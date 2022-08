–

鈥淭oda nuestra existencia fue atacada con sa帽a el 3 de agosto de 2014. Nuestras mujeres, ni帽as, ni帽os, ancianos y j贸venes fueron masacrados con m茅todos inhumanos. Miles de nuestras hijas fueron capturadas por el ISIS, y vendidas en mercados de esclavas, y a煤n se desconoce el paradero de miles de nuestras madres, ni帽os y ni帽as (鈥) Aquellos que quieren imponer su hegemon铆a sobre nuestro pueblo con esquemas viciosos est谩n atacando inmoralmente a nuestro pueblo, valores y conquistas hoy. La traici贸n y la inmoralidad introducidas por el KDP (Partido Democr谩tico de Kurdist谩n) el 3 de agosto de 2014 est谩n impregnando todo el pa铆s a trav茅s de las mismas personas hoy. Con los acuerdos que han forjado quieren someter a nuestro pueblo a m谩s masacres鈥.

As铆 recordaba el comunicado del Comando General de las Unidades de Defensa de Shengal (YBS), el octavo aniversario del genocidio yazid铆. Entonces el avance del Daesh por el norte de Irak y Siria no parec铆a encontrar obst谩culos a su paso, mientras el ej茅rcito iraqu铆 y los Peshmergas del Gobierno Regional Kurdo de Barzani, se retiraban sin combatir, dejando indefensa a la ciudad de Shengal, habitada mayoritariamente por la minor铆a yazid铆, a los que los islamistas radicales profesan una especial inquina, al acusarlos de adoradores del diablo. Ese tres de agosto los milicianos del Daesh entraron en Shengal, matando a miles de yazid铆s desarmados, y secuestrando a m谩s de diez mil ni帽as y mujeres, para convertirlas en esclavas sexuales, mientras no solo los gobiernos de Erbil y Bagdad ignoraban la petici贸n de ayuda de sus ciudadanos, sino que el mundo entero miraba hacia otro lado.

El comunicado de las Unidades de Defensa de Shengal (YBS), alertan de que el riesgo de un nuevo genocidio est茅 muy pr贸ximo, debido al acuerdo de los gobiernos turco y del gobierno regional kurdo: 鈥淎unque este acuerdo fue forjado para atacarnos en la pr谩ctica, debe saberse que estos p茅rfidos planes y proyectos tienen como objetivo la invasi贸n de todo Irak. El estado turco invasor, genocida y fascista sue帽a con restaurar las fronteras de su Pacto Nacional de 1920. El objetivo no es solo la tierra yazid铆, sino toda la regi贸n. Si este no fuera el caso, no apuntar铆an ni atacar铆an un vasto territorio que se extiende desde las Zonas de Defensa de Medya hasta Mosul, Kirkuk, Zakho, Siria, Rojava y L铆bano. La gente de la regi贸n debe ser consciente de este hecho y tomar una posici贸n unida contra los ataques turcos. El objetivo era Shengal en 2014, y hoy son Zakho, Kirkuk y Mosul. La gente de toda la regi贸n est谩 en peligro. Si no se puede mantener una alianza de pueblos, cada d铆a ocurrir谩n m谩s masacres como la de Zakho.鈥

En 2014, a la poblaci贸n yazid铆 no le qued贸 otra opci贸n que huir: m谩s de 50.000 buscaron refugio en las monta帽as de Sinjar, mientras los milicianos del Daesh les asediaban. Sin provisiones, ni armas, sin el apoyo de ning煤n gobierno, el desenlace final estaba cerca, hasta que, diez d铆as despu茅s, acudieron en su ayuda las milicias kurdas de Rojava, las YPG, las Unidades de Protecci贸n Popular, y las YPJ, las Unidades de Protecci贸n de la Mujer, aliadas del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdist谩n, fundado en 1978 por Abdullah 脰calan, que consiguieron abrir un corredor hacia la frontera siria, por donde procedieron a la evacuaci贸n de los yazid铆s.

Las Unidades de Defensa de Shengal (YBS), creadas con la colaboraci贸n de las YPG para la defensa del pueblo yazid铆, est谩n ahora resueltas a proteger a todos los habitantes de Shengal, como afirman en su 煤ltimo comunicado: 鈥淪omos una fuerza que defiende a nuestro pueblo. Somos la vanguardia de este pueblo, de esta tierra, de nuestra fe, cultura e historia. Por lo tanto, hacemos un llamado a nuestra gente que vive fuera de 脢zidxan (tierra yezidi) para que regrese a Tierra Santa. Ahora, tenemos el poder de proteger a nuestra gente de todo tipo de traiciones y ataques despiadados. Todos los pueblos deber铆an ver que Barzani y su partido KDP est谩n del lado del enemigo, participando en juegos viciosos y manipulando a la gente para sus propios intereses. Los ataques maliciosos y viciosos se llevan a cabo a diario.鈥

Las Unidades de Defensa de Shengal (YBS) fundaron en 2015 la Alianza Sinjar, junto a Unidades Femeninas 脢zidxan (YJ脢), y a las Fuerza de Protecci贸n de Sinjar (HPS), aunque estas 煤ltimas, aliadas de los peshmerga y del gobierno aut贸nomo del Kurdist谩n iraqu铆, abandonaran la Alianza en 2017. Tambi茅n a partir de 2017 se cre贸 la Administraci贸n Aut贸noma de Shengal, independiente del Gobierno Regional Kurdo de Irak, que ha estado fuertemente contestado tanto por Erbil como por Bagdad, aunque la mayor amenaza de la autonom铆a yazid铆 vuelva a venir de las milicias islamistas, patrocinadas por el r茅gimen de Erdogan, que est谩 aprovechando que el mundo est谩 fijando su atenci贸n en Ucrania, para una ofensiva en Irak y Siria, sobre los grupos afines al PKK. Shengal vuelve a estar en peligro de un nuevo genocidio, ser铆a el n煤mero 75 de los que lleva contabilizado este pueblo que, una vez m谩s, vuelve a ser ignorado por el mundo. Sin embargo, sus milicianos y milicianas parecen dispuestos a combatir hasta la 煤ltima bala, hasta el 煤ltimo aliento.

FUENTE: Ángelo Nero / Nueva Revolución

