Un a帽o despu茅s de su aprobaci贸n, el Estado Espa帽ol sigue sin firmar el primer acuerdo multilateral de la ONU que proh铆be e ilegaliza las armas nucleares en todo su ciclo, ensayo, fabricaci贸n, almacenamiento, amenaza, utilizaci贸n鈥 Con este motivo asociaciones diversas de la sociedad civil llevan a cabo estos d铆as una campa帽a de sensibilizaci贸n y reclamaci贸n con la que se pide al Gobierno que firme el Tratado de Prohibici贸n de Armas Nucleares, y que participe ya, al menos como observador, en la primera Conferencia de estados del TPAN en Viena, el pr贸ximo mes de marzo, como har谩n Noruega y Alemania.

Solicitando la adhesi贸n al tratado y dirigidas a sus responsables pol铆ticos, se han entregado las peticiones correspondientes en el Congreso de los Diputados, en Presidencia del Gobierno en Moncloa, en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en Ministerio de Defensa..

Se adjunta el documento de prensa, consensuado con la Asociaci贸n AIPAZ, promotora de la campa帽a. A帽adimos, adem谩s, la exigencia de que Espa帽a abandone la OTAN, y nuestra protesta contra la guerra en Europa que unos y otros van preparando.

PETICI脫N AL GOBIERNO DE ESPA脩A

En el primer aniversario de su entrada en vigor, 30 organizaciones de la sociedad civil piden al Gobierno que ejerza un liderazgo de paz mediante la adhesi贸n del Estado espa帽ol al Tratado sobre la Prohibici贸n de las Armas Nucleares (TPAN)

19 de enero de 2022

Un a帽o despu茅s de su entrada en vigor, 59 Estados ya han ratificado el TPAN, 30 lo han firmado y tienen pendiente su ratificaci贸n, y otros 49 han expresado su apoyo al Tratado en la ONU.

Pedimos al Gobierno espa帽ol que firme el Tratado sobre la Prohibici贸n de las Armas Nucleares y apoye su posterior ratificaci贸n en el Congreso de los Diputados. Y como primer paso en esta direcci贸n, instamos al Ejecutivo de Pedro S谩nchez a que siga el ejemplo de Noruega y Alemania, dos socios de la OTAN, y que Espa帽a asista como Estado observador a la primera Conferencia de Estados parte del TPAN que tendr谩 lugar en Viena del 22 al 24 de marzo de 2022.

El Gobierno espa帽ol tiene una excelente oportunidad para ejercer un liderazgo de paz ante sus socios de la UE y la OTAN, aline谩ndose con la voluntad mayoritaria de la poblaci贸n espa帽ola y mundial en favor de la prohibici贸n efectiva de las armas nucleares.

De hecho, una encuesta reciente estableci贸 que el 89% de la poblaci贸n espa帽ola cree que Espa帽a deber铆a unirse al Tratado (s贸lo el 4% se opone) y diversas iniciativas han contado con el apoyo de varios grupos parlamentarios. A pesar de todos los esfuerzos, el objetivo de la adhesi贸n del Gobierno espa帽ol al TPAN no se ha logrado a煤n.

Qu茅 es el TPAN y qu茅 aporta

El 7 de julio de 2017, despu茅s de una d茅cada de movilizaciones de la Campa帽a Internacional para la Abolici贸n de las Armas Nucleares (ICAN) y de sus entidades asociadas, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopt贸 un acuerdo mundial para prohibir las armas nucleares, conocido oficialmente como el Tratado sobre la Prohibici贸n de las Armas Nucleares (TPAN 鈥 TPNW en sus siglas en ingl茅s). Un Tratado que resalta el impacto humanitario catastr贸fico de cualquier uso de este tipo de armamento. Dos a帽os y medio m谩s tarde, el 22 de enero de 2021, el Tratado entr贸 en vigor al conseguir la ratificaci贸n necesaria de 50 pa铆ses. Este nuevo instrumento jur铆dico ofrece una alternativa poderosa a un mundo en el que no se pone fin a las amenazas de destrucci贸n masiva. Antes de aprobar el Tratado, las nucleares eran las 煤nicas armas de destrucci贸n masiva que no estaban sujetas a una prohibici贸n categ贸rica, pese a sus consecuencias humanitarias y medioambientales catastr贸ficas, generalizadas y persistentes. El nuevo acuerdo cubre, por tanto, una gran laguna del derecho internacional. Este Tratado se basa en las reglas y principios de la ley humanitaria y en ning煤n caso los pa铆ses pueden desarrollar, ensayar, producir, fabricar, transferir, poseer, almacenar, utilizar o amenazar con utilizar armas nucleares, o permitir el estacionamiento de dichas armas en su territorio. As铆 mismo, el TPAN obliga a laspartes a proporcionar asistencia a aquellos que han sufrido como consecuencia del uso y ensayo de armas nucleares en todo el mundo, y a adoptar medidas para reparar los entornos contaminados. El TPAN, por tanto, contribuye a proteger los derechos humanos de las v铆ctimas y el medioambiente.

Qu茅 diferencia introduce sobre el Tratado de No Proliferaci贸n Nuclear (TNP)

Los cr铆ticos al TPAN alegan que 茅ste debilita al Tratado de No Proliferaci贸n Nuclear (TNP) que entr贸 en vigor en 1970. Pero la realidad nos muestra que el TNP no ha sido efectivo, aunque haya disminuido el n煤mero total de cabezas nucleares, ha duplicado el n煤mero de pa铆ses que las poseen y estamos asistiendo a una nueva carrera de modernizaci贸n de las armas nucleares. El TPAN, a diferencia del TNP, obliga a asistir a las v铆ctimas por el uso o por los ensayos de las armas nucleares y a tomar medidas para restaurar medioambientalmente las 谩reas contaminadas.

Un Tratado para la protecci贸n de la vida en la Tierra y los DDHH

El TPAN es el primer acuerdo multilateral que proh铆be 铆ntegramente las armas nucleares declar谩ndolas ARMAS ILEGALES y tambi茅n el primer acuerdo que contiene disposiciones para abordar las consecuencias humanitarias relacionadas con el ensayo y el empleo de las mismas. Tambi茅n, ha sido considerado la primera ley feminista sobre armas nucleares. Desde el pre谩mbulo reconoce su impacto desproporcionado sobre mujeres, ni帽as y pueblos ind铆genas, urge a una participaci贸n m谩s equitativa de las mujeres en los procesos de desarme, la asistencia a las v铆ctimas y la reparaci贸n de los da帽os medioambientales que provocan.

Mediante la prohibici贸n expl铆cita e inequ铆voca del uso de armas nucleares, el TPAN env铆a una se帽al contundente: su uso ser铆a inaceptable desde una perspectiva 茅tica, medioambiental y humanitaria y, adem谩s, ser铆a ilegal conforme al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Las armas nucleares son el armamento m谩s inhumano e indiscriminado jam谩s creado. Violan el derecho internacional, causan graves da帽os al medio ambiente, socavan la seguridad nacional y mundial y desv铆an vastos recursos p煤blicos para la satisfacci贸n de las necesidades humanas y el cuidado de la vida en el planeta.

Para las entidades que trabajamos por una cultura de paz, los derechos humanos, los derechos del planeta Tierra, los derechos de las mujeres y las ni帽as y ni帽os, el desarme total y universal, la justicia, la investigaci贸n y la educaci贸n para la paz, la memoria, el di谩logo, los valores universalistas, la cooperaci贸n, el multilateralismo鈥, la Campa帽a ICAN y la entrada en vigor del TPAN ofrecen una extraordinaria oportunidad para seguir sumando

Mientras los riesgos que tiene ignorar el Tratado son inasumibles, las oportunidades para la paz que se abren con la ratificaci贸n del mismo interpelan al Estado espa帽ol y a toda su poblaci贸n.

Entidades firmantes (a 18 de enero de 2022)

