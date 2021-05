–

De parte de Comunidad Autonoma Temucuicui May 21, 2021 35 puntos de vista

DECLARACION PUBLICA

Los Prisioneros Pol铆ticos Mapuches de la C谩rcel de

Angol, ante el aumento de la violencia y represi贸n por parte de la Polic铆a militarizada

chilena hacia los lofche en resistencia en el Wallmapu, en los actos de recuperaci贸n

de nuestro territorio usurpado, declaramos a la opini贸n p煤blica nacional e

internacional, a los lof en resistencia y a todas las organizaciones sociales lo

siguiente:

KI脩E:

Considerando

que el Estado chileno en su pol铆tica de usurpaci贸n y colonizaci贸n desde 1860 financiando

las campa帽as colectivas de Cornelio Saavedra y posteriormente en 1881 en la mal

llamada Pacificaci贸n de la Araucan铆a. Despojo, confisco y ocupo nuestro

territorio y sus recursos sin nuestro consentimiento, cometiendo actos coercitivos,

cr铆menes de lesa humanidad y genocidio hacia nuestro pueblo. Suprimiendo nuestros

derechos y la autodeterminaci贸n.

Hoy 140 a帽os despu茅s senadores de extrema derecha

liderados por Felipe Kast (senador evopoli por la Araucan铆a), Marcela Sabat (),

Ena von Baer (RN), Diego Paulsen (RN), Andr茅s Molina (Evopoli), Jos茅 Garc铆a

Ruminot (RN), Miguel Mellado (RN), Andrea Parra (), conjuntamente con el

Gobierno de Sebasti谩n Pi帽era, contin煤an aplicando y promoviendo la pol铆tica del

despojo criminalizando nuestros derechos a la tierra, territorio y sus recursos

鈥淨uienes han impulsado un proyecto de ley que ingreso al congreso el 21 de

julio del 2020, para castigar con penas privativos de libertad el delito de usurpaci贸n,

ampliar el periodo de flagrancia y facilitar la detenci贸n de los ocupantes鈥

Como Prisioneros Pol铆ticos Mapuches consideramos que

estas propuestas pol铆ticas represivas del cual hemos sido v铆ctimas

directamente, no vienen a solucionar el conflicto hist贸rico que el Estado Chileno

ha creado contra el Pueblo Mapuche. Siendo ellos los que han ejercido por d茅cadas

la violencia rural. Contra nuestros lof en resistencia, han promovido decretos

que violentan y atentan contra nuestro txofilmongen, han privatizado nuestros

recursos naturales y han promovido la de inserciones capitalistas en Wallmapu.

Denunciamos adem谩s que estos proyectos y pol铆ticos discriminatorios

promovidos por el Gobierno Central, son respaldadas por grupos gremialistas y

capitalistas como la Confederaci贸n de la Producci贸n y el Comercio (C.P.C), La Iglesia

Cat贸lica, Fundaciones y actores pol铆ticos, Concejo Regional de Pastores y

grupos de Yanakonas como ENAMA, Parlamento Aut贸nomo Mapuche y Concejo de

Longko. Quienes no tienen representatividad pol铆tica ni mandatos por los lof en

resistencia y el pueblo mapuche en general.

Emplazamos a la clase pol铆tica a no respaldar este

tipo de proyectos que criminalizan nuestros derechos a la tierra. Responsabiliz谩ndolos

adem谩s de la militarizaci贸n de Wallmapu que ha conllevado m谩s violencia contra

nuestro Pueblo Mapuche.

EPU:

Desde

la invasi贸n del Wallmapu, hemos sido violentados y despojados de nuestros

territorios adem谩s de nuestros recursos naturales que forman parte fundamental

para nuestra cultura y espiritualidad como mapuche, recurso natural esencial

para el txofilmongen. Como lo es el agua que nos brinda nuestra 脩uke Mapu atreves

de r铆os, vertientes, lagos, menukos, glaciares y el lafken, los cuales como

mapuches nos han permitido subsistir hasta hoy, gracias a la pesca, ganader铆a y

agricultura. Ya que el agua era de libre acceso hasta la llegada de la invasi贸n,

donde los colonos en su af谩n de generar riquezas crearon asentamientos,

destruyeron bosques nativos, desviaron r铆os de sus cauces naturales. Provocando

sequ铆a y empobrecimiento, Quit谩ndonos soberan铆a y derechos fundamentales como

lo es el patrimonio territorial y nuestros recursos, Dejando a nuestras

comunidades obligadas a depender de subsidios de agua. Todo esto respaldado por

gobiernos y sus pol铆ticas capitalistas como ejemplo, El Gobierno de

Ultraderecha de Augusto Pinochet quien promulgo en 1974 el D.L. 701 que incentivo

la forestaci贸n de monocultivo, da帽ando irreparablemente nuestro ecosistema. Facultando

a grandes empresas como Forestal Mininco y Arauco a usurpar el 73% de nuestro

Wallmapu, y a crear en 1980 el art铆culo 19, numeral 24 inciso final de la constituci贸n

pol铆tica, la ley de la privatizaci贸n del agua. La cual se ha mantenido hasta hoy

con los diferentes gobiernos de turno y sus diferentes Partidos Pol铆ticos como ejemplo:

Fuad Chah铆n (Democracia cristiana), Luis Mayol ex intendente de la Araucan铆a (renovaci贸n

nacional), Antonio Walker (evopoli).

Dejando en evidencia el maridaje entre la pol铆tica y

la propiedad sobre el agua. Favoreciendo solo los intereses y capitales de las

grandes empresas transnacionales extractivitas y latifundistas que han mantenido

durante siglos al estado chileno reprimiendo y despojando a nuestro pueblo

mapuche. Junto a la iglesia cat贸lica, brazo ideol贸gico del capitalismo,

sometimiento y colonizaci贸n, siendo esta una de las m谩s grande latifundistas a

trav茅s de sus fundaciones donde cobijan grandes cantidades de derechos de agua,

quit谩ndonos y destruyendo indiscriminadamente r铆os y recursos naturales.

K脺LA:

Ante esto queremos reflejar la desigualdad judicial y

arbitraria de jueces de este gobierno.

Hoy una vez m谩s el gobierno de turno y sus tribunales

de justicia han mantenido largos procesos de prisi贸n preventiva, siendo que

muchas causas no dan para una prisi贸n. El poder judicial hace uso del

denominado Covid-19 como traba para poder mantener privados de libertad a

distintos pe帽is del Wallmapu. La pandemia tambi茅n es un arma m谩s para una clara

militarizaci贸n para mantener el control exclusivo en la Araucan铆a y mantener a

Prisioneros Pol铆ticos Mapuches bajo su prisi贸n.

En este sentido como forma de lucha dentro de esta prisi贸n,

los 22 pe帽is recluidos en la c谩rcel de Angol hemos llevado a cabo

aproximadamente 2 a帽os exigiendo con fuerza la aplicaci贸n del Convenio 169 de

la OIT el cual recomienda un trato diferente en procesos judiciales hacia los

pueblos originarios. En este contexto hemos optado que todas las audiencias

sean presenciales en todos los tribunales donde se llevan a cabo nuestras

distintas causas. Angol, Collipulli, Mulchen, Victoria y Lautaro. Tambi茅n dicho

traslado a los distintos tribunales se exige solo con medidas o grilletas

manuales. Esto por mantener y hacer valer nuestra dignidad y nuestros derechos

como Prisioneros Pol铆ticos Mapuches, ya que todos los tribunales buscan aislar

y as铆 poder llevar a cabo todas sus acusaciones bajo testimonios falsos,

personas protegidas y bajo la presi贸n del poder econ贸mico y pol铆tico.

Como clara comparaci贸n dejamos en evidencia el caso de

Camilo Catrillanca quien fue cobardemente acribillado por la espalda por el

denominado Comando Jungla, quien fue creado con el 煤nico prop贸sito de reprimir

al pueblo mapuche, Respaldado por latifundistas y gremios. Vemos como es el

injusto trato carcelario para los Presos Pol铆ticos Mapuches, imponiendo prisi贸n

preventiva, negando las cautelares. No respetando el Convenio 169 de la OIT. a diferencia

del asesino Carlos Alarc贸n, quien espero su proceso judicial en su domicilio

junto a su familia, siendo adem谩s respaldado por altos mandos pol铆ticos y c贸mplices

como, el ex ministro Andr茅s Chadwick, el ex general Hermes Soto. Entreg谩ndole estos

beneficios. As铆 tambi茅n solicitar su traslado para cumplir su condena a la c谩rcel

de Punta Peuco, el cual es una c谩rcel de altos privilegios, de ex militares y

agentes del r茅gimen de Pinochet.

MELY:

Antes estos actos de negaci贸n, despojo, y

desentendimiento del estado chileno hacia nuestro Pueblo Mapuche valorizamos y respaldamos

la valent铆a de diferentes territorios que se han mantenido de pie a seguir

recuperando y protegiendo a nuestra 脩uke Mapu. A pesar de que hoy en d铆a con

todas las artima帽as de parte del estado insistiendo en la militarizaci贸n,

amedrentamientos, asesinatos de nuestros pe帽is y lamienes nos queda m谩s claro

que la 煤nica v铆a para recuperar nuestra naci贸n Mapuche es ejercer y hacer ocupaci贸n

del territorio y es por esto que ante todos estos actos de negaci贸n respaldamos

a los weichafes que con frente en alto se alzan contra el capitalismo y el

estado que nos reprime.

A todos ellos valoramos respetuosamente el sacrificio

y valent铆a de esta lucha constante en el camino del weichan, as铆 tambi茅n

saludamos a todos los pe帽is, lamienes, pichikeche, lonkos, werken, machis que conscientemente

se han mantenido firmes y con dignidad resistiendo por nuestro Txofilmongen.

Libertad a todos los Presos Pol铆ticos Mapuches

Prisioneros pol铆ticos Mapuches c谩rcel de Angol

Pedro Palacios Ca帽uta

Jorge Palacios ca帽uta

Juan Calbucoy Montanares

Jos茅 Queipul Huaiquil

Sim贸n Huenchullan

Reinaldo Penchulef

Benjam铆n Z煤帽iga

脕ngel Torres

Jord谩n Aguilera

Patricio Queipul

Sinecio Huenchullan

Antu Llanca

Erick Montoya

Luis Nahuelqueo

Sergio Levinao

Freddy Marileo

Sebasti谩n Queipul

Quelantaro Figueroa

Daniel Queipul

Johan Millanao

Boris Llanca

Danilo Nahuelpi

c谩rcel de Angol viernes 21 de mayo 2021