Desde que montamos la secci贸n sindical de CGT, e irrumpimos con fuerza en el comit茅 de empresa gracias a vuestro apoyo, se han ido sucediendo una serie de acontecimientos que revelan porque la empresa no quiere nuestra presencia en el almac茅n.

La empresa en la mayor铆a de ocasiones se ha negado a respondernos a los comunicados y emails que les enviamos, y solicitamos informaci贸n que tienen que facilitarnos por ley, suponemos que por que tendr谩n cosas que ocultar.

La pandemia nos hizo presionar con mucha fuerza a la empresa para que o se estableciera un protocolo adecuado para proteger a tod@s o habr铆a que cerrar el almac茅n, porque a nosotr@s lo que realmente nos preocupaba era la salud de tod@s, llegando incluso a intentar que el resto de grupos nos dieran su apoyo para cerrar, sin llegar a conseguirlo. A煤n no entendemos muy bien cu谩les fueron las razones de esto. Por ello, pusimos una inspecci贸n de trabajo. As铆 se lleg贸 a cerrar el almac茅n, con el mensaje velado del director hacia nosotros diciendo que hab铆a un grupo que hab铆a presionado con mucha beligerancia, cosa que nos hace sentir orgullosos, ya que entendemos que sirvi贸 para que nos protegiera a todos. Por cierto, y para los que crean que solo queremos destruir la empresa, despu茅s de la reapertura y las nuevas medidas adoptadas por la empresa en cuanto a protecci贸n sanitaria, entendimos y as铆 se lo hicimos saber a direcci贸n, que eran una medidas acertadas y adecuadas para la protecci贸n de tod@s nosotr@s.

Despu茅s de 茅sto, hemos seguido siendo ninguneados por la empresa, que se niega a reconocernos como secci贸n sindical, en otra clara treta para entorpecer nuestro trabajo. Tal es as铆, que tenemos una sentencia de otro Decathlon en la que tampoco se les reconoc铆a como secci贸n sindical a CGT, y tuvieron que llevarlo a juicio, d谩ndoles este la raz贸n.

Uno de los episodios m谩s sonados, ha sido cuando decidimos interponer una demanda por conflicto colectivo, ya que la empresa decide a su antojo abrir y cerrar la noche, con el consecuente perjuicio para tod@s, ya que a pesar de decir que es voluntario, todos sabemos que recibimos presiones si no llegan a la cuota de 鈥渧oluntarios鈥 deseada. Al hacerlo, facilitamos los datos requeridos para el procedimiento, y la empresa intent贸 poner en contra a la gente que estaba en planning en ese momento, argumentando que ellos eran los que hab铆an denunciado a la empresa, para que dichas personas nos pidieran explicaciones. Entended aqu铆, que lo 煤nico que buscamos y seguimos haciendo, es que la empresa negocie las aperturas y cierres del almac茅n, como es su deber, con la RLT, ya que de no ser as铆, luego abren en reyes, y ni siquiera tienen que hacer el esfuerzo de justificarlo, y sabemos que han habido bastantes quejas por ello (Esa era la motivaci贸n de nuestra demanda).

Con la situaci贸n del compa帽ero Mario, la secci贸n solo quer铆a que en las RI麓S siempre que se deseara, hubiera presente un miembro del comit茅 de la confianza de la persona que lo solicite, ya que como todos hemos vivido en alguna ocasi贸n, se producen presiones en las mismas. Nosotr@s hemos llegado a ver a compa帽er@s salir llorando de las mismas. Y precisamente por esto, han intentado librarse de 茅l.

Con todos estos antecedentes descritos, hemos recibido las sentencias de los compa帽eros Ovi y Mario. La de Ovi por su despido, y la de Mario por su segunda sanci贸n y el acuerdo alcanzado tras su despido.

En cuanto a la sentencia de Ovi, la Jueza no ve indicios de represi贸n sindical, y alega que como no se ha demostrado pertinentemente que el m贸vil del despido sea el suscrito por CGT, decide desestimar la demanda. El proceso sigue abierto ya que hemos recurrido la sentencia, si no ven acoso sindical y Ovi fue absuelto del robo y cualquier tipo de implicaci贸n en el mismo, 驴Por qu茅 no se produce la reincorporaci贸n inmediata del compa帽ero?

Recordad que hay una sentencia en la que a Ovi se le exculpa de cualquier tipo de robo.

Con respecto a la sentencia de Mario, en este caso la Jueza estima que Mario deb铆a haber seguido las indicaciones de la empresa, y que deb铆a haber utilizado otras herramientas a su disposici贸n para evitar las situaciones, pero parece no entender, que estos episodios de abuso de poder en las RI,S llevan produci茅ndose muchos a帽os, y que lo m谩s importante, es que 茅l no se ha negado a acatar la orden directa de la empresa, si no que es la propia empresa la que no quiere aceptar la presencia de un miembro del comit茅 en dichas reuniones.

As铆 llegamos al juicio por su despido, en el que nuestro gabinete jur铆dico ve铆a complicada la defensa del mismo, por tener una sentencia en contra, con la interpretaci贸n de la jueza de que Mario ten铆a que haber seguido otros cauces para poder demostrar las presiones que recibimos en las RI麓S. Aunque toda la secci贸n sindical quer铆a seguir luchando en este proceso, finalmente se lleg贸 a un acuerdo, en el que es muy importante entender que la empresa reconoce la improcedencia del despido de Mario. Cabe destacar la relevancia de este hecho, ya que la empresa puede deshacerse de un miembro del comit茅 sin mucho coste para ella, con lo que implica que puedan 鈥渜uitarse de en medio鈥 a un miembro que hab茅is elegido todos y todas. Por eso, entendemos que es un ataque frontal contra toda la plantilla.

Por nuestra parte, seguiremos trabajando porque en las RI麓S cualquiera que lo desee, pueda estar acompa帽ado de un miembro del comit茅 si as铆 lo desea, para que no se vuelvan a dar situaciones de vulnerabilidad por parte de la empresa, porque para eso nos elegisteis, para defendernos ante cualquier ataque de la empresa.

Compa帽eros, seguimos trabajando por mejorar los derechos de tod@s, y aunque intenten debilitarnos hasta acabar con nosotr@s, con vuestro apoyo, jam谩s lo conseguir谩n.

