Defender El Pitayal es Defender la Vida

De parte de Asamblea De Pueblos Indigenas Del Istmo Oaxaqueno December 28, 2021

El d铆a lunes 16 de diciembre de 2021, durante la ma帽anera de AMLO, un periodista realizo unas preguntas con respecto a la instalaci贸n del Polo de Desarrollo en el Municipio de San Blas Atempa, que afecta directamente las Tierras de Uso Com煤n conocidas como El Pitayal, espacio de recolecci贸n de le帽a, madera y pastoreo de campesinas y campesinos habitantes de las rancher铆as y agencias de San Blas Atempa.

El periodista especifico la preocupaci贸n de las mujeres de la comunidad de Puente Madera (comunidad que se encuentra frente a El Pitayal y la zona donde pretenden instalar el Polo de Desarrollo) al investigar sobre las zonas industriales en el pa铆s donde se han impuesto parques industriales y como esto eleva los niveles de violencia principalmente hac铆a las mujeres, el aumento de narcotr谩fico y consumo de enervantes a煤n con la presencia de una gran fuerza militar y seguridad p煤blica, y la contaminaci贸n de la tierra, el agua y el aire, ya que de primera mano conocen los efectos de la industria por sus familias y ellas mismas que han vivido en el norte del pa铆s migrando en busca de trabajo.

Como era de esperarse, Obrador evadi贸 las preguntas directas, y despu茅s de varias ideas sueltas en su discurso, reiter贸 que se va a cuidar que 鈥渘o sean empresas contaminantes y no se contamine el medio ambiente鈥, 鈥渜ue es para que la gente del Istmo tenga trabajo鈥 ante esto, el periodista le cuestiono que la gente ha sido clara con el temor de no ser mano calificada, a lo que respondi贸 鈥渜ue eso no importa鈥, insisti贸 en que todo se est谩 haciendo en conjunto, 鈥 se est谩n haciendo consultas鈥, 鈥渘o se est谩 imponiendo nada鈥.

El periodista pregunto sobre los hechos ocurridos durante la Asamblea de Comuneros en donde se pretend铆an enajenar las tierras de uso com煤n con un Acta de Asamblea donde existen firmas de comuneros muertos, inmediatamente dijo 鈥渟e repone el procedimiento鈥, 鈥渓a gente quiere el proyecto鈥, 鈥渃omo en el tren maya, tenemos problemas con los grupos de la sociedad civil y ambientalistas, no son de ah铆鈥, 鈥済rupos ambientalistas y de la sociedad civil financiados por empresas extranjeras y gobiernos extranjeros鈥, 鈥渓a verdad siempre se va a abrir paso鈥, 鈥渟i est谩 mal el procedimiento, se repone el procedimiento鈥.

El periodistas volvi贸 a plantear con respecto al problema que pudiera surgir de inseguridad como ha ocurrido en otras zonas industriales del pa铆s, a lo que Obrador puntualizo, 鈥測a est谩 a cargo la Secretar铆a de Marina de todo el corredor鈥, posteriormente, habl贸 ignorando la actual situaci贸n de violencia y conflicto en el estado de Oaxaca, principalmente en el Istmo Oaxaque帽o que cerr贸 el a帽o como la segunda regi贸n con mayor n煤meros de feminicidios y as铆 como se contabilizaron m谩s de 150 bloqueos carreteros en 2021 por los diversos conflictos sociales que existen en la regi贸n, 鈥渘o hay problema de incidencia delictiva en el istmo como en otras partes, no existe鈥, 鈥渘o hay m谩s violencia que en otras regiones, en general en Oaxaca鈥.

Como ha ocurrido con toda la informaci贸n respecto al Corredor Interoce谩nico, la aplanadora pol铆tica y medi谩tica de la 4T paso a desapercibido los cuestionamientos y respuestas durante la ma帽anera. Sin embargo, a nivel local, en San Blas Atempa, reinici贸 la campa帽a de hostigamiento y desprestigi贸 contra los defensores de El Pitayal de la comunidad ind铆gena de Puente Madera y de la Villa de San Blas Atempa con una Carta Abierta compartida desde el muro personal de un tal Israel Vel谩zquez, en dicha publicaci贸n se hacen una serie de alusiones personales, difamaciones y se帽alamientos que ponen en riesgo la integridad de los defensores de El Pitayal.

Ante esta situaci贸n, la Asamblea General de la Comunidad Ind铆gena de Puente Madera invitan a una conferencia de prensa para el d铆a lunes 3 de enero de 2022, para dar a conocer la situaci贸n del Juicio de Nulidad contra la Asamblea de Comuneros y Acta de Asamblea del 14 de marzo de 2021 y el Amparo interpuesto contra el Acuerdo Presidencial del 22 de noviembre de 2021. En pr贸ximas fechas daremos m谩s informaci贸n sobre la conferencia de prensa.

Defender El Pitayal es Defender la Vida

Nuestra lucha es por la vida

EL ISTMO ES NUESTRO

