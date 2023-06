–

June 26, 2023

El 谩rea metropolitana de Montevideo lleva m谩s de un mes sin agua potable. En la noche del lunes 19 de junio el presidente de gobierno, Luis Lacalle Pou, realiz贸 una conferencia de prensa para anunciar las nuevas medidas decretando el estado de Emergencia H铆drica. La decisi贸n estrella es la exoneraci贸n de impuestos en la venta del agua embotellada, junto a la construcci贸n de un nuevo embalse en el r铆o San Jos茅. Ante la ausencia de lluvias y para evitar el desabastecimiento, se elevar谩n los niveles de sodio y cloruro 鈥渉asta donde permitan llevar los registros para que sea bebible鈥, en palabras del presidente. La realidad es que los niveles ya superan los recomendados por las autoridades sanitarias. La Comisi贸n Nacional del Agua y la vida se plantea la pregunta de c贸mo frenar la privatizaci贸n del agua. Y las respuestas tienen que ir acompa帽adas de ecolog铆a social y justicia ambiental. Por Martina Di Paula L贸pez (El Salto Diario).

En una de las mayores sequ铆as vividas por la regi贸n nos encontramos con una crisis con precedentes. Federico Kriemerman, presidente de la FFOSE, el sindicado de trabajadoras y trabajadores de la OSE, compa帽铆a estatal uruguaya encargada del abastecimiento de agua potable y saneamiento en todo el pa铆s, en una mesa redonda de la Facultad de Ciencias Sociales, en busca de soluciones dejaba claro que 鈥渓a crisis h铆drica golpea a una OSE no preparada ni en infraestructura ni en personal鈥. Y es que no ha habido inversi贸n p煤blica en infraestructura y cada vez son menos las trabajadoras y trabajadores, 鈥渟e pierde agua porque no se invierte鈥. El d茅ficit h铆drico se lleva evidenciando desde hace a帽os. Concretamente, hace m谩s de tres a帽os que INUMED est谩 en alerta de sequ铆a. Incluso el agrosector lleva tiempo demandando ayudas fiscales. Es una crisis con precedentes porque las medidas que se podr铆an haber tomado no se tomaron. Como denuncia Kriemerman, 鈥渘o hay pol铆tica que priorice el uso humano del agua sobre los intereses del capital鈥.

Movimientos ciudadanos, activistas y el sector acad茅mico m谩s cr铆tico defienden que la soluci贸n no pasa por reducir el precio del agua, sino entender que acceder al agua debe ser un derecho, no un privilegio econ贸mico

La exoneraci贸n de impuestos en embotelladoras reducir谩 el precio del agua, ajust谩ndose a los l铆mites de las plataformas de consumidores, pero aun as铆 supone un gran gasto en la poblaci贸n. Solo un sector reducido tiene acceso a dos litros de agua gratuita diarios como parte de las prestaciones sociales. El art铆culo 47 de la Constituci贸n permite intervenir o expropiar a las empresas embotelladoras en caso de necesidad, ya que se entiende que el agua es un bien com煤n. Las grandes empresas embotelladoras de agua que act煤an en el pa铆s no son uruguayas. Sin embargo, esto no les impide extraer agua subterr谩nea en sus pozos propios. Es por eso, que movimientos ciudadanos, activistas y el sector acad茅mico m谩s cr铆tico defienden que la soluci贸n no pasa por reducir el precio del agua, sino entender que acceder al agua debe ser un derecho, no un privilegio econ贸mico.

La Comisi贸n Nacional del Agua y la vida se plantea la pregunta de c贸mo frenar la privatizaci贸n del agua. Y las respuestas tienen que ir acompa帽adas de ecolog铆a social y justicia ambiental. El agua es esencial para la vida y por eso Uruguay fue el primer pa铆s que lo reconoci贸 como un derecho humano. Diego Castro, soci贸logo y miembro del grupo de Ecolog铆a pol铆tica del agua, deja claro que 鈥渟i el ecosistema se da帽a, la vida, la nuestra, tambi茅n鈥. Sin embargo nos encontramos con un da帽o sist茅mico de d茅cadas donde todos los criterios se han tomado sin participaci贸n social real. Castro denuncia que 鈥渉ay una alianza entre Estados y empresas privadas con el consenso del extractivismo del despojo鈥 y, frente a esto, propone 鈥渋nterpelarlo profundamente y romperlo鈥. Y es que un r铆o no es solo agua potable, tambi茅n es socio, tambi茅n es trabajo. Castro propone dos soluciones, o la expropiaci贸n o la regulaci贸n, defendiendo que 鈥渁l Estado uruguayo le corresponde regular a las embotelladoras鈥.

En esta misma mesa surge una preocupaci贸n clave: priorizar lo social a lo econ贸mico con la necesidad de espacios de participaci贸n, con una soberan铆a h铆drica que permita a la poblaci贸n decidir sobre las soluciones. Las desigualdades ya existen y la crisis del agua las aumenta. Mart铆n Sanguinetti, economista y docente de la Facultad de Ciencias Econ贸micas y Administraci贸n, muestra c贸mo los estudios de la huella h铆drica evidencian que el principal consumidor de agua es la industria c谩rnica, seguida de la plantaci贸n de soja y las industrias de celulosa y, por 煤ltimo, el arroz. El agua potable queda con una gran diferencia por debajo en nivel de consumo. Adem谩s, explica que 鈥渓as soluciones de tasas ambientales hacen caer el costo sobre las v铆ctimas鈥 como si se tratase 鈥渄e un nuevo estilo de colonialismo mediante la explotaci贸n extractivista鈥.

Los planes de desalinizadoras presentados hasta el momento no tienen la capacidad de abastecer a Montevideo. Es una ayuda, pero no es una soluci贸n

No es casualidad que en el momento de menor abastecimiento de agua se abra una de las mayores plantas de celulosa del mundo. UPM2 es inaugurada en Fray Bentos a principios de mes. 鈥淓n un d铆a consume el agua equivalente a 120 Montevideos鈥 seg煤n explicaba Kriemerman. Por otro lado, los planes de desalinizadoras presentados hasta el momento no tienen la capacidad de abastecer a Montevideo. Es una ayuda, pero no es una soluci贸n. Por eso, el denunciado y controvertido proyecto Neptuno tampoco es soluci贸n, al tratarse de un proyecto potabilizador que requiere de un agua dulce que no hay.

Mientras se construye el embalse de San Jos茅, se baja el precio del agua embotellada y se mantienen estas discusiones en espacios m谩s y menos institucionales, el agua es cada vez de peor calidad. Es m谩s, nos encontramos en un momento de menor calidad de agua a mayor costo, en un inicio de un fr铆o invierno donde los calentadores se deterioran por la composici贸n del agua. Hoy no se puede hacer llover, pero se pueden mitigar los efectos y garantizar los derechos b谩sicos de la poblaci贸n. Carla Kruk, investigadora de la Facultad de Ciencias y del CURE (Centro Universitario Regional del Este) destaca la centralidad de la salud porque 鈥渆l agua es vida y tenemos que ponerla en el centro鈥. No se trata solo de una crisis h铆drica o una crisis social, tambi茅n es una crisis sanitaria, donde 鈥渆l modelo de salud no integra los problemas ambientales鈥 y 鈥渟e olvida de la centralidad del rol del Ministerio de Salud P煤blica鈥.

Daniel Pena, en esta misma mesa redonda, contabiliza los d铆as sin agua potable. Y con ellos el n煤mero de manifestaciones de cortes, de rutas, de asambleas territoriales, de toques de m煤sica y otra serie de acciones porque 鈥渃uando la sal nos toc贸 la lengua, nos movilizamos鈥 ya que 鈥渟e trata de un l铆mite que nos toc贸 la canilla鈥. Contra la privatizaci贸n, promueve la movilizaci贸n para recordar que agua existe, pero est谩 siendo acaparada pues forma parte de la acumulaci贸n capital. La Coordinadora por el agua promueve una acci贸n cada d铆a de la semana, haciendo part铆cipe a la poblaci贸n en esta defensa conlectiva. Carmen Sosa, de la Asamblea en defensa del agua, propone 鈥減oner el cuerpo porque el agua es vida鈥.