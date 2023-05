DECLARACIÓN PRIMERO DE MAYO 

–

De parte de Federacion Anarquista De Rosario May 1, 2023 35 puntos de vista

DECLARACI脫N PRIMERO DE MAYO

Coordinaci贸n Anarquista Latinoamericana

鈥淵 ya entrada la noche y todo oscuro en el corredor de la c谩rcel pintada de cal verdosa, por sobre el paso de los guardias con la escopeta al hombro, por sobre el voceo y risas de carceleros y periodistas, mezclado de vez en cuando a un repique de llaves, por sobre el golpeteo incesante del tel茅grafo que el 鈥淪un鈥 de Nueva York ten铆a establecido en el mismo corredor鈥 por sobre el silencio que encima de todos esos ruidos se cern铆a, o铆anse los 煤ltimos martillazos del carpintero en el cadalso. Al fin del corredor se levantaba el cadalso.

-Oh, las cuerdas son buenas: ya las prob贸 el alcaide.

El verdugo habla, escondido en la garita del fondo, de las cuerdas que sujetan el pestillo de la trampa.

-La trampa est谩 firme, a unos diez pies del suelo鈥 No; los maderos de horca no son nuevos; los han pintado de ocre para que parezcan bien en esta ocasi贸n; porque todo ha de estar decente, muy decente鈥 S铆, la milicia est谩 a mano; y a la c谩rcel no se dejar谩 acercar a nadie鈥 De veras que Lingg era hermoso鈥

Risas, tabaco, brandy, humo que ahoga en sus celdas a los reos despiertos. En el aire espeso y h煤medo chisporrotean, cocean, bloquean, las luces el茅ctricas. Inm贸vil sobre la baranda de las celdas, mira al cadalso un gato鈥

Cuando de pronto, una melodiosa voz, llena de fuerza y sentido, la voz de uno de estos hombres a quienes se supone fieras humanas, tr茅mula primero, vibrante en seguida, pura y luego serena, como quien ya se siente libre de polvos y ataduras, reson贸 en la celda de Engel, que, arrebatado por el 茅xtasis, recitaba 鈥淓l tejedor鈥, de Heinrich Heine, como ofreciendo al cielo el esp铆ritu, con los dos brazos en alto:

鈥淐on los ojos secos, l煤gubres, ardientes,

rechinando los dientes,

se sienta en su telar el tejedor;

隆Germania vieja, tu capuz zurcimos!

Tres maldiciones en la tela urdimos;

隆Adelante, adelante el tejedor!

Maldito el falso Dios que implora en vano

en invierno tirano

muerto de hambre el jay谩n en su obrador;

隆En vano fue la queja y la esperanza!

Al Dios que nos burl贸, guerra y venganza.

隆Adelante, adelante el tejedor!

隆Maldito el falso Rey del poderoso

cuyo pecho orgulloso

nuestra angustia mortal no conmovi贸!

隆El 煤ltimo dobl贸n nos arrebata,

y como a perros luego el Rey nos mata!

隆Adelante, adelante el tejedor!

隆Maldito el falso Estado en que florece,

y como yedra crece

vasto y sin tasa el p煤blico bald贸n;

donde la tempestad la flor avienta

y el gusano con podre se sustenta!

隆Adelante, adelante el tejedor!

隆Corre, corre sin miedo, tela m铆a!

隆Corre bien, noche y d铆a!

Tierra maldita, tierra sin honor,

con mano firme tu capuz zurcimos;

tres veces, tres la maldici贸n urdimos:

隆Adelante, adelante el tejedor!鈥

Y rompiendo en sollozos, se dej贸 Engel caer sentado en su litera, hundiendo en las palmas el rostro envejecido. Muda lo hab铆a escuchado la c谩rcel entera, los unos como orando, los presos asomados a los barrotes, estremecidos los periodistas y los carceleros, suspenso el tel茅grafo, Spies a medio sentar, Parsons de pie en su celda, con los brazos abiertos, como quien va a emprender vuelo.

El alba sorprendi贸 a Engel hablando entre sus guardas, con la palabra voluble del condenado a muerte, sobre lances curiosos de su vida de conspirador; a Spies, fortalecido por el largo sue帽o; a Fischer, visti茅ndose sin prisa las ropas que se quit贸 al empezar la noche para descansar mejor; a Parsons, cuyos labios se mueven sin cesar, saltando sobre sus vestidos, despu茅s de un corto sue帽o hist茅rico.

-驴Oh, Fischer, c贸mo puedes estar tan sereno, cuando el alcaide que ha de dar la se帽al de tu muerte, rojo por no llorar, pasea como una fiera de alcaid铆a?

-Porque -responde Fischer, clavando una mano sobre el brazo tr茅mulo del guarda y mir谩ndole de lleno en los ojos- creo que mi muerte ayudar谩 a la causa con que me despos茅 desde que comenc茅 mi vida, y amo m谩s que a mi vida misma, la causa del trabajador; y porque mi sentencia es parcial, ilegal e injusta.

-Pero Engel, ahora que son las 8 de la ma帽ana, cuando ya s贸lo te faltan dos horas para morir, cuando en la bondad de las caras, en el afecto de los saludos, en los maullidos l贸bregos del gato, en el rastreo de las voces, y los pies, est谩s leyendo que la sangre se te hiela, 驴c贸mo no tiemblas, Engel?

-驴Temblar porque me han vencido aqu茅llos a quienes hubiera querido yo vencer? Este mundo no me parece justo; y yo he batallado, y batallado ahora con morir, para crear un mundo justo. 驴Qu茅 me importa que mi muerte sea un asesinato judicial? 驴Cabe en un hombre que ha abrazado una causa tan gloriosa como la nuestra desear vivir cuando puede morir por ella? 隆No, alcaide, no quiero droga; quiero vino de Oporto! -Y uno sobre otro, se bebe tres vasos鈥

Spies, con las piernas cruzadas, como cuando pintaba para el 鈥淎rbeiter Zeitung鈥 el universo dichoso, color de llama y hueso, que suceder铆a a esta civilizaci贸n de esbirros y mastines, escribe largas cartas, las lee con calma, las pone lentamente en sus sobres, y una y otra vez deja descansar la pluma para echar al aire, reclinado en su silla, como los estudiantes alemanes, bocanadas y aros de humo.

隆Oh Patria, ra铆z de la vida, que aun a los que te niegan por el amor m谩s vasto a la Humanidad, acudes y confortas, como aire y como luz por mil medios sutiles! 鈥淪铆, alcaide -dice Spies-, beber茅 un vaso de vino del Rin鈥.

Fischer, cuando el silencio comenz贸 a ser angustioso, en aquel instante en que en las ejecuciones como en los banquetes todos los concurrentes callan a la vez como ante solemne aparici贸n, prorrumpi贸 iluminada la faz por venturosa sonrisa, en las estrofas de 鈥淟a Marsellesa鈥 que cant贸 con la cara vuelta al cielo鈥

Parsons, a grandes pasos mide el cuarto鈥, vu茅lvese hacia la reja鈥, gesticula, argumenta, sacude el pu帽o alzado, y la palabra alborotada, al dar contra los labios, se le extingue como en la arena movediza se confunden y perecen las olas.

Llenaba de fuego el sol las celdas de los cuatro reos, cuando el ruido improviso, los pasos r谩pidos, el cuchicheo ominoso, el alcaide y los carceleros que aparecen a sus rejas, el color de la sangre que sin causa visible enciende la atm贸sfera, les anuncian lo que oyen sin inmutarse, 隆que es aqu茅lla la hora!

Salen de sus celdas al pasadizo angosto. 鈥溌緽ien?鈥. 鈥溌ien!鈥. Se dan la mano, sonr铆en, crecen: 鈥淰amos鈥.

El m茅dico les hab铆a dado estimulantes. A Spies y a Fischer les trajeron vestidos nuevos; Engel no quiere quitarse sus pantuflas de estambre. Les leen la sentencia a cada uno en su celda; les ci帽en los brazos al cuerpo con una faja de cuero; les echan por sobre la cabeza, como la t煤nica de los catec煤menos cristianos, una mortaja blanca; abajo, la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del cadalso, 隆como en un teatro!

Ya vienen por el pasadizo de las celdas, a cuyo remate se levanta la horca; delante va el alcaide, l铆vido; al lado de cada reo marcha un corchete. Spies va a paso grave, desgarradores los ojos azules, hacia atr谩s el cabello bien peinado, blanco como su misma mortaja, magn铆fica la frente; Fischer le sigue, robusto y poderoso, ense帽谩ndose por el cuello la sangre pujante, realzados por el sudario los fornidos miembros.

Engel anda detr谩s a la manera de quien va a una casa amiga, sacudi茅ndose el say贸n inc贸modo con los talones. Parsons, como si no tuviese miedo a morir, fiero, determinado, cierra la procesi贸n a paso vivo. Acaba el corredor, y ponen el pie en la trampa; las cuerdas colgantes, las cabezas erizadas, las cuatro mortajas.

Plegaria es el rostro de Spies; el de Fischer, firmeza; el de Parsons, orgullo rabioso; a Engel, que hace re铆r con un chiste a su corchete, se le ha hundido la cabeza en la espalda. Les atan las piernas, al uno tras el otro, con una correa. A Spies el primero, a Fischer, a Engel, a Parsons; les echan sobre la cabeza, como el apagavelas sobre las buj铆as, las cuatro caperuzas.

Y resuena la voz de Spies, mientras est谩 cubriendo la cabeza de sus compa帽eros, con un acento que a los que le oyen les entra en las carnes; 鈥淟a voz que vais a sofocar ser谩 m谩s poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora鈥. Fischer dice, mientras el vigilante atiende a Engel: 鈥淓ste es el momento m谩s feliz de mi vida鈥.

鈥溌urra por la anarqu铆a!鈥, dice Engel, que hab铆a estado moviendo bajo el sudario las manos amarradas hacia el alcaide. 鈥淗ombres y mujeres de mi querida Am茅rica鈥︹, empieza a decir Parsons鈥 Una se帽a, un ruido, la trampa cede, los cuatro cuerpos caen a la vez en el aire, dando vueltas y chocando.

Parsons ha muerto al caer, gira de prisa, y cesa; Fischer se balancea, retiembla, quiere zafar del nudo el cuello entero, estira y encoge las piernas, muere; Engel se mece en su say贸n flotante, le sube y baja el pecho como una marejada, y se ahoga; Spies, en danza espantable, cuelga girando como un saco de muecas, se encorva, se alza de lado, se da en la frente con las rodillas, sube una pierna, extiende las dos, sacude los brazos, tamborilea; y al fin expira, rota la nuca hacia adelante, saludando con la cabeza a los espectadores鈥.

Jos茅 Mart铆 (relato de la ejecuci贸n de los M谩rtires de Chicago)

Conmemoramos un nuevo aniversario de las luchas obreras en Estados Unidos por las 8 horas de trabajo desplegadas en 1886. Huelga de alcance nacional, preparada con dos a帽os de anticipaci贸n, organizada por la militancia anarquista, fue llevada a cabo por cientos de miles de obreros y obreras de diversas industrias.

Eran tiempos donde organizar una huelga no era nada sencillo, tampoco organizar un sindicato. Los derechos de los y las trabajadores no exist铆an y se contaban dentro de los ilegalismos del sistema, ilegalismos castigados con mucha dureza. La prueba la tendremos en pocos d铆as, cuando los principales referentes del movimiento sindical norteamericano sean capturados por la polic铆a, juzgados en uno de los juicios m谩s fraudulentos de la historia y condenados a la pena de muerte.

Los acontecimientos de Chicago recorrieron el mundo y tan solo cuatro a帽os despu茅s se conmemora el 1潞 de Mayo como d铆a de huelga internacional con el objetivo de conquistar las 8 horas de trabajo, 8 de horas de descanso y 8 horas de recreaci贸n para todos los obreros. Poner un l铆mite a la voracidad capitalista y desarrollar la organizaci贸n obrera con miras a una sociedad nueva, estaban en el repertorio de acci贸n e ideas de aquellos compa帽eros y compa帽eras que impulsaron una importante etapa de las luchas obreras en aquellos a帽os.

El Primero de Mayo hoy

En este d铆a a lo largo y ancho del mundo los y las de abajo estaremos en las calles. Manifestaciones, actos, diversas conmemoraciones recorrer谩n el planeta donde millones de trabajadores y trabajadoras se reunir谩n para recordar y honrar la memoria de los M谩rtires de Chicago. Sigue siendo un d铆a de lucha.

Si bien las 8 horas han sido conquistadas en gran parte del planeta, a煤n hoy las condiciones de trabajo y salario de la inmensa mayor铆a de la clase trabajadora siguen siendo paup茅rrimas. El coraz贸n industrial del mundo hoy no est谩 en el eje del Atl谩ntico sino en Asia, en toda la zona de China y Asia Occidental, la zona m谩s poblada del planeta y por ello mismo, donde la mano de obra es m谩s barata. Salarios miserables, extensas jornadas de trabajo, trabajo infantil, condiciones de inseguridad extremas -han tenido lugar importantes accidentes mortales en f谩bricas que no son m谩s que edificios en muy mal estado-, son parte de la realidad de millones de trabajadores y trabajadoras en esta parte del mundo.

En Am茅rica Latina no estamos mucho mejor. Han sido denunciadas recientemente varias empresas agr铆colas en el sur y canteras en el Noreste de Brasil por trabajo esclavo. Tambi茅n diversos talleres de fabricaci贸n de prendas de vestir clandestinos a lo largo del continente tienen a miles de trabajadoras en una condici贸n de precariedad absoluta. No ha sido erradicado el trabajo infantil, y en nuestra Am茅rica Latina sigue siendo una realidad que rompe los ojos. La miner铆a y las penosas condiciones de trabajo que all铆 se viven, los migrantes que no hallan empleo y especialmente, los millones de hermanos y hermanas latinoamericanos que migran hacia los Estados Unidos y son retenidos y rechazados en la frontera por las fuerzas imperiales. Ese mismo imperio que los necesita como mano de obra barata y permite el ingreso selectivo de algunos cuantos y que cada tanto regulariza y legaliza, todo con quir煤rgica pol铆tica de asimilaci贸n.

Son esos mismos migrantes los que han retomado la conmemoraci贸n del 1潞 de Mayo en Estados Unidos, algo que el capitalismo norteamericano se ha esforzado por borrar de la memoria hist贸rica de los de abajo. Esos migrantes sufren la misma xenofobia que sufr铆an los migrantes europeos que organizaron los sindicatos a fines del siglo XIX y protagonizaron las huelgas de 1886 y otras antes y despu茅s de esos sucesos. Son criminalizados por ser extranjeros, algo que lamentablemente el capitalismo mantiene como pol铆tica para enfrentar a los y las de abajo.

La uberizaci贸n del empleo y las relaciones laborales se ha diseminado por todo el continente. Decenas de miles de trabajadores/as que trabajan para las Apps, cuya patronal es difusa, es una aplicaci贸n que cotiza en las principales bolsas del mundo y embolsa millones con un nicho de negocios no explorado por el capital hasta ahora. Deliverys, choferes privados, y otras situaciones similares, cuentan hoy con un importante n煤mero de trabajadores j贸venes, migrantes muchos de ellos y ellas, sin cobertura ni derechos laborales ni tampoco sindicalizados. Sector que es parte de esta 鈥渘ueva clase trabajadora鈥 que necesita organizaci贸n y pelear por derechos b谩sicos (salario, atenci贸n m茅dica, seguro de accidentes, etc.). Estas nuevas formas de empleo y contrataci贸n nos interpelan a ser creativos en las formas organizativas. All铆 est谩 el ejemplo de las distintas paralizaciones protagonizadas por los trabajadores de Apps en Brasil.

De manera global, el saqueo organizado del continente contin煤a como hace ya m谩s de 530 a帽os. Las multinacionales explotan nuestros bienes comunes. Ya vaciaron el continente de oro y plata; ahora quieren vaciarlo de otros minerales, tierra y agua. El caso del litio en Bolivia y zonas adyacentes es un ejemplo claro. El golpe de Estado de A帽ez en 2019 ten铆a entre otros motivos, el control del litio para el capital norteamericano. La derecha m谩s rancia y fascista operando para los intereses imperiales, imponiendo un orden reaccionario y conservador.

Situaci贸n similar ocurre en Per煤. Uno de los motivos del golpe de Estado de Dina Boularte es el despliegue y desarrollo a pleno de los proyectos mineros, que ya vienen de larga data en Per煤. Estos proyectos, fuertemente resistidos por los pueblos originarios y poblaciones campesinas en las regiones que se desarrollan, son impulsados desde el Estado a trav茅s de una feroz represi贸n. Son proyectos de muerte en todo sentido y en todas sus dimensiones.

En este marco, los gobiernos de derecha y movimientos pol铆ticos de este signo ideol贸gico crecen en el continente y tiene expresi贸n potente. Por otro lado, hay un retorno de los progresismos en una segunda oleada, de menor calado, m谩s 鈥渓ight鈥, porque el sistema necesita edulcorar un poco las reformas estructurales que necesita imponer.

En este sentido, en varios pa铆ses avanza desde ya hace unos cuantos a帽os, diversos proyectos de reforma de seguridad social. El denominador com煤n de todos ellos es el aumento de la edad jubilatoria, la apertura indiscriminada del negocio al gran capital extranjero y la rebaja de jubilaciones con m谩s a帽os de trabajo y aportes. Un negocio redondo para el gran capital. Y un ataque feroz a la clase trabajadora y sus derechos. Ser谩n menos los que se podr谩n jubilar en a帽os venideros, con menores montos de ingreso, y con el consiguiente aumento de la miseria a nivel social.

En este sentido, las condiciones sociales en nuestro continente se agudizan. La miseria y la pobreza crecen, incluso en sus niveles extremos. Ni que hablar a nivel de la poblaci贸n desocupada o excluida del trabajo formal, pero tambi茅n de importantes sectores de trabajadores con empleo formal o semi formal que no alcanzan m铆nimos salariales de subsistencia. La inflaci贸n, el alto costo de vida hace el resto, es decir, dificulta a煤n m谩s sobrevivir con magros salarios.

En el polo opuesto, los y las de arriba est谩n mejor que nunca. Bajo cualquier gobierno -primer oleada progresista o la oleada de derecha- han ganado millones de d贸lares. Ning煤n gobierno toc贸 un 谩pice sus intereses en lo m谩s m铆nimo. Sus ganancias y propiedades estuvieron a buen recaudo. Es hora de comenzar a cuestionar la riqueza y su acumulaci贸n en pocas manos; volver a colocar arriba de la mesa la necesidad de su reparto. Volver a hablar de Revoluci贸n Social.

La vigencia del 1潞 de Mayo y la lucha de la clase trabajadora

La historia de nuestra clase, de los y las de abajo, es la historia de sus luchas. De sus organizaciones, de sus acciones cotidianas, de las multitudes que movilizan ante cada acci贸n ante cada reclamo, en cada lucha y levantamiento que los pueblos protagonizan a lo largo y ancho del mundo.

Se torna necesario que los sindicatos hoy vuelvan a retomar el protagonismo que otrora tuvieron como organizaciones de lucha y articuladores de la vida colectiva obrera. Algunas pr谩cticas ajenas al clasismo han ido ganando espacio en los mismo y vemos como buena parte del movimiento sindical del continente est谩 atado a determinados gobiernos, partidos pol铆ticos o a intereses hasta personales de algunos dirigentes. Con instrumentos concebidos de esta forma es dif铆cil dar las luchas necesarias, pero igualmente muchas veces se dan. Pero por sobre todo, es fundamental que las organizaciones de la clase est茅n en manos de sus leg铆timos miembros, los y las trabajadores/as. Forjar el protagonismo obrero, la participaci贸n e involucramiento en las decisiones y acciones colectivas del movimiento sindical es y debe ser preocupaci贸n de la militancia anarquista y de todos aquellos que se reclaman clasistas.

El ejemplo de los M谩rtires de Chicago, su militancia abnegada nos convoca a seguir su camino. Lejos de idealizar una 茅poca y las acciones de una generaci贸n de militantes, aprender de ella y con creatividad generar las condiciones para organizar a vastos sectores de trabajadores y trabajadoras que hoy no tienen organizaci贸n sindical o a importantes sectores de pueblo que no est谩n organizados en pos de sus reclamos concretos.

El capitalismo precariza nuestras vidas al extremo, precariza nuestro trabajo. Es hora de fortalecer las organizaciones sindicales de base para dar la pelea contra la precarizaci贸n y por la vida, una lucha que nos permita irnos planteando un ma帽ana distinto.

鈥溌縌u茅 hemos dicho en nuestros discursos y en nuestros escritos? Hemos explicado al pueblo sus condiciones y relaciones sociales; le hemos hecho ver los fen贸menos sociales y las circunstancias y leyes bajo las cuales se desenvuelven; por medio de la investigaci贸n cient铆fica hemos probado hasta la saciedad que el sistema del salario es la causa de todas las iniquidades tan monstruosas que claman al cielo. Nosotros hemos dicho adem谩s que el sistema del salario, como forma espec铆fica del desenvolvimiento social, habr铆a de dejar paso, por necesidad l贸gica, a formas m谩s elevadas de civilizaci贸n; que dicho sistema preparaba el camino y favorec铆a la fundaci贸n de un sistema cooperativo universal, que tal es el SOCIALISMO. Que tal o cual teor铆a, tal o cual – 29 – dise帽o de mejoramiento futuro, no eran materia de elecci贸n, sino de necesidad hist贸rica, y que para nosotros la tendencia del progreso era la del ANARQUISMO, esto es, la de una sociedad libre sin clases ni gobernantes, una sociedad de soberanos en la que la libertad y la igualdad econ贸mica de todos producir铆a un equilibrio estable como base y condici贸n del orden natural鈥 Augusto Spies

COORDINACI脫N ANARQUISTA LATINOAMERICANA

Federaci贸n Anarquista Uruguaya (FAU)

Federaci贸n Anarquista de Rosario (FAR)

Coordinaci贸n Anarquista Brasilera (CAB)

Organizaciones hermanas:

Federaci贸n Anarquista Santiago (Chile)

Grupo Libertario V铆a Libre (Colombia)

Organizaci贸n Anarquista C贸rdoba (Argentina)

Organizaci贸n Anarquista Tucum谩n (Argentina)

Organizaci贸n Anarquista de Santa Cruz (Argentina)

Organizaci贸n Roja y Negra (Buenos Aires, Argentina)