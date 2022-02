–

La pandemia de COVID-19 ha afectado a todos los aspectos de la vida humana. Ha tenido un efecto devastador por la salud f铆sica y mental de las personas, por las relaciones sociales o las comunidades, por nuestros medios de subsistencia y por la libertad de movimiento. Tambi茅n ha reducido significativamente nuestra capacidad para organizar protestas pol铆ticas efectivas y, esencialmente, ha fortalecido al Estado.

La situaci贸n ha puesto de manifiesto los problemas fundamentales del capitalismo global y su necesidad de un crecimiento y beneficios infinitos y continuos. El apoyo del Estado a estos objetivos, ha estado detr谩s del origen, la propagaci贸n y las tr谩gicas consecuencias de la enfermedad. La necesidad de una revoluci贸n nunca ha sido tan evidente.

Sin embargo, mientras luchamos por contraatacar, tambi茅n se han revelado las debilidades del movimiento obrero. Hemos visto un n煤mero creciente de muertes, los servicios de salud sobrepasados, los trabajos esenciales tratados como prescindibles y los costes econ贸micos pagados por quienes tienen menor capacidad de pagarlos. Por el contrario, la resistencia ha sido insignificante. Sin embargo, la pandemia tambi茅n ha generado acciones y una sensibilizaci贸n clave para la transformaci贸n social: solidaridad, ayuda mutua, autoorganizaci贸n e internacionalismo.

El Coronavirus y otras enfermedades biol贸gicas que han aparecido en las 煤ltimas d茅cadas son causadas por la expansi贸n del capitalismo global. A medida que el capitalismo se apodera de m谩s y m谩s tierras para la tala, la miner铆a y la agroindustria, los animales salvajes est谩n perdiendo sus h谩bitats y entran en contacto con los humanos, creando as铆 la posibilidad de encomienden a otras especies a los humanos. Esta situaci贸n se ve agravada por la demanda de carne de animales ex贸ticos por parte de las crecientes clases altas y medias en todo el mundo.

La respuesta de la patronal y el Estado

Aunque algunos pa铆ses siguieron una estrategia de Zero Covid, la mayor铆a apost贸 por la mitigaci贸n en lugar de la supresi贸n. Esto se deb铆a, en gran parte, a que quer铆an mantener la econom铆a en marcha en la medida de lo posible, anteponiendo los beneficios a la salud de las personas. El resultado ha sido que la pandemia ha durado mucho m谩s de lo necesario. El trabajo considerado esencial, que ya estaba entre los peor pagados, fue superexplotado puesto que soport贸 la peor parte de la crisis. La falta de sistemas de atenci贸n m茅dica bien financiados caus贸 innumerables muertes y muchos trabajadores y trabajadoras de muchos pa铆ses se vieron obligadas a trabajar debido a la insuficiencia de la paga de la baja por enfermedad. Mientras, muchas empresas obtuvieron ganancias sin precedentes y ha aumentado dram谩ticamente la divisi贸n entre ricos y pobres.

Para algunos gobiernos, la vacuna ha sido la parte principal de su estrategia para derrotar a la Covid. Aunque la vacuna es parte clave para combatirla, las medidas b谩sicas de salud p煤blica tambi茅n son vitales. Sin embargo, los gobiernos no han considerado ninguna medida estructural (como reforzar la sanidad o el transporte, por ejemplo), limit谩ndose casi en exclusiva a la estrategia de la vacunaci贸n. Los gobiernos han preferido confiar en la vacuna porque les proporciona enormes beneficios a las empresas farmac茅uticas y han elegido eliminar otras medidas de salud p煤blica para mantener a la gente trabajando y consumiendo.

El lanzamiento de las vacunas tambi茅n ha puesto de manifiesto la desigualdad global. La mayor铆a de las vacunas se han enviado a los pa铆ses m谩s ricos que pueden pagarlas. Las peticiones para renunciar a los derechos de las patentes para que puedan producirse m谩s vacunas han sido ignoradas ol铆mpicamente, demostrando que para los gobiernos los beneficios de las empresas farmac茅uticas son m谩s importantes. Cada pa铆s ha seguido su propio camino con escasa coordinaci贸n o solidaridad internacional.

La respuesta del Anarquismo Organizado

Nuestras organizaciones han participado en una variedad de luchas: por unos puestos de trabajo y establecimientos educativos seguros, por el apoyo mutuo y la solidaridad de la comunidad y resistiendo los ataques contra los trabajadores mientras las patronales y los gobiernos buscan recuperar el dinero que hubo de gastarse.

El confinamiento fue un momento dif铆cil para nosotros puesto que nuestra actividad pol铆tica habitual no era posible. Sin embargo, no nos unimos al movimiento anti-confinamiento. El anarquismo organizado cree en la autoorganizaci贸n. La imposici贸n autoritaria de medidas sanitarias de contenci贸n por parte de los gobiernos demuestra a veces tener poca eficacia. La implementaci贸n de tales medidas a trav茅s de canales compartidos y participativos en todos los aspectos podr铆an haber logrado una mayor aceptaci贸n y, por tanto, mayor eficacia. No proceden de la experiencia de la comunidad o del puesto de trabajo, sino que se desarrollan con otras intenciones en mente. Esto ha dado lugar a mensajes confusos y contradictorios y ha creado un desorden general, lo que ha provocado que se ignoraran en gran medida las pautas, ya fuera a nivel personal,

Nuestras ideas se basan en los principios b谩sicos del anarquismo organizado de la autoorganizaci贸n, la solidaridad y la ayuda mutua. No necesitamos que el gobierno nos diga qu茅 hacer, pero tampoco debemos ir en contra del sentido com煤n s贸lo para que el gobierno quiera mantener la econom铆a en marcha. Por supuesto, comprendemos que es dif铆cil hacer lo conveniente cuando nos encontramos en condiciones laborales precarias. Por eso la organizaci贸n y lucha de clases es un elemento vital en cualquier estrategia.

Creando un movimiento revolucionario

El anarquismo organizado cree que, sin una sociedad completamente nueva, una sociedad sin capitalismo, Estado y jerarqu铆as, la humanidad s贸lo luchar谩 por la supervivencia. En primer lugar, esa pandemia no ser谩 la 煤nica. Otras llegar谩n dada la relaci贸n de explotaci贸n que la humanidad tiene con los animales y el medio natural. El capitalismo ha sacado a la superficie los potenciales peligros subyacentes. El cambio clim谩tico y la desastrosa p茅rdida de biodiversidad y de h谩bitats van en contra de la propia presencia de la humanidad en la Tierra. Una vez m谩s, el capitalismo y la econom铆a del crecimiento infinito han acelerado este proceso de saquear la tierra en busca de todos los recursos disponibles. Se pensaba, y mucha gente lo hac铆a al principio, que la experiencia de la pandemia inspirar铆a una nueva forma de vida, con mayor apoyo mutuo, solidaridad y respeto por el medio ambiente. Pero ese optimismo se perdi贸 muy r谩pidamente. Pronto volvimos a la 鈥渘ormalidad鈥 con gobiernos deseosos de que la poblaci贸n volviera a consumir. El fomento de los viajes en avi贸n es un excelente ejemplo de total desprecio por el cambio clim谩tico. La explotaci贸n masiva de los combustibles f贸siles, la tala y la deforestaci贸n han continuado durante toda la pandemia. En la desesperaci贸n por recuperar los beneficios de las empresas, el cambio clim谩tico pasar谩 a un segundo plano durante alg煤n tiempo. la tala y la deforestaci贸n han continuado durante toda la pandemia. En la desesperaci贸n por recuperar los beneficios de las empresas, el cambio clim谩tico pasar谩 a un segundo plano durante alg煤n tiempo. la tala y la deforestaci贸n han continuado durante toda la pandemia. En la desesperaci贸n por recuperar los beneficios de las empresas, el cambio clim谩tico pasar谩 a un segundo plano durante alg煤n tiempo.

En el pr贸ximo per铆odo, las personas se centrar谩n principalmente en hacer frente a los ataques del gobierno y la patronal que pretenden que la clase trabajadora pague el coste de la COVID. Gran parte de nuestro tiempo le dedicaremos a librar estas batallas econ贸micas. Necesitamos asegurarnos de que la clase trabajadora est茅 unida para que podamos apoyarnos mutuamente y asegurarnos de que las personas m谩s oprimidas reciban un soporte total. Necesitamos solidaridad y ayuda mutua en lugar de luchar cada uno por su cuenta en su puesto de trabajo, sindicato o grupo social oprimido.

Nuestra labor hist贸rica es seguir planteando la necesidad de la revoluci贸n. No podemos seguir centr谩ndonos 煤nicamente en los problemas inmediatos que afrontamos, buscando simplemente evitar el peor de los ataques y reclamar algunas migajas. Necesitamos desafiar a todo el sistema. Una estrategia se basar谩 en un lugar concreto 鈥 una comunidad, un puesto de trabajo 鈥 pero tendr谩 que estar firmemente arraigada con una perspectiva internacional. Podemos aprender de nuestra experiencia de la pandemia, que oblig贸 a muchas personas a restringir sus vidas a su entorno inmediato: su hogar, vecindario, comunidad y espacios verdes. Es en un sitio espec铆fico, en torno a cuestiones que podemos experimentar por nosotros mismas, donde se crean movimientos para cambios m谩s profundos.

Sin embargo, es esencial tener una perspectiva m谩s amplia, puesto que los cambios necesarios son enormes e interdependientes. Las razones por las que existen problemas en cualquier lugar se deben a decisiones tomadas en las salas de juntas corporativas o el resultado de las fuerzas del mercado que plantean que el beneficio sea el criterio principal que lo configura todo.

Aunque el cambio clim谩tico es tambi茅n un problema mundial, la pandemia fue mucho m谩s inmediata y personal. No todo el mundo pudo evitar ser consciente de que estamos interconectadas. Esto significa que existe el potencial para desarrollar movimientos m谩s enfocados a nivel internacional. El lema “no estaremos a salvo hasta que todo el mundo est茅 a salvo” ha llegado a mucha gente. El futuro depende de la medida en la que podamos construir sobre los aspectos positivos de esta respuesta de base y crear un movimiento que supere las preocupaciones y demandas inmediatistas y que nos lleve a una ruptura fundamental con el capitalismo y hacia una sociedad anarquista.

鈽咥lternativa Libertaria (AL/FdCA) 鈥 It脿lia

鈽咥narchist Communist Group (ACG) 鈥 Gran Bretanya

鈽 Aotearoa Workers Solidarity Movement (AWSM) 鈥 Aotearoa/Nova Zelanda

鈽 Coordinaci贸n Anarquista Latinoamericana: (Coordena莽ao Anarquista Brasileira 鈥 Brasil, Federaci贸n Anarquista Uruguaia 鈥 Uruguai, Federaci贸n Anarquista de Rosario 鈥 Argentina)

鈽 Die Plattform (Alemanya)

鈽 Embat, Organitzaci贸 Llibert脿ria de Catalunya

鈽 Federaci贸 Anarquista 鈥 Gr猫cia

鈽 Karala, Grupo Anarquista (Ankara) 鈥 Turquia

鈽 Libert盲re Aktion (LA) 鈥 Suissa

鈽 Melbourne Anarchist Communist Group (MACG) 鈥 Austr脿lia

鈽 Organisation Socialiste Libertaire (OSL) 鈥 Suissa

鈽 Roja y Negra 鈥 Organizaci贸n Anarquista (Buenos Aires) 鈥 Argentina

鈽 Union Communiste Libertaire (UCL) 鈥 Fran莽a, B茅lgica i Suissa

鈽 V铆a Libre, Grupo Anarquista 鈥 Col貌mbia

鈽 Zabalaza Anarchist Communist Front (ZACF) 鈥 Sud脿frica