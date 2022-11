–

November 28, 2022

Newroz Ehmed, del Comando General de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), habló sobre los preparativos contra un inminente ataque terrestre turco en la región autónoma del norte y este de Siria.

En una entrevista con la agencia de noticias ANF, remarcó: “Estamos completamente preparados para una posible operación terrestre, teniendo en cuenta nuestra experiencia, preparación y la moral de nuestras fuerzas en comparación con períodos anteriores”.

-Los ataques del Estado turco en el norte y el este de Siria continúan. Mirando el historial de los ataques, hasta ahora, superaron las víctimas civiles, y la infraestructura de la región es el objetivo. ¿Cómo se evalúan este tipo de ataques? ¿Está Turquía atacando a civiles porque no puede golpear a las fuerzas militares?

-El Estado turco nunca ha detenido sus ataques contra la región. Pero en la última semana se han ampliado enormemente y los ataques de más alta intensidad se han llevado a cabo con armas pesadas, drones y aviones de combate. Justo en un momento en que la guerra de Ucrania está en la agenda y el mundo está interesado en esta guerra, el Estado turco aprovecha la oportunidad para intensificar sus ataques. Ha utilizado la situación para presionar a Rusia, a Estados Unidos y a los países europeos. Estos países también están bajo presión debido a la guerra en Ucrania, y el Estado turco ha recibido concesiones de estos países. El Estado turco se aprovechó de sus políticas basadas en intereses, así como de su silencio, y amplió sus ataques. Aunque afirma proteger su territorio en un radio de 30 kilómetros según el artículo 51 de la ONU, sus ataques en territorio sirio ya han superado un marco de 60 kilómetros. Al mismo tiempo, el Estado turco ha aumentado la intensidad de sus ataques contra Rojava, alegando que civiles han sido asesinados en Turquía, aunque todavía no está claro para nosotras, al menos, quién está detrás de esto.

Como resultado, la población civil fue atacada en Rojava. Las personas fueron atacadas deliberadamente y asesinadas cuando intentaron ayudar a las víctimas. Los lugares bombardeados son principalmente asentamientos civiles. No porque el ejército turco no pudiera atacar a las fuerzas militares, sino porque ataca deliberadamente a la población civil. Esto ya se ha expresado varias veces en los medios de comunicación. La infraestructura de la región, las instalaciones que sirven a la población, las centrales eléctricas, las escuelas, los hospitales, los campos petroleros y las refinerías, se han visto afectadas en un momento en que las condiciones climáticas de la estación fría se están intensificando y las personas enfrentan un desastre humanitario debido a las difíciles condiciones. Sin embargo, el Estado turco ha apuntado a la infraestructura. Las instalaciones de almacenamiento de trigo también han sido objetivos.

En otras palabras, (el ataque) está dirigido a cada lugar que un pueblo necesita para su futuro. La idea es hacer que la gente abandone la región. Se supone que se ven obligados a huir al ser privados de la posibilidad de sobrevivir aquí. A pesar del uso de miles de bombas contra la región, a pesar de tantos ataques de drones y aviones de combate, hay un gran silencio contra esto. En Ucrania, solo una central eléctrica fue atacada y el mundo se levantó. Los estados tomaron medidas contra las personas que se quedaron sin electricidad, la incluyeron en sus agendas, e incluso llegaron a imponer sanciones. Pero todos guardan silencio sobre la situación aquí. Si el Estado turco ha intensificado tales ataques es debido a esta contradicción. Esta realidad debe ser reconocida. Estamos listos para cumplir con nuestra responsabilidad y aclarar las acusaciones hechas por el Estado turco, pero todos deben hacer un esfuerzo y estar atentos a los planes del Estado turco.

-¿Cuál es la situación ante los ataques? ¿Hay un ataque terrestre? ¿Hay áreas que serán atacadas en una posible operación terrestre, o el objetivo es toda la región?

-El ataque continúa con toda ferocidad. Si el silencio sobre los ataques del Estado turco continúa, ampliarán aún más sus ataques. El primer paso será la línea de 30 kilómetros de la que se ha hablado en cada oportunidad. Esto ha sido claramente expresado por el Estado turco en los últimos días. Pero los ataques no solo afectan a una región. Los propios representantes estatales turcos declararon que invadirían gradualmente y nombraron varias regiones. Quieren ocupar toda el área, avanzando paso a paso. Su plan es crear una zona segura para ellos, es decir, ocupar toda la región. Nuestros preparativos contra una posible operación terrestre se han completado en todas partes. Nuestro pueblo también debe estar preparado para tal ataque. Esto ha estado en nuestra agenda durante mucho tiempo y estamos listos para un ataque terrestre. Hemos declarado varias veces que los ataques no se limitarán a una sola área. El enfoque del Estado turco no es atacar una sola región. Atacar solo un área desestabilizará toda la región. Muchas fuerzas están utilizando esta situación para fortalecer su posición en la región y aprovecharla. Recientemente, han aumentado su presencia aquí y están tratando de ganar supremacía. Muchas fuerzas, especialmente ISIS, se están aprovechando de estas condiciones.

-¿Cómo se están preparando para una posible operación en tierra?

-Nuestros preparativos militares son muy buenos. En comparación con períodos anteriores, estamos listos en términos de experiencia, preparación y moral de las fuerzas. Al observar el panorama que ha surgido durante la semana pasada, podemos ver que hay un gran entusiasmo y moral en términos de la fuerza de nuestras fuerzas de defensa, su potencial para defender a su país y al pueblo, y sus responsabilidades. Nuestros preparativos son más completos que antes. Nuestras fuerzas de defensa siempre han estado en una posición de guerra, pero ahora la preparación para la guerra es más intensa. Por supuesto, la actitud de la gente hacia los ataques era de suma importancia. En cada oportunidad, apoyaron la resistencia de las fuerzas de defensa. Por lo tanto, la actitud valiente del pueblo siempre fue una fuente de moral para las fuerzas de defensa y les ayudó a tomar una posición más fuerte. En el marco de la guerra revolucionaria popular, el pueblo y nuestras fuerzas de defensa crecieron juntos. Así como el pueblo y las fuerzas de defensa actuaron juntos en Sheikh Maqsoud, Kobane y en el ataque a la prisión de Sina, en Xiwêran, estamos experimentando esta situación ahora. Nuestro pueblo está del lado de las fuerzas de defensa, no detrás de ellas. Lo han demostrado en los ensayos anteriores. Nuestro pueblo ha proclamado este mensaje. Hay una fuerte unidad. Somos más fuertes que nunca. Repeleremos los ataques en una unidad de personas y fuerzas militares.

-Partes de las bombas de la OTAN fueron encontradas en las municiones utilizadas en los bombardeos. También hay rumores de que se llegó a un acuerdo con Rusia. Por lo tanto, parece que las potencias internacionales autorizaron estos ataques. ¿Ha mantenido alguna conversación con estas potencias sobre este tema? ¿Cuál es su actitud con respecto a las potencias internacionales?

-Hemos tenido muchas conversaciones sobre estos temas. Turquía es miembro de la OTAN y su política es bien conocida. El equipo militar utilizado por el Estado turco no puede ser utilizado sin la aprobación de la OTAN. Está de acuerdo con ella en que existe una amenaza para la existencia del Estado turco y que Turquía tiene derecho a defender su existencia. Si nos fijamos en las fuerzas que apoyan al Estado turco, la cantidad de apoyo, la ayuda con armas, tecnología y municiones, está claro que estos ataques contra nuestra región y nuestras fuerzas se consideran legítimos. Los estados hacen la vista gorda ante los ataques con estas armas y municiones y las masacres contra nuestro pueblo. Este es el papel que la OTAN está desempeñando en este momento.

Es interesante que el Estado turco justifique el ataque con el asesinato de un niño y un maestro, con el que, por cierto, no tenemos nada que ver, pero en nuestra región tantos asentamientos civiles son bombardeados con armas proporcionadas por la OTAN, civiles y niños son masacrados, y nadie reacciona, simplemente guardan silencio. Consideramos esta situación en términos de políticas e intereses existentes. Creemos que debería adoptarse una posición más firme y clara. Se afirma que se están llevando a cabo conversaciones para que el Estado turco no amplíe los ataques, pero como no se toma una postura firme, el Estado turco se alienta y expande los ataques. Por lo tanto, los ataques no pueden considerarse separados de la actitud y el silencio de estos poderes.

-Las fuerzas del gobierno de Damasco también han sido blanco de los ataques. Hasta ahora, el régimen de Al Assad no ha respondido. ¿Cómo está lidiando Damasco con los ataques, o cómo debería lidiar con ellos?

-Los ataques no sólo están dirigidos contra nuestras fuerzas. Están dirigidas contra todo el territorio sirio. El propio Estado turco dice que invadirá 30 kilómetros si hay peligro. Habla de Raqqa y muchas otras regiones. Hay un plan de ataque integral para todo el territorio sirio. Es un plan destinado a ganar dominio sobre el territorio sirio, y sabemos que este plan tiene una base histórica y se remonta al período otomano. Por esta razón, el Estado turco no solo está apuntando al pueblo kurdo, sino que representa una amenaza existencial para todas las personas en la región. Las aldeas de las poblaciones árabe y siríaca han sido atacadas; podemos enumerar muchos más ejemplos en los que los ataques se dirigen contra el territorio sirio, los pueblos que viven en la región y especialmente contra los pueblos árabes. Por lo tanto, se debe adoptar una postura más dura. La actitud actual del gobierno sirio no se opone a los ataques. Por lo tanto, la actitud de los países árabes es muy importante. Según el plan del Estado turco, todos los pueblos y países árabes son el objetivo. En vista de esta realidad, la postura de los países árabes debe ser firme, fuerte y clara, y se espera un fuerte apoyo. También estamos manteniendo conversaciones y cooperando con el gobierno sirio en este sentido. Las tropas del gobierno están en todas las líneas fronterizas. Muchos soldados del ejército sirio han resultado heridos y muertos en las áreas bajo ataque, pero la postura del gobierno sigue siendo débil e insuficiente. Los países árabes y el gobierno de Damasco deben permanecer unidos contra el plan de Turquía y los ataques.

-Las fuerzas de defensa de la región desempeñan un papel importante en la lucha contra ISIS. ¿Cuáles son las implicaciones de los ataques actuales para esta lucha?

-Debido al éxito y la continua lucha conjunta con la Coalición Internacional contra ISIS, es digno de mención que nuestras fuerzas de defensa, que brindan seguridad al campamento de Al Hol y sus alrededores, están siendo atacadas. Las prisiones donde se encuentran los mercenarios de ISIS y nuestras fuerzas de seguridad han sido atacadas. Este es un ataque planeado y deliberado. Nuestras fuerzas especiales que trabajan con la Coalición también han sido atacadas. Amigos han perdido la vida en este ataque, han sido heridos. El Estado turco está llevando a cabo estos ataques deliberadamente. No solo las FDS, las AANES (Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria) y las personas de la región son atacadas, sino también la lucha contra ISIS. El Estado turco expresa esto una y otra vez. Con estos ataques, quieren que las tropas internacionales se retiren y que todo el trabajo hasta ahora sea en vano, quieren que todos los mercenarios de ISIS detenidos en las prisiones sean liberados, quieren que se extiendan y liberen a sus familiares. El Estado turco quiere revivir a ISIS, que ya se está beneficiando de estos ataques. Tenemos información de que ISIS quiere organizarse y fortalecerse aún más aquí con los ataques del Estado turco y que habrá ataques en la región. Por esta razón, el Estado turco ha apuntado particularmente a estos lugares. Esto busca poner fin a la presencia de la Coalición Internacional y neutralizar los resultados que se han logrado juntos a través de un largo trabajo. Este es un plan muy peligroso. El Estado turco ya lo está diciendo abiertamente. Se trata de cómo puede poner más en práctica sus planes y aplicarlos en la práctica. Si los ataques continúan así, no podemos continuar la lucha contra ISIS. No es posible continuar la lucha contra ISIS bajo tales bombardeos y ataques con aviones no tripulados. Las potencias internacionales son conscientes de que los ataques están dando una nueva oportunidad a ISIS, pero guardan silencio. Tal actitud no puede evitar los ataques. Por el contrario, los ataques siguen aumentando.

-Las prisiones que albergan a los yihadistas de ISIS y el campamento Al Hol han sido atacadas. ¿Cuál es la situación actual en las prisiones y campos donde están detenidos los yihadistas de ISIS y sus familiares?

-Como ya hemos dicho, cumpliremos con nuestro deber frente a estos ataques. Como prometimos a nuestro pueblo, cumpliremos con lo que se nos pida, y nos hemos preparado para ello. Sin embargo, es un desafío proteger las prisiones y el campamento de Al Hol de tales ataques. Ocho de nuestros miembros cayeron mártires en los ataques al campamento de Al Hol. A pesar de todas estas dificultades, queremos mantener a los mercenarios de ISIS y sus miembros bajo control. Porque sabemos que este peligro amenaza no solo a los pueblos de la región, sino al mundo entero. Por supuesto, haremos nuestro mejor esfuerzo. Pero si los ataques continúan así y se vuelven aún más violentos, no será posible protegerlos.

-¿Cómo afectarán estos ataques a la lucha contra ISIS?

-Nuestra prioridad es defender a nuestro pueblo y a nuestro país contra un posible ataque terrestre. Nuestras fuerzas armadas están llevando a cabo sus tareas a lo largo de toda la línea fronteriza. Nunca podemos decir que todo nuestro enfoque y fuerza estará en ISIS. Porque, por supuesto, eso será difícil. No tenemos la fuerza para luchar tanto contra el Estado turco como contra ISIS. Por lo tanto, los ataques afectarán y debilitarán la lucha contra ISIS. Si continúa así, ISIS utilizará estos ataques para reorganizarse y volver a su antigua y peligrosa forma. Lo hemos dicho muchas veces: este es el objetivo del Estado turco. Está poniendo abiertamente este plan en acción. El silencio le está ayudando a hacerlo. Estamos preocupados por esto y le decimos al mundo entero que todos deben tomar una posición. La protección de los lugares mencionados es también responsabilidad de todas las potencias mundiales. Aprovechamos esta oportunidad para reiterar que asumimos nuestra responsabilidad.

-¿Cómo funcionará la cooperación con la población en caso de un posible ataque? ¿Qué tiene que pasar aún?

-Nuestro pueblo es una fuente de moral y fortaleza, y ha demostrado su actitud durante los ataques. También tienen mucha experiencia con ataques. Han adquirido mucha experiencia en cómo defenderse y proteger sus logros y su país. La actitud de nuestro pueblo durante los ataques significa que nadie puede asustarnos y obligarnos a retirarnos. Nuestra gente conoce sus deberes y responsabilidades. En esta ocasión, damos la bienvenida y apreciamos la resistencia del pueblo.

-Se están organizando protestas en todo el mundo bajo el lema “Defender Rojava”. La gente del Kurdistán y sus amigos están permanentemente activos. ¿Qué papel debe jugar el público global frente a los ataques?

-Damos la bienvenida y agradecemos a nuestra gente y a nuestros amigos nuevamente por su actitud y las protestas bajo el lema “Defender Rojava, defender Kobane”. A pesar de todos los obstáculos, la gente salió a las plazas a medianoche para defender a nuestro pueblo, nuestra administración autónoma y las fuerzas de defensa. Se adoptó una postura clara. La gente ha abrazado los valores de la resistencia. Es importante participar en este espíritu, abrazar la revolución, abrazar Rojava, abrazar a la humanidad, tal como nos unimos por Kobane y Shengal en ese entonces. Por supuesto, esto requiere una lucha de múltiples capas. Nuestro pueblo y sus amigos han mostrado esta actitud de lucha en muchas áreas.

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina

