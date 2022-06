–

El 7 de mayo en Gas¬≠teiz y por ini¬≠cia¬≠ti¬≠va del colec¬≠ti¬≠vo Ara¬≠ba Bizi¬≠rik!, se deba¬≠ti√≥ sobre la lucha de cla¬≠ses en la defen¬≠sa del terri¬≠to¬≠rio ante las cre¬≠cien¬≠tes pre¬≠sio¬≠nes y agre¬≠sio¬≠nes con¬≠tra sus for¬≠mas p√ļbli¬≠cas y comu¬≠na¬≠les de pro¬≠pie¬≠dad, con¬≠tra la repre¬≠si√≥n de las movi¬≠li¬≠za¬≠cio¬≠nes en su defen¬≠sa que han lle¬≠ga¬≠do, por aho¬≠ra, al nivel de mul¬≠ta eco¬≠n√≥¬≠mi¬≠ca median¬≠te la ley Mor¬≠da¬≠za. Y el 14 de mayo en Bil¬≠bo, orga¬≠ni¬≠za¬≠do por el sin¬≠di¬≠ca¬≠to de la vivien¬≠da AZET, se tra¬≠t√≥ sobre el aumen¬≠to de los m√©to¬≠dos de alie¬≠na¬≠ci√≥n, con¬≠trol, inti¬≠mi¬≠da¬≠ci√≥n y repre¬≠si√≥n que uti¬≠li¬≠za el capi¬≠tal para fre¬≠nar y derro¬≠tar las movi¬≠li¬≠za¬≠cio¬≠nes obre¬≠ras en exi¬≠gen¬≠cia del derecho/‚Äčnecesidad de la vivien¬≠da p√ļblica.

Dos deba¬≠tes que, pese a sus dife¬≠ren¬≠cias apa¬≠ren¬≠tes, ata¬≠√Īen una mis¬≠ma rei¬≠vin¬≠di¬≠ca¬≠ci√≥n que va adqui¬≠rien¬≠do urgen¬≠cia seg√ļn se agu¬≠di¬≠zan las con¬≠tra¬≠dic¬≠cio¬≠nes del capi¬≠ta¬≠lis¬≠mo en gene¬≠ral y en Eus¬≠kal Herria en par¬≠ti¬≠cu¬≠lar, en don¬≠de se extien¬≠de a Nafa¬≠rroa e Hipa¬≠rral¬≠de la pro¬≠pie¬≠dad colec¬≠ti¬≠va del terri¬≠to¬≠rio y, en s√≠n¬≠te¬≠sis, la pro¬≠pie¬≠dad pri¬≠va¬≠da como la cau¬≠sa √ļlti¬≠ma de la explo¬≠ta¬≠ci√≥n social en todas sus for¬≠mas, la patriar¬≠cal, la nacio¬≠nal y la cla¬≠sis¬≠ta. La urgen¬≠cia de ace¬≠le¬≠rar el avan¬≠ce por esta sen¬≠da ya era paten¬≠te en 2021 cuan¬≠do se cele¬≠br√≥ un deba¬≠te inter¬≠na¬≠cio¬≠nal en Her¬≠na¬≠ni al res¬≠pec¬≠to, segui¬≠do al poco tiem¬≠po por otro en Gas¬≠teiz. Ofre¬≠ce¬≠mos aqu√≠ una de las ponencias.

Es inne¬≠ga¬≠ble que estos deba¬≠tes apun¬≠tan en direc¬≠to a la con¬≠tra¬≠dic¬≠ci√≥n anta¬≠g√≥¬≠ni¬≠ca entre dos mode¬≠los de naci√≥n vas¬≠ca: la bur¬≠gue¬≠sa cen¬≠tra¬≠da en la pro¬≠pie¬≠dad pri¬≠va¬≠da y la pro¬≠le¬≠ta¬≠ria cen¬≠tra¬≠da en la pro¬≠pie¬≠dad comu¬≠nis¬≠ta. Es tan inne¬≠ga¬≠ble la exis¬≠ten¬≠cia de la lucha de cla¬≠ses en el inte¬≠rior de Eus¬≠kal Herria que una de ellas, la bur¬≠gue¬≠sa, apli¬≠ca sin remor¬≠di¬≠mien¬≠to la repre¬≠si√≥n de la espa¬≠√Īo¬≠la ley Mor¬≠da¬≠za con la naci√≥n pro¬≠le¬≠ta¬≠ria vas¬≠ca, cuan¬≠do pre¬≠ci¬≠sa¬≠men¬≠te es leg√≠¬≠ti¬≠mo, nece¬≠sa¬≠rio y jus¬≠to dero¬≠gar en su tota¬≠li¬≠dad y con car√°c¬≠ter retro¬≠ac¬≠ti¬≠vo esta injus¬≠ta e ile¬≠g√≠¬≠ti¬≠ma ley uti¬≠li¬≠za¬≠da por el gobier¬≠ni¬≠llo vas¬≠con¬≠ga¬≠do con¬≠tra el pue¬≠blo tra¬≠ba¬≠ja¬≠dor. Ara¬≠ba Bizi¬≠rik! y AZET est√°n en el lado obre¬≠ro de la barri¬≠ca¬≠da y por ello sufren la repre¬≠si√≥n pol√≠¬≠ti¬≠ca en for¬≠ma de mul¬≠ta econ√≥mica.

Ambos deba­tes sur­gen de luchas que, a su vez, están inser­tas en las olea­das que cre­cen en el mun­do y que con­flu­yen en los mis­mos obje­ti­vos bási­cos por mucho que les sepa­ren la dis­tan­cia y el desa­rro­llo capi­ta­lis­ta: en Ita­lia se reini­cia un movi­mien­to de recu­pe­ra­ción de empre­sas, loca­les y espa­cios pri­va­ti­za­dos que nos recuer­da a la gran expe­rien­cia argen­ti­na; en Cata­lun­ya y Eus­kal Herria, por citar dos casos, las movi­li­za­cio­nes por la vivien­da nos recuer­dan a las uru­gua­yas con sus vivien­das coope­ra­ti­vi­za­das; las dece­nas de millo­nes de tra­ba­ja­do­ras en la India que luchan por sus tie­rras y con­di­cio­nes de vida nos recuer­dan a la defen­sa del terri­to­rio ala­vés; en Esta­dos Uni­dos sur­ge una lucha mul­ti­fa­cé­ti­ca des­de sani­dad y edu­ca­ción has­ta fábri­cas y vivien­das, pasan­do por la auto­or­ga­ni­za­ción con­tra el ham­bre y el empo­bre­ci­mien­to impa­ra­ble como en otros muchos sitios del mun­do, como suce­de en Sri Lan­ka, o en Sudá­fri­ca.

El resur¬≠gir de la lucha de cla¬≠ses ya se ve√≠a en cier¬≠nes antes de la pan¬≠de¬≠mia de 2020. Aho¬≠ra vuel¬≠ve con fuer¬≠za por¬≠que se est√° agra¬≠van¬≠do la cri¬≠sis a nive¬≠les nun¬≠ca vis¬≠to por razo¬≠nes de fon¬≠do, no por ¬ęcul¬≠pa de Putin¬Ľ como quie¬≠ren hacer¬≠nos creer. Seg√ļn el nivel de orga¬≠ni¬≠za¬≠ci√≥n, for¬≠ma¬≠ci√≥n socio¬≠po¬≠l√≠¬≠ti¬≠ca, te√≥¬≠ri¬≠ca, sin¬≠di¬≠cal, etc., seg√ļn la rai¬≠gam¬≠bre de la memo¬≠ria y cul¬≠tu¬≠ra de lucha en su m√ļl¬≠ti¬≠ple varie¬≠dad inter¬≠na al pue¬≠blo obre¬≠ro en el que se libran esos con¬≠flic¬≠tos, apa¬≠re¬≠cen tar¬≠de o tem¬≠prano rela¬≠cio¬≠nes inter¬≠nas con la lar¬≠ga his¬≠to¬≠ria de la defen¬≠sa de for¬≠mas de pro¬≠pie¬≠dad comu¬≠nal, con sus rela¬≠cio¬≠nes de auto¬≠ayu¬≠da, cos¬≠tum¬≠bres y h√°bi¬≠tos colec¬≠ti¬≠vos sobre¬≠vi¬≠vien¬≠tes en la cul¬≠tu¬≠ra popu¬≠lar a pesar de repre¬≠sio¬≠nes y trabas.

Esto es lo que está suce­dien­do en la defen­sa del terri­to­rio de Ara­ba que con­ser­va una alta rique­za en bio­di­ver­si­dad reco­no­ci­da ofi­cial­men­te, ame­na­za­da por el arra­sa­dor avan­ce de la tri­tu­ra­do­ra capi­ta­lis­ta para ins­ta­lar mega par­ques eóli­cos y foto­vol­tai­cos, indus­trias inten­si­vas de pro­duc­ción agrí­co­la, una red ferro­via­ria de alta velo­ci­dad…, pro­yec­tos que de lle­var­se a cabo, ade­más del des­tro­zo que pro­du­cen, abren la puer­ta a ata­ques posteriores.

Fren¬≠te a esto, las movi¬≠li¬≠za¬≠cio¬≠nes denun¬≠cian ¬ęla fal¬≠ta de un plan de orde¬≠na¬≠ci√≥n del terri¬≠to¬≠rio que per¬≠mi¬≠te actual¬≠men¬≠te que cual¬≠quier ubi¬≠ca¬≠ci√≥n pue¬≠da ser esco¬≠gi¬≠da por empre¬≠sas trans¬≠na¬≠cio¬≠na¬≠les aje¬≠nas a la vida del terri¬≠to¬≠rio¬Ľ, lo que plan¬≠tea la urgen¬≠cia de decre¬≠tar legal¬≠men¬≠te la ¬ęexclu¬≠si√≥n¬Ľ de cen¬≠tra¬≠les de pro¬≠duc¬≠ci√≥n de ener¬≠g√≠a, prohi¬≠bi¬≠ci√≥n que debe ser refor¬≠za¬≠da por un plan estra¬≠t√©¬≠gi¬≠co de des¬≠car¬≠bo¬≠ni¬≠za¬≠ci√≥n, desa¬≠rro¬≠llo de ener¬≠g√≠as reno¬≠va¬≠bles, etc., en un con¬≠tex¬≠to de ¬ędefen¬≠sa del mun¬≠do rural, los pue¬≠blos y con¬≠ce¬≠jos; su sobe¬≠ra¬≠n√≠a [‚Ķ] la cus¬≠to¬≠dia del terri¬≠to¬≠rio que nos aco¬≠ge¬Ľ. En base a esta sobe¬≠ra¬≠n√≠a de los con¬≠ce¬≠jos y pue¬≠blos, se lucha por un ¬ętren social¬Ľ con mucha fre¬≠cuen¬≠cia de via¬≠jes loca¬≠les que ver¬≠te¬≠bren el terri¬≠to¬≠rio des¬≠de una l√≥gi¬≠ca end√≥¬≠ge¬≠na conec¬≠ta¬≠da con la producci√≥n/‚Äčreproducci√≥n gene¬≠ral, en con¬≠tra de uno de alta velo¬≠ci¬≠dad que des¬≠tro¬≠za, a√≠s¬≠la y empo¬≠bre¬≠ce al terri¬≠to¬≠rio. As√≠ mis¬≠mo se exi¬≠ge ¬ęuna pro¬≠tec¬≠ci√≥n real de las tie¬≠rras cul¬≠ti¬≠va¬≠bles fren¬≠te a los intere¬≠ses de las mul¬≠ti¬≠na¬≠cio¬≠na¬≠les¬Ľ y que las plan¬≠tas foto¬≠vol¬≠tai¬≠cas sea solo en tie¬≠rras ¬ęsin valor agro¬≠l√≥¬≠gi¬≠co ni impac¬≠to medioambiental¬Ľ.

Como s√≠n¬≠te¬≠sis: ¬ęla pro¬≠tec¬≠ci√≥n del medio rural y del entorno natu¬≠ral como patri¬≠mo¬≠nio de todas las per¬≠so¬≠nas que habi¬≠tan en los pue¬≠blos y en las ciu¬≠da¬≠des; un refu¬≠gio para el dis¬≠fru¬≠te res¬≠pe¬≠tuo¬≠so de todas las per¬≠so¬≠nas y no un recur¬≠so para las mul¬≠ti¬≠na¬≠cio¬≠na¬≠les [‚Ķ] es nece¬≠sa¬≠rio sal¬≠va¬≠guar¬≠dar y pre¬≠ser¬≠var nues¬≠tros espa¬≠cios natu¬≠ra¬≠les y el modo de vida rural, sus¬≠ten¬≠to de la vida y patri¬≠mo¬≠nio intan¬≠gi¬≠ble de nues¬≠tra iden¬≠ti¬≠dad cul¬≠tu¬≠ral [‚Ķ] indis¬≠pen¬≠sa¬≠ble para nues¬≠tra salud social y un bien com√ļn esen¬≠cial para las gene¬≠ra¬≠cio¬≠nes pre¬≠sen¬≠tes y futuras¬Ľ.

Ara¬≠ba Bizi¬≠rik! titu¬≠l√≥ el deba¬≠te: Lucha de cla¬≠ses y defen¬≠sa del terri¬≠to¬≠rio , por¬≠que al defi¬≠nir el ¬ębien com√ļn esen¬≠cial para las gene¬≠ra¬≠cio¬≠nes pre¬≠sen¬≠tes y futu¬≠ras¬Ľ se inser¬≠ta¬≠ba en la doc¬≠tri¬≠na de Marx que ya en sus pri¬≠me¬≠ros tex¬≠tos de 1842‚Ää‚Äď‚Ää1843 defen¬≠di√≥ el dere¬≠cho con¬≠sue¬≠tu¬≠di¬≠na¬≠rio de los pue¬≠blos sobre sus bie¬≠nes y tie¬≠rras comu¬≠na¬≠les, negan¬≠do vali¬≠dez al dere¬≠cho del capi¬≠tal a apro¬≠piar¬≠se de ellos, a expo¬≠liar¬≠los, a pri¬≠va¬≠ti¬≠zar¬≠los. Lue¬≠go escri¬≠bi√≥ que: ¬ęNi la socie¬≠dad en su con¬≠jun¬≠to, ni la naci√≥n ni todas las socie¬≠da¬≠des que coexis¬≠ten en un momen¬≠to dado, son pro¬≠pie¬≠ta¬≠rias de la tie¬≠rra. Son, sim¬≠ple¬≠men¬≠te, sus posee¬≠do¬≠ras, sus usu¬≠fruc¬≠tua¬≠rias, lla¬≠ma¬≠das a usar¬≠la como boni patres fami¬≠lias y a trans¬≠mi¬≠tir¬≠la mejo¬≠ra¬≠da a las futu¬≠ras socie¬≠da¬≠des¬Ľ.

La defen¬≠sa del terri¬≠to¬≠rio como bien com√ļn de las gene¬≠ra¬≠cio¬≠nes pre¬≠sen¬≠tes y futu¬≠ras exi¬≠ge que aho¬≠ra mis¬≠mo ese terri¬≠to¬≠rio sea defen¬≠di¬≠do con¬≠tra los ata¬≠ques capi¬≠ta¬≠lis¬≠tas y, en espe¬≠cial, con¬≠tra su par¬≠te m√°s feroz, las trans¬≠na¬≠cio¬≠na¬≠les que son tan pode¬≠ro¬≠sas que est√°n impo¬≠nien¬≠do leyes exclu¬≠si¬≠vas para ellas por enci¬≠ma y al mar¬≠gen de los Esta¬≠dos ‚Äďlex mer¬≠ca¬≠to¬≠ria‚Äď, con las que adquie¬≠ren una impu¬≠ni¬≠dad cua¬≠si abso¬≠lu¬≠ta. La mejor opo¬≠si¬≠ci√≥n al ava¬≠sa¬≠lla¬≠mien¬≠to solo la pue¬≠de rea¬≠li¬≠zar la cla¬≠se obre¬≠ra, el pue¬≠blo tra¬≠ba¬≠ja¬≠dor en su con¬≠jun¬≠to, por¬≠que se jue¬≠ga nada menos que su vida y ¬ęsalud social¬Ľ, su iden¬≠ti¬≠dad cul¬≠tu¬≠ral. Solo el pro¬≠le¬≠ta¬≠ria¬≠do pue¬≠de impo¬≠ner un desa¬≠rro¬≠llo socio¬≠eco¬≠n√≥¬≠mi¬≠co anta¬≠g√≥¬≠ni¬≠co con el bur¬≠gu√©s, capaz de rever¬≠tir el calen¬≠ta¬≠mien¬≠to glo¬≠bal, recu¬≠pe¬≠rar la capa¬≠ci¬≠dad de car¬≠ga y de reci¬≠cla¬≠je de la natu¬≠ra¬≠le¬≠za vol¬≠vien¬≠do al meta¬≠bo¬≠lis¬≠mo socio¬≠na¬≠tu¬≠ral ante¬≠rior a la indus¬≠tria¬≠li¬≠za¬≠ci√≥n capi¬≠ta¬≠lis¬≠ta, de socia¬≠li¬≠zar las fuer¬≠zas pro¬≠duc¬≠ti¬≠vas garan¬≠ti¬≠zan¬≠do la cul¬≠tu¬≠ra y la sani¬≠dad socia¬≠lis¬≠ta, etc.

Solo pue­de hacer­lo el pro­le­ta­ria­do por­que para ello es impres­cin­di­ble un poder obre­ro, un Esta­do socia­lis­ta. El pue­blo tra­ba­ja­dor tien­de por expe­rien­cia a inte­grar en su demo­cra­cia de los con­se­jos, de los soviets, de las comu­nas…, la sobe­ra­nía de los con­ce­jos y pue­blos rura­les que se auto­go­bier­nan en sus terri­to­rios en estre­cha cone­xión con la demo­cra­cia obre­ra de las ciu­da­des, fábri­cas, escue­las. Solo este poder popu­lar está capa­ci­ta­do para derro­tar las ame­na­zas, chan­ta­jes, extor­sio­nes y ata­ques socio­eco­nó­mi­cos y polí­ti­co-mili­ta­res de sus Esta­dos impe­ria­lis­tas al ser­vi­cio de las trans­na­cio­na­les, que tie­nen en la OTAN un ins­tru­men­to de terror destructivo.

La defen¬≠sa del terri¬≠to¬≠rio comu¬≠nal, colec¬≠ti¬≠vo, pro¬≠pio del pue¬≠blo, es una cons¬≠tan¬≠te en la his¬≠to¬≠ria des¬≠de que el c√°n¬≠cer de la pro¬≠pie¬≠dad pri¬≠va¬≠da empe¬≠z√≥ a pudrir la vida libre. Sin retro¬≠ce¬≠der ape¬≠nas en el tiem¬≠po, sabe¬≠mos que ¬ęel indio es capaz de todo sacri¬≠fi¬≠cio cuan¬≠do se tra¬≠ta de la recu¬≠pe¬≠ra¬≠ci√≥n de sus tie¬≠rras¬Ľ. La raz√≥n no es otra que para los pue¬≠blos pre¬≠ca¬≠pi¬≠ta¬≠lis¬≠tas las tie¬≠rras pro¬≠pias y comu¬≠na¬≠les, al mar¬≠gen aho¬≠ra de sus diver¬≠sas cone¬≠xio¬≠nes con for¬≠mas de pro¬≠pie¬≠dad pri¬≠va¬≠da, son la base mate¬≠rial y sim¬≠b√≥¬≠li¬≠ca de su vida, de su con¬≠vi¬≠ven¬≠cia y de su vivienda.

La antro¬≠po¬≠ge¬≠nia no se hubie¬≠ra dado sin esa inter¬≠ac¬≠ci√≥n vital entre el lugar de vivien¬≠da y el de con-viven¬≠cia dia¬≠ria, con el desa¬≠rro¬≠llo de la len¬≠gua y de la cul¬≠tu¬≠ra. La espe¬≠cie huma¬≠na es la √ļni¬≠ca que al obte¬≠ner ali¬≠men¬≠tos ‚Äďra√≠¬≠ces, fru¬≠tos, insec¬≠tos, pes¬≠ca, ramo¬≠neo, carro¬≠√Īa, caza‚Ķ‚Äď en los que la mujer apor¬≠ta¬≠ba alre¬≠de¬≠dor del 70%, no los con¬≠su¬≠me en el momen¬≠to, all√≠ mis¬≠mo, sino que espe¬≠ra a lle¬≠var¬≠los a la comu¬≠ni¬≠dad, domi¬≠na el ham¬≠bre en bien del colec¬≠ti¬≠vo. Lo que se deno¬≠mi¬≠na ¬ęhogar¬Ľ es el sitio jun¬≠to al fue¬≠go domes¬≠ti¬≠ca¬≠do que ser¬≠v√≠a de pro¬≠tec¬≠ci√≥n, tran¬≠qui¬≠li¬≠dad, pla¬≠cer, des¬≠can¬≠so, repro¬≠duc¬≠ci√≥n, ayu¬≠da mutua, ade¬≠m√°s de las fric¬≠cio¬≠nes inter¬≠per¬≠so¬≠na¬≠les l√≥gi¬≠cas e inevitables.

Esta inter¬≠ac¬≠ci√≥n entre vivien¬≠da y con¬≠vi¬≠ven¬≠cia se ha ido trans¬≠for¬≠man¬≠do a lo lar¬≠go de los modos de pro¬≠duc¬≠ci√≥n pre¬≠ca¬≠pi¬≠ta¬≠lis¬≠tas en la medi¬≠da en que, duran¬≠te ese trans¬≠cur¬≠so, han avan¬≠za¬≠do for¬≠mas de pro¬≠pie¬≠dad pri¬≠va¬≠da y han retro¬≠ce¬≠di¬≠do for¬≠mas de pro¬≠pie¬≠dad comu¬≠nal, con el for¬≠za¬≠mien¬≠to de cam¬≠bios en la inter¬≠ac¬≠ci√≥n vivien¬≠da-con¬≠vi¬≠ven¬≠cia, espe¬≠cial¬≠men¬≠te en la opre¬≠si√≥n patriar¬≠cal. Las cla¬≠ses explo¬≠ta¬≠das siem¬≠pre han defen¬≠di¬≠do con deses¬≠pe¬≠ra¬≠ci√≥n la nece¬≠si¬≠dad obje¬≠ti¬≠va de la vivien¬≠da seg√ļn pod√≠a exis¬≠tir enton¬≠ces, como pro¬≠tec¬≠ci√≥n impres¬≠cin¬≠di¬≠ble para sobre¬≠vi¬≠vir, depen¬≠dien¬≠do sus logros de las rela¬≠cio¬≠nes de fuer¬≠za en las luchas de cla¬≠ses del momento.

La vivien¬≠da capi¬≠ta¬≠lis¬≠ta y en espe¬≠cial las obre¬≠ras de las barria¬≠das popu¬≠la¬≠res es la s√≠n¬≠te¬≠sis de las con¬≠tra¬≠dic¬≠cio¬≠nes bur¬≠gue¬≠sas. El espacio/‚Äčtiempo urbano-indus¬≠trial es un cam¬≠po de bata¬≠lla deci¬≠si¬≠vo para la gue¬≠rra social que se libra a dia¬≠rio: la dure¬≠za de la repre¬≠si√≥n con¬≠tra los movi¬≠mien¬≠tos que revin¬≠di¬≠can el derecho/‚Äčnecesidad de vivien¬≠das libres, socia¬≠les, cons¬≠trui¬≠das con cri¬≠te¬≠rios huma¬≠nos en vez de bur¬≠gue¬≠ses, etc., esta repre¬≠si√≥n que pre¬≠ten¬≠de ocul¬≠tar¬≠se deba¬≠jo de las mul¬≠tas eco¬≠n√≥¬≠mi¬≠cas de la ley Mor¬≠da¬≠za, que ha lle¬≠ga¬≠do a la bru¬≠ta¬≠li¬≠dad de cas¬≠ti¬≠gar con 70.000 euros al Sin¬≠di¬≠ca¬≠to de la Vivien¬≠da de Ara¬≠ba, que ayu¬≠da a orga¬≠ni¬≠zar las movi¬≠li¬≠za¬≠cio¬≠nes con¬≠tra los desahu¬≠cios.

Aho¬≠ra no pode¬≠mos ana¬≠li¬≠zar en pro¬≠fun¬≠di¬≠dad todo lo que sur¬≠ge de la defen¬≠sa y recu¬≠pe¬≠ra¬≠ci√≥n de los bie¬≠nes comu¬≠nes, por eso nos remi¬≠ti¬≠mos a la ponen¬≠cia arri¬≠ba ofer¬≠ta¬≠da, pero s√≠ tene¬≠mos que decir que lo que pal¬≠pi¬≠ta en el inte¬≠rior de la repre¬≠si√≥n con¬≠tra Ara¬≠ba Bizi¬≠rik! y AZET, por ce√Īir¬≠nos a nues¬≠tro deba¬≠te, es par¬≠te de la nece¬≠si¬≠dad que tie¬≠ne el capi¬≠tal de aplas¬≠tar una de las for¬≠mas cru¬≠cia¬≠les de la lucha de cla¬≠ses en su quin¬≠ta esen¬≠cia: avan¬≠zar median¬≠te la recu¬≠pe¬≠ra¬≠ci√≥n de los bie¬≠nes comu¬≠nes hacia el comu¬≠nis¬≠mo debi¬≠li¬≠tan¬≠do en su mis¬≠ma base la fuer¬≠za mate¬≠rial y sim¬≠b√≥¬≠li¬≠ca de la pro¬≠pie¬≠dad pri¬≠va¬≠da. La nece¬≠si¬≠dad de la repre¬≠si√≥n es obvia al ver¬≠se c√≥mo se mul¬≠ti¬≠pli¬≠can las pro¬≠tes¬≠tas socia¬≠les por el mun¬≠do ante la extre¬≠ma viru¬≠len¬≠cia de la cri¬≠sis pro¬≠vo¬≠ca¬≠da por el capital.

El terri¬≠to¬≠rio, la vivien¬≠da, las empre¬≠sas cerra¬≠das, la sani¬≠dad y los ser¬≠vi¬≠cios p√ļbli¬≠cos pri¬≠va¬≠ti¬≠za¬≠dos‚Ķ, lle¬≠van his¬≠t√≥¬≠ri¬≠ca¬≠men¬≠te a las cla¬≠ses explo¬≠ta¬≠das a inten¬≠tar recu¬≠pe¬≠rar¬≠las una y otra vez, a tomar pose¬≠si√≥n de esos bie¬≠nes en actos que tie¬≠nen una enor¬≠me val√≠a peda¬≠g√≥¬≠gi¬≠ca revo¬≠lu¬≠cio¬≠na¬≠ria por¬≠que anti¬≠ci¬≠pan, pre¬≠fi¬≠gu¬≠ran de alg√ļn modo y con todas sus limi¬≠ta¬≠cio¬≠nes c√≥mo pue¬≠de ser la liber¬≠tad, el comu¬≠nis¬≠mo. Esta for¬≠ma de lucha de cla¬≠ses se vuel¬≠ve tan¬≠to m√°s deci¬≠si¬≠va en las gran¬≠des cri¬≠sis capi¬≠ta¬≠lis¬≠tas como hemos dicho, y de ah√≠ el odio de la repre¬≠si√≥n bur¬≠gue¬≠sa con¬≠tra ellas tan¬≠to en Argen¬≠ti¬≠na como en el Esta¬≠do espa¬≠√Īol, por ejemplo.

La vivien¬≠da es una impres¬≠cin¬≠di¬≠ble mer¬≠can¬≠c√≠a poli¬≠va¬≠len¬≠te muy ren¬≠ta¬≠ble de la indus¬≠tria inmo¬≠bi¬≠lia¬≠rio-finan¬≠cie¬≠ra que el pue¬≠blo obre¬≠ro no tie¬≠ne m√°s reme¬≠dio que com¬≠prar hipo¬≠te¬≠c√°n¬≠do¬≠se duran¬≠te a√Īos, o alqui¬≠l√°n¬≠do¬≠la con pre¬≠cios abu¬≠si¬≠vos. Es una mer¬≠can¬≠c√≠a pen¬≠sa¬≠da y dise¬≠√Īa¬≠da para su exclu¬≠si¬≠vo y exclu¬≠yen¬≠te uso fami¬≠liar-indi¬≠vi¬≠dual, pen¬≠sa¬≠da para pro¬≠pa¬≠gar el indi¬≠vi¬≠dua¬≠lis¬≠mo bur¬≠gu√©s en todas sus face¬≠tas, obli¬≠gan¬≠do a la com¬≠pra de los equi¬≠pa¬≠mien¬≠tos b√°si¬≠cos por cada uni¬≠dad fami¬≠liar en con¬≠tra de la l√≥gi¬≠ca del uso colec¬≠ti¬≠vo basa¬≠do en un dise¬≠√Īo arqui¬≠tec¬≠t√≥¬≠ni¬≠co que pri¬≠me el aho¬≠rro de tiem¬≠po y de ener¬≠g√≠a con la racio¬≠na¬≠li¬≠za¬≠ci√≥n del espa¬≠cio y la poten¬≠cia¬≠ci√≥n de la viven¬≠cia comunal.

Sin mayo­res pre­ci­sio­nes, la poli­va­len­cia de esa mer­can­cía para el capi­tal con­sis­te ade­más de en las ganan­cias que apor­ta, tam­bién, y entre otras, en estas áreas.

Una, es el espa¬≠cio mate¬≠rial que bajo la cober¬≠tu¬≠ra del ¬ędul¬≠ce hogar¬Ľ rea¬≠li¬≠za la pri¬≠me¬≠ra fase edu¬≠ca¬≠ti¬≠va de crea¬≠ci√≥n seg√ļn los c√°no¬≠nes patriar¬≠co-bur¬≠gue¬≠ses de fuer¬≠za de tra¬≠ba¬≠jo d√≥cil y sumi¬≠sa, de car¬≠ne de ca√Ī√≥n e inclu¬≠so de fuer¬≠za reac¬≠cio¬≠na¬≠ria, reser¬≠va de irra¬≠cio¬≠na¬≠lis¬≠mo fan√°¬≠ti¬≠co intro¬≠yec¬≠ta¬≠do en la estruc¬≠tu¬≠ra ps√≠¬≠qui¬≠ca des¬≠de la pri¬≠me¬≠ra infan¬≠cia que ser√° pos¬≠te¬≠rior¬≠men¬≠te movi¬≠li¬≠za¬≠do por la bur¬≠gue¬≠s√≠a seg√ļn sus nece¬≠si¬≠da¬≠des; en una segun¬≠da fase, coope¬≠ra con la indus¬≠tria edu¬≠ca¬≠ti¬≠va pri¬≠va¬≠da y/‚Äčo con el sis¬≠te¬≠ma edu¬≠ca¬≠ti¬≠vo esta¬≠tal en la espe¬≠cia¬≠li¬≠za¬≠ci√≥n de esa fuer¬≠za de tra¬≠ba¬≠jo seg√ļn su ori¬≠gen de cla¬≠se, de sexo-g√©ne¬≠ro y nacional.

Dos, simul¬≠t√°¬≠nea¬≠men¬≠te es el mar¬≠co en el que se recom¬≠po¬≠ne psi¬≠co¬≠so¬≠m√°¬≠ti¬≠ca¬≠men¬≠te la fuer¬≠za de tra¬≠ba¬≠jo ago¬≠ta¬≠da por la explo¬≠ta¬≠ci√≥n, opre¬≠si√≥n y domi¬≠na¬≠ci√≥n en todas sus for¬≠mas, lo que refuer¬≠za la explo¬≠ta¬≠ci√≥n patriar¬≠cal y adul¬≠ta inter¬≠na con¬≠tra las muje¬≠res, la juven¬≠tud y la ter¬≠ce¬≠ra edad, sobre todo cuan¬≠do el Esta¬≠do redu¬≠ce m√°s y m√°s los ser¬≠vi¬≠cios p√ļbli¬≠cos, las pres¬≠ta¬≠cio¬≠nes socia¬≠les, los sala¬≠rios dife¬≠ri¬≠dos e indi¬≠rec¬≠tos. Bajo estas pre¬≠sio¬≠nes, la vivien¬≠da obre¬≠ra es some¬≠ti¬≠da a m√ļl¬≠ti¬≠ples pre¬≠sio¬≠nes inter¬≠nas ya que no est√° ‚Äďni esta¬≠r√°‚Äď dise¬≠√Īa¬≠da para eso, sino para ocul¬≠tar todas las vio¬≠len¬≠cias en el g√©li¬≠do agu¬≠je¬≠ro negro de la mal lla¬≠ma¬≠da ¬ęvida privada¬Ľ.

Tres, ade¬≠m√°s, ese espa¬≠cio ¬ępri¬≠va¬≠do¬Ľ es el id√≥¬≠neo para racio¬≠nar el siem¬≠pre esca¬≠so sala¬≠rio dis¬≠po¬≠ni¬≠ble seg√ļn las nece¬≠si¬≠da¬≠des bur¬≠gue¬≠sas de la for¬≠ma¬≠ci√≥n y reci¬≠cla¬≠je de la fuer¬≠za de tra¬≠ba¬≠jo, nun¬≠ca en fun¬≠ci√≥n de la liber¬≠tad y eman¬≠ci¬≠pa¬≠ci√≥n anti¬≠bur¬≠gue¬≠sa. Esto obli¬≠ga a la fami¬≠lia pro¬≠le¬≠ta¬≠ria a acep¬≠tar en el silen¬≠cio cerra¬≠do de su vivien¬≠da la aus¬≠te¬≠ri¬≠dad y el sacri¬≠fi¬≠cio que ello con¬≠lle¬≠va en un mun¬≠do domi¬≠na¬≠do por la alie¬≠na¬≠ci√≥n con¬≠su¬≠mis¬≠ta. Para impo¬≠ner la dis¬≠ci¬≠pli¬≠na de gas¬≠to que exi¬≠ge el capi¬≠tal, act√ļan casi con impu¬≠ni¬≠dad las nor¬≠mas, √≥rde¬≠nes y cas¬≠ti¬≠gos patriar¬≠co-bur¬≠gue¬≠ses, gene¬≠ran¬≠do ten¬≠sio¬≠nes y vio¬≠len¬≠cias que se des¬≠car¬≠gan con¬≠tra la mujer, hijas, hijos y ter¬≠ce¬≠ra edad, a lo que hay que unir el hecho de que el par vivien¬≠da-fami¬≠lia es el sumi¬≠de¬≠ro de las frus¬≠tra¬≠cio¬≠nes de los mari¬≠dos y her¬≠ma¬≠nos cobar¬≠des ante la auto¬≠ri¬≠dad y valien¬≠tes con¬≠tra su familia.

Por lo que vemos, la vivien¬≠da, y sobre todo el espacio/‚Äčtiempo urbano-indus¬≠trial de las gran¬≠des barria¬≠das obre¬≠ras, es la s√≠n¬≠te¬≠sis de las con¬≠tra¬≠dic¬≠cio¬≠nes capi¬≠ta¬≠lis¬≠tas y, por ello mis¬≠mo, es uno de los moto¬≠res de la lucha de cla¬≠ses. Una de las pre¬≠gun¬≠tas a las que inten¬≠ta¬≠mos res¬≠pon¬≠der en el deba¬≠te de AZET, Sin¬≠di¬≠ca¬≠to de la Vivien¬≠da, en Bil¬≠bo fue pre¬≠ci¬≠sa¬≠men¬≠te la de que tenien¬≠do en cuen¬≠ta la cru¬≠de¬≠za coti¬≠dia¬≠na de la mal¬≠vi¬≠ven¬≠cia obre¬≠ra: ¬Ņc√≥mo logra el sis¬≠te¬≠ma de domi¬≠na¬≠ci√≥n capi¬≠ta¬≠lis¬≠ta, basa¬≠do en la pro¬≠pie¬≠dad pri¬≠va¬≠da, legi¬≠ti¬≠mar su abso¬≠lu¬≠to poder dic¬≠ta¬≠to¬≠rial sobre todo lo rela¬≠cio¬≠na¬≠do con la vivien¬≠da? ¬ŅC√≥mo logra la bur¬≠gue¬≠s√≠a mino¬≠ri¬≠zar, inte¬≠grar, para¬≠li¬≠zar, divi¬≠dir y en √ļlti¬≠mo caso repri¬≠mir las luchas popu¬≠la¬≠res por el derecho/‚Äčnecesidad de una pol√≠¬≠ti¬≠ca comu¬≠nis¬≠ta de la vivienda?

Pen¬≠sa¬≠mos que las res¬≠pues¬≠tas giran siem¬≠pre alre¬≠de¬≠dor de la cr√≠¬≠ti¬≠ca mar¬≠xis¬≠ta del feti¬≠chis¬≠mo de la mer¬≠can¬≠c√≠a, una de cuyas for¬≠mas m√°s escla¬≠vi¬≠za¬≠do¬≠ras es el con¬≠su¬≠mis¬≠mo en cuan¬≠to ¬ęnue¬≠va reli¬≠gi√≥n¬Ľ que ha desa¬≠rro¬≠lla¬≠do el neu¬≠ro¬≠mar¬≠ke¬≠ting para orde¬≠nar¬≠nos c√≥mo obe¬≠de¬≠cer incons¬≠cien¬≠te¬≠men¬≠te al impa¬≠ra¬≠ble comer¬≠cio elec¬≠tr√≥¬≠ni¬≠co. Las res¬≠pues¬≠tas par¬≠ten de la cr√≠¬≠ti¬≠ca del feti¬≠chis¬≠mo y des¬≠pu√©s de res¬≠pon¬≠der a las dudas con¬≠cre¬≠tas que cada una ha de resol¬≠ver, vuel¬≠ven a esa teo¬≠r√≠a cr√≠¬≠ti¬≠ca sus¬≠tan¬≠ti¬≠va, enri¬≠que¬≠ci√©n¬≠do¬≠la. Podr√≠a¬≠mos recu¬≠rrir al s√≠mil de la zanaho¬≠ria y del palo para dar una pri¬≠me¬≠ra expli¬≠ca¬≠ci√≥n gene¬≠ral, para con¬≠cre¬≠tar¬≠la des¬≠pu√©s. La vivien¬≠da, ade¬≠m√°s de una nece¬≠si¬≠dad impe¬≠rio¬≠sa y, por ello mis¬≠mo, es el feti¬≠che sagra¬≠do para la cla¬≠se obre¬≠ra alie¬≠na¬≠da y sub¬≠yu¬≠ga¬≠da por los valo¬≠res patriar¬≠co-bur¬≠gue¬≠ses. El coche¬≠ci¬≠to uti¬≠li¬≠ta¬≠rio com¬≠pra¬≠do casi siem¬≠pre al l√≠mi¬≠te de la capa¬≠ci¬≠dad sala¬≠rial es una de las obse¬≠sio¬≠nes feti¬≠chis¬≠tas m√°s arrai¬≠ga¬≠das entre el pro¬≠le¬≠ta¬≠ria¬≠do inte¬≠gra¬≠do, a lo que hay que sumar m√°s recien¬≠te¬≠men¬≠te el feti¬≠che de las vaca¬≠cio¬≠nes, etc.

La vivien¬≠da y la fami¬≠lia patriar¬≠co-bur¬≠gue¬≠sas como ¬ęhogar feliz¬Ľ, ¬ęnido de amor¬Ľ, ¬ędes¬≠can¬≠so del gue¬≠rre¬≠ro¬Ľ, etc., pudre a la cla¬≠se obre¬≠ra alie¬≠na¬≠da y le con¬≠de¬≠na a arras¬≠trar¬≠se de por vida tras un sue¬≠√Īo inal¬≠can¬≠za¬≠ble por¬≠que el con¬≠su¬≠mis¬≠mo siem¬≠pre le exi¬≠gi¬≠r√° ir m√°s all√° en los gas¬≠tos para man¬≠te¬≠ner la apa¬≠rien¬≠cia fren¬≠te al exte¬≠rior, la ima¬≠gen ofi¬≠cial de feli¬≠ci¬≠dad, de ¬ętriun¬≠fo en la vida¬Ľ. La depen¬≠den¬≠cia hacia el ¬ęqu√© dir√°n¬Ľ es tan fuer¬≠te no solo por¬≠que el grue¬≠so de nues¬≠tro con¬≠su¬≠mis¬≠mo se basa en una gran medi¬≠da en lo que nos dicen otras per¬≠so¬≠nas, sino por¬≠que sobre todo se nos ha incul¬≠ca¬≠do mie¬≠do a eman¬≠ci¬≠par¬≠nos del reba¬≠√Īo social.

El símil de la zanaho­ria y del palo apli­ca­do a este caso nos per­mi­te com­pren­der que la cla­se obre­ra alie­na­da cola­bo­ra con el capi­tal ya que, debi­do al efec­to dopan­te del con­su­mis­mo y en espe­cial a que el feti­chis­mo invier­te el efec­to por la cau­sa, ocul­ta la explo­ta­ción y crea la fal­sa liber­tad como real­men­te cier­ta, por todo esto no solo cree ser feliz sino que real­men­te lo es en su alie­na­ción bur­gue­sa: es un escla­vo feliz que no sien­te el dolor de las cade­nas has­ta que no inten­ta mover­se. La bur­gue­sía dis­po­ne de muchos medios de dopa­je; solo cita­mos uno: bus­car solu­cio­nes mila­gro­sas a los pro­ble­mas des­de la pasi­vi­dad de la obe­dien­cia como la mul­ti­pli­ca­ción de los jue­gos de azar por ejem­plo, por no hablar de la indus­tria deportiva.

Tam¬≠bi√©n exis¬≠te el escla¬≠vo infe¬≠liz, que sien¬≠te inten¬≠si¬≠da¬≠des de dolor pero igno¬≠ra sus cau¬≠sas y no pue¬≠de com¬≠ba¬≠tir¬≠las excep¬≠to median¬≠te las ¬ęsolu¬≠cio¬≠nes¬Ľ que le impo¬≠ne u ofre¬≠ce la mis¬≠ma bur¬≠gue¬≠s√≠a que le opri¬≠me. La gigan¬≠tes¬≠ca indus¬≠tria de la dro¬≠go¬≠de¬≠pen¬≠den¬≠cia m√ļl¬≠ti¬≠ple, por ejem¬≠plo, des¬≠de la lega¬≠li¬≠dad has¬≠ta la ile¬≠ga¬≠li¬≠dad m√°s ira¬≠cun¬≠da pasan¬≠do por los cla¬≠ros¬≠cu¬≠ros de lo ale¬≠gal, es uno de los m√©to¬≠dos m√°s efec¬≠ti¬≠vos para sedar al escla¬≠vo logran¬≠do que su infe¬≠li¬≠ci¬≠dad sea fun¬≠cio¬≠nal al mercado.

Pues bien, dada la pre­ca­rie­dad exis­ten­cial de quie­nes mal­vi­vi­mos de un sala­rio direc­to o dife­ri­do siem­pre inse­gu­ro, hare­mos esfuer­zos deses­pe­ra­dos para no per­der la vivien­da, para pagar el alqui­ler, para no ser desahu­cia­do, aun a cos­ta de acep­tar humi­lla­cio­nes y abu­sos, y de no dar nin­gu­na excu­sa para que la repre­sión en cual­quie­ra de sus for­mas pon­ga en peli­gro inmi­nen­te la vivien­da. Lle­ga­mos así al mie­do viven­cial que per­ma­ne­ce ador­mi­la­do has­ta que la fero­ci­dad del capi­tal lla­ma a las puer­tas de las y los veci­nos para ame­na­zar­los y desahu­ciar­los: el mie­do cuan­do ascien­de a terror para­li­za toda resistencia.

El pro¬≠le¬≠ta¬≠ria¬≠do cons¬≠cien¬≠te tam¬≠bi√©n nece¬≠si¬≠ta vivien¬≠da, vaca¬≠cio¬≠nes y pro¬≠ba¬≠ble¬≠men¬≠te un coche¬≠ci¬≠to, pero su con¬≠cien¬≠cia cr√≠¬≠ti¬≠ca le sal¬≠va de ado¬≠rar al feti¬≠che por¬≠que ha apren¬≠di¬≠do en su rebe¬≠li√≥n coti¬≠dia¬≠na con¬≠tra la dic¬≠ta¬≠du¬≠ra del mer¬≠ca¬≠do que lo deci¬≠si¬≠vo es ser suje¬≠to colec¬≠ti¬≠vo cons¬≠cien¬≠te de s√≠, no obje¬≠to pasi¬≠vo indi¬≠vi¬≠dua¬≠li¬≠za¬≠do ado¬≠ra¬≠dor de feti¬≠ches inal¬≠can¬≠za¬≠bles. Esta expe¬≠rien¬≠cia se apren¬≠de con la lucha, con la pra¬≠xis, aun¬≠que ello cues¬≠te rea¬≠li¬≠zar una huel¬≠ga de mil d√≠as, o movi¬≠li¬≠za¬≠cio¬≠nes sos¬≠te¬≠ni¬≠das duran¬≠te meses en calles y pla¬≠zas. Todos los estu¬≠dios cr√≠¬≠ti¬≠cos ense¬≠√Īan que los explo¬≠ta¬≠dos se auto¬≠li¬≠be¬≠ran en el mis¬≠mo pro¬≠ce¬≠so de empe¬≠zar a reu¬≠nir¬≠se para deba¬≠tir qu√© rei¬≠vin¬≠di¬≠ca¬≠cio¬≠nes plan¬≠tear y c√≥mo hacer¬≠lo, que esa pra¬≠xis debi¬≠li¬≠ta la sumi¬≠si√≥n a la auto¬≠ri¬≠dad, pudien¬≠do destruirla.

Pero esos mis¬≠mos estu¬≠dios y la com¬≠ple¬≠ta expe¬≠rien¬≠cia sin¬≠te¬≠ti¬≠za¬≠da en for¬≠ma de teo¬≠r√≠a, mues¬≠tran que ese apren¬≠di¬≠za¬≠je colec¬≠ti¬≠vo es mucho m√°s r√°pi¬≠do y efi¬≠caz si en el seno del pue¬≠blo tra¬≠ba¬≠ja¬≠dor act√ļan orga¬≠ni¬≠za¬≠cio¬≠nes revo¬≠lu¬≠cio¬≠na¬≠rias capa¬≠ces de aguan¬≠tar la repre¬≠si√≥n que inevi¬≠ta¬≠ble¬≠men¬≠te cae¬≠r√° sobre ellas.

I√Īa¬≠ki Gil de San Vicente

Eus­kal Herria, 27 de mayo de 2022