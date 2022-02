–

De parte de CNT Elche February 21, 2022 42 puntos de vista

Finalmente el viernes 28 de enero la empresa respondi贸 al correo que le enviamos el d铆a 18 de ese mes. En el mismo, que est谩 publicado en este facebook y pod茅is leerlo en una entrada anterior, el 27 de enero, hicimos una serie de preguntas y propuestas de mejora de las condiciones laborales, tanto con respecto a las medidas contra el covid, como mejoras en el tema de permisos laborales. Esta fue su decepcionante respuesta:

鈥淐on respecto la actuaci贸n en medidas preventivas derivadas del Covid, la empresa est谩 llevando a cabo todas las medidas establecidas por la normativa vigente actual en esta materia. Siempre seguimos lo establecido en la norma y las recomendaciones de los organismos de referencia en este tema.

En cuanto a la propuesta realizada sobre el permiso retribuido por ingreso hospitalario, a d铆a de hoy, la empresa no contempla realizar ninguna modificaci贸n sobre la regulaci贸n de este permiso retribuido鈥.

Tras ser valorado por nuestra asamblea decidimos responderles, y 茅sta es la respuesta consensuada por la asamblea:

鈥淯na vez valorada la respuesta dada por la empresa, a trav茅s del correo enviado el viernes 28 de enero, por parte de nuestra asamblea, os trasladamos dicha valoraci贸n y nuestras consideraciones al respecto.

Respecto al tema del covid, ya sabemos que la empresa est谩 llevando a cabo todas las medidas establecidas por la normativa vigente actual en esta materia. Y que se sigue lo establecido en la norma y las recomendaciones de los organismos de referencia en este tema. Pero consideramos que estas normas y recomendaciones no han sido eficaces ante esta nueva variante del virus, durante todo el tiempo que llevamos inmersos en esta pandemia, nunca hemos tenido en la empresa una incidencia tan alta de bajas por contagios. Cierto es que consideramos que los contagios no se est谩n produciendo dentro de la empresa, aunque resulta cuanto menos llamativo que haya 谩reas donde tras contagiarse un compa帽ero, se haya producido una serie de bajas por la misma causa en cascada, con diferencias de apenas dos d铆as entre el contagio de un compa帽ero y los contagios continuados de casi la mitad de la plantilla de esa 谩rea en concreto.

Una vez que comprobamos que esta situaci贸n se estaba produciendo en ambos almacenes y en el 谩rea de oficinas, lo hablamos en nuestra asamblea y lo consultamos con la plantilla de todas las 谩reas y almacenes. Fruto de ello fueron las cuestiones que plante谩bamos en nuestro correo del martes 18 de enero, cuestiones consensuadas por parte de la asamblea y de la plantilla de la empresa.

A la vista de la situaci贸n que est谩bamos viviendo y seguimos viviendo aunque cada vez menos, consideramos importante proponer una serie de medidas m谩s all谩 de las normas vigentes, destinadas a intentar proporcionar una mayor protecci贸n frente a este problema sanitario, ya que las personas empleadas en la empresa tienen una vida fuera de ella y la preocupaci贸n por la salud de sus familiares y convivientes era y es un aspecto muy importante para todas.

Ante vuestra respuesta no podemos manifestar otra cosa que nuestra decepci贸n. Vemos que la salud y la seguridad de las personas empleadas en la empresa no va m谩s all谩 de las normas vigentes, aunque 茅stas sean ineficaces.

En la misma l铆nea valoramos la respuesta de la empresa respecto a los permisos, no solo hospitalarios, que propusimos. Consideramos que no mejorar estos permisos ampli谩ndolos a todas las realidades de convivencia existentes en nuestra sociedad, y por tanto en la empresa, supone en la pr谩ctica una discriminaci贸n de unos modelos de convivencia frente a otros, y en consecuencia, una discriminaci贸n hacia una parte de las personas empleadas en la empresa que, por el motivo que sea, no comparten la 鈥渘orma鈥 social mayoritariamente impuesta.

Continuaremos defendiendo los intereses de todas las personas empleadas en la empresa, independientemente de si son afiliadas o no a nuestro sindicato, utilizando todos los recursos a nuestro alcance. Por mandato de la asamblea de la secci贸n sindical de CNT.鈥

Con esta respuesta queda meridianamente claro que la empresa no va a dar ni un solo paso, m谩s all谩 de las normas vigentes, para que la salud y la seguridad de las personas empleadas en ella, sea realmente lo primero, y no un bonito lema que poner en los tablones.

Respecto a lo de los permisos, m谩s de lo mismo, Tempe no parece estar por la labor de equiparar en derechos a todas las personas que trabajamos en la empresa, creando de esta forma trabajadores de 1陋 y de 2陋 respecto a algunos derechos, simplemente porque no contemplan realizar modificaci贸n alguna destinada a eliminar esa discriminaci贸n. Y visto lo visto tampoco parece 茅sta ser una de las prioridades de los sindicatos del comit茅.

Si quieres cambiar las cosas, no queda otra que unirnos y pelear conjuntamente por cambiarlas, la secci贸n sindical sola, no puede, se necesitan las ganas, la voluntad y el trabajo de cada una de las personas que trabajamos en la empresa. T脷 DECIDES, nosotras lo tenemos claro.

Secci贸n Sindical de CNT.