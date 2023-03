–

Los usuarios se suman a los profesionales en las marchas convocadas por las Mareas Blancas en todas las capitales de la comunidad, donde la orden de la Junta que concierta la atenci贸n primaria ha protagonizado las protestas.

Decenas de miles de andaluces han salido a las calles de todas las capitales de su comunidad este s谩bado para manifestarse en defensa de la sanidad p煤blica, convocados por la plataforma Marea Blanca. Es la segunda gran manifestaci贸n contra el deterioro de los servicios p煤bicos de salud de la comunidad, pero, en esta ocasi贸n, a la resignaci贸n airada de los profesionales sanitarios se ha sumado la de los ciudadanos que, como usuarios, sufren los problemas de falta de m茅dicos y listas de espera cada vez m谩s largas, que tambi茅n denuncian quienes los tratan. Su presencia ha sido mayoritaria en las concentraciones de Sevilla, Granada o Ja茅n.

En la capital jiennense, Manuel Rodr铆guez no ha podido bajar a la calle, pero ha escuchado emocionado desde su ventana los gritos de la estruendosa manifestaci贸n. 鈥淓spero que estas protestas sirvan para que la Junta de Andaluc铆a se d茅 cuenta de que no puede seguir primando a la sanidad privada鈥, ha manifestado. Como cont贸 este diario, Rodr铆guez, despu茅s de llevar 15 meses esperando a ser operado de pr贸stata en el Hospital de Ja茅n, ha tenido que irse a una cl铆nica privada, donde ser谩 intervenido el mi茅rcoles, despu茅s de haber desembolsado m谩s de 7.000 euros.

Su caso es similar al del sevillano Jos茅 Antonio Migu茅lez, de 81 a帽os. Despu茅s de esperar dos a帽os para que le implantaran una pr贸tesis de rodilla, tuvo que pagar 13.000 euros para ser operado en una cl铆nica privada. El juicio para reclamar el importe al Servicio Andaluz de Salud est谩 previsto para el 24 de noviembre del pr贸ximo a帽o. 鈥淐reo que hay motivos para estar hoy aqu铆, 驴no?鈥, se pregunta. Migu茅lez pone una sonrisa de circunstancias cuando se le recuerdan las declaraciones que el viernes hizo el portavoz de la Junta, Ram贸n Fern谩ndez-Pacheco, en las que asegur贸 que la base de estas marchas era 鈥渦na mentira鈥, porque el Gobierno de Juan Manuel Moreno no estaba privatizando la sanidad. 鈥淵o he tenido que pagarme la operaci贸n, no s茅 c贸mo se llamar谩 eso鈥, le responde.

Las manifestaciones, celebradas casi a la misma hora en todas las capitales andaluzas, entre las 11.00 y las 12.00, elevan la presi贸n para el Gobierno de Moreno, a menos dos meses de las elecciones municipales. El desencanto con la sanidad p煤blica no ha disminuido desde que, en noviembre del a帽o pasado, los andaluces salieran a la calle. Una orden de tarificaci贸n, que concierta la atenci贸n primaria y que fija en 65 euros el precio por la consulta en una policl铆nica privada, no ha hecho sino encender las cr铆ticas de los sindicatos. M茅dicos de la p煤blica y la privada consideran excesiva la tarifa, dado que las aseguradoras pagan por consulta a los facultativos 10 euros. Ni siquiera el anuncio de un gran pacto por la atenci贸n primaria ha calmado los 谩nimos.

El 12 de abril, el Sindicato M茅dico ha convocado una huelga de los m茅dicos de familia. Moreno se esfuerza por lanzar el mensaje del compromiso de su Gobierno por la sanidad p煤blica y gratuita, pero el colapso en la atenci贸n primaria y las listas de espera no solo para acudir a un centro de salud, sino para la atenci贸n hospitalaria, hacen que su intenci贸n haga aguas.

Migu茅lez es uno de los m谩s de 25.000 manifestantes, seg煤n los c谩lculos de este diario 鈥8.000 de acuerdo con la Polic铆a Nacional y 60.000 seg煤n los organizadores鈥, que han acudido a la manifestaci贸n de Sevilla. La mayor铆a proven铆an de los municipios de la provincia, que han visto c贸mo en los 煤ltimos a帽os se est谩n quedando sin m茅dicos y pediatras, uno de los problemas que acucia a la atenci贸n primaria en las zonas rurales.

Detr谩s de la pancarta que reclamaba una sanidad digna para Mart铆n de la Jara, una localidad de 2.600 habitantes, iba Juan Jos茅 Doroteo, pensionista de 58 a帽os. 鈥淒e tres m茅dicos y un pediatra que nos corresponden, solo contamos con un m茅dico y un pediatra un d铆a a la semana. El pueblo no va a dejar que se privatice la sanidad p煤blica鈥, se帽ala. 脡l se ha desplazado hasta la capital andaluza en uno de los cinco autobuses que han salido del pueblo por la ma帽ana.

Tambi茅n de municipios de la provincia son la mayor铆a de las personas que han protagonizado la manifestaci贸n de Ja茅n 鈥3.000 personas, seg煤n los datos de la Polic铆a Nacional, m谩s de 5.000 seg煤n los c谩lculos de este diario鈥 y Granada 鈥20.000, de acuerdo con los datos oficiales y 25.000, seg煤n la organizaci贸n鈥. 鈥淓l deterioro del sistema lo sufren los ciudadanos鈥, sostiene Marta Garc铆a, una de las organizadoras de la manifestaci贸n en la capital granadina.

El desgaste tambi茅n lo padecen los profesionales de la sanidad. 鈥淵o he tenido que pedir la baja laboral dos veces porque no se puede soportar tanta gente esperando para pasar por mi consulta鈥, explica Marcos Heredia, m茅dico de atenci贸n primaria en el centro de salud de Carlinda, en la capital malague帽a. All铆, de nuevo, las cifras ofrecidas por la Polic铆a Nacional, 8.000 asistentes, difieren en mucho de las m谩s de 20.000 que dan las Mareas Blancas.

Su compa帽era, Auxi Jerez, enfermera en el Hospital Regional de M谩laga, detalla que 鈥渓as Urgencias son insoportables, con cinco o seis horas de espera. Yo vengo hoy aqu铆 para pedir m谩s personal y evitar que se privatice la sanidad llevando a cl铆nicas de M谩laga pacientes que no pueden ser atendidos en mi hospital porque la Junta se niega a renovar los contratos鈥, denuncia esta profesional. Personal sanitario de localidades como Co铆n, Antequera, V茅lez-M谩laga y Ronda se han desplazado hasta la capital malague帽a para reclamar m谩s atenci贸n del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

鈥淟a gota que ha colmado el vaso en la estrategia de privatizaci贸n鈥

A las reivindicaciones tradicionales de mayor n煤mero de profesionales y de m谩s inversi贸n real en la sanidad p煤blica, se ha sumado en esta ocasi贸n la orden de tarificaci贸n, publicada por la Junta a principios de mes. Con ella, por primera vez se autoriza la concertaci贸n de la atenci贸n primaria con la sanidad privada o que las instalaciones del SAS puedan ser utilizadas por los profesionales aut贸nomos.

鈥淗a sido una patada en la espinilla para los andaluces鈥. As铆 la ha definido Sebasti谩n Mart铆n Recio, portavoz de Mareas Blancas, en su intervenci贸n al final de la marcha de Sevilla. 鈥淓ste es un gran enga帽o y, adem谩s, es ilegal鈥, ha insistido. Antes, Alejandro Gonz谩lez, bi贸logo e investigador, advert铆a a este diario de c贸mo la concertaci贸n de la atenci贸n primaria era 鈥渓a gota que ha colmado el vaso en la estrategia de privatizaci贸n de la administraci贸n鈥. 鈥淟a soluci贸n no es privatizar, sino dar m谩s recursos a la p煤blica鈥, a帽ad铆a.

Cuando se esgrimen las cifras que ofrece la Junta sobre la inversi贸n r茅cord en sanidad y en contrataciones y en personal 鈥13.800 millones de euros del Presupuesto de 2023 y 30.000 profesionales m谩s en SAS鈥, tanto usuarios como profesionales esbozan una sonrisa ir贸nica. 鈥淎 m铆 me han dado una cita con el especialista para dentro de 50 d铆as y mi m茅dico de cabecera solo me atiende por tel茅fono鈥, alega Manolo Rodr铆guez, junto a la pancarta que reivindica m谩s servicios sanitarios para Lebrija, cuya plataforma vecinal es una de las m谩s combativas de la provincia de Sevilla. Un poco m谩s adelante, la epidemi贸loga Mercedes S谩nchez advierte: 鈥淟os conciertos est谩n a la orden del d铆a. Veo mucha desorganizaci贸n en la sanidad p煤blica鈥.

Las Mareas Blancas han conseguido congregar tambi茅n, y seg煤n las cuestionadas cifras oficiales, a 5.000 personas en Huelva, 3.600 en C贸rdoba, 2.000 en Almer铆a y 4.000 en C谩diz. En esta 煤ltima provincia, la marcha por la sanidad ha coincidido con hasta dos protestas m谩s, la Marea Verde y C谩diz por el clima, lo que ha deslucido la asistencia, aunque al final todas han caminado juntas hasta la plaza del Ayuntamiento. 鈥淓sto no se soluciona con una manifestaci贸n, pero si no hay movilizaci贸n no se solucionar谩 nada鈥, ha advertido Mart铆n Recio.

