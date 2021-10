–

Por Albert Mason, octubre de 2021

Yo no voto. Por descontado, no participo en elecciones de representantes pol铆ticos ni sindicales (me niego a delegar mi capacidad de decisi贸n en nadie). Pero tampoco voto en asambleas: me resisto tanto a acatar la voluntad de una mayor铆a como la voluntad de una minor铆a. El 煤nico sistema de decisi贸n que tolero es el consenso porque antepongo mi libertad a cualquier otra consideraci贸n. Mis amigos socialdem贸cratas me dicen que soy un individualista, que me parezco a los neoliberales. 芦Entiendo entonces que vosotros pon茅is un supuesto inter茅s general por encima de la libertad del individuo 鈥攍es contesto yo鈥. Y en eso, 驴no os parec茅is acaso a los estalinistas?禄. Ah铆 se suele acabar la broma de sacarnos parecidos con ideolog铆as que detestamos.

Los neoliberales y los estalinistas no creen que la libertad individual y el inter茅s general sean realmente compatibles: as铆, por imaginar que son aspiraciones opuestas, desprecian una de las dos. Nosotros, quiero decir mis amigos socialdem贸cratas y yo, s铆 creemos en la armonizaci贸n de la libertad individual y el inter茅s general. Coincidimos en ese objetivo grande y lejano, como el horizonte, pero no en el m茅todo para alcanzarlo. Ellos piensan que el m铆o es el peor y yo pienso que no hay m茅todo m谩s equivocado que el suyo. Nuestro desencuentro me recuerda a aquella an茅cdota de Thoreau, cuando, una vez que le encerraron en un calabozo por negarse a pagar impuestos, un amigo le pregunt贸 enfadado: 芦驴Qu茅 haces t煤 ah铆 dentro?禄. 芦驴Y t煤? 驴Qu茅 haces ah铆 fuera?禄, respondi贸 Thoreau a煤n m谩s enfadado. Efectivamente, puestos a se帽alar culpables, habr铆a que se帽alar primero a los que cumplen leyes injustas, no a los que est谩n presos por incumplirlas. Pues bien, temo que esa abstracci贸n que hemos convenido en llamar 芦mundo禄 est茅 compuesto mayoritariamente por individuos que, por ignorancia o miedo, cumplen leyes injustas. 驴A qu茅 inter茅s general deber铆a sacrificarme? 驴Al de una sociedad que paga impuestos con los que se perpet煤a el saqueo privatizador de la tierra y se sufragan guerras, o a uno m谩s elevado, que implica la subversi贸n total del orden establecido? Si hay que sacrificarse por alguno, prefiero el elevado, el que est谩 penado con la c谩rcel. 芦Que se sacrifiquen otros por un sistema que perpet煤a la iniquidad y garantiza el cataclismo ecol贸gico en menos de dos generaciones a cambio de salarios m铆nimos; pensiones actualizadas al 2% de IPC; educaciones para la ciudadan铆a y operaciones de varices con cargo a los presupuestos del Estado. Ahora se pueden hacer tortillas veganas sin romper huevos, pero contin煤a siendo imposible hacer revoluciones sociales sin romper leyes. En otras palabras: para contribuir a un inter茅s general m谩s veraz que el inter茅s general de cart贸n piedra promulgado en la Constituci贸n es preciso delinquir. Y la consecuencia de esta arriesgada contribuci贸n a la sociedad es, m谩s a menudo de lo que muchas anarquistas desear铆an, la privaci贸n del bien m谩s preciado para ellas: su libertad. 驴Qui茅n da m谩s?禄. No lo digo yo, lo dice Albert Mason, pero lo suscribo. Por cierto, su nombre de pila es Albert, no Paul, como ha escrito recientemente Jos茅 Luis Carretero en su art铆culo Sobre “Acci贸n Directa Econ贸mica”, de Paul Mason [1].

Entro ya en la raz贸n de estas divagaciones sobre el a帽ejo debate 芦individuo vs. inter茅s general禄. En diciembre de 2020, la editorial Descontrol public贸 el an贸nimo titulado La acci贸n directa econ贸mica. Los papeles de Albert Mason. Volumen 1. Se trata de un artefacto sin pretensiones te贸ricas, concebido casi como un libro de cocina, una recopilaci贸n de recetas sobre un campo muy espec铆fico de la lucha anarquista que yo llamo, para entenderme a m铆 mismo, 芦acci贸n econ贸mica禄. Si en el libro di con alguna idea novedosa fue por accidente, para resolver obst谩culos de 铆ndole pr谩ctica. Por ejemplo, al respecto de ciertas innovaciones en las t茅cnicas de sabotaje al derecho mercantil y societario: lo que sucedi贸 es que, cada vez que quer铆a fundar una cooperativa, el Estado me obligaba a registrarme bajo una forma jur铆dica llamada 芦cooperativa禄 que no se parec铆a ni remotamente a lo que yo quer铆a fundar. Busqu茅 en las bibliograf铆as para averiguar c贸mo hab铆an solucionado otros este problema tan concreto, pero no encontr茅 nada: me las tuve que ingeniar. Te贸ricos de la Autogesti贸n como el generoso Carlos Taibo o el exigente Miguel Amor贸s, con sus reparos, han criticado mis esfuerzos favorablemente. Tiene sentido porque, si los te贸ricos de la autogesti贸n sirven para algo, es para animarnos a realizar experimentos autogestionarios, y Taibo y Amor贸s son precisamente dos de los que m谩s me animan a experimentar cuando les leo. Otros juicios han sido adversos, como el de Jos茅 Luis Carretero. Y no tiene menos sentido esta adversidad. Carretero predica una autogesti贸n a la yugoslava, tutelada por el Estado, que no me atrae en absoluto y que probablemente no merezca el nombre de autogesti贸n. Con 茅l me pasa un poco lo del c贸mico que cada vez que o铆a a Wagner le entraban ganas de invadir Polonia: cuando le leo me entran ganas de sacarme una oposici贸n de auxiliar administrativo. Sin embargo, le leo. El di谩logo avanza entre los que disienten, no entre los que est谩n de acuerdo, y por eso le estoy agradecido.

Gracias a su primera cr铆tica, aparecida en Las criptodivisas y los movimientos sociales [2], tuvimos ocasi贸n de debatir sobre la falsa oposici贸n 芦Estado vs. capitalismo禄. 驴Para qu茅 elegir bando, si podemos combatir las dos monstruosidades al mismo tiempo?, le vine a decir en mi r茅plica [3].

Gracias a su segunda cr铆tica, citada arriba, hemos podido debatir sobre la falsa oposici贸n 芦libertad individual vs. inter茅s general禄, que s贸lo fan谩ticos peligrosos como los neoliberales o los estalinistas se toman en serio. Afortunadamente, ni yo soy neoliberal ni Carretero es estalinista, de modo que ambos coincidimos en que la libertad del individuo puede y debe ser compatible con el inter茅s general. A pesar de las apariencias, el primer t茅rmino de la proposici贸n, 芦la libertad individual禄, es el menos conflictivo: ni Carretero necesita que le expliquen la suya ni yo que me expliquen la m铆a. La dificultad viene a la hora de concretar lo que es com煤n a los dos y a la sociedad, el segundo t茅rmino. La definici贸n de 芦inter茅s general禄 es una tarea conjunta, hay que negociar, llegar a acuerdos. Otro tanto sucede con un concepto muy esgrimido por Carretero en su segunda cr铆tica a La acci贸n directa econ贸mica: la 芦clase obrera禄. 驴C贸mo es? 驴De qu茅 est谩 hecha? 驴Tiene consciencia de s铆 misma? 驴Cu谩l es su potencial revolucionario? 驴Qu茅 le conviene?

Yo no puedo hablar por boca de los dem谩s sujetos de mi clase, pero, como hay confianza y entre obreros nos entendemos, no me voy a callar lo que pienso: que trabajar toda la vida a las 贸rdenes de un patr贸n para tener una pensi贸n de jubilaci贸n y la casa pagada a los setenta a帽os de edad鈥 que eso no es vida. Adem谩s, un trabajador as铆, de los de treinta y cinco a帽os de hipoteca y cuarenta de cotizaciones a la Seguridad Social; de los que no quiere l铆os y lo m谩s atrevido que ha hecho en su biograf铆a pol铆tica es votar a la izquierda, 驴qu茅 aporta a la sociedad un trabajador as铆? Desde luego, las letras de la hipoteca no, y las cotizaciones a la Seguridad Social tampoco, porque, como bien dice Carretero, esos son salarios diferidos. Son suyos, el Estado se los debe, no son aportaciones. 驴Qu茅 aporta entonces? 驴El IRPF? 驴El IVA? 驴El IBI? 驴Votos? Comparemos ahora a este trabajador mod茅lico con una trabajadora revoltosa, que no desea legitimar al Estado con un voto, que se niega a ser representada por nadie; que boicotea a los bancos, que se financia y financia a otros a trav茅s de redes de apoyo mutuo; que no consiente que la exploten, que trabaja por su cuenta, a veces sola, a veces en compa帽铆a; que no acepta la propiedad, que okupa o que intenta otras f贸rmulas comunitarias de vivienda en cesi贸n de uso; que no se lucra con el dinero de los impuestos que impaga, sino que lo emplea en agrandar la noria de las asociaciones libres, solidarias y revolucionarias鈥 Una trabajadora as铆, 驴dir铆as que est谩 pasando por una fase de 芦interesante bohemia juvenil禄, pero que cuando sus 芦grupos informales se descompongan y caiga en una marginalidad brutal, nada obliga a la solidaridad con ella禄? 驴Dir铆as de esta trabajadora 鈥攕igo parafraseando a Carretero鈥 芦que su comprensi贸n reduccionista del conflicto social se filtra tambi茅n en los l铆mites que muestra a la hora de entender la brutal crisis ecol贸gica que encaramos禄? 驴Dir铆as que por seguir esta 芦l铆nea de acci贸n orgullosamente ultraminoritaria禄 es una 芦muerta civil禄?

Carretero describe someramente la 芦muerte civil禄 como: 芦Pasar a las bases de datos de morosos, continuar con deudas por d茅cadas, ver embargados los sueldos y las viviendas, etc.禄. He repasado los tres elementos enunciados en la descripci贸n, para comprobar si Albert Mason o la trabajadora de mi ejemplo hab铆an fallecido ya civilmente, y resulta que:

a) Las deudas anotadas en las bases de datos de morosos, que se borran normalmente cada cinco a帽os, son las contra铆das con Hacienda, bancos y grandes empresas, telef贸nicas, energ茅ticas, etc… No hay, pues, deshonra en figurar ah铆. El 煤nico efecto tangible de estos ficheros es la restricci贸n temporal al cr茅dito. (Una explicaci贸n de c贸mo se puede esquivar esta restricci贸n mediante la acci贸n directa econ贸mica se sale de los prop贸sitos de este art铆culo).

b) S贸lo son embargables los sueldos de los asalariados, porque los ejecuta el patr贸n a requerimiento de un juez o del 贸rgano recaudador de turno. El d铆a en que un aut贸nomo se embargue el sueldo a s铆 mismo ser谩 noticia en el telediario. El embargo de una n贸mina se efect煤a, adem谩s, por tramos. Los primeros 950鈧, equivalentes al salario m铆nimo interprofesional vigente, son inembargables.

c) S贸lo son embargables las viviendas de los que figuran en el Registro como propietarios de las viviendas, (raz贸n por la que los insolventes profesionales nunca ponen nada a su nombre).

Albert Mason est谩 a punto de cumplir veinte a帽os de difunto y no cambiar铆a su estado civil por nada del mundo. La alternativa le aterra: si entendemos 芦vida civil禄 como lo contrario de 芦muerte civil禄, el ejemplo paradigm谩tico de trabajador civilmente vivo ser铆a entonces un dependiente de El Corte Ingl茅s de M茅ndez 脕lvaro, titular de un piso hipotecado en Entrev铆as hasta 2060, al corriente de pago con Hacienda, Bankia y Vodafone.

La acci贸n directa econ贸mica es un m茅todo de lucha recomendado para ni帽os y adultos, desde los 6 hasta los 99 a帽os. Ese es su encanto. El riesgo y el nivel de dificultad de las acciones es seleccionable. Las hay legales e ilegales. Las hay completamente inocuas y extremadamente nocivas para la salud. El lector est谩, naturalmente, advertido. Pero mis advertencias no le han parecido suficientes a Carretero, que alerta dram谩ticamente a quienes nos exponemos por nuestras acciones a una 芦muerte civil禄. Y sospecho que su preocupaci贸n por nosotros es sincera, que no se le ha ocurrido que los que necesitan ser alertados con urgencia son los que se exponen por su inacci贸n a una 芦vida civil禄. Espero que se haya percatado, al menos, de que la acci贸n directa econ贸mica sirve a una subclase de la clase obrera nada desde帽able en calidad y n煤mero: me refiero a los millones que no se han suicidado civilmente, como Albert Mason, sino que han sido vilmente asesinados; los inscritos en el ASNEF en contra de su voluntad; los desahuciados a su pesar.

Terminar茅 con un desmentido a las siguientes l铆neas inexactas de su segunda cr铆tica:

芦La posibilidad de una reconducci贸n colectivista de los servicios p煤blicos, para convertirlos en servicios del com煤n, por la v铆a de los avances en la autogesti贸n de sus estructuras y la participaci贸n amplia de las comunidades y los usuarios, queda fuera de foco para Mason, preocupado, en este caso, 煤nicamente en deslindar los campos entre la minor铆a activista y el enemigo, dejando fuera de la ecuaci贸n, o a煤n peor en el campo enemigo, a la casi totalidad de la poblaci贸n trabajadora禄.

Ojal谩 un proceso tan ilusionante se pusiera en marcha pronto. En cuantos m谩s sitios, mejor. 驴C贸mo va a quedar eso fuera del foco de Mason? Lo que queda es fuera del foco del Estado, que no tiene previsto en el corto o medio plazo publicar en el BOE leyes de 芦reconducci贸n colectivista de los servicios p煤blicos禄. Por tanto, las valientes que lo intenten en las escuelas, f谩bricas y hospitales de titularidad estatal tendr谩n enfrente a los antidisturbios, como cualquier otro okupa. Estamos en las mismas: no se pueden hacer revoluciones sociales sin romper leyes. Ning煤n Estado fomenta formas de organizaci贸n que descubran a los trabajadores y consumidores que el Estado es innecesario. Los pocos ensayos que yo he estudiado 鈥攜ugoslavos, venezolanos, cubanos鈥︹ han fracasado todos por el mismo defecto cong茅nito: nacen controlados por autoridades burocr谩ticas y comisarios pol铆ticos. Es una autogesti贸n sin libertad, que tiene de autogesti贸n lo mismo que el caf茅 sin cafe铆na tiene de caf茅. Un 芦Estado autogestionario禄 (o una 芦Autogesti贸n del Estado禄) es un ox铆moron del que s贸lo pueden esperarse aberraciones como el 芦m贸dulo de autogesti贸n de la c谩rcel de Soto del Real禄 [4].

P.D.: Por limitaciones de espacio, no me ha sido posible abordar aqu铆 otra pol茅mica oposici贸n planteada por Carretero: 芦euros vs. criptodivisas禄. En mi r茅plica a su primera cr铆tica le dije que me interesaba mucho un 芦an谩lisis del dinero y sus funciones en el capitalismo禄, pero que me interesaba a煤n m谩s un 芦an谩lisis del dinero y sus funciones en el anarquismo禄. El volumen 2 de la Acci贸n directa econ贸mica se titular谩 precisamente Dineros y est谩 previsto que salga en 2022. Estamos a tiempo de debatir sobre la cuesti贸n y hacer los cambios que hagan falta en el manuscrito.

