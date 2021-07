–

De parte de Comunidad Autonoma Temucuicui July 7, 2021 26 puntos de vista

Los prisioneros políticos mapuches de la cárcel de

Angol, nos dirigimos a nuestra naci√≥n mapuche y a la opini√≥n p√ļblica nacional e

internacional.

Ki√Īe: atreves de este comunicado expresar nuestro agradecimiento

a todas las autoridades tradicionales de nuestra nación mapuche.



Pu Lonko, machi, werken, pu cona, pichikeche, lamgen,

pu ptakeche, nagche en resistencia, territorios y organizaciones mapuche y no

mapuche y a personas simpatizantes a nuestra lucha. Consiente con nuestro

rakiduam como P.P.M. Agradecer el amplio apoyo dado de los distintos del

Wallmapu, territorio Malleco, territorio Arauco Biobío, territorio williche,

que se hicieron presentes en el Guillaymawun del 24 de junio del 2021, como

también así en distintos trawun que se han estado realizando en diferentes

territorios en resistencia de Wallmapu.

Solidarizamos tambi√©n con nuestros pe√Īy weichafes de

distintas c√°rceles directamente a nuestros hermanos privados de Arauco, Lebu,

Temuco.

Este proceso de encarcelamiento político que hoy

enfrentamos tras una persecución de distintos gobiernos del estado chileno por

defender y recuperar nuestro territorio ancestral no nos amedrenta.

Epu: rechazamos la visita realizada por el gobierno de

Sebasti√°n Pi√Īera el dia martes 22 de junio del presente a√Īo, en la cual

nuevamente viene arremetir el genocidio estratégico-silencioso en contra de los diferentes territorios en

resistencias del Wallmapu, aplicando de forma consecutiva el terrorismo de

estado implementando más recursos en represión y militarización, lo que

demuestra la protección al mundo empresarial, forestales, latifundio, gremios y

empresas transnacionales.

Estos proyectos vienen respaldados por los diferentes

poderes del estado y que surge desde la presión y condiciones del mundo gremial

y empresarial. Sin embargo, estas estrategias; no nos intimidan, todo lo

contrario, nuestro pueblo nación mapuche continua con mucha más fuerza

ejerciendo de diferentes maneras la recuperación de Wallmapu.

Kula: ante la

visita de Sebasti√°n Pi√Īera y su anunciado plan impulso, pretende nuevamente

utilizar la fuerza y militarizar a√ļn m√°s nuestro Wallmapu. Recordar que a√Īos

atr√°s fue el mismo quien promulgo un grupo de mercenarios a sueldo, denominado

comando jungla. Utilizando este método pretende mantener la fuerza arada sobre

la zona, justificando este actuar con la llamada ‚Äúpandemia‚ÄĚ manteniendo as√≠ una

estratégica guerra silenciosa, ocultada por grandes poderes políticos y medios

de comunicación financiados por gremios de agricultores como la agrupación

APRA, mujeres unidas por la paz y las supuestas víctimas de violencia rural,

entre otras.

Así mismo ha implementado tecnología además de armas y

vehículos blindados. Manteniendo militares de punto fijo en Wallmapu con claras

ordenes de matar y reprimir a nuestra nación mapuche.

Por lo cual repudiamos totalmente su visita a la zona

ya que con esto solo traerá más represión a nuestro territorio, incitando así

al odio y fomentando la violencia. Para nuestro pueblo mapuche las

implementaciones de miles de millones destinadas a las diferentes instituciones

policiales, gremios y supuestas víctimas de violencia rural, no ha sido más que

militarizar la Araucanía y no resuelve la temática del pueblo mapuche que es la

devolución del territorio, además, la numerosa suma de millones decretada y

aprobada por la c√°mara de diputados, pudieron ser invertidos en su pueblo

chileno en salud, vivienda y educación. Evitando el mal vivir de su pueblo y no

malgastar dichos recursos en represión.

Mely: Emplazamos al gobierno y a la clase política

chilena a dejar de utilizar el discurso que el pueblo mapuche son los

usurpadores. Considerando que el estado chileno ha sido el gran usurpador de

nuestro territorio y sus recursos desde 1860, violando el tratado de Tapihue de

1825, actualmente vigente y de p√ļblico conocimiento, adem√°s reconocido por el

derecho internacional.

Emplazamos también al parlamento chileno a dejar de

promulgar leyes que promueven la odiosidad, ocupación, negación y asimilación

contra nuestro pueblo, como la ley de usurpación, ley de patrimonio, ley de

expropiación, entre otras. Las cuales criminalizan a nuestro legítimo derecho

ancestral a la ocupación del territorio.

Respaldamos enérgicamente a todos los lof del Wallmapu

que se encuentra dignamente reivindicando, haciendo ocupación efectiva y

ejerciendo el control territorial usurpados por colonos latifundistas, así

también todas las acciones de sabotaje en contra de las grandes empresas

capitalistas, como forma legítima de lucha y resistencia para expulsar los

diferentes modelos de explotaci√≥n extractivista de nuestra √Īuke mapu

AMULEPE TAI√Ď WEICHAN

1. José Queipul

2. Simon Huenchullan

3. Miguel torres

4. Yordan aguilera

5. Benjam√≠n zu√Īiga

6. Sergio levinao

7. Freddy marileo

8. Luis vasquez

9. Antu llanca

10. Juan Queipul

11. Sinecio Huenchullan

12. Luis nahuelqueo

13. Erick Montoya

14. Isaac Queipul

15. Sebastian Queipul

16. Daniel Queipul

17. Anibal Figueroa

18. Johan Millanao

19. Boris llanca

20. Danilo Nahuelpi

21. Juan calbucoy

22. Pedro palacios

23. Jorge palacio

24. Jorge Fonseca