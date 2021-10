–

De parte de Comunidad Autonoma Temucuicui October 16, 2021 35 puntos de vista

Declaraci贸n p煤blica

Ante militarizaci贸n y provocaci贸n del estado chileno

al pueblo mapuche.

La comunidad mapuche aut贸noma del territorio de

Temucuicui, a la opini贸n p煤blica local, nacional e internacional declaramos lo

siguiente.

1. Expresamos

que el actuar del estado terrorista de Chile ha retrocedido hasta mediados del

siglo XIX, donde al parecer jam谩s ha salido es as铆 como en 1859 el Ej茅rcito de Chile

ingresa por la zona de Arauko para invadir y ocupar el Wallmapu hasta llegar al

rio Traigu茅n. En este periodo cometen actos de genocidio sistem谩tico, hoy el

gobierno del delincuente Pi帽era ha vuelto a declarar la guerra al pueblo

mapuche y han hecho ingreso por la zona de Arauko donde incluso navega un buque

de guerra en las costas de Lebu, hoy Cornelio Saavedra, Domingo Salvo y

Orozimbo Barbosa los mercenarios que saquearon el Wallmapu, se representan en

el contralmirante Jorge Parga y el general Lionel Curti, que tienen como objeto

sembrar el terror contra el movimiento mapuche y dar tranquilidad a las

empresas forestales y la oligarqu铆a.



2. Sabemos

que tienen como objetivo el ingreso al lof Temucuicui, y en especial la

detenci贸n del werken Jorge Huenchullan, quien se encuentra viviendo y

resistiendo dignamente desde la clandestinidad, ha sido el costo de asumir el

rol socio-cultural de Werken por ello es objeto de persecuci贸n y hostigamiento

judicial y policial desde el a帽o 2000. Se le han montado un sin n煤mero de

causas judiciales de las que ha salido siempre absuelto, hoy este miembro de la

comunidad y padre de familia ha decidido demostrar que las leyes del invasor no

se aplican en territorio mapuche y es esa rebeld铆a la que buscan aplacar con la

bota sucia de los sicarios militares y policiales del estado colonial y terrorista

de Chile.

3. Somos

insistentes en se帽alar que la militarizaci贸n sobre nuestro territorio es el

resultado del fracaso de las innumerables mesas de di谩logos, de la palabra

empe帽ada de presidentes, ministros y parlamentarios, del plan impulso Araucan铆a

incluso de la Convenci贸n Constitucional porque no se puede hablar de refundar

una sociedad si los tanques y las ametralladoras est谩n intimidando a los pu

lof, de lo contrario es asumir un rol de c贸mplice. Hoy todos los accesos a

Temucuicui y otros lof de la zona est谩n controlados por personal del Ej茅rcito y

Carabineros, pero ante la atenta mirada de los cona y wueichafe de las

comunidades. Si en el siglo XIX la justificaci贸n del genocidio fue civilizar

hoy es terminar con el tr谩fico de droga y los actos terroristas 驴 qui茅nes nos

imputan estos delitos?, un presidente que est谩 a punto de ser destituido, dos

generales de Carabineros que se encuentran en prisi贸n preventiva por robar

fondos p煤blicos, un ex director de PDI

que tambi茅n est谩 en prisi贸n por robo de fondos p煤blicos y lavado de activos,

la oligarqu铆a rancia de extrema derecha

de la zona que viven de los subsidios del estado y las empresas

forestales que no pagan impuestos, y que el estado adem谩s les reembolsa la inversi贸n, empresas que destruyen el territorio transform谩ndolo en

zona de sacrificio ambiental. En s铆ntesis, una verdadera asociaci贸n il铆cita

terrorista.

4. Finalmente

hacemos un amplio llamamos a todos los territorios a denunciar y desobedecer

estas medidas injustas basadas en el colonialismo y terrorismo de estado.

Debemos continuar con m谩s fuerza y convicci贸n la recuperaci贸n del Wallmapu y el

ejercicio de la libre determinaci贸n, solo retrocediendo para tomar con m谩s

fuerza el impulso de la rebeld铆a hasta lograr la libertad y la dignidad del

pueblo mapuche.

Wallmapu libre

Comunidad aut贸noma temucuicui

S谩bado 16 de octubre 2021