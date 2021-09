–

Declaraci贸n de Marius y las pinturas recientes que ha hecho en su ahora unidad pasada

Queridos amigos y familia,

No escribo seguido, pues mucho de mi vida en los 煤ltimos a帽os no parece muy merecedora de actualizaci贸n. He tratado de hacer lo mejor para ser un apoyo reconfortante para mis compa帽eros en prisi贸n, de las maneras en que puedo servir. Hemos he pasado por muchas cosas en estos tiempos debido al COVID y sus restricciones.

Pero en septiembre 7, que es el Rosh HaShana en el calendario jud铆o, fui llamado por el remolque capilla en la oficina de la prisi贸n. Se me indic贸 que empacara de inmediato. Esta fue la culminaci贸n de mis a帽os solicitando mi traslado a una instalaci贸n para hombres, como el siguiente paso l贸gico en mi transici贸n. Parec铆a que iba a comenzar el a帽o nuevo 5782 (a煤n 2021 para la mayor铆a) como probablemente el primer hombre trans en ser designado a una instalaci贸n para hombres en el sistema federal.

De repente lleg贸 el momento de irme, despu茅s de tanto tiempo esperando, as铆 que me desped铆 de las amigas que hab铆a hecho en la penitenciaria satelital de baja seguridad (FSL). Toda mi basura cab铆a en 5 bolsas y en un carrito de mano, que empuj茅 a trav茅s de las puertas por 煤ltima vez y baj茅 a una camioneta que me esperaba. Me encadenaron y empacaron, y condujimos por el estacionamiento hasta la correccional federal, que est谩 justo al final de la colina desde el FSL, todo parte del complejo penitenciario de Danbury aqu铆.

Desde la camioneta entr茅 por las puertas de la R + D que hab铆a atravesado hace 2 a帽os, cuando llegu茅 por primera vez a Connecticut. A continuaci贸n, un oficial masculino me desnud贸 por primera vez, pero como a cualquier otra persona que ingrese a la correccional. El m铆o fue tratado como un procedimiento normal. Ser despojado por alguien nunca se siente normal, en realidad, pero esto fue tan discreto como siempre lo ha sido como prisionero en el sistema. A pesar de esto, pod铆a sentir que me pon铆a nervioso porque ya no sab铆a qu茅 esperar. Hasta este punto de mi historia de encarcelamiento, muchas personas (tanto oficiales como prisioneros) hab铆an compartido sus ideas conmigo sobre lo incre铆blemente peligroso que ser铆a para un hombre trans estar en una prisi贸n para hombres. Se detallaron y compartieron muchas posibilidades desagradables y violentas cada vez que mencion茅 mi deseo de ser transferido como una forma de vivir plenamente como un hombre entre hombres.

Pero sigo creyendo en la bondad innata de las personas, de todas las personas, y sab铆a, por experiencia, que a las mujeres en el sistema penitenciario no se les atribu铆a el m茅rito de tener humanidad o amabilidad. Conociendo esta inexactitud, 驴por qu茅 los hombres ser铆an diferentes en sus acciones y actitudes? Me negu茅 a venderlos cortos y a considerarlos menos que a los dem谩s. Y esa convicci贸n me ayud贸 a ver m谩s all谩 de mi nerviosismo鈥

Me llevaron a la Unidad de Habilidades, I-A, y conoc铆 a varios chicos que viv铆an aqu铆 y que eran residentes o mentores. Los hombres fueron amables y abiertos, dispuestos a responder mis preguntas sobre c贸mo funcionan las cosas aqu铆. La Unidad de Habilidades es una comunidad terap茅utica, una comunidad residencial dedicada a la programaci贸n de diversos problemas psicol贸gicos. Hay reuniones comunitarias para hablar sobre los desaf铆os que tienen los residentes, y sal铆 como trans en esa primera reuni贸n y describ铆 lo que esperaba poder ofrecer como mentora de pares.

Afortunadamente, he podido continuar mis estudios en el curso de ventilaci贸n y calefacci贸n, ya que hab铆a una clase de hombres al mismo tiempo que la clase de mujeres en la FSL. Los chicos de mi clase han sido tranquilos y no se han inmutado por mi presencia. Estamos para estudiar y eso es lo que hacemos juntos. As铆 que la mayor parte de las 煤ltimas semanas me he dedicado a conocer el complejo, a conocer gente y a encargarme de la log铆stica de estar en una nueva prisi贸n: obtener uniformes de la lavander铆a, hacer mi lista de visitas, aprender la cultura de lo que es habitual aqu铆鈥 Me complace informar que las temidas dificultades del ba帽o no han sido tan graves: hay puertas y nadie se ha molestado. Tambi茅n soy sensible a la privacidad de los dem谩s. Lo mismo ocurre con el problema de la ducha, no ha habido grandes problemas hasta la fecha, simplemente programo mis duchas para que no haya mucha gente o, mejor, cuando nadie est茅 tratando de entrar o de salir.

Tambi茅n hay diferencias porque se trata de una correccional y hay m谩s reglas y regulaciones de que las que exist铆an en el FSL de menor seguridad, pero la mayor铆a tiende a hacer que las cosas funcionen de manera predecible. Honestamente, puedo decir que estoy m谩s en paz aqu铆 en esta nueva comunidad, hay diferentes tipos de drama e interacciones (comunes en cualquier grupo de humanos, por supuesto)鈥 pero se siente m谩s comprensible y navegable para m铆. Extra帽o a algunas de las grandes personas que tuve el privilegio de conocer en la FSL, a mis amigas Molly, Mary Beth y Diana, especialmente. Espero que est茅n bien y que se mantengan seguras y saludables. Pero siento que puedo hacer mi tiempo aqu铆 y llevarme bien a pesar de que a煤n sigo en el proceso de comprender las cosas y de preguntarme si las cosas van a cambiar mucho cuando el complejo vaya de la movilidad restringida al modo 鈥渆n verde鈥 de los tiempos previos al COVID. Estas han sido mis primeras semanas pero a煤n as铆 han sido buenas. Ha sido una peque帽a distancia, la recorrida apenas a lo largo de un estacionamiento, pero se siente como una larga distancia para un chico trans. Espero que todos sigamos avanzando.

Amor y solidaridad,

Marius