–

De parte de SAS Madrid March 13, 2023 560 puntos de vista

La reducci贸n del consumo de recursos y energ铆a afecta a tantos 谩mbitos que supone el gran fen贸meno cultural del presente y el futuro. Y no va a ser opcional.

El 24 de noviembre de 2022 se celebr贸 el 煤ltimo encuentro del ciclo Di谩logos por un consumo sostenible, organizado por el Ministerio de Consumo con el objetivo de 鈥渁bordar los retos y desaf铆os de sostenibilidad de las personas consumidoras鈥. Esa cita de cierre se titul贸 鈥淒ecrecimiento para salvar la vida鈥, un encabezado que subraya la importancia capital del concepto sobre el que orbitan las expectativas pol铆ticas, econ贸micas y sociales m谩s discutidas en el primer cuarto del siglo XXI: c贸mo se invierten las prioridades para que exista un futuro. Los argumentos suenan desde hace d茅cadas y se han ido abriendo paso desde los movimientos sociales hasta capas m谩s amplias de la poblaci贸n. O se reduce significativamente el consumo de recursos y energ铆a o no habr谩 tal porvenir. Vivir dentro de los l铆mites del planeta es un imperativo, algo no opcional, o no habr谩 tal vida. El decrecimiento, tesis planteada desde el ecologismo y la econom铆a cr铆tica como tabla de salvaci贸n para que podamos llegar al d铆a de ma帽ana, ha entrado en los despachos ministeriales vestido de fen贸meno de 茅poca que retrata las desigualdades globales y locales, y propone c贸mo superarlas.

鈥淓l coraz贸n del problema es el criterio por el que decidimos qu茅 producimos, c贸mo lo distribuimos y qu茅 consumimos, es decir, la definici贸n cl谩sica de qu茅 es la econom铆a鈥, se帽al贸 el ministro de Consumo, Alberto Garz贸n, durante la conversaci贸n que mantuvo en ese encuentro con Jason Hickel, profesor e investigador de la London School of Economics y la Universitat Aut貌noma de Barcelona. 鈥淏ajo el capitalismo, el criterio es la maximizaci贸n del beneficio鈥, concret贸 el ministro. Por su parte, Hickel advirti贸 que 鈥渆l meollo pol铆tico de nuestro tiempo es qui茅n va a tener que reducir su consumo de energ铆a y ahora, bajo el capitalismo, la respuesta siempre es que quien lo va a sufrir son los pobres, la clase trabajadora鈥.

Del t茅rmino 鈥渄ecrecimiento鈥 se empez贸 a hablar a finales de los a帽os 60, cuando el Club de Roma encarg贸 un informe al Instituto Tecnol贸gico de Massachusetts para localizar soluciones a problemas mundiales. El trabajo se public贸 en 1972 bajo el t铆tulo Los l铆mites del crecimiento y alertaba de los riesgos ecol贸gicos del crecimiento econ贸mico continuado. En 1979 vio la luz Demain la d茅croissance (Ma帽ana, el decrecimiento), una recopilaci贸n de art铆culos y ensayos de Nicholas Georgescu-Roegen, considerado por algunas voces como el padre del concepto.

En abril de 2008 tuvo lugar en Par铆s la primera Conferencia Internacional sobre Decrecimiento Econ贸mico para la Sostenibilidad Ecol贸gica y la Equidad Social. La segunda edici贸n abri贸 sus puertas en Barcelona a finales de marzo de 2010. En su comit茅 organizador local particip贸 Giorgos Kallis, economista e investigador griego que considera que el decrecimiento es un marco para explicar las crisis y proponer soluciones. En febrero del a帽o pasado, Kallis declaraba a El Salto que, entendido as铆, el decrecimiento sugiere que 鈥渓o que conecta las diferentes facetas de la actual crisis ecol贸gica, econ贸mica y social es el prop贸sito ciego de m谩s y m谩s crecimiento econ贸mico, algo que est谩 enraizado en las sociedades capitalistas鈥. En su opini贸n, esa b煤squeda del crecimiento est谩 detr谩s del cambio clim谩tico, los recortes y el aumento de las desigualdades. 鈥淟a alternativa 鈥攁puntaba鈥 es dise帽ar una sociedad que haga m谩s con menos, una sociedad que sepa c贸mo prosperar sin crecimiento鈥. Tambi茅n en 2010, el profesor universitario Carlos Taibo, uno de los autores que m谩s ha tratado en Espa帽a el decrecimiento, asum铆a que si este no se lleva a cabo voluntaria y racionalmente, habr谩 que hacerlo obligatoriamente como resultado del hundimiento del capitalismo. Taibo afirmaba entonces que el decrecimiento 鈥渄ebe acarrear mejoras sustanciales鈥 vinculadas a la redistribuci贸n de los recursos, la creaci贸n de nuevos sectores que atiendan las necesidades insatisfechas, la preservaci贸n del medio ambiente, el bienestar de las generaciones futuras, la salud de los ciudadanos y las condiciones del trabajo asalariado, o el crecimiento relacional en sociedades en las que el tiempo de trabajo se reducir谩 sensiblemente. Once a帽os despu茅s, Taibo revis贸 el estado de la cuesti贸n en Decrecimiento. Una propuesta razonada (Alianza, 2021) y lleg贸 a una conclusi贸n similar: 鈥淧ara mantener las actividades econ贸micas hoy existentes en Espa帽a es necesario contar con un territorio al menos tres veces mayor que el disponible. En semejante escenario, a duras penas sorprender谩 que la propuesta del decrecimiento se帽ale que los pa铆ses ricos del norte del planeta est谩n obligados a reducir los niveles de producci贸n y de consumo鈥.

Para Luis Gonz谩lez Reyes, coautor junto a Ram贸n Fern谩ndez Dur谩n de En la espiral de la energ铆a (Ecologistas en Acci贸n, 2014), la propuesta pol铆tica del decrecimiento plantea c贸mo hacerlo con par谩metros de justicia y democracia, teniendo en cuenta el 鈥渉echo incontestable de que el decrecimiento va a ocurrir鈥 y que hay una parte de la poblaci贸n mundial 鈥渜ue tiene un exceso de consumo much铆simo mayor que otra parte, que, de hecho, esta otra vive en condiciones miserables y, por tanto, tiene que aumentar su consumo, no disminuirlo鈥. Por ello entiende que la aplicaci贸n del decrecimiento ha de ser muy diferenciada en funci贸n de la clase social, el lugar y el nivel de desigualdad, y que ha de implicar 鈥渘ecesariamente鈥 una escala de econom铆as m谩s locales porque 鈥渦na parte importante de nuestro consumo tiene que ver con el transporte, y este tiene que disminuir鈥. Adem谩s, Gonz谩lez Reyes a帽ade que 鈥渆sto tiene que meterse dentro del funcionamiento normal de la biosfera, del funcionamiento de la vida. Y esto significa b谩sicamente un metabolismo mucho m谩s agrario que industrial鈥.

A Marta Tafalla, profesora de Filosof铆a en la Universitat Aut貌noma de Barcelona, le impresion贸 un estudio cient铆fico que cifraba en un 90% la probabilidad de que nuestra civilizaci贸n se autodestruya en un futuro pr贸ximo 鈥攅ntre dos y cuatro d茅cadas鈥 si se mantienen las tasas actuales de crecimiento de la poblaci贸n humana, consumo de recursos naturales y deforestaci贸n. Ante esta hip贸tesis, sugiere ordenar las prioridades dado el nivel de emergencia: 鈥淧or ejemplo, nadie necesita ir de crucero, se puede vivir sin ir de crucero. Contaminan un mont贸n y no son una cosa esencial. La mayor parte de los vuelos no son imprescindibles. Deber铆amos hacer una reducci贸n radical en elementos como estos. Hay cosas que podr铆amos dejar de hacer y nuestra vida no empeorar铆a. Hay que determinar a qu茅 cosas podr铆amos renunciar sin que sea una gran p茅rdida y dejar铆amos de hacer mucho da帽o a la biosfera鈥. Tafalla public贸 el a帽o pasado Filosof铆a ante la crisis ecol贸gica en la editorial Plaza y Vald茅s, un ensayo que mezcla la 贸ptica personal y la filos贸fica para proponer el decrecimiento, el veganismo y el rewilding como modos de relaci贸n con los dem谩s seres vivos que habitan el planeta. Ella considera que la p茅rdida de vida salvaje es el indicador m谩s claro de que la situaci贸n es realmente muy grave: 鈥淗ablamos m谩s del cambio clim谩tico, que desde luego tambi茅n es muy preocupante, pero creo que el exterminio de vida salvaje est谩 yendo todav铆a m谩s r谩pido y le prestamos menos atenci贸n. De los ocho millones de especies de animales y plantas que hay en el planeta, un mill贸n est谩 en peligro de extinci贸n. De todos los mam铆feros que hay en la Tierra, medidos en t茅rminos de biomasa, ya solo el 4% son salvajes, el resto somos humanos y ganado. Estamos perdiendo vida salvaje a much铆sima velocidad. Para vivir dependemos de esa vida salvaje, a medida que se pierde, los ecosistemas se degradan鈥. Seg煤n esta fil贸sofa, lo m谩s efectivo que podemos hacer para frenar el exterminio de la biodiversidad y el cambio clim谩tico es 鈥減asarnos a una dieta vegetal, no es tan dif铆cil ni descabellado鈥.

Aprendiendo a desaprender

El rechazo del sector empresarial al decrecimiento como propuesta pol铆tica se hizo expl铆cito en octubre de 2021, cuando el Cercle d鈥橢conomia de Catalunya 鈥攗na organizaci贸n corporativa que ejerce de lobby鈥 lanz贸 el comunicado Barcelona y Catalu帽a: un modelo compartido de prosperidad es necesario y urgente. Un mes antes, el Gobierno y Aena hab铆an descartado definitivamente la ampliaci贸n del Aeropuerto de El Prat. En el texto, el Cercle calificaba como irresponsable la 鈥渁polog铆a del decrecimiento鈥 y afirmaba que este no es cre铆ble ni siquiera en el 谩mbito de la crisis clim谩tica. 鈥淟a historia econ贸mica nos ha ense帽ado que es gracias al crecimiento que el nivel de vida y el bienestar de los ciudadanos ha podido mejorar鈥, se lee en el comunicado, que tambi茅n apunta que 鈥渆n los pa铆ses industrializados se est谩 demostrando que se pueden compatibilizar el crecimiento econ贸mico y la disminuci贸n de emisiones鈥. Seg煤n el Instituto Nacional de Estad铆stica (INE), en 2021 las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron en Espa帽a un 5,7% con respecto al a帽o anterior y se situaron en 294,9 millones de toneladas de di贸xido de carbono equivalente (CO2eq). Y en 2022 se volvieron a incrementar en otro 5,7%, con un total de 305 millones de toneladas de CO2eq, de acuerdo con el Observatorio de Sostenibilidad. El informe Escenarios de trabajo en la transici贸n ecosocial 2020-2030, presentado por Ecologistas en Acci贸n en 2019, examin贸 varios horizontes probables y anticip贸 que el decrecimiento podr铆a alentar una 鈥減rimarizaci贸n鈥 de la econom铆a espa帽ola por la que en 2030 se habr铆an creado 1,3 millones de empleos si se implantase una jornada laboral semanal de 30 horas y el empleo se distribuyese de forma homog茅nea entre la poblaci贸n activa.

A Luis Gonz谩lez Reyes no le extra帽an las cr铆ticas cada vez m谩s expl铆citas a la propuesta decrecentista desde las derechas. Primero, recuerda, negaron la realidad de la crisis ecosocial; luego plantearon desde una perspectiva tecno-optimista que las mejoras tecnol贸gicas permitir谩n salvar los problemas. Tambi茅n han aludido al empobrecimiento y la falta de producci贸n de bienes y servicios que ocasionar铆a, cuando lo que existe es una 鈥渟obreproducci贸n clar铆sima de bienes y servicios鈥 y el problema es 鈥渆l reparto, un elemento central de la pol铆tica decrecentista鈥, opina este miembro de Ecologistas en Acci贸n para quien el decrecimiento es en s铆 mismo 鈥渦na propuesta anticapitalista que plantea que este modelo socioecon贸mico es incompatible con los l铆mites del planeta y que tenemos que avanzar hacia otro modelo socioecon贸mico鈥. El margen temporal de actuaci贸n 鈥斅縧o hay o no?鈥 y el papel de las energ铆as renovables son ejes de encendida discusi贸n entre quienes comparten diagn贸stico pero difieren en el m茅todo. Marta Tafalla, por su parte, se帽ala los altos muros a los que se enfrenta el planteamiento decrecentista: 鈥淓s muy pol茅mico porque es ir contra los valores con los que nos han educado: la superioridad humana por encima de otras especies, el crecimiento infinito de la econom铆a, colonizaremos Marte, despu茅s Plut贸n, siempre m谩s, m谩s, m谩s. Todo esto del decrecimiento es otra cosmovisi贸n, es un cambio de paradigma, y por eso resulta chocante鈥.

Menos streaming y m谩s ir al cine o a la biblioteca

El raro a帽o de la pandemia trajo consigo una situaci贸n tambi茅n rara: la decisi贸n de una editorial de parar m谩quinas, de dejar de publicar libros temporalmente. Una anomal铆a en una industria caracterizada por el lanzamiento continuo de novedades y la excesiva oferta. Seg煤n la Estad铆stica de la Edici贸n Espa帽ola de Libros con ISBN, en 2021 los t铆tulos inscritos fueron 92.722, un 18,2% m谩s que en 2020. El n煤mero de editores con actividad durante 2021 fue de 3.164, con una producci贸n media de 29 libros. Errata Naturae fue la editorial que no actualiz贸 su cat谩logo entre marzo y octubre de 2020. S铆 public贸 un manifiesto explicando esa decisi贸n y criticando algunas din谩micas habituales del sector. El par贸n no tuvo que ver con una apuesta decrecentista pero s铆 sirvi贸 para que la editorial, en la que trabajan siete personas, se replanteara su funci贸n y objetivos.

鈥淢谩s que pensar c贸mo puede decrecer el sector cultural, nos interesar铆a pensar si hay opciones o estrategias reales para que este contribuya a la necesaria sustituci贸n del capitalismo por un sistema m谩s justo y sostenible para todos y todas鈥, afirma Rub茅n Hern谩ndez, editor y socio fundador de Errata Naturae, quien tambi茅n se帽ala que no comparten exactamente la propuesta del decrecimiento, al considerarla 鈥渋rreal y limitada鈥 en t茅rminos macroecon贸micos.

La reflexi贸n durante ese par茅ntesis les llev贸 a cambiar cosas: implantaron la semana laboral de cuatro d铆as sin reducir salarios, modificaron el papel de sus ediciones para disminuir el consumo de agua y las emisiones de CO2 en su producci贸n, decidieron no publicar e-books y revisar su relaci贸n con grandes empresas cuyos objetivos no comparten. Tambi茅n, recuerda Hern谩ndez, han trabajado en el boceto de una propuesta orientada a avanzar en la transici贸n ecol贸gica del sector del libro, planteada 鈥渄e forma abierta para su discusi贸n colectiva en foros ya existentes o futuros, con o sin nuestra participaci贸n鈥. Acompa帽ando a la l铆nea editorial, cuyos 煤ltimos lanzamientos incluyen t铆tulos como Bastarda, de Dorothy Allison, y El capitalismo o el planeta, de Fr茅d茅ric Lordon, en Errata Naturae aseguran que su preocupaci贸n es 鈥渂uscar y proponer opciones democr谩ticas, colectivas y sostenibles para transformar un sistema pol铆tico y econ贸mico que nos aboca a todos al desastre, y muy especialmente a los que menos tienen o a los que est谩n m谩s expuestos鈥.

En torno a la cultura, sus distintas acepciones, interpretaciones y manifestaciones ha trabajado Jazm铆n Beirak desde diferentes lugares. Hoy es responsable de cultura en el partido M谩s Madrid y su portavoz de esta 谩rea en la Asamblea de Madrid. Tambi茅n es autora de Cultura ingobernable, un ensayo para pensar el futuro de la cultura y c贸mo esta puede cambiar el mundo, seg煤n la editorial Ariel. En sus p谩ginas trata los debates sobre la cultura como sector industrial pero tambi茅n la noci贸n antropol贸gica; la relaci贸n con las instituciones p煤blicas y la defensa de los derechos culturales. Y sostiene que la cultura no es un concepto estable sino 鈥渦n universo mutable, sin l铆mites y en permanente expansi贸n鈥. Entonces, 驴c贸mo se podr铆a decrecer desde all铆? 鈥淧ensar铆a m谩s en c贸mo la cultura puede favorecer ese nuevo escenario que vamos a tener que asumir s铆 o s铆, c贸mo la cultura es un campo estrat茅gico para transformar la materialidad de las relaciones sociales y ese imaginario que se construye, esos horizontes deseables鈥, contesta Beirak, quien se muestra especialmente interesada en los derechos culturales, entre otros, el acceso a la cultura, a la propia identidad, a la memoria, la participaci贸n en la vida de la comunidad o la libertad de creaci贸n y expresi贸n. Ella asegura que en los 煤ltimos a帽os hay un auge de la reivindicaci贸n de que sean el eje de la acci贸n p煤blica, 鈥渓o que es un s铆ntoma de que estos derechos vienen a sustituir al paradigma de las industrias culturales, que ha sido el correlato en lo cultural del neoliberalismo, una cultura cuya principal finalidad es el beneficio econ贸mico鈥. Los derechos culturales, seg煤n Beirak, permiten en cambio 鈥減oner en el centro el hecho de que el sentido 煤ltimo de la cultura no es la rentabilidad o la productividad sino ese campo en el que las personas nos expresamos, construimos significados, generamos identidad y pertenencia. Transformar ese marco tiene que ver no expl铆citamente con el decrecimiento sino con tener una nueva herramienta y una nueva aproximaci贸n a la cultura para un contexto hist贸rico marcado por la necesidad de hacer frente a los excesos padecidos durante las 煤ltimas d茅cadas鈥.

Hablando de propuestas concretas, Beirak es partidaria de medir y reducir los impactos medioambientales 鈥攅n la huella de carbono o el consumo de agua鈥 de las actividades culturales como macroeventos y festivales. Pero considera que, de fondo, urge una revisi贸n del modelo puesto que la profusi贸n de 鈥済randes equipamientos de mantenimiento insostenible鈥 ya no es viable.

Seg煤n Luis Gonz谩lez Reyes, decrecer en la industria cultural pasa por mirar a las tecnolog铆as y por un cambio en los patrones de consumo: 鈥淣o es en absoluto lo mismo, en cuanto a nivel de impacto, ver una pel铆cula en el cine o verla en tu casa en streaming. Esto 煤ltimo tiene detr谩s toda una serie de servidores con una alta capacidad, unas necesidades muy fuertes de refrigeraci贸n, unos consumos materiales y energ茅ticos muy importantes. El mundo online tiene detr谩s gruesos impactos. Una producci贸n cinematogr谩fica proyectada en grandes salas tiene un nivel de impacto mucho menor鈥. 脡l tambi茅n apunta a un redise帽o del uso y consumo de otro producto con importante impacto ecol贸gico como son los libros. Y al papel, nunca mejor dicho, de las administraciones p煤blicas en esa transformaci贸n: 鈥淪i tenemos una buena red de bibliotecas, bien surtidas, tenemos una disminuci贸n en la impresi贸n. Y esto nos lleva a cambiar paradigmas culturales que, en realidad, son paradigmas econ贸micos. Unos bienes p煤blicos en derecho de uso permitir铆an una industria editorial mucho m谩s acoplada a los l铆mites del planeta. Esto significar铆a un cambio radical y profundo en esa industria, empezando por sus v铆as de financiaci贸n y viabilidad, que requiere transformaciones estructurales que trascienden a la propia industria editorial y que tendr铆an que llegar a un modelo de sociedad y econ贸mico鈥.

Para hacer posible una reducci贸n material de la dimensi贸n de las industrias culturales, Beirak cree inevitable una transformaci贸n de los deseos y la subjetividad 鈥斺渋maginar nuevas maneras de felicidad donde el consumo no est茅 tan en el centro鈥濃, puesto que este sector, en su opini贸n, se sujeta en una sobreproducci贸n continua de contenidos, muy por encima de las necesidades y demandas de las personas. 鈥淗ace falta una transformaci贸n de la idea de c贸mo podemos ser felices 鈥攜 eso se produce a trav茅s de la cultura鈥, c贸mo podemos sustituir todo ese consumo, que necesariamente se va a ver reducido, por otro tipo de v铆nculos. Ah铆 la cultura tiene mucho que decir, en lo que tiene que ver con generar comunidad, construir sentidos de vida menos extractivos鈥, argumenta la pol铆tica, que tambi茅n tiene palabras para recordar la otra cara de la moneda: 鈥淓l problema es qu茅 pasa con el deseo expresivo y qu茅 pasa con todas esas personas dentro de la industria que escriben libros, hacen canciones o pel铆culas si renunciamos a esa sobreproducci贸n porque consideramos que ya no hay posibilidad de sostenerla, que es verdad. Pensamos la industria como un monstruo, pero tambi茅n es el trabajo de mucha gente que tiene un deseo de expresarse, de producir, de compartir. La pregunta es c贸mo se reconduce toda esa capacidad y ese deseo creativo y ese trabajo鈥.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com 11/03/2023.