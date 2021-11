Declaratoria del Foro “La lucha global en defensa del agua”

AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

AL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES

AL PUEBLO EN GENERAL

El día de ayer , sábado, 13 de noviembre de 2021, recibimos en la Altepelmecalli, la Casa

de los Pueblos, a compañeras y compañeros que luchan desde otros territorios, para

participar en el Foro Global en Defensa del Agua desde los usos y costumbres. Vinieron

representantes de las comunidades vecinas de San Mateo Cuanalá, Colonia José Ángeles,

San Gabriel Ometoxtla, Santa María Zacatepec, Santa Bárbara Almoloya, San Lucas

Atzala, Calpan, Xoxtla, Tlaltenango, el municipio de Puebla, la Organización de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, Santa María de la Asunción Coapan, Tehuacán, Sierra Negra de Puebla, Comunidad Otomí de Santiago Mexquititlán residente de la CDMX, la Red de Resistencias y Rebeldías en apoyo al CNI-CIG del puerto de Veracruz, la Coordinadora de Ayotzinapa-Puebla, la Coordinadora de Colonias de Ecatepec, el Movimiento en Defensa del Agua de Cuenca Libres Oriental, la comunidad de Coatepec, de la Okupa Kasa Chiapas en Ciudad de México, de Tenextepango, Ayala, Azurco y Huexca, Morelos, de Tepapayeca, Mixteca poblana y la Organización de los 12 pueblos originarios de Tecamac.Además hubo participación internacional desde los países de Canadá, Venezuela, Colombia y Francia.

Realizamos mesas de trabajo para compartir nuestras experiencias de lucha y resistencia.

En ellas, expusimos las problemáticas que ocurren en nuestros territorios, las formas en las que las hemos enfrentado, cómo hemos sido atacados, perseguidos, criminalizados y cómo nos han sido arrebatados hermanos por el mal gobierno y empresarios. Reflexionamos en torno a la pregunta ¿qué sigue? que nuestros hermanos zapatistas y del CNI-CIG nos convocaron a responder, en cada uno de nuestros territorios, pero también en coordinación con los pueblos y organizaciones hermanas que defendemos a la Madre Tierra.

Esta experiencia nos permitió confirmar una vez más que el mal gobierno y las grandes

empresas del sistema capitalista y patriarcal en el que vivimos no se preocupan por las

personas, por los pueblos y las comunidades, cuando intervienen en nuestros territorios, es solo para beneficiarse. Implantan empresas que saquean y contaminan el agua, la tierra y el aire, con el único fin de enriquecerse.

Privatizan el agua, nos la venden, generan sequías de cuerpos de agua y de nuestros

pozos. Las carencias de agua están presentes tanto en las ciudades como en el campo. Las

cuencas de agua son acaparadas por terratenientes y el agua está concesionada en su

mayoría para las grandes industrias, como Audi, Coca Cola, Granjas Carol, Driscol,

Iberdrola, Nestlé, Danone.

Los malos gobiernos favorecen y dan todas las facilidades a empresas criminales como son industrias textiles, automotrices, metalúrgicas, hidroeléctricas, termoeléctricas, ganadería extensiva, granjas porcícolas, de alimentos procesados, embotelladoras, refresqueras, inmobiliarias, aeropuertos y rellenos sanitarios todas ellas lo único que traen a nuestros pueblos es muerte. La contaminación que provocan enferma nuestros cuerpos de cáncer y otras enfermedades, pero también enferman nuestra tierra y dificultan el cultivo de nuestros alimentos.Además las empresas siguen utilizando las bombas antigranizo, generando aún más sequía en los territorios, y en las ciudades y en las comunidades nos desplazan y nos impiden tener una vida digna. Al mismo tiempo, el mal gobierno y los representantes del capital implantan violencia en distintas formas, como el narcotráfico y el paramilitarismo.

En resumen, saquean nuestros territorios, dejan que nos empobrezcamos, saquean,

contaminan y asesinan a nuestra Madre Tierra, rompen con megaproyectos sus huesos que son los cerros, vacían y contaminan sus venas que son los ríos, ensucian el aire que

respiramos todos, incluso ellos mismos.

Hemos entrado al juego de su estado de derecho con acciones jurídicas para defender

nuestro territorio y hemos visto y confirmado mil veces que no funciona para dar certeza a los pueblos, coincidimos en que estas vías están hechas por el mal gobierno para su propio beneficio. El Estado de derecho está agotado.

Los malos gobiernos hacen consultas amañadas que nos dan a entender que solo

pretenden distraernos, pretenden que nos rindamos ante ellos; anulan amparos del pueblo, nos dan atole con el dedo con sus proyectos asistencialistas y dividen al pueblo desde sus instituciones y partidos políticos, imponen conflictos entre nuestros hermanos, secuestran nuestra agua y a nuestros compañeros, encarcelan a los que defienden la vida y premian a los que lucran con ella, compran medios chayoteros para desinformar y continuar criminalizando, utilizan todo el aparato del Estado, como el ejército, policía y Guardia Nacional, así como al crimen organizado para imponer sus proyectos de muerte y despojo. Manipulan las leyes a su favor, generando denuncias y órdenes de aprehensión, las instituciones como CONAGUA, PROFEPA, SEMARNAT, INPI, CFE, se dedican a organizar el despojo del agua y del territorio. En este encuentro los pueblos y

organizaciones presentes concluimos que los enemigos son los mismos en todos lados, por ello también sabemos que estamos en la misma lucha, somos hermanos y lo que pase en un territorio nos pasa a todos.

Es por ello que desde hace un largo tiempo hemos decidido organizarnos para, desde

nuestros usos y costumbres, defender lo nuestro. A través de asambleas, del diálogo,

aplicando los decretos emanados de los pueblos, es decir, al hacer valer la ley de los

pueblos, nos organizamos, investigamos, informamos, construimos conciencias colectivas, nos articulamos con otras luchas, hacemos encuentros y foros, visibilizamos los conflictos no solo a nivel local, sino también nacional e internacional, utilizando herramientas como las redes sociales, medios libres, radios comunitarias; también recuperamos espacios como este y devolvemos la vida a donde en algún momento se impuso destrucción y muerte. Construimos autonomía y liberamos nuestros territorios.

Hoy en la Casa de los Pueblos, Altepelmecalli, reconocemos que somos cada día más

fuertes y lo diremos una y otra vez: Nosotros no claudicamos, no nos rendimos, no traicionamos y no nos vendemos.

Nos seguiremos tejiendo y fortaleciendo en la organización, la difusión de nuestros movimientos, y seguiremos haciendo valer la ley de los pueblos por el bien de nuestros territorios y de nuestra Madre Tierra, que lo es todo. Para ello tenemos que caminar, preguntando como de por sí nos enseñaron nuestros abuelos, así que este gran espacio de organización que hoy nace, caminará por los territorios de Santiago Mexquititlán, Tehuacán, Ciudad de México, Huexca, Ecatepec, Veracruz, Ciudad de Puebla, Juan C. Bonilla, Xochimilco, Tecámac y más territorios que se vayan sumando a la Caravana Nacional de Pueblos en Defensa del Agua desde los usos y costumbres la cual arrancará a inicios del próximo año.

Así también les anunciamos que los días 17 y 18 de noviembre a las 11:00 horas en la Casa

de los Pueblos y Comunidades Indígenas «Samir Flores Soberanes» se llevará a cabo el

«Foro Global: La lucha Zapatista».

El 20 de noviembre del presente año tendrá lugar el tercer festival de resistencias en el

puerto de Veracruz y el día 21 de noviembre se llevará a cabo la asamblea de colectivos.

En la Ciudad de México, el 1 de diciembre se convocará a una megamarcha en contra de

los megaproyectos y alto al paramilitarismo en territorios zapatistas que partirá del Monumento a la Revolución hacia el zócalo.

El día 11 de diciembre se llevará a cabo una toma – encuentro en la termoeléctrica de

Huexca, Morelos.

Continuaremos realizando encuentros virtuales con nuestros hermanos de Canadá, Estados Unidos, Italia, Kurdistán, Francia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Alemania, Ghana e Inglaterra. Porque, aunque el sistema capitalista patriarcal nos ha impuesto fronteras de muerte, nosotros las borramos y nos acercamos en la palabra y acción por la defensa de la vida.

Somos quienes desde hace más de 500 años, hemos resistido, cuidado y defendido la vida

y la tierra .No nos vencieron, no nos exterminaron, no lograron arrojarnos al olvido.

Aquí estamos. De pie y en lucha.

Desde Altepelmecalli, La Casa de los Pueblos, en las tierras rebeldes del municipio de

Juan C. Bonilla, Puebla

A 14 de Noviembre del 2021

Por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un Mundo sin nosotras y

nosotros.

¡Agua sí, termo no!

Presentación con vida del compañero Sergio Rivera

¡Porque vivo se lo llevaron, vivo lo queremos!

¡Samir vive, la lucha sigue!

¡Zapata vive, la lucha sigue!

¡El agua es vida y la vida se defiende!

¡Los pueblos unidos jamás serán vencidos!

¡FUERA BONAFONT!