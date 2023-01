–

Para el pueblo kurdo, las acciones de autoinmolaci贸n de Bubo Ta艧 y Mehmet Akar fueron experiencias dr谩sticas. Bubo Ta艧 muri贸 quemado en Artuklu, Mardin, y Mehmet Akar se quem贸 hasta morir en la muralla de la ciudad de Amed (Diyarbak谋r). Bubo Ta艧 fue un patriota que result贸 encarcelado durante el golpe militar del 12 de septiembre de 1980; all铆 conoci贸 a Hayri Durmu艧. Vivi贸 como un revolucionario consistente hasta su 煤ltimo aliento. Mehmet Akar, por otro lado, era hijo de una familia enga帽ada por Recep Tayyip Erdogan, la que protest贸 en la puerta de la Asociaci贸n Provincial en Amed del HDP (Partido Democr谩tico de los Pueblos), porque 鈥渆l HDP se llev贸 a nuestro hijo a las monta帽as鈥. Mehmet Akar declar贸 que no hab铆a ido a las monta帽as y que su familia hab铆a sido enga帽ada.

Tanto Bubo Ta艧, de 65 a帽os, como el joven patriota Mehmet Akar, dijeron que se prendieron fuego para protestar contra el aislamiento (de Abdullah 脰calan) en Imrali. Mientras Bubo Ta艧 lo hac铆a a trav茅s de un mensaje de video, Mehmet Akar dej贸 una carta. Ambos declararon que el aislamiento en Imrali y la falta de informaci贸n de 22 meses sobre la situaci贸n de Abdullah 脰calan eran insoportables, y pidieron a todos los kurdos patri贸ticos que se opongan firmemente al aislamiento y defiendan la libertad f铆sica del l铆der Apo (脰calan). Por lo tanto, su mensaje fue tan fuerte y significativo como el coraje que mostraron.

No hay duda de que las acciones en cuesti贸n son una continuaci贸n de las acciones de autosacrificio bajo el lema 鈥淣o puedes oscurecer nuestro sol鈥. Estas fueron acciones que comenzaron el 9 de octubre de 1998. Hoy, el fascismo del AKP/MHP (alianza gobernante) ha llevado a Turqu铆a y a Kurdist谩n de vuelta a la 茅poca del golpe del 12 de septiembre de 1980 y al complot de 1999 (cuando 脰calan fue secuestrado). Los indicadores son claros. Las acciones de autoinmolaci贸n de Bubo Ta艧 y Mehmet Akar lo muestran. La dictadura fascista del AKP/MHP es la principal responsable de estas autoinmolaciones. La gente se ve obligada a inmolarse ante las pol铆ticas fascistas de opresi贸n y exterminio.

El golpe militar del 12 de septiembre de 1980 sigue vivo en el fascismo del AKP/MHP, al igual que el complot del 15 de febrero de 1999. Est谩 bastante claro que el sistema de tortura y aislamiento de Imrali es una continuaci贸n del complot internacional y apunta a la aniquilaci贸n. En tales ataques de exterminio, siempre habr谩 acciones de auto-sacrificio. En este sentido, las acciones de Bubo Ta艧 y Mehmet Akar son claras y comprensibles. Por supuesto, tambi茅n son significativos en la misma medida. Su postura expresa la culminaci贸n de sentimientos, pensamientos y comportamientos patri贸ticos revolucionarios. Encarna la existencia y la voluntad de libertad del pueblo kurdo, que se refleja en la realidad de 脰calan. Es una expresi贸n del sentimiento del mayor peligro al que los kurdos est谩n expuestos por la actitud aniquilacionista de la modernidad capitalista. Esta actitud es un ejemplo de coraje y sacrificio.

Por supuesto, estas acciones con su profundo significado han sacudido la revoluci贸n kurda y el patriotismo. Las ondas de choque provenientes de estas acciones conducir谩n a un mayor desarrollo y correcci贸n de la resistencia anterior contra el aislamiento en Imrali. Todos reevaluar谩n su propia postura frente a estas acciones, rectificar谩n cualquier error y deficiencia y desarrollar谩n una posici贸n activa para la libertad f铆sica de 脰calan y contra el sistema asesino de Imrali.

Sin embargo, como ha explicado el Consejo Ejecutivo de la KCK (Uni贸n de Comunidades de Kurdist谩n), estas acciones son metodol贸gicamente problem谩ticas. Si nos fijamos en las acciones, est谩n destinadas a golpear al sistema fascista, al enemigo, pero en realidad nos golpeamos a nosotros mismos.

Se podr铆a decir que es un m茅todo destinado a ablandar la conciencia del otro lado, es decir, el enemigo, golpe谩ndose a uno mismo. Pero el Estado turco y el r茅gimen fascista del AKP/MHP no tiene conciencia a la que apelar. El Estado turco y el fascismo del AKP/MHP es una potencia que ha construido su existencia sobre la negaci贸n de los kurdos. Considera la destrucci贸n completa de la sociedad kurda como su derecho m谩s importante. Por lo tanto, tal enemigo no puede ser suavizado. S贸lo destruyendo esta mentalidad y pol铆tica es posible deshacerse de este enemigo. Esto hace necesario atacar no a s铆 mismo, sino a la mentalidad y la pol铆tica fascista-genocida.

Este hecho es comprensible y puede ser claramente entendido por una caracter铆stica. Los kurdos no son enemigos de nadie y no quieren ser hostiles con nadie. Esta es una caracter铆stica hist贸rica de la sociedad kurda. Es la caracter铆stica decisiva de la l铆nea apo铆sta, que prev茅 la coexistencia libre e igualitaria de todas las diversidades. Es notable que en los cincuenta a帽os de su lucha, nunca haya buscado su propia existencia en la aniquilaci贸n de otros y, de esta manera, nunca se haya hecho enemigo de nadie. Esta es una realidad de la libertad kurda. Pero solo porque los kurdos son as铆, no todos son as铆. La hostilidad kurda del Estado turco y del gobierno del AKP/MHP es diferente. Por lo tanto, los kurdos deben identificar a aquellos que son hostiles a ellos y desarrollar su propia actitud y lucha en consecuencia.

Adem谩s, la situaci贸n exterior no debe confundirse con la situaci贸n en las c谩rceles. Tanto contra el r茅gimen golpista fascista del 12 de septiembre como contra el ataque de la conspiraci贸n internacional, los revolucionarios y patriotas en las c谩rceles llevaron a cabo principalmente acciones que podemos llamar 鈥済olpearse a s铆 mismos鈥, es decir, acciones que tambi茅n se encarnan en forma de autoinmolaci贸n. Porque no ten铆an otra opci贸n ni otras posibilidades de acci贸n. Cuando acciones similares tuvieron lugar afuera, 脰calan intervino y exigi贸 que se abandonara este m茅todo. Tampoco pens贸 que fuera correcto que estas acciones continuaran en la mazmorra, y trat贸 de detenerlas una y otra vez.

Preguntas similares siguen siendo relevantes hoy en d铆a. S铆, el aislamiento en Imrali equivale a genocidio, la lucha contra 茅l es absolutamente necesaria. Las acciones ordinarias y peque帽as no son suficientes. Para romper el sistema de tortura y genocidio y garantizar la libertad f铆sica de 脰calan, es necesario ponerse de pie y recurrir a los m茅todos m谩s efectivos. Esta es la 煤nica postura revolucionaria y patri贸tica correcta. Este es el est谩ndar. Sin embargo, durante tal acci贸n, es necesario determinar bien los m茅todos. El m茅todo de acci贸n debe ser tal que golpee al enemigo fascista, no al movimiento mismo; Debe destruir el sistema fascista-genocida, no a los propios activistas.

Los turcos que fueron enviados por el fascismo del AKP/MHP para matar al pueblo kurdo enga帽谩ndolos y compr谩ndolos, deber铆an tener remordimientos de conciencia. Esto podr铆a conducir a la fragmentaci贸n del frente enemigo. No es correcto que los kurdos, que tienen todos los medios a su disposici贸n, elijan tales formas de acci贸n. Porque no tienen otro efecto que apelar a la conciencia de los kurdos, pero no tienen influencia sobre el enemigo. El fascismo no puede ser derrotado de esta manera. Por lo tanto, debemos elegir formas de acci贸n que golpeen al sistema fascista y sean efectivas. Hay mil y una maneras de hacer esto. Podemos llevar a cabo acciones que golpeen efectivamente el genocidio del AKP/MHP en todas partes. Sobre esta base, debemos dirigir nuestras acciones y convertirnos en una fuerza victoriosa. En este sentido, recordamos a los m谩rtires Bubo Ta艧 y Mehmet Akar con profundo respeto y creemos que su mensaje encontrar谩 un eco efectivo.

