El d铆a 21 de marzo (2021) cuatro compa帽eras de Redes (Clara, Vanessa Z., Ester y Rebeca) debatieron durante una hora y media por videoconferencia sobre la precariedad que padecen en primera persona.

El debate se estructur贸 en torno a cuatro puntos previamente acordados con la moderadora (Laura):

1- Importancia de partir de una misma, de la propia biograf铆a, en la l铆nea de 芦yo soy una m谩s entre muchas禄. Las cuatro compa帽eras compartieron su biograf铆a personal y de esta manera empezaron a definir c贸mo experimentaban la precariedad, c贸mo se organizaban diariamente, cu谩les eran sus estrategias vitales a corto y largo plazo, cu谩les eran sus expectativas, etc. Las compa帽eras han trabajado en sectores diversos: hosteler铆a, artes gr谩ficas, telemarketing, limpieza, 芦cuidados禄, trabajo social鈥 Llamaba la atenci贸n el hecho de que aunque los sectores eran diversos, muy feminizados eso s铆, la situaci贸n de precariedad era muy similar. Se constat贸 que determinados sujetos ocupaban posiciones de desventaja siendo su movilidad muy limitada o incluso nula: ser mujer, joven, sin estudios, migrante (papeles, situaci贸n鈥), racializada, de opciones sexuales no heteronormativas.

Precariedad, una posible definici贸n:

芦Conjunto de condiciones materiales y simb贸licas que determinan una incertidumbre acerca del acceso sostenido a los recursos vivenciales para el pleno desarrollo de la vida de un sujeto禄.

2- El empleo precario: la precariedad ha diversificado mucho la identidad de clase social, las situaciones son tan diversas que resulta dif铆cil definirse desde el lugar com煤n de la precariedad. Conviene comunicar las carencias y excesos de la situaci贸n laboral y vital para escapar de la fragmentaci贸n neoliberal que separa y debilita.

Para tratar este tema partieron de los siguientes aspectos laborales a tener en cuenta:

La existencia de Convenio, contrato laboral, n煤mero de trabajadorxs en la empresa, si existe Plan de Igualdad, si podemos conciliar con nuestra vida personal y/o familiar.

Se trat贸 un tema importante: 驴contin煤an siendo 煤tiles los sindicatos ante la extensi贸n de la precariedad laboral?

Su estructura por ramas productivas puede resultar un inconveniente para las trabajadoras precarias, se detectaba una masculinizaci贸n de lo sindical, p茅rdida de la conciencia de clase por la tendencia al individualismo. La precariedad genera miedo porque perder el trabajo precario significa pobreza total (no poder pagar vivienda, hambre o subalimentaci贸n, etc.). Por esa raz贸n la huelga no es una opci贸n para las precarizadas.

El sindicalismo debe cambiar de cara a la precarizaci贸n del empleo, no puede preocuparse solo por el empleo y por sectores laborales de hace cien a帽os (es importante lo social, preocuparse de la vida en el amplio sentido de la palabra), debe dedicar atenci贸n a los sectores feminizados, etc. Se critic贸 que el sindicalismo libertario no ha estado a la altura de las circunstancia ante la pandemia actual, ya que se centr贸 en proteger la salud de los y las trabajadoras pero descuid贸 el hecho de que no todo el mundo pod铆a quedarse en casa, no supo responder a la gente que s铆 que ten铆a que trabajar, tomar los autobuses, metros y trenes para ir a trabajar, etc.

En todo caso hay que insistir en que el sindicalismo debe hacerlo la propia gente, no burocracias sindicales por lo que la autoorganizaci贸n y el apoyo mutuo siguen siendo elementos claves. El tema psicol贸gico y cultural (ateneos) en los sindicatos se valor贸 como importante, haciendo redes cada vez m谩s amplias. Hist贸ricamente en esos espacios hubo m谩s mujeres que en el espacio sindical.

3- La precarizaci贸n laboral influye en la vida: cuerpo (disciplina, maltrato del cuerpo, no hay autocuidado), tiempo (estr茅s, intensificaci贸n aceleraci贸n, no hay tiempo para la intimidad, para la militancia exigente), espacio (movilidad), renta (precariedad material, inestabilidad que influye en la vivienda, la alimentaci贸n, fuente de calor en invierno, el ocio), etc.

Este punto fue un tema constante desde que empez贸 el debate. La vida de las personas precarizadas es una vida muchas veces invivible que genera frustraciones, depresiones, malestares, que son dif铆ciles de resolver de forma individual.

4-驴C贸mo desprecarizarse? Qu茅 salidas tenemos, tanto individuales como colectivas (cooperativas de trabajo, de viviendas, sistemas de trueque, de apoyo mutuo, y otras).

Hubo poco tiempo para este 煤ltimo punto pero se apunt贸 la importancia de revisar c贸mo se valoran los trabajos y el propio hecho del trabajo. La manera de desprecarizarse es a trav茅s de la reducci贸n de la vulnerabilidad y la incertidumbre colectivamente.

