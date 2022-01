Guíonn Saoradh Athbhliain réabhlóideach ar ár ár gcuid ball agus ar ár lucht tacaíochta. Ba mhaith linn ár mbeannachtaí a chur chuig ár gcomrádaithe atá i ngéibheann timpeall na tíre agus a dteaghlaigh uilig ag an t-am seo fresin /Saoradh desea a todos nuestros seguidores y miembros un Año Nuevo Revolucionario. También nos gustaría enviar a todos nuestros camaradas encarcelados en cautiverio en cárceles de todo el país, y a sus seres queridos, un saludo de Año Nuevo Revolucionario.

2021 fue otro año desafiante para la clase trabajadora de todo el mundo, ya que la pandemia por el Covid-19 ha seguido afectando con mayor dureza a las comunidades más pobres. El despliegue de vacunas en todo el mundo ha puesto de relieve los obvios fracasos del capitalismo y ha visto a las naciones ricas privar de vacunas al mundo en desarrollo. A fines de noviembre de 2021, alrededor del 54% de la población mundial había recibido al menos una dosis de vacuna COVID-19. Para los países de bajos ingresos, sin embargo, la tasa fue solo del 5%. Estas cifras crudas muestran la desigualdad que prospera bajo el sistema capitalista depredador que el partido republicano revolucionario irlandés Saoradh cree que no se puede tolerar y debe ser destruido.

Al igual que en 2020 antes, en 2021 los servicios de inteligencia británicos dirigieron la vigilancia política en los Seis Condados Ocupados, con varios miembros del partido informando acerca de acercamientos de agentes turbios del MI5 y, muchos más detenidos por cargos falsos. Se han encontrado dispositivos de escucha en comunidades republicanas, sin lugar a dudas por estos mismos fantasmas del MI5. En el Estado Libre, los voluntariosos lacayos de la Unidad de Detectives Especiales han continuado con su hostigamiento, vigilancia e intimidación. La parada y registros contra nuestros miembros han continuado sin cesar y el hostigamiento diario por parte de las Fuerzas de la Corona y de la Garda ha continuado.

En octubre, Saoradh pudo realizar nuestro primer evento nacional desde que comenzó la pandemia Covid-19, con una conmemoración de la huelga de hambre nacional en Bellaghy, Condado de Derry. Este evento contó con una gran asistencia y fue la primera oportunidad para que el partido mostrara públicamente que el arresto de la mayor parte de nuestro Ejecutivo Nacional en 2020 no había afectado nuestra capacidad para atraer grandes multitudes a las calles. Fue una conmemoración apropiada para honrar el 40 aniversario de la huelga de hambre de 1981 y un evento que reunió a republicanos de lo largo y ancho de Irlanda.

Después de esto, en noviembre Saoradh celebró nuestro Ard Fheis 2021 en Newry. Asistieron delegados del partido de toda Irlanda, Escocia e Italia. En su discurso saliente, el presidente de Saoradh, Brian Kenna, señaló los asientos vacíos en la mesa principal, asientos pertenecientes a los miembros del Ejecutivo Nacional encarcelados Mandy Duffy, Kevin Barry Murphy, Davy y Sharon Jordan. Fue un momento conmovedor para los miembros del partido y sirvió como recordatorio de nuestros camaradas en las cárceles de Irlanda. Si bien esos asientos vacíos ahora se han llenado de rostros nuevos, frescos y enérgicos, no podemos perder la opinión de nuestros camaradas comprometidos y dedicados. Es nuestro deber seguir adelante frente a tal adversidad y con un nuevo Ejecutivo Nacional en el lugar podemos hacerlo con renovado vigor y determinación. Se aprobaron decenas de mociones centradas en estrategia, educación, juventud, prisioneros republicanos, ideología socialista, extradición, cultura, igualdad, activismo, indigencia, propietarios de barrios marginales, antifascismo y fraternidad y, solidaridad internacional.

La lucha dentro de las cárceles de los ocupantes ha continuado en 2021. Recientemente, algunos han optado lamentablemente por alejarse y repudiar al Movimiento Republicano con la esperanza de obtener un trato más favorable de los tribunales británicos, lamentablemente han caído en las antiguas tácticas de dividir y conquistar. Sin embargo, estos han sido incidentes aislados y la gran mayoría de los presos republicanos se mantienen firmes detrás del Movimiento Republicano y, a cambio, el Movimiento Republicano los apoya. En las cárceles de Maghaberry y Hydebank, a los presos se les niegan los derechos humanos básicos, el derecho al acceso igualitario a sus familias y el pleno acceso legal a sus equipos de defensa legal. Los regímenes controlados por el MI5 en ambas prisiones han utilizado la Covid como tapadera para crear visitas enlatadas. Saoradh exige la restauración de las visitas completas para estos prisioneros a partir de 2022.

La extradición se ha convertido una vez más en un tema clave para los republicanos este año, con dos republicanos de Dublín entregados a Maghaberry Gaol, liderada por el MI5. Más recientemente, un republicano con sede en Cork ha sido retenido en bajo parte posterior de una orden de Acuerdo de Comercio y Cooperación (TCA) a instancias del Estado británico y el MI5 en relación con el caso de la llamada Operación Arbacia y también se enfrenta a una batalla contra la extradición. Saoradh no guardará silencio sobre el tema de la extradición y continuaremos oponiéndonos a la entrega de cualquier republicano en 2022. La extradición fue incorrecta en el pasado y sigue siendo incorrecta en la actualidad.

A nivel internacional, Saoradh ha fortalecido los lazos con aliados y camaradas de todo el mundo y en 2021 continuamos construyendo solidaridad con muchos grupos antiimperialistas y de izquierda aquí en casa y más allá. Esto fue evidente por los mensajes de solidaridad de todo el mundo que se enviaron a nuestro Ard Fheis y nuestra asistencia a una gran marcha antifascista en París que vio a miles de antifascistas de toda Europa manifestarse contra la violencia policial en noviembre.

En términos de publicidad, el nuevo sitio web de Saoradh ha sido un gran éxito y le ha dado al partido la posibilidad de publicar nuestras propias noticias y declaraciones, libres de la censura que hemos experimentado en varios sitios de redes sociales. Innumerables páginas personales de miembros y del partido fueron eliminadas y prohibidas en 2021, en un claro intento de silenciar nuestra política. Esto no ha funcionado ni funcionará, y Saoradh continúa difundiendo nuestro mensaje de la revolución inconclusa en una variedad de plataformas.

A pesar de la pandemia en curso, hemos seguido aumentando la membresía de nuestro partido con nuevos craobhacha establecidos tanto en South Leinster como en Dundalk. Claramente, nuestro mensaje revolucionario está resonando en muchas personas en toda Irlanda y seguiremos creciendo en toda la isla. A través de la pandemia, Saoradh ha logrado mantener su forma y continuó teniendo un impacto social significativo en todo el país en comunidades en apuros. Continuamos involucrándonos en grupos comunitarios relevantes, organizaciones deportivas, asociaciones de residentes, grupos de lengua irlandesa y organismos culturales. Hemos estado a la vanguardia en la resistencia a la extrema derecha en toda la isla. Hemos apoyado a los trabajadores en huelga y a los que se enfrentan al desalojo. Hemos apoyado a las comunidades para que se enfrenten al comportamiento anticomunitario. Hemos conmemorado a nuestros republicanos muertos. Hemos destacado la extradición y apoyado a los presos republicanos y hemos hecho campaña contra los Tribunales Especiales.

Todo nuestro activismo continuo en las comunidades de base significa que el estabishment nos teme y teme lo que podemos lograr. Somos un Partido Socialista Republicano Revolucionario, dedicado al establecimiento de una República Socialista y por eso no nos disculpamos. El Estado Libre, y el británico como hemos visto en 2021, incluso el establishment capitalista internacional continuará sus campañas contra nosotros. No se detendrán ante nada para perturbar a nuestros activistas y obstaculizar nuestras actividades políticas legítimas. Sabemos que no tendrán éxito. Estamos aquí para quedarnos. En 2022 únete a nosotros en la revolución inconclusa.