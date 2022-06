–

Decenas de miles de personas han visto un desfile de la Orden de Orange para conmemorar el ”centenario de Irlanda del Norte”.

Participaron unas 25.000 personas, en medio de una gran operaci贸n policial en Belfast.

Antes de que comenzara el desfile, el Gran Secretario de la Orden de Orange, el reverendo Mervyn Gibson, rechaz贸 cualquier cambio en la posici贸n del Norte dentro del Reino Unido.

Dijo que el Norte “no tiene inter茅s en convertirse en parte de toda Irlanda…”.

La marcha de Stormont al Ayuntamiento de Belfast se pospuso el a帽o pasado debido a la pandemia de Covid-19. Comenz贸 en Stormont a las 13:00 BST (hora local)antes de dirigirse por Newtownards Road, sobre Queen’s Bridge y hacia el City Hall.

La gente comenz贸 a reunirse en Stormont alrededor de las 10:00 (hora local) con discursos que comenzaron al mediod铆a frente a los edificios del Parlamento.

Dirigi茅ndose a la multitud en Stormont, el reverendo Gibson dijo que “no importa lo que prometas u ofrezcas [en una Irlanda unida], no importa si todos los d铆as fueran el 12 de julio, Si no est谩 bajo la Union Jack, no cuenten con nosotros”. “Brit谩nicos somos y brit谩nicos seguiremos”.

Sin embargo, advirti贸 que el Protocolo, parte del acuerdo comercial del Brexit, era una amenaza para la uni贸n.

“Si no hay cambios fundamentales en el protocolo, entonces no habr谩 una asamblea que funcione”, dijo.

“Porque d茅jenme aclarar que si el protocolo no se ordena, entonces no se equivoquen, no se equivoquen, no habr谩 pr贸ximos 100 a帽os para Irlanda del Norte”.

El reverendo Gibson termin贸 su discurso diciendo: “Y el grito para aquellos que buscan persuadirnos o empujarnos a una Irlanda unida sigue siendo el mismo: ‘no nos rendiremos'”.

Alrededor de 130 bandas participaron en el desfile de la Orden de Orange, Royal Black Institution, Apprentice Boys of Derry y la Independent Orange Order.