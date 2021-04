Logan M. Glitterbomb



No es ning煤n secreto que muchos en el seno de c铆rculos de liberaci贸n libertarios, anarquistas, socialistas radicales, feministas y queer, son, en el mejor de los casos, cr铆ticos hacia la instituci贸n del matrimonio. Sus ra铆ces como ceremonia patriarcal basada, entre otras cosas, en una visi贸n distorsionada de los derechos de propiedad, sus v铆nculos hist贸ricos con el autoritarismo de la iglesia y el estado al momento de decidir qui茅n es apto para contraer matrimonio, incluyendo leyes de 芦pureza racial禄 hist贸ricas aqu铆 en EE.UU, y el sinsabor de un registro hist贸rico de retenci贸n de algunas personas en relaciones abusivas a largo plazo; todo esto da mucha tela que cortar para los cr铆ticos, as铆 que no es de sorprender que semejantes radicales presenten estos an谩lisis. Pero lo que discutiremos hoy son los numerosos beneficios y privilegios asociados al matrimonio como instituci贸n y lo que ello implica cuando se navega y se intenta sobrevivir en nuestra realidad pol铆tica actual.

驴Qu茅 es el matrimonio y por qu茅 es tan importante para tantos? 驴Se trata meramente de una ceremonia religiosa y cultural que celebra un compromiso vitalicio entre compa帽eros ante Dios, ellos mismos y sus seres amados? Si ese es el caso, 驴por qu茅 involucrar en primer lugar al estado? Bueno, porque este, como la iglesia, quer铆a tener voz a la hora de decidir qui茅n era apto para casarse y, por extensi贸n, iniciar familias. Mas 驴debe el matrimonio involucrar al estado? No. En muchas partes del mundo, los matrimonios por derecho consuetudinario, las ceremonias religiosas privadas e inclusive solamente un compromiso personal manifiesto puede constituir un matrimonio legalmente vinculante sin necesidad de una licencia estatal que confiera permisos y con el estado actuando meramente como ente de registro que se limita a documentar. 驴Pero necesita el estado siquiera enterarse? Siguiendo la l铆nea de pensamiento de Emma Goldman, Voltairine de Cleyre y otros, 驴es equiparable la instituci贸n del matrimonio al amor?

Bien, pues el matrimonio parece tener dos definiciones completamente diferentes que en ocasiones se entrecruzan. Primero, el matrimonio por diversi贸n, amor, romance y compromiso. Luego, el matrimonio por provecho, una instituci贸n estatal que emplea su poder monopol铆stico para adjudicar permisos legales para casarse y conferir beneficios y privilegios a aquellos que se acogen a sus principios.

Matrimonio por diversi贸n

Si bien muchos te贸ricos feministas y queer proponen otras alternativas al matrimonio y buscan redefinir completamente las estructuras relacionales predominantemente heteronormativas y cisnormativas presentes hoy, pocos objetar铆an la compa帽铆a amorosa de n煤mero y formaci贸n que mejor convenga, la uni贸n en un compromiso vitalicio o incluso el llevar a cabo una ceremonia para celebrar tales compromisos voluntarios. En tanto el estado o la iglesia no se entremetan para impedir que las partes insatisfechas se retiren si el compromiso ya no satisface sus necesidades, entonces se trata de un arreglo voluntario en su mayor parte, propenso a los problemas propios de la mayor铆a de interacciones humanas en tanto se trata de seres imperfectos.

El matrimonio puede ser divertido. Si ustedes y sus compa帽eros desean llevar a cabo un ritual que exprese su amor los unos por los otros frente a testigos, adelante. Sean creativos. Hagan bodas colectivas, creen nuevas ceremonias basadas en nuevas o antiguas religiones, o en ninguna, o h谩ganlo para mantener viva su cultura y tradiciones de cara al colonialismo. Pero sea cual sea la raz贸n, el estado no tendr铆a por qu茅 involucrarse. Eso es lo gracioso, el matrimonio por diversi贸n siempre ha sido v谩lido para aquellos que no se molestaron en pedirle permiso a la iglesia o al estado.

As铆 que 驴por qu茅, con tantas cr铆ticas v谩lidas contra este, se convirti贸 el matrimonio en el rostro del movimiento por los derechos gay por tanto tiempo? 驴Por qu茅 concentraban sus esfuerzos tantos queer radicales en campa帽as de organizaci贸n comunitaria m谩s pr谩cticas y 煤tiles al tiempo que redefin铆an las definiciones tradicionales de familia y relaciones en general, fuesen rom谩nticas, sexuales y plat贸nicas, y se casaban con sus compa帽eros sin reconocimiento estatal en sus propias ceremonias, mientras tantos otros encabezaban resueltamente la causa del matrimonio gay sancionado por el estado como una de las m谩s grandes metas del movimiento por los 芦derechos civiles禄? Bien, pues, fuera de la asimilaci贸n y la pol铆tica de respeto (tema para otro ensayo), se reduce todo a una cosa: beneficios.

Matrimonio por provecho

Citando a Emma Goldman:

芦El matrimonio es primariamente un arreglo econ贸mico, un pacto de aseguramiento. Difiere del acuerdo de aseguramiento ordinario en que es m谩s vinculante, m谩s exigente.禄

Con m谩s de 1000 beneficios diferentes ligados a la instituci贸n del matrimonio, variando de estado en estado en los Estados Unidos, incluidos el acceso a prestaci贸n de servicios de salud, beneficios de supervivencia, derechos a la herencia, derechos de visita en hospitales, recortes tributarios, derechos de custodia de ni帽os y ciudadan铆a, no es de asombrar que muchos vean el matrimonio como una gracia salvadora en muchas circunstancias cr铆ticas. De hecho, los matrimonios por 芦tarjetas verdes禄, los matrimonios por beneficios de salud y por cosas tales son bien conocidos. Incluso se ha visto el caso de personas queer que contraen matrimonios simulados consensuados con sus amigos heteros por sus beneficios en servicios de salud. Con tantas barreras de acceso a tales beneficios en nuestro panorama pol铆tico actual, estos matrimonios por beneficio son ventajosos para la supervivencia en circunstancias individuales.

Pero ese es el quid de la cuesti贸n: no se trata de reconocimiento estatal, se trata de beneficios. Y la cosa es que se trata de beneficios que todos merecemos, independientemente de nuestro estado civil, nuestras elecciones sexuales personales o nuestras estructuras relacionales (o ausencia de ellas). No deber铆a castig谩rsenos por ser poliamorosos, solteros o no casados. El matrimonio gay signific贸 acceso a estos privilegios a una peque帽a porci贸n de la comunidad queer: aquellos que deseaban ser justo como toda otra pareja mon贸gama heteronormativa. Pero todos aquellos que por una u otra raz贸n no se casan, queer o no, merecen atenci贸n m茅dica, ciudadan铆a y cada uno de los otros miles de beneficios. Luchemos para hacer que esos derechos est茅n disponibles para todos aquellos que se ven afectados, no solamente para aquellos que siguen el camino preordenado, y en muchas ocasiones poco realista, establecido por la tradici贸n.

As铆 que cas茅monos por diversi贸n y, aprovechando la ocasi贸n, olvid茅monos de notificarle al estado. Pero entendamos a la vez que explotar las licencias estatales es una t谩ctica de supervivencia en un mundo donde la mayor铆a de las ganancias y beneficios est谩n trucados para quedar en manos de unos pocos. Hasta que no saquemos al estado de nuestras vidas, todo ser谩 cuesti贸n de supervivencia. Y por ello debemos luchar para acabar con la instituci贸n del matrimonio, aunque debemos evitar vilipendiar a aquellos que lo emplean para sobrevivir.

