario que titulamos “Tierra Libre”. La restauración del sindicalismo más o menos anarco no nos parecía una opción apropiada y buscábamos otra más acorde con los tiempos. El tufillo reformista e inmovilista que emanaba de quienes lo propugnaban no nos resultaba agradable. Nuestro trío incorporó unos pocos elementos de más, pero a costa de incrementar la confusión y el mal ambiente en su seno. Cada elemento tenía una visión del anarquismo distinta e incluso enfrentada a la de los demás. Caminábamos hacia atrás, como los cangrejos, en lugar de ir hacia adelante. Una detención fortuita puso de relieve la baja catadura moral de los miembros que permanecieron a salvo. Comprobé por primera vez, y no sería la única, que la persona más desaprensiva o la más perturbada podía presumir de anarquista tanto como el individuo más idealista o más lúcido, e irse de rositas. Bueno, eso también pasa hasta en las ideologías mejor patentadas. Cuando salimos del trullo al cabo de dos meses el panorama no podía ser más desolador. Todo el trabajo de clarificación ideológica y agitación política tirado a la basura. Inasequible al desaliento, hice borrón y cuenta nueva. Rechacé la alternativa armada que por entonces empezaba a ponerse de moda y me puse a leer y reflexionar. Me centré en la revolución española, en la revuelta de Mayo del 68, en Reich y Marcuse, en los folletos primerizos de García Calvo y sobre todo en los escritos políticos de Marx y la Internacional Situacionista. Mi idea era elaborar, en la medida de lo posible, una visión clara, inteligible y antiautoritaria de la sociedad española de entonces, capaz de explicarla e incitar a las masas rebeldes a la acción en pos de su transformación radical. La solución al desbarajuste mental e indecente que tan amargamente había padecido, residía a mi parecer en un “análisis” cabal de la realidad y una práctica coherente con él, no en una pueril aventura belicosa o en un militantismo embrutecedor. La crítica situacionista proporcionaba todos los elementos necesarios para mi objetivo: congruencia, precisión, agresividad, radicalismo. En esas estaba al comienzo del curso 72-73 en la Facultad de Ciencias, donde me había matriculado. El panorama contestatario entre los estudiantes había cambiado bastante en los últimos años. Aquellas asambleas informales del 67 y 68 habían sucumbido ante las maniobras controladoras de la oposición partidista. A los intentos fallidos de crear un sindicato de estudiantes lo suficientemente moderado como para ser aceptado de facto por las autoridades académicas y, a la larga, por el propio régimen franquista, sucedió un desconcierto general que siguió alterando seriamente el funcionamiento académico. La atmósfera de malestar y hastío que antaño se había apoderado de la juventud estudiantil seguía siendo igual de irrespirable y en esa coyuntura la tranquilidad no podía volver a las aulas de forma definitiva. Pero la Universidad se masificaba debido a la entrada casi tumultuaria de las clases medias, mucho más conformistas que la generación burguesa desclasada anterior, y, por consiguiente, mucho menos dispuestas a cuestionar la enseñanza del sistema y, en particular, el proyecto tecnocrático del tardofranquismo. Políticamente, el ascenso mesocrático se tradujo en un predominio de los grupúsculos izquierdistas, capaces de ir mucho más allá en la colaboración académica que el propio PCE, pero hábiles en cubrir su extremado comedimiento con una verborrea revolucionarista. El retorcido lenguaje estructuralista empezaba a desplazar a los tópicos de vanguardia estalinistas: la “problemática subjetivista”, la “praxis objetiva”, el “bloque hegemónico” o la “relación base-superestructura”, se convirtieron en lugares comunes de la retórica militante tanto como la “línea correcta”, el “análisis concreto de la realidad concreta” o la “autocrítica”. Con un idioma militante renovado, aunque no menos sectario que el de los años sesenta, se acababan en apariencia las contradicciones: la pose intrépida y la realidad prosaica quedaban convenientemente acopladas.

Se ha dicho que el grupo que empezó a publicar Barricada en octubre de 1972 era situacionista, nada más lejos de la realidad. Es más cierto que había sacado la revista para “dotar de un instrumento de reflexión a los estudiantes revolucionarios”. Los referencias que traslucía eran Lutte Ouvrière, Révolution internationale, Acción Comunista, Socialisme ou barbarie, International Socialism…, es decir, algo colocado entre el trotsquismo y la ultraizquierda. Sus miembros no llegarían a más de doce, dos de ellos mujeres. A medida que el grupo concretaba su pensamiento político, este iba en la dirección de la lucha de clases y en la perspectiva de la revolución socialista. Prestaba la mayor atención al movimiento obrero, el eje donde pivotaba el combate social, por lo que consideraba al movimiento estudiantil como algo secundario, ya que al quedar fuera del aparato productivo no podía crear una alternativa propia. No era fetichista del partido, ni tenía ínfulas vanguardistas. La tarea esencial del grupo, y por ende del estudiantado, sería la de apoyar a la clase obrera en su lucha contra la dictadura, forma política actual del dominio burgués. Su única consigna era inequívoca y escueta: “poder obrero”. Para llevarla a cabo se imponía la tarea de aglutinar a todos los estudiantes revolucionarios y “elaborar una línea anticapitalista de masas”. Los Comités de Curso, una novedad tomada prestada al mayo francés que había funcionado el curso anterior en Barcelona, podían ser para Barricada el foro de discusión política y organización necesario para orientar el movimiento estudiantil hacia metas socialistas. En la práctica, los Comités no fueron más que un intento, zafio y ramplón, de crear un sindicato neutro desde los grupúsculos, a fin de instrumentalizar las luchas en la universidad en su provecho. Fui invitado a colaborar en la revista junto con un par de compañeros de viaje, puramente ocasionales. Escribí el texto del nº 3 que empezaba con “De cómo la esperanza de la pequeña burguesía se va a la mierda”, el cual debido a su insolencia tuvo alguna repercusión. Por entonces ya me habían expulsado de la universidad y tenía poco que perder, así que entré en el grupo y traté de arrastrarlo a un activismo a la vez violento y desenfadado, sin concesiones a la burocracia política ni a los prejuicios clasistas estudiantiles. No llegamos por ahí demasiado lejos, pero dada la mojigatería y la pusilanimidad de la autodenominada “vanguardia”, UML-BR-LCR-FRAP, prendió la imagen de temerarios. La mayoría del grupo estaba tallada por el patrón del militante izquierdista, así que se marchó a las primeras de cambio. Cuando apareció el nº 4, último y único ejemplar al que se le podría tildar de pro situacionista, más que nada por mi artículo contra la miseria estudiantil titulado “El Mal de la Universidad”, lo que quedaba de grupo se fue disolviendo gradualmente. La exigencia de adecuar la teoría revolucionaria con la vida cotidiana agudizaba todas las contradicciones personales y las llevaba al límite. Un desclasamiento, es decir, la ruptura con el entorno, tanto familiar como académico, sin marginarse por ello y derivar hacia la delincuencia, en fin, la revuelta en la propia vida cotidiana, era algo imposible de realizar. Mejor apearse. No obstante, el “ejemplo” se había dado y surgieron simpatizantes y seguidores, incluso algún falso miembro atribuyéndose méritos apócrifos (todavía hoy en día aparecen), que no elevaron el nivel ni un ápice. De ahí la afirmación de que “Barricada no tiene discípulos”, a imitación de la IS. El final del grupo fue bastante mezquino, pero era más que previsible y no me cogió de improviso. Ya tenía alguna experiencia con la ruindad. Después de ajustar cuentas, intenté conectar con el movimiento obrero. La lucha estudiantil perdía importancia a medida que progresaba la lucha obrera y los avances asamblearios de la clase explotada eran un hecho. Pensé que llegaba el momento de olvidar la Universidad y ponerse al lado del proletariado. Ningún conflicto mayor, social o político estaba resuelto. La burguesía no controlaba la situación en las fábricas y cabía la posibilidad real de una revuelta proletaria. O eso creía yo con una fe de carbonero. Una detención ulterior me obligó a exilarme en Francia y, por ironías del destino, a trabajar en fabricas. En París continué mi trayectoria, fruto de la cual fueron los tres folletos firmados por “Los Incontrolados”, editados varias veces a lo largo del tiempo.

Miquel Amorós

Prólogo al folleto editado por Desorden distro en Valencia “De y sobre Barricada”

Imagen: “Revolucion” by ANGELOUX is licensed under CC BY-SA 2.0.