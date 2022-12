–

De parte de Anticarcelarias December 5, 2022 250 puntos de vista

Solamente leo cuatro l铆neas, antes de desaparecer definitivamente en el olvido del 41 bis. Dejadme decir unas pocas cosas y luego callar茅 para siempre. La magistratura de la rep煤blica italiana ha decidido que, demasiado subversivo, no se me pod铆a dejar la posibilidad de ver otra vez las estrellas, la libertad. Enterrado definitivamente con la cadena perpetua sin la posibilidad de beneficio, que sin duda me dar茅is, con la absurda acusaci贸n de haber cometido una 鈥渕asacre pol铆tica鈥, por dos atentados demostrativos en plena noche, en lugares desiertos, que no deb铆an y no pod铆an herir o matar a nadie y que de hecho no han herido ni matado a nadie. Insatisfechos, adem谩s de la cadena perpetua sin posibilidad de beneficios, visto que desde la c谩rcel continuaba a escribir y colaborar con la prensa anarquista, se ha decidido que se me deb铆a tapar la boca con la mordaza medieval del 41 bis conden谩ndome a un limbo sin fin a esperar solo la muerte. Yo digo no y no me rindo, y continuar茅 mi huelga de hambre por la abolici贸n del 41 bis y la cadena perpetua sin posibilidad de beneficio hasta mi 煤ltimo respiro, para hacer conocer al mundo estas dos abominaciones represivas de este pa铆s. Somos 750 en este r茅gimen y tambi茅n por esto lucho. A mi lado mis hermanos y hermanas anarquistas y revolucionarios. A la censura y a las cortinas de humo de los mass media estoy habituado, estos 煤ltimos tienen el solo objetivo de convertir en monstruos cualquier opositor radical y revolucionario.

Abolici贸n del r茅gimen 41 bis.

Abolici贸n de la cadena perpetua sin posibilidad de beneficio.

Solidaridad con todos los prisioneros anarquistas, comunistas y revolucionarios en el mundo.

Siempre por la anarqu铆a.

Alfredo Cospito