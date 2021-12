–

De parte de Nodo50 December 11, 2021 90 puntos de vista

Como ya comentamos en una entrada anterior, el 19 de noviembre, la policía denunció un ‘robo agravado’ en St Matthews Estate en Keady, diciendo que tres hombres enmascarados entraron en una casa con un bate de béisbol y una palanca y golpearon al ocupante varias veces antes de irse.

El 24 de noviembre, el trabajador para la reconciliación de South Armagh, Ian Bothwell, de Crossfire Trust en la cercana Darkley House, emitió una declaración con más detalles. Ahora la víctima, “Paul”, le ha contado al News Letter lo que según él sucedió.

“No puedo olvidarlo”, dijo. Estaba viendo la televisión cuando se abrió la puerta de su casa y tres hombres enmascarados entraron a su salón y lo acusaron de ser un ex preso de Lurgan, lo cual rechazó.

“Luego me golpearon en las piernas con un bate de béisbol. Dijeron que yo era de Darkley House, que dijeron que estaba llena de protestantes. Y dijeron que yo vivía en una finca republicana y que era protestante, así que tenía 24 horas para salir o me meterían una bala en la cabeza. Y luego me volvieron a golpear en las piernas y se fueron”.

La policía dijo que fue un ‘aggravated burglary’ [suelen usar muchas veces esa expresión ante los ataques paramilitares lealistas y los ataques republicananos], pero Paul insiste en que esto no es exacto. “Me agredieron y me dieron 24 horas para salir. Así que lo clasificaría como un acto sectario”, dijo.

Bothwell dijo que después del ataque se difundieron rumores, que califica como falsos, de que Paul es un delincuente sexual registrado.

El diario unionista The News Letter se puso en contacto con Sinn Féin para conocer su reacción. Un portavoz de Sinn Féin respondió: “No hay absolutamente ningún lugar para el sectarismo en nuestra sociedad. Cualquiera que tenga información sobre este incidente debe presentarse y denunciarlo a la policía “.