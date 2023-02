–

De parte de CGT Fesi Bac February 13, 2023 224 puntos de vista

Hola, compañera/o:

Como ya te explicamos en nuestro escrito previo, es de vital importancia tu voto de cara a las elecciones sindicales de febrero de 2023. Queremos reflexionar contigo, cómo influye tu decisión el día de las votaciones sobre el futuro, tanto a nivel individual como colectivo.

El sentido de tu voto implicará, si mantenemos las mayorías actuales, que sigamos inmersos en una tendencia clara de pérdida de derechos colectivos como consecuencia de la firma de convenios sectoriales precarios, o incluso la agresión al empleo y a nuestros puestos de trabajo, como ha supuesto la firma del primer ERE en BBVA.

Por el contrario, si, gracias a ti, se produce un cambio en las mayorías sindicales presentes en BBVA, puede convertirse en una oportunidad para la lucha real contra los atentados continuos que la empresa ejerce contra nosotros:

Imposibilidad de una buena conciliación familiar como consecuencia de implantación de horarios partidos en colectivos cada vez con más peso (Contigo, CSE).

Recortes continuos en nuestro salario cuando, además, la retribución variable cada vez tiene más presencia en nuestra retribución debido a los paupérrimos incrementos aprobados en Convenio.

Aumento de la movilidad por encima de Convenio como resultado tanto del ERE como de las «promociones voluntarias», que no son ni una cosa ni la otra, y así podríamos seguir…

Una defensa firme es sinónimo de una buena elección sindical y ahí está siempre CGT, en la lucha diaria: por la salvaguarda de nuestro empleo, por el mantenimiento de unas buenas condiciones laborales, por poner en valor nuestra tarea diaria de sector imprescindible para la sociedad siempre, no sólo cuando conviene como en el confinamiento sufrido por el COVID-19, por defender de forma rotunda quien hace grande a BBVA es su plantilla.

Se trata de que, entre todos y todas, reflexionemos y lleguemos a una conclusión que, desde nuestro punto de vista es clara: o cambiamos las mayorías o estamos abocados al fracaso como colectivo laboral.

La alternativa de CGT significa que nos represente un sindicato asambleario, esto es, un sindicato en el que no existe ninguna cúpula que decida lo que se acuerda o no, lo que se firma o no, tanto en el ámbito sectorial como en el de BBVA. La potestad de decisión está en las personas trabajadoras afiliadas que deciden qué se hace, qué se firma, qué se acuerda… Los acuerdos que afectan a las personas trabajadoras los deciden ellas mismas.

Cambiemos esas mayorías donde deciden minorías.

Si no hacemos nada, si nada cambia, todo seguirá siendo igual…

Por lo tanto, muévete, sé protagonista de tu situación y ambiente laboral. Volvamos a tener ilusión por trabajar en el BBVA porque vuelva a ser un buen lugar para trabajar.

Así pues, hacemos un llamamiento a tu reflexión, a que dediques un ratito a meditar lo que esperas del banco, lo que esperas de los sindicatos, lo que esperas de tu futuro laboral.

Valora las acciones realizadas estos años por cada una de las organizaciones sindicales presentes en BBVA y quién ha defendido a la persona trabajadora y plantado cara de forma firme contra las injusticias y, con todo ello, prepárate para coger tu voto y defenderlo en febrero de 2023.