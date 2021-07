–

De parte de CGT Treball July 22, 2021

El passat 30 de juny l鈥橝juntament

va informar a la Plantilla municipal sobre el Decret

d鈥橝lcaldia d鈥檃provaci贸 del Protocol mitjan莽ant el qual s鈥檈stableix

l鈥檃mpliaci贸 del treball presencial a l鈥橝juntament de Premi脿 de Mar

Proposta alternativa de la CGT

Des de la CGT entenem que aquest Decret d鈥橝lcaldia d鈥檃provaci贸 del Protocol mitjan莽ant el qual s鈥檈stableix l鈥檃mpliaci贸 del treball presencial a l鈥橝juntament de Premi脿 de Mar no incorpora

aspectes essencials que s鈥檋aurien d鈥檋aver regulat de forma clara i concisa abans

d鈥檃mpliar la jornada presencial del personal al servei de la corporaci贸,

evitant la conflictivitat laboral, la

indefensi贸 jur铆dica i assegurant la protecci贸 de les i els empleats municipals:

– Adaptaci贸 dels plans de conting猫ncia.

– R猫gim de prestaci贸 de serveis (脿mbit general,

excepcionalitats i personal sensible).

– Mesures de reorganitzaci贸 interna.

– Flexibilitat horaris en la prestaci贸 de serveis

presencials.

– Mesures espec铆fiques derivades de la necessitats del

servei.

– Mesures aplicables en zones comunes.

– Mesures de

prevenci贸 i seguretat aplicables amb car脿cter previ a la reincorporaci贸 del

personal als centres de treball.

En aquest sentit i a l鈥檈mpara de l鈥檃rt 37 del TREBEP la

representaci贸 sindical va demanar a l鈥橝juntament una reuni贸 extraordin脿ria de

la mesa general de negociaci贸 per a tractar aquest tema at猫s la falta de

negociaci贸 pr猫via.

A tal Efecte, des de la CGT hem fet arribar a les

parts la nostra Proposta de Protocol de mesures organitzatives, de prevenci贸

i seguretat per a la reincorporaci贸 als centres de treball del personal de

l鈥橝juntament de Premi脿 amb motiu de l’emerg猫ncia sanit脿ria per la COVID-19

amb la finalitat de debatre-la i arribar a consens entre els integrants de la mesa general de negociaci贸 que es dur脿 a

terme dem脿 16 de juliol d鈥檈nguany. Esperem la receptibilitat de la resta de sindicats,

aix铆 com tamb茅 dels representants de la Corporaci贸.

>>> Acc茅s a Decret Alcaldia d鈥檃mpliaci贸 treball presencial

>>> Acc茅s a proposta alternativa de la CGT