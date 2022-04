–

De parte de Comunidad Autonoma Temucuicui April 26, 2022

Declaración pública .

Caso HURACAN, corte de Apelaciones de Temuco rechaza inhabilidad de jueza.

Mediante la presente a la opinión pública en general señalamos lo siguiente;

1. El día de ayer y como ha sido habitual para la Corte de Apelaciones de Temuko, en materia de conocer y juzgar todo lo que involucre al pueblo mapuche y sus territorios en resistencia, dicto el día de ayer una resolución aberrante y racistas ya que por unanimidad la Corte revoco la resolución que había inhabilitado a la jueza Marcia Castillo, lo que se traduce en un acto racista, clasista y corrupto, ayudando a la defensa de los delincuentes policiales de la Operación Huracán a dilatar e intentar por medio del cumplimiento de medidas cautelares menos gravosas completar las eventuales condenas, lo que generara la más profunda impunidad.

2. Esta impunidad que está siendo sistemáticamente construida por el abogado defensor Javier Jara Muller, y apoyado por el poder judicial para proteger a esta banda de delincuentes cobardes que se escudan en las maniobras distractoras y las mentiras de Jara para dilatar extremadamente esta causa judicial. Sabemos que detrás de todo este apoyo a la impunidad existe toda una red de corrupción donde se sustrajeron grandes cantidades de fondos fiscales justificados por medio de los gastos reservados que involucra a uno de los gestores de la operación Huracán, como es el ex director general de Carabineros Bruno Villalobos y otras figuras de la política corrupta neoliberal como Javiera Blanco que busca liberarse del proceso por medio del sobreseimiento. Es claro que existe una negociación de mantener la impunidad a la banda de delincuentes empezando por Villalobos a cambio de guardar el silencio sobre la participación de importantes figuras políticas en el robo de los fondos fiscales.

3. Existe una vulneración de derechos frente a las víctimas, una burla que una causa judicial lleve casi cuatro años y aun no concluye la preparación de juicio oral. Claro esta que el poder judicial sus tribunales y la corte de apelaciones de Temuco continúan ejerciendo el genocidio y el racismo estructural, estas con toda su maquinaria para condenar y someter por largos plazos a prisión preventiva al pueblo mapuche pero es ciego, sordo y mudo frente a los verdaderos delincuentes que no solo asesinan, mienten además roban dineros fiscales. No descansaremos hasta que esta banda de cobardes, corruptos y mentiroso cumplan con cárcel los delitos cometidos contra el pueblo Mapuche.

Libertad a los presos políticos mapuche

Jaime huenchullan cayul

Rodrigo huenchullan cayul

Miembros del territorio de temucuicui

Temucuicui 26 de abril de 2022