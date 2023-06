–

De parte de Anticarcelarias June 26, 2023 384 puntos de vista

Declaraci贸n de Anna Beniamino en la audiencia del 19 de junio 2023 en el tribunal de apelaci贸n de Tur铆n

Despu茅s de a帽os de proceso judicial, decenas de audiencias, no me canso de reiterar lo que he declarado hasta ahora, de afirmar algunas verdades simples y tautol贸gicas contra la falsificaci贸n perpetrada con metodolog铆a cient铆fica en las salas de tribunal.

Los anarquistas son antiautoritarios. Los anarquistas no provocan masacres y tampoco las defienden.

Las masacres perpetradas en este pa铆s han sido el fruto envenenado del entrelazamiento de poder pol铆tico y econ贸mico, nada m谩s lejos del pensamiento y las pr谩cticas antiautoritarias.

Estamos en un proceso pol铆tico, por lo que no importa tanto la realidad de los hechos como la potencia de la sugesti贸n; cuanto m谩s monstruosa y axiom谩tica es la acusaci贸n, m谩s se frustra la defensa.

Se sigue parloteando de masacres, pero la verdadera es la llevada a cabo sobre la realidad de los hechos. Os hab茅is inventado 鈥渃apos鈥 anarquistas, 鈥渁sociaciones鈥 que funcionan a trompicones o estructuradas como cajas chinas en las que ni siquiera se distingue cu谩les son contenedoras y cu谩les contenidos, los peritajes caligr谩ficos 鈥減robabilistas鈥 para atribuir los hechos, la 煤ltima perla ha sido la confabulaci贸n entre anarquistas y mafiosos.

Los mecanismos de la argumentaci贸n para atribuir los delitos y la creaci贸n de perfiles biogr谩ficos ad hoc hacen de los escenarios orwelianos algo desfasado.

Los inquisidores mienten sabiendo que mienten y escud谩ndose en la refractariedad de los anarquistas al mercado de la justicia. Juegan con el hecho que la 茅tica anarquista no se vende al mejor postor. La m谩quina infernal de la DNA (Direzione Nazionale Antimafia) convertida en DNAA (Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo) necesita cabelleras para forjar consenso y para fortalecer el andamiaje de la represi贸n preventiva: hacen falta enemigos internos, non importa que hayan sido convenientemente creados mediante falsificaciones hist贸ricas, pol铆ticas, f谩cticas y judiciales, de lo contrario, la m谩quina se queda sin combustible y los reg铆menes especiales sin carne y almas.

Hoy s贸lo est谩n nuestras cabezas sobre la bandeja, pero no hay que olvidar que durante a帽os, docenas de compa帽eros y compa帽eras has sido investigados y encarcelados en este y en procedimientos paralelos que se retroalimentan.

Tal y como ha sucedido con los procedimientos que han llevado a Alfredo Cospito al 41 bis: caen los montajes de las operaciones Bialystock y Sibilla, no hay capos ni instigadores鈥ero el 41 bis se queda.

Veo una tr谩gica iron铆a en todo esto: los diversos inquisidores se quedan atascados sin conocer siquiera la sustancia de la acusaci贸n, llenan sus papeles con falsedades y contradicciones descaradas con tal de obtener el resultado. Nada de extra帽o: es la 茅tica enferma de esta 茅poca, en la que se santifica el beneficio asesino y se criminaliza la pobreza.

Roma, 19 junio 2023

Anna Beniamino

Declaraci贸n de Alfredo Cospito en la audiencia del 19 de junio 2023 en el tribunal de apelaci贸n de Tur铆n

Mi declaraci贸n est谩 estrechamente relacionada al proceso judicial en cuanto aborda los aspectos fundamentales del tratamiento sancionador que me hab茅is infligido. Tratamiento sancionador inconstitucional que contradice vuestras propias leyes. Tratamiento sancionador del 41 bis que distorsiona el propio sentido de mi encarcelamiento, imponi茅ndome una censura absurda que limita mi derecho a la defensa. Est谩 a la vista de todos c贸mo se ha utilizado mi historia procesal a modo de garrote por una parte pol铆tica, 鈥渆l gobierno鈥, contra otra parte, la llamada 鈥渙posici贸n鈥. Mi traslado de 煤ltima hora a otra secci贸n en previsi贸n de la visita de un parlamentario del PD es un claro ejemplo que demuestra la instrumentalizaci贸n del DAP y el 41 bis con fines pol铆ticos. Estos hechos est谩n estrechamente relacionados con este proceso judicial porque son producto de las din谩micas pol铆ticas pasadas que han conducido a nuestra acusaci贸n y desmesurada condena por masacre pol铆tica. Taparme la boca ahora, en el 煤nico momento en el que puedo defenderme ser铆a avalar esta peligrosa deriva totalitaria. Antes de hablar de Fossano y de la llamada 鈥渕asacre鈥 (aunque hay poco que decir: bastar铆a con ver las im谩genes de los da帽os causados por la tremenda explosi贸n), tomar茅 un par de minutos para mencionar a tres muertos, dos de los cuales de alguna forma soy responsable, la tercera muerte, de Cosino, ha ocurrido en el centro cl铆nico de Opera, en secci贸n 41 bis.

Muertes relacionadas conmigo por estar ligadas a la impunidad del r茅gimen en el que desde hace un a帽o me toca luchar y sobrevivir para no sucumbir. No puedo callarme, se lo debo a los condenados a muerte encerrados en ese centro cl铆nico, se lo debo a quien han dejado morir y a quien en este momento se est谩 dejando morir en la c谩rcel de Sassari para hacer o铆r su voz. Se lo debo a Domenico Porcelli en huelga de hambre desde hace 4 meses. A su lado sus hijos y su abogada Maria Teresa Pintus. Solo lo est谩n apoyando esos pocos revolucionarios anarquistas, comunistas e independentistas sardos que a riesgo de c谩rcel y represi贸n luchan contra el 41bis. Para el Estado, Domenico s贸lo es un mafioso, y por tanto indefendible carne de ca帽贸n, para 茅l la constituci贸n no vale.

Para 茅l ning煤n empalagoso desfile de pol铆ticos, ninguna atenci贸n de los medios. Estoy seguro de que Domenico no ser谩 noticia ni siquiera muerto. Como ya ha pasado a los dos pobres diablos muertos sucesivamente de huelga de hambre en la c谩rcel de Augusta, y de los cuales me siento responsable porque, influenciados por el clamor medi谩tico causado por mi huelga de hambre, arriesgaron desliz谩ndose r谩pidamente hacia la muerte. Sus muertes no han causado ning煤n esc谩ndalo, un silencio c贸mplice y obsceno las han rodeado. Uno de ellos era un ciudadano ruso que simplemente ped铆a su repatriaci贸n. Imaginad lo que habr铆a sucedido si un italiano hubiese muerto de hambre en una c谩rcel rusa鈥 asociaciones humanitarias y medios habr铆an puesto el grito en el cielo. En cambio, su muerte ha pasado desapercibida, bajo una total indiferencia que revela la cara hip贸crita, racista e imperialista de occidente. La cara hip贸crita del mismo estado 茅tico que para mantener ocultas sus viejas complicidades mantiene el barrac贸n de los horrores del 41 bis. Un secreto a voces que lleva resistiendo 30 a帽os, que nadie tiene el valor de tocar, 鈥榥o tocar peligro de muerte鈥欌 y que no desaparecer谩 de la voluntad de quien lo ha ideado hasta que estos cuatro muros den muerte y sepultura al 煤ltimo testigo del acuerdo entre estado y mafia.

A veces tengo la duda de si es el propio sistema el que quiere que se hable de 茅l, para qu茅 si no trasladarme a Opera a lo que Nordio tuvo el valor de calificar de centro m茅dico de excelencia. Un tugurio ca贸tico y mort铆fero donde viejos y moribundos son aparcados en soledad a la espera de la muerte. En esta subespecie de manicomio llueve en los pasillos, en verano te mueres de calor, el aire acondicionado no funciona, en invierno te mueres de fr铆o. En las ventanas respiradero, cucarachas, hormigas, mosquitos siguen atormentando a personas encamadas, paralizadas, ancianas, moribundas, ciegas. Entre junio y octubre de 2022, en un centro cl铆nico que puede alojar a 12 personas, 6 no han sobrevivido. Con suerte pocos d铆as u horas antes de la muerte te trasladan al hospital, donde el trato es m谩s humano, aunque se sigue muriendo entre desconocidos sin el afecto de tus seres queridos. Todo recae sobre chavales y chavalas que se encargan de la limpieza, y se las arreglan a duras penas entre pa帽ales y medicamentos, y los enfermero-as que intentan hacer bien su trabajo son pocos. La doctora responsable descarga su responsabilidad en los enfermeros haci茅ndose pasar a menudo por enferma, lo cual es bastante vergonzoso. Naturalmente, hablando de presos en situaciones de salud precarias donde basta con que te descuiden un poco de m谩s para ver la muerte acercarse, las objeciones de los enfermos son escasas. Sin embargo, alg煤n preso intr茅pido ha protestado y los tribunales le han dado la raz贸n, aunque hablando de 41 bis, de un mundo aparte y de hijos de un dios menor, todo sigue igual.

Nadie deber铆a morir aislado en una celda, bajo la fr铆a mirada de una c谩mara que lo graba 24 horas al d铆a. Como le ha pasado a Cosimo Di Lauro en junio de 2022. Este preso ha muerto de inanici贸n sin estar en huelga de hambre. Simplemente hab铆a dejado de beber y comer, seg煤n los testimonios que he o铆do 鈥渘o estaba en su sano juicio鈥. Una ma帽ana los carceleros lo encontraron muerto, supervisado por una c谩mara, su agon铆a filmada, sin que nadie moviese un dedo. Di Lauro no lleg贸 al hospital, al contrario de quien escribe, trasladado al hospital al m铆nimo s铆ntoma, aun sin riesgo de muerte. A Cosimo, un simple 鈥渕afioso鈥 y adem谩s incapaz de razonar y defender sus propios derechos, lo dejan morir. Se abre una investigaci贸n, se toman declaraciones incluidas las de un valiente preso, pero todo queda encubierto, al menos hasta la fecha鈥

Cu谩ntas cosas he visto en mi a帽o de 41 bis. No son solo las muertes encubiertas, tambi茅n puede pasar que se instrumentalice el 41 bis con otros fines.

Y este uso 鈥渋ndebido鈥 encubierto. Lo que se encubre es el uso descarado del DAP por parte del gobierno para arremeter contra la llamada 鈥渙posici贸n鈥. Me refiero al desfile de diputados del PD en Sassari, y al uso instrumental por parte del gobierno de la informaci贸n del DAP que me resguardaba para cargar contra el PD. Para entender la est煤pida maniobra de Fratelli D鈥檌talia en el parlamento, es indicativo mi traslado pocos d铆as antes de la visita de los parlamentarios (de la que estoy seguro el gobierno ten铆a conocimiento) de una secci贸n 鈥渢ranquila鈥 en la que pasaba los d铆as en soledad a una secci贸n donde, en la 贸ptica distorsionada del DAP, estaban los peces 鈥済ordos鈥 de Sassari, los llamados capos. Que, dicho entre par茅ntesis, han hecho de todo para intentar convencerme de que abandonase la huelga, y que luego han sido puestos en la picota medi谩tica por mi culpa. Nadie me sacar谩 de la cabeza que el DAP ha sido 鈥渋nfluenciado鈥 por el gobierno. Justo despu茅s de la visita de los parlamentarios, desmantelaron la secci贸n y me trasladaron a Opera. Cu茅ntas trampas ingenuas me han tendido, que luego de froma regular se han ido volviendo contra el propio sistema.

El secuestro de notas sobre el proceso transformadas en pizzini [papelitos mediante los que supuestamente los jefes mafiosos pasan sus ordenes 鈥 ndt], la rid铆cula acusaci贸n de una alianza entre mafia y anarquistas, la acusaci贸n surrealista de haber fingido la huelga de hambre.

En este a帽o he llegado a la convicci贸n de que el objetivo real del 41 bis no es acabar con el fen贸meno de las organizaciones criminales, sino poner el bozal a una generaci贸n de mafiosos que el estado us贸 hace 30 a帽os, para luego traicionarlos encerr谩ndolos aqu铆 dentro hasta la muerte que les sellar谩 la boca para siempre, por miedo a que una vez fuera, los oscuros secretos de la rep煤blica puedan ser desvelados.

Como dec铆a, este es el secreto a voces detr谩s del car谩cter intocable de este r茅gimen. El 41 bis se eliminar谩 cuando muera el 煤ltimo testigo inc贸modo de aquella 茅poca. Esto, naturalmente, en caso de que no se ampl铆e al resto del llamado 鈥渟istema justicia鈥, la barbarie tiende a propagarse y puede irse de las manos. Hay muchas similitudes entre mafia y estado, voluntad hegem贸nica, monopolio de la violencia, jerarqu铆a, autoritarismo. Pero una vez dentro me he dado cuenta de que a estas indudables caracter铆sticas comunes se a帽ade una especie de 鈥減ecado original鈥 que requiere de un sistema liberticida como el 41 bis para mantener las piezas unidas, sin el cual el sistema se desmoronar铆a en su conjunto. Precisamente en esto consiste la intocabilidad del 41 bis, en haberse vuelto punto neur谩lgico de todo el sistema democr谩tico totalitario, el verdadero rostro de la rep煤blica italiana.

Por lo dem谩s鈥 nada ha cambiado, las fotos de mis padres secuestradas hace un a帽o aqu铆, en Sassari, y devueltas con el sello de la censura a mi llegada a Opera, de nuevo requisadas a mi regreso a Sassari. Nada de m煤sica, mi petici贸n de comprar un reproductor de cd rechazada por la direcci贸n de la c谩rcel. Por lo que parece, el DAP sigue considerando los libros y la m煤sica algo subversivo, y en el fondo no se equivocan del todo.

Desde que estoy en 41 bis no he tocado una brizna de hierba, un 谩rbol o una flor, s贸lo cemento, rejas y tv. En los 煤ltimos meses, despu茅s de grandes esfuerzos, s贸lo he conseguido comprar un libro, y s贸lo porque los medios hablaban de m铆. Las visitas una sola vez al mes, con el cristal y la voz met谩lica del interfono. A mis hermanas y mi hermano, los 煤nicos que pueden venir a verme, se les tapan los tatuajes y pendientes con esparadrapo porque podr铆an transmitir mensajes en clave a trav茅s de los dibujos. Son embargo, despu茅s de lo que he visto en Opera estas quejas m铆as se vuelven rid铆culas. He visto con mis ojos al estado que se pretende 茅tico aplicar la ley de la represalia sobre ancianos y enfermos, indefensos y con la mente medio trastornada. Mi ingenua petici贸n de libros, m煤sica, peri贸dicos anarquistas, de ciencia y de historia, y un prado verde donde correr y alg煤n 谩rbol se vuelve irrisoria y casi empalagosa. Soy consciente de ello.

Abolir el 41 bis

Gracias compa帽eros y compa帽eras

Siempre por la anarqu铆a

Alfredo Cospito

Fuente