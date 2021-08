–

Declaraci贸n pol铆tica ante el nuevo intento de ilegalizaci贸n: el Ministerio del Interior impulsa un procedimiento en la Audiencia Nacional para la 鈥渆xtinci贸n鈥 de Izquierda Castellana

El Juzgado Central Contencioso-Administrativo n潞 6 de la Audiencia Nacional nos ha notificado el d铆a 5 de agosto la resoluci贸n impulsada por el Ministerio del Interior a trav茅s de la Abogac铆a del Estado en el que se insta a la 鈥渆xtinci贸n鈥 de Izquierda Castellana, es decir, a su desaparici贸n como organizaci贸n pol铆tica legal.

En esta ocasi贸n, el Ministerio del Interior recurre a triqui帽uelas administrativas, arguyendo que los estatutos de IzCa no se ajustan a los cambios introducidos por la reforma legislativa de la Ley Org谩nica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad econ贸mico-financiera de los Partidos Pol铆ticos.

Resulta parad贸jico que una organizaci贸n pol铆tica que, como es el caso de IzCa, nunca en toda su historia solicit贸 ni percibi贸 subvenci贸n econ贸mica alguna, se pretenda ilegalizar en funci贸n de ese tipo de razones, especialmente cuando la mayor铆a de los partidos pol铆ticos que incumplen ostensiblemente la normativa sobre tales cuestiones no son ni tan siquiera advertidos de tal posibilidad.

En nuestra opini贸n, el intento de extinci贸n/ilegalizaci贸n de IzCa patrocinado por el Ministerio del Interior tiene una motivaci贸n pol铆tica: la pretensi贸n de hacer desaparecer una organizaci贸n cuya actividad esencial es la denuncia del conjunto de las actividades corruptas, antisociales, antidemocr谩ticas y antipatri贸ticas del actual R茅gimen de la II陋 Restauraci贸n borb贸nica; y cuya finalizaci贸n pasa inevitablemente por la instauraci贸n de un sistema democr谩tico, republicano y de derechos sociales.

IzCa, como se帽al谩bamos, no ha recibido ni tampoco solicitado un solo euro del erario p煤blico. Nuestra actividad se basa 煤nica y exclusivamente en nuestros recursos, muy especialmente en nuestros recursos humanos, es decir, en los/as militantes y activistas que nos apoyan cada d铆a de una u otra manera. IzCa no tiene como tal -ni lo pretende- representaci贸n en las instituciones de este R茅gimen postfranquista. No despreciamos ese 谩mbito de acci贸n, pero nos parece que lo m谩s importante y 煤til en este momento hist贸rico es potenciar el movimiento y la organizaci贸n popular en los diversos sectores, y en ello nos centramos, creemos adem谩s que con cierto 茅xito; eso es lo que no nos perdonan desde el R茅gimen y sus sucesivos gobiernos.

IzCa ha sufrido desde su constituci贸n un acoso permanente desde el poder constituido; numerosas operaciones medi谩tico-policiales se han urdido contra nuestra organizaci贸n. En el a帽o 2008 ya hubo un intento de ilegalizaci贸n de IzCa, que finalmente fue archivado en la propia Audiencia Nacional. En diciembre pasado se celebr贸 el juicio contra nuestro compa帽ero Luis Ocampo -Doris Benegas tambi茅n estaba procesada- por los hechos ocurridos en la manifestaci贸n republicana en Madrid en octubre de 2014. En ese juicio se solicitaba a帽o y medio de c谩rcel. Finalmente, nuestro compa帽ero fue absuelto; en la sentencia, el Tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid recoge textualmente que su versi贸n de los hechos era plenamente cre铆ble.

Desde IzCa hemos venido denunciando la pol铆tica represiva hacia el movimiento popular y simult谩neamente favorecedora para la extrema derecha que se viene realizando desde el Ministerio del Interior y muy especialmente desde la Delegaci贸n del Gobierno en Madrid, represi贸n acentuada desde el inicio de la pandemia Covid-19. Pronosticamos con precisi贸n la contundente derrota de la izquierda institucional en Madrid en las pasadas elecciones auton贸micas del 4 de mayo; y pronosticamos -creemos que sin la menor posibilidad de error- la derrota de la izquierda institucional en las pr贸ximas elecciones generales si esta contin煤a por el camino actual. Si se intenta hacer desaparecer a las organizaciones de activistas, aquellas que con m谩s entrega y compromiso defendemos los intereses de las clases trabajadoras, se est谩 facilitando el camino de acceso al Gobierno a la derechona; si se subordinan los intereses de los pueblos del Estado espa帽ol a los del imperialismo -por cierto en fase de plena decadencia-, una de cuyas expresiones m谩s significativas es la prevista celebraci贸n de la pr贸xima cumbre de la OTAN en Madrid en 2022, se est谩 renunciando a construir un proyecto propio y solidario con los pueblos del mundo y, de nuevo, facilit谩ndose el avance de la derechona, del militarismo y del guerrerismo.

Vamos a dar la batalla contra nuestra ilegalizaci贸n en la Audiencia Nacional y ante todas las instancias judiciales, incluyendo las europeas, en las que sea necesario. En la Audiencia Nacional, ese tribunal de excepci贸n al que no reconocemos legitimidad democr谩tica alguna, como tampoco se la reconocemos al conjunto del entramado institucional del R茅gimen del 78, empezando por su Jefatura de Estado, igual de 鈥渆jemplar鈥 en sus t茅rminos generales que el resto de sus instituciones y cuya legalidad est谩 fundamentada en la legalidad franquista. Pero sobre todo, vamos a seguir dando la batalla en las calles.

Estudiar y reflexionar; organizar y movilizar; construir poder popular. Ese es el 煤nico camino.

Izquierda Castellana, 6 de agosto de 2021