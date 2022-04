–

El Movimiento Pacifista Ucraniano est谩 gravemente preocupado por la quema activa de puentes para una resoluci贸n pac铆fica del conflicto entre Rusia y Ucrania en ambos lados y las se帽ales de intenciones de continuar el derramamiento de sangre indefinidamente para lograr algunas ambiciones soberanas.

Condenamos la decisi贸n rusa de invadir Ucrania el 24 de febrero de 2022, que provoc贸 una escalada fatal y miles de muertos, reiterando nuestra condena a las violaciones rec铆procas del alto el fuego previsto en los acuerdos de Minsk por parte de combatientes rusos y ucranianos en Donbass previo a la escalada de agresi贸n rusa.

Condenamos el etiquetado mutuo de las partes en el conflicto como enemigos al estilo nazi y criminales de guerra, embutido en la legislaci贸n, reforzado por la propaganda oficial de hostilidad extrema e irreconciliable. Creemos que el derecho debe construir la paz, no incitar a la guerra; y la historia deber铆a darnos ejemplos de c贸mo la gente puede volver a la vida pac铆fica, no excusas para continuar la guerra. Insistimos en que la responsabilidad por los delitos debe ser establecida por un 贸rgano judicial independiente y competente en el debido proceso de ley, como resultado de una investigaci贸n imparcial e imparcial, especialmente en los delitos m谩s graves, como el genocidio. Hacemos hincapi茅 en que las tr谩gicas consecuencias de la brutalidad militar no deben utilizarse para incitar al odio y justificar nuevas atrocidades, por el contrario, tales tragedias deben enfriar el esp铆ritu de lucha y alentar una b煤squeda persistente de las formas m谩s incruentas para terminar la guerra.

Condenamos las acciones militares de ambos lados, las hostilidades que da帽an a los civiles. Insistimos en que deben detenerse todos los disparos, todas las partes deben honrar la memoria de las personas asesinadas y, despu茅s del debido dolor, comprometerse con calma y honestidad a las conversaciones de paz.



Condenamos las declaraciones de la parte rusa sobre la intenci贸n de lograr ciertos objetivos por medios militares si no pueden lograrse mediante negociaciones.



Condenamos las declaraciones de la parte ucraniana de que la continuaci贸n de las conversaciones de paz depende de ganar las mejores posiciones de negociaci贸n en el campo de batalla.

Condenamos la falta de voluntad de ambas partes para cesar el fuego durante las conversaciones de paz.

Condenamos la pr谩ctica de obligar a los civiles a realizar el servicio militar, realizar tareas militares y apoyar al ej茅rcito contra la voluntad de personas pac铆ficas en Rusia y Ucrania. Insistimos en que tales pr谩cticas, especialmente durante las hostilidades, violan gravemente el principio de distinci贸n entre militares y civiles en el derecho internacional humanitario. Cualquier forma de desprecio por el derecho humano a la objeci贸n de conciencia al servicio militar es inaceptable.

Condenamos todo el apoyo militar brindado por Rusia y los pa铆ses de la OTAN a los militantes radicales en Ucrania que provocan una mayor escalada del conflicto militar.

Hacemos un llamado a todas las personas amantes de la paz en Ucrania y en todo el mundo para que sigan siendo personas amantes de la paz en todas las circunstancias y ayuden a otros a ser personas amantes de la paz, para recopilar y difundir conocimientos sobre una forma de vida pac铆fica y no violenta, para decirle a la verdad que une a las personas amantes de la paz, para resistir el mal y la injusticia sin violencia, y desacreditar los mitos sobre la guerra necesaria, beneficiosa, inevitable y justa. No llamamos a ninguna acci贸n en particular ahora para garantizar que los planes de paz no sean blanco del odio y los ataques de los militaristas, pero estamos seguros de que los pacifistas del mundo tienen una buena imaginaci贸n y experiencia en la realizaci贸n pr谩ctica de sus mejores sue帽os. Nuestras acciones deben estar guiadas por la esperanza de un futuro pac铆fico y feliz, y no por los miedos. Que nuestro trabajo por la paz acerque el futuro desde los sue帽os.

La guerra es un crimen contra la humanidad. Por lo tanto, estamos decididos a no apoyar ning煤n tipo de guerra y luchar por la eliminaci贸n de todas las causas de la guerra.

Los pacifistas ucranianos adoptaron la declaraci贸n el 17 de abril. En la reuni贸n, se discuti贸 un plan de trabajo sobre actividades contra la guerra en l铆nea y fuera de l铆nea, defensa de la objeci贸n de conciencia al servicio militar, asistencia legal para pacifistas y civiles amantes de la paz, trabajo caritativo, cooperaci贸n con otras ONG, educaci贸n e investigaci贸n sobre la teor铆a y la pr谩ctica. de vida pac铆fica y no violenta. Ruslan Kotsaba dijo que los pacifistas est谩n bajo presi贸n hoy, pero el movimiento por la paz debe sobrevivir y prosperar. Yurii Sheliazhenko enfatiz贸 que la obstinada prolongaci贸n de la guerra a nuestro alrededor exige que los pacifistas sean veraces, transparentes y tolerantes, insistan en no tener enemigos y se centren en actividades a largo plazo, especialmente en los campos de la informaci贸n, la educaci贸n y la protecci贸n de los derechos humanos; tambi茅n inform贸 sobre denuncia formal presentada contra la guardia fronteriza estatal por encubrimiento de violaciones al derecho humano a la objeci贸n de conciencia al servicio militar. Ilya Ovcharenko expres贸 la esperanza de que el trabajo educativo ayude a las personas en Ucrania y Rusia a darse cuenta de que el significado de la vida no tiene nada que ver con matar enemigos y el servicio militar, y recomend贸 leer varios libros de Mahatma Gandhi y Leo Tolstoy.