La mirada que conecta la violencia hacia las mujeres y las disidencias con los despojos territoriales y los conflictos ambientales, parece no tener suficiente eco en el periodismo de g茅nero. Algunas pistas para pensar la paradoja de las empresas contaminantes dirigidas por mujeres. El progreso personal de algunas, en detrimento de los derechos de muchas.

Mientras en algunos medios de Buenos Aires se celebra como una victoria colectiva del feminismo que haya mujeres ocupando cargos directivos en empresas petroleras o mineras, en los barrios populosos de los conglomerados industriales, miles de mujeres y disidencias sexuales que viven en condiciones poco dignas, sobrellevan la contaminaci贸n en sus cuerpos todos los d铆as. Otras, son v铆ctimas de desalojos y amenazas, porque habitan los territorios en donde se encontraron yacimientos de 鈥渙ro negro鈥 o de 鈥渙ro blanco鈥, como le llaman ahora al litio. Algunas viven con plomo en sangre. Otras con cadmio. Otras toman agua con cianuro. Muchas se organizan y denuncian, reclaman su derecho a vivir en un ambiente sano. 驴Cu谩ntas vidas de mujeres se cobra el progreso petrolero y minero? 驴Qu茅 aporta la perspectiva de g茅nero en las corporaciones extractivistas?

Hay una tendencia del periodismo feminista a celebrar como triunfo indiscutible la 鈥渓legada鈥 de mujeres a jefaturas y direcciones de empresas relacionadas a la producci贸n y la energ铆a. Se trata de rubros masculinizados, en donde los cargos jer谩rquicos fueron hasta hace poco tiempo ejercidos exclusivamente por varones cis, es decir, hombres que se identifican con el sexo que les fue asignado al nacer.

Si bien uno de los reclamos hist贸ricos del movimiento de mujeres es la brecha salarial y el famoso 鈥渢echo de cristal鈥 鈥攗na especie de barrera invisible que limita las carreras profesionales de las mujeres y las ubica en condiciones de desigualdad con respecto a los varones鈥, el debate en estos casos se complejiza. Cabe preguntarse, entonces, qu茅 rol ocupamos las comunicadoras que trabajamos con perspectiva de g茅nero, pero que tambi茅n nos preocupan las condiciones de desigualdad en otros aspectos, entendiendo que el actual modelo de producci贸n extractivista es el gran aliado del patriarcado en el avasallamiento de los cuerpos y los territorios.

Est谩 claro que la posibilidad de que en cualquier empresa haya programas de igualdad de g茅nero, ayudar谩 a mejorar la calidad de trabajo de las personas que forman parte de esa planta. Pero, si la actividad a la que se dedica la compa帽铆a tiene responsabilidad sobre la p茅sima calidad de vida y de salud de mujeres y disidencias sexuales en otros puntos del pa铆s 驴hay sororidad posible? 驴ganamos derechos mientras vulneramos otros?

Periodistas feministas que admiro, y que abrieron camino hace d茅cadas en el mundo hostil de los medios de comunicaci贸n hegem贸nicos 鈥攓ue se caracterizan por ser mis贸ginos y revictimizadores鈥, son hoy la cara de las campa帽as de visibilizaci贸n sobre mujeres l铆deres en el 谩mbito productivo. Y esto, en alg煤n punto, nos genera cierta contradicci贸n a quienes las admiramos por las agallas que tuvieron para plantarse en un diario o un canal de televisi贸n a decir lo que muchas no pudimos.

La comunicaci贸n desde los feminismos nos interpela a posicionamos en contra de todas las injusticias y a hacer de este oficio una herramienta m谩s de lucha.

Desde una mirada antipatriarcal, ser铆a valioso poder conectar y denunciar todas las desigualdades que hist贸ricamente vivimos, por ser parte de este modelo que nos mata todos los d铆as: con los femicidios y tambi茅n con el avance extractivista, porque no hay extractivismo sin violencia ni despojo, como dicen las activistas ecofeministas.

Sof铆a Gatica, de la organizaci贸n Madres del Barrio Ituzaing贸 (C贸rdoba) 鈥 Foto: Subcoop

Ni sumisa, ni devota: petrolera

Plano americano de una mujer con casco amarillo y mameluco. Sol resplandeciente al amanecer. La industria pujante. El progreso. Y ella, una de las primeras l铆deres de la operaci贸n de perforaci贸n de pozos petroleros en el Complejo Loma Campana (Neuqu茅n). M煤sica estremecedora y una locuci贸n que dice: 鈥淐ada a帽o, generamos m谩s acciones que impulsan la equidad de g茅nero en la industria鈥. La epopeya de la trabajadora de YPF que lleg贸 a ser lo que siempre so帽贸.

鈥Imparables鈥, es el nombre del ciclo de entrevistas de mujeres l铆deres de YPF conducido por la reconocida periodista de g茅nero Luciana Peker. En conversaciones mano a mano, las entrevistadas hablan de tareas de cuidado y trabajo y sobre la importancia de que, en todos los 谩mbitos, las mujeres lleguen a ocupar cargos jer谩rquicos. Habla la primera gerenta de geociencias y reservorios no convencionales. Cuenta con orgullo que 鈥渆st谩 a cargo de equipos de perforaci贸n de pozos para extraer gas y petr贸leo鈥. Habla, adem谩s, la primera conductora de camiones de cargas peligrosas. Tambi茅n, la gerenta de excelencia operacional y sustentabilidad.

El objetivo de este ciclo es inspirar a m谩s mujeres a ser parte de la industria y proponen como lema: 鈥淯na transformaci贸n por una industria que incluya a todas鈥.

驴Estamos todas?

Cristina Linkopan, mujer mapuche de la comunidad Gelay Ko (Neuqu茅n), fue una de las primeras voces en denunciar el accionar de las empresas petroleras, cuando todxs celebraban el descubrimiento de Vaca Muerta y las promesas de autoabastecimiento y soberan铆a energ茅tica.

En el territorio de la comunidad, ubicada a pocos kil贸metros de la localidad de Zapala, se perfor贸 el primer pozo de Latinoam茅rica para la extracci贸n de hidrocarburos no convencionales a trav茅s de fractura hidr谩ulica o fracking.

Cristina muri贸 en 2013, a los treinta a帽os, por hipertensi贸n pulmonar. Hac铆a tiempo que denunciaba enfermedades respiratorias y abortos espont谩neos en las regiones en donde se instalaron las petroleras. Cuando YPF compr贸 junto a Chevron las acciones de la petrolera Apache, la amplia cobertura period铆stica, no tuvo menci贸n a la contaminaci贸n ni a las consecuencias en las comunidades ind铆genas. Cristina Linkopan no tuvo acceso a los medios masivos, por mujer, mapuche y pobre.

Movilizaci贸n que reclama justicia por las mujeres mapuches detenidas arbitrariamente 鈥 Telam

No es no

鈥淟os pueblos quieren vivir de forma digna, para eso necesitan recursos鈥. La voz proviene de un integrante de la Comunidad Aborigen de Olaroz Chico, del Pueblo Atacama, en Jujuy. Cuenta c贸mo las multinacionales se quieren llevar el litio que hay en los salares con el 茅nfasis en que son empresas privadas. Es un cap铆tulo del programa 鈥淪IC. Periodismo Textual鈥, que se emite por la Televisi贸n P煤blica y lo conducen Florencia Alcaraz, codirectora del portal de periodismo feminista LATFEM y Luciano Galende, periodista y conductor televisivo.

Titulado 鈥La triple frontera del litio鈥, se presenta como un viaje a conocer el boom del 鈥渙ro blanco鈥 o el 鈥渙ro del siglo XXI鈥, que 鈥減romete ser la alternativa para el reemplazo de los combustibles contaminantes鈥. En las distintas entrevistas que realizan, el debate central es sobre en la soberan铆a y estatalizaci贸n del litio como recurso estrat茅gico. Hablan de regal铆as y de la potencialidad de este mineral asociada al desarrollo. Se menciona a comunidades ind铆genas, pero el an谩lisis es en clave econ贸mica: c贸mo fue tener que dar el consentimiento para la inspecci贸n de litio o c贸mo es plantearles a las mineras trasnacionales los derechos de las regal铆as ind铆genas.

Nada se dice sobre los efectos negativos en los ecosistemas de los salares, sobre la falta de acceso al agua de la poblaci贸n en una regi贸n que atraviesa estr茅s h铆drico, sobre las divisiones que se generan en las comunidades, por las necesidades b谩sicas insatisfechas y las promesas de las empresas. Tampoco se menciona el despojo territorial y la persecuci贸n hacia quienes alzan la voz.

驴Qu茅 pensar谩n de esto las mujeres de la puna juje帽a que no tienen agua para sus hijxs? 驴Las mujeres mapuche de la meseta rionegrina en donde desde hace 20 a帽os resisten a la avanzada de las mineras, que ya saben, solo deja contaminaci贸n y sequ铆a? 驴Las mujeres de Catamarca, algunas de ellas judicializadas por enfrentarse a la empresa que gestiona el yacimiento de cobre Bajo de la Alumbrera? 驴Las mujeres de San Juan, que vivieron ya cinco derrames de cianuro de la mina de oro Veladero (de Barrick Gold)?

Los discursos macroecon贸micos invisibilizan el impacto humano de decisiones tomadas en oficinas lujosas y despachos del poder. Pero 驴cambia algo si ahora esas oficinas tambi茅n las ocupan mujeres?

鈥淣o toleraremos ni avalaremos violaciones de derechos, cuerpos y territorios en nombre del feminismo. No perseguir谩n, ni criminalizar谩n defensorxs del agua en nombre de nuestras luchas鈥, dicen desde el Colectivo Feministas Antiextractivistas del Sur.

De la ecoansiedad al terricidio

Como dice la antrop贸loga feminista Astrid Ulloa, hay dos maneras de pensar las desigualdades de g茅nero en relaci贸n a la extracci贸n minera y la mercantilizaci贸n del acceso al agua: 鈥淟a primera propone abordar los procesos hist贸ricos de construcci贸n de las desigualdades de g茅nero y sus expresiones en los procesos extractivistas. La segunda tiene como impl铆cito que hay desigualdades entre hombres y mujeres, pero que estas se resuelven con procesos de integraci贸n, o generando espacios para la inclusi贸n de mujeres, sin cuestionar las causas mismas de las desigualdades鈥.

Ulloa plantea que, a trav茅s de protestas y acciones de mujeres ind铆genas, afrodescendientes y campesinas en contra de los procesos extractivos, se plantean cr铆ticas y propuestas alternativas a la relaci贸n con los territorios, y se posicionan tanto otras visiones de desarrollo, como construcciones culturales de g茅nero en contextos de los extractivismos, tales como la 茅tica del cuidado y la justicia ambiental.

Algo de esto resuena en los reclamos del Movimiento de Mujeres y Diversidades Ind铆genas por el Buen Vivir, que denuncia el 鈥渢erricidio鈥, es decir, el exterminio sistem谩tico de toda forma de vida tangible y espiritual. Desde este movimiento, integrado por mujeres de m谩s de 30 pueblos originarios, numerosas veces han interpelado al 鈥渇eminismo blanco y urbano鈥 por no contemplar y acompa帽ar las luchas de mujeres en los vastos territorios de las provincias, cuyos cuerpos cotidianamente llevan las secuelas del extractivismo.

Sin embargo, un gran paso en esas articulaciones entre mujeres ind铆genas y el movimiento feminista en Argentina se viene dando en los Encuentros de Mujeres, que en 2019 pasaron a llamarse Encuentros Plurinacionales de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries. Esta masiva asamblea feminista, que se realiza desde hace 34 a帽os, est谩 experimentando un cambio de nombre que habla de las insistencias y presiones de los sectores de pueblos ind铆genas y de disidencias sexuales para sentirse parte y reconocidxs dentro del movimiento. Este proceso, que va en camino de ser inclusivo e intercultural, lejos de ser lineal, est谩 lleno de tensiones, ya que algunos sectores se resisten a que estas transformaciones se consoliden.

La inclusi贸n de la plurinacionalidad abri贸 a煤n m谩s la discusi贸n sobre el extractivismo y las luchas territoriales, porque este a帽o, la sede del Encuentro ser谩 Bariloche, ciudad atravesada por m煤ltiples conflictos y desalojos a comunidades mapuche. Esta elecci贸n tuvo que ver con la visibilizaci贸n de la situaci贸n de las presas pol铆ticas mapuche, integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, encarceladas en octubre de 2022 en el marco de un desmesurado operativo de desalojo por parte de un comando unificado de fuerzas federales. En ese territorio, cinco a帽os atr谩s, efectivos de la Prefectura Naval asesinaron a Rafael Nahuel. Esta vez, el objetivo fueron las mujeres. Una embarazada. Una machi (autoridad en salud). Una pu茅rpera. Y sus hiijxs. El 4 de abril cumplieron seis meses detenidas, en una causa por delitos excarcelables.

Retomando la cuesti贸n del periodismo feminista, algunas comunicadoras de los medios masivos comienzan a incorporar en sus art铆culos y columnas algunos temas ambientales, como parte de sus agendas. De todos modos, en l铆neas generales, no cuestionan las causas estructurales de estos conflictos. En los cursos, foros y 谩mbitos de debate sobre las pr谩cticas period铆sticas en relaci贸n a lo ambiental, circula la idea de que no debemos ser 鈥渁pocal铆pticxs鈥 en nuestras notas, porque a la gente, le da 鈥渆coansiedad鈥.

Como contrapunto, muchxs pensamos que no denunciar las consecuencias de este modelo extractivista sobre los cuerpos de las mujeres y de las disidencias, termina promoviendo un periodismo funcional y un feminismo y ecologismo polite, suave, que no cuestiona. En ciertas ocasiones, tener 鈥渓os anteojos violetas鈥 no alcanza, y la responsabilidad period铆stica en la toma de conciencia de los asuntos colectivos nos implica involucrarnos y profundizar. El periodismo feminista tiene que molestar y si no molesta, algo estamos haciendo mal. O como dicen las compa帽eras desde los territorios: 鈥渆l feminismo ser谩 antiextractivista o maquillaje de nuestra sequ铆a鈥.

Publicado originalmente en Agencia Tierra Viva