Declaraci贸n a la opini贸n p煤blica y los medios de comunicaci贸n:

Con el lema 鈥淟uchar para acabar con la violencia y la ocupaci贸n鈥 luchamos con el esp铆ritu de 鈥淗avrin Khalaf, Sosin Birhat, Hind, Saade, Deniz Poryaz, Leyla Agiri, Zahra Berkel y Karima Lorana鈥. Estas mujeres lucharon contra la mentalidad del estado-naci贸n patriarcal y sacrificaron sus vidas en esta lucha. La resistencia de estas mujeres y su lucha heroica se han convertido en un modelo para que logremos la libertad de las mujeres. Continuaremos su camino con determinaci贸n y valent铆a para lograr una vida digna y la libertad de la mujer.

Camaradas y hermanas

Durante miles de a帽os las mujeres han sido asesinadas sistem谩ticamente, pero hasta ahora no se ha reconocido internacionalmente como feminicidio. Las mujeres, activistas, pol铆ticas y luchadoras de todo el mundo han pagado un precio muy alto por su compromiso contra la opresi贸n y el genocidio des de Am茅rica Latina hasta T煤nez, desde Turqu铆a hasta Polonia, desde Siria hasta la India, desde Bielorrusia hasta Irak, L铆bano, Pakist谩n y Afganist谩n.

El sistema dominado por hombres fomenta la violencia global a trav茅s de la religi贸n y la discriminaci贸n basada en el g茅nero y el nacionalismo. El martirio de las hermanas Mirabal a manos del dictador Trujillo representa un punto de inflexi贸n en la marcha de resistencia de las mujeres. El d铆a de su martirio se utiliza como conmemoraci贸n hist贸rica para proclamar la resistencia de las mujeres a la opresi贸n, la injusticia y la tiran铆a. De acuerdo con este principio, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidi贸 en 1999 declarar el 25 de noviembre de cada a帽o como el D铆a Internacional para la Eliminaci贸n de la Violencia contra la Mujer en todo el mundo, con el fin de eliminar la violencia f铆sica que sufren las mujeres en todas las sociedades.

Nosotras, como organizaci贸n de mujeres en el norte y este de Siria, hemos visto que las mujeres son especialmente las que sufren principalmente en tiempos de conflicto armado. Especialmente en las 谩reas ocupadas por el estado turco, las mujeres han experimentado todo tipo de violencia, como violaci贸n, tortura, arresto, desaparici贸n forzada y privaci贸n de su libertad. El estado turco ha cometido numerosos cr铆menes de guerra y cr铆menes de lesa humanidad, mientras que la comunidad internacional se mantiene silenciosa, a pesar de que la violencia contra las mujeres en todas sus formas es la violaci贸n m谩s generalizada de los derechos humanos y las resoluciones de Naciones Unidas.

El patriarcado y la violencia contra la mujer tienen una larga historia, al igual que la heroica resistencia ante ellos. Sin embargo, la historia escrita por los poderosos y gobernantes ha borrado el lado militante de la mujer para preservar su existencia. El siglo XXI se considera el siglo de la liberaci贸n de la mujer, ya que las voces de las mujeres que piden libertad est谩n creciendo en todas las partes del mundo. Desde la regi贸n que derrot贸 a ISIS a trav茅s de su resistencia, las mujeres gritan: no a la violencia, no a la ocupaci贸n, no al conflicto armado, no a la guerra, no al cambio demogr谩fico, no al genocidio, no al asesinato de mujeres.

Nosotras, los movimientos de mujeres del norte y este de Siria, afirmamos que fortalecemos nuestra lucha contra la mentalidad patriarcal por un cambio en la sociedad basado en la libertad y la igualdad. Hacemos una llamada a nuestras hermanas en toda Siria para que trabajen por una Siria libre y democr谩tica y creen un sistema que defienda el derecho de las mujeres a vivir con seguridad en todos los 谩mbitos.

Junto con todas las mujeres que exigen libertad, igualdad y paz, podremos construir una Siria libre y establecer una Confederaci贸n Mundial de Mujeres a trav茅s de nuestras organizaciones, ideas y luchas y ser as铆 pioneras en esta construcci贸n porque tenemos la fuerza y la determinaci贸n para hacerlo. De acuerdo con ello, nosotras, como mujeres del noreste de Siria, realizaremos una serie de actividades del 20 de noviembre al 10 de diciembre bajo el lema 鈥淟ucha contra la violencia y la ocupaci贸n鈥.

Programa de la campa帽a:

Charlas p煤blicas y privadas para las mujeres en pueblos, ciudades, barrios y campamentos sobre violencia y sus tipos 鈥 violencia pol铆tica 鈥 derechos de la mujer 鈥 formas de matrimonio.

Charlas p煤blicas para cambiar la mentalidad de los hombres.

Cursos de formaci贸n para hombres.

Seminarios web.

Realizaci贸n de un seminario de di谩logo sobre la lucha contra la violencia hacia la mujer.

Talleres de lucha contra la violencia hacia la mujer.

Plataformas p煤blicas y retransmisiones televisivas.

Juegos y teatro en lugares p煤blicos.

Folletos sobre el D铆a Internacional de la Eliminaci贸n de la Violencia contra la Mujer.

Marchas especiales para mujeres en todas las provincias.

Marchas especiales para hombres en todas las provincias.

Una campa帽a de hashtags en las redes sociales.

Comit茅 de Actividades de los Movimientos de Mujeres en el Norte y el Este de Siria

20 de noviembre de 2021