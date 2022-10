–

En este art铆culo vamos a hablar de Basajaun, un proyecto de barrio centrado en atender la necesidad b谩sica de alimentaci贸n mediante un servicio comunitario de cocinado de alimentos. En este sentido, Basajaun quiere ser un sujeto impulsor de comunidades organizadas dentro de un entorno de soberan铆a alimentaria, decrecimiento y comunitarismo.

El capitalismo utiliza las necesidades de las personas para reproducir relaciones de desigualdad y pobreza con un solo objetivo: crear beneficios. Esto, principalmente, se basa en la l贸gica del propio sistema, que pone en el centro al capital y no a quienes lo sustentan: las personas. Una de esas necesidades cooptadas por el m茅todo lucrativo/mercantilista de este sistema ha sido la alimentaci贸n, y es en este contexto en el que aparece Basajaun.

BASAJAUN. EL PROYECTO CONFEDERADO

Basajaun es un proyecto ubicado en Euskal Herria (concretamente, en Donostia) que nace como respuesta a la l贸gica alimentaria que el sistema capitalista impone a la ciudadan铆a que habita los barrios y las urbes. Un enfoque basado en la sobreproducci贸n del alimento y la sobrexplotaci贸n de los recursos naturales en zonas de agricultura y ganader铆a intensiva. Este modelo de consumo empobrece a la poblaci贸n productora y consumidora, aglutina cada vez m谩s capital en manos de los que tienen los medios de producci贸n y fomenta el expolio de nuestros recursos naturales.

Todo este proceso, en muchas ocasiones, nos obliga a consumir productos de 茅tica dudosa para mantener nuestra econom铆a familiar a flote. Productos que, desgraciadamente, siguen alimentando esa estructura que nos lleva a una situaci贸n de pobreza alimentaria.

Por todo ello, entendiendo el espacio y el suelo inmobiliario como uno de los mayores medios de producci贸n actuales, Basajaun quiere transformar estas l贸gicas y utilizar los espacios liberados y comunitarios (como una sociedad gastron贸mica o un local de gesti贸n vecinal) para promover un proyecto enfocado en la soberan铆a alimentaria y el consumo local. De este modo, se fortalece el tejido econ贸mico/social del barrio y se responde a una necesidad urgente como es la precariedad alimentaria que sufrimos en los barrios de nuestras ciudades.

Sin embargo, este proyecto no tiene por objetivo expandirse o hacerse m谩s grande como entidad, sino que nos orientamos hacia la consecuci贸n de una confederaci贸n de cocinas comunitarias. La forma de materializar esta confederaci贸n ser铆a crear una entidad deslocalizada: Basajaun. Esta impulsar谩 proyectos de cocinas comunitarias en barrios o territorios donde exista una masa social con inter茅s y movilizada.

En este sentido, Basajaun podr谩 ofrecer una serie de herramientas y recursos desarrollados por la propia entidad para garantizar la viabilidad y continuidad de esa cocina. Es decir, ofrecer谩 herramientas jur铆dicas, econ贸micas, formativas y t茅cnicas que puede utilizar cualquier comunidad para poner en marcha una cocina comunitaria. Sin embargo, una vez el proyecto est茅 estabilizado, el objetivo es que la entidad pase a un segundo plano de coordinaci贸n y administraci贸n, que devenga en un soporte y/o apoyo a estas cocinas comunitarias.

Llegados a este punto se ofrecer谩 la posibilidad de que el proyecto del barrio pase a tener personalidad jur铆dica propia y se sume al proyecto confederado.

FINES SOCIALES

Este proyecto, en sus estatutos sociales, ha redactado unos fines sociales que deben ser compartidos por todas las entidades y comunidades que quieran colaborar o unirse a la confederaci贸n. Cabe decir que las herramientas y recursos para llegar a estos fines pueden ser variados y, en nuestra opini贸n, enriquecer铆a a la red confederativa de soberan铆a alimentaria que deseamos construir.

Como hemos comentado al principio, Basajaun nace para dar una respuesta a las l贸gicas capitalistas de consumo y sobreproducci贸n que nos alejan de la vida en comunidad y de una responsabilidad alimentaria, tanto de lo que comemos como de su origen. Al fin y al cabo, la alimentaci贸n que tenemos hoy en d铆a solo es otra manifestaci贸n de las pautas de un sistema que, en vez de poner la vida en el centro, solo se preocupa de crear beneficio y de explotar el entorno para garantizar la subsistencia de s铆 mismo, como si de un organismo vivo se tratase.

Por todo ello, es necesario trabajar los fines sociales del proyecto dentro de un marco social com煤n que revierta estas l贸gicas.

Los fines sociales de Basajaun son los siguientes:

鈥 Fomentar la soberan铆a alimentaria realizando un cocinado que garantice el acceso permanente a alimentos sanos, culturalmente apropiados y producidos localmente por la poblaci贸n campesina, as铆 como la implementaci贸n de procesos de comercializaci贸n equitativos y solidarios.

鈥 Sostener y alimentar con productos de proximidad y m铆nimo impacto medioambiental la cultura vasca y su identidad, las econom铆as locales y el bienestar humano en base a una alianza de beneficio mutuo con la naturaleza.

鈥 Atender las necesidades de alimentaci贸n de colectivos o grupos que, por diferentes razones, no tengan garantizada diariamente una alimentaci贸n sana y de calidad.

En todo caso, la asociaci贸n buscar谩 estos fines garantizando la igualdad y la no discriminaci贸n por raza, religi贸n, sexo, g茅nero, orientaci贸n sexual, etnia o procedencia. Es interesante remarcar que el sentido de crear un proyecto con base en la soberan铆a alimentaria est谩 铆ntimamente relacionado con el proyecto confederado. Con una estructura mutualista de entidades que trabajen en un entorno de soberan铆as, estas podr谩n abastecerse de algunos alimentos que no puedan ser cultivados en su comunidad, pero s铆 en otras zonas donde existan entidades semejantes de la confederaci贸n.

FUNCIONAMIENTO DE LA COCINA COMUNITARIA DE GROS

Una vez comentado el proyecto de Basajaun y su enfoque hacia una confederaci贸n de cocinas comunitarias, vamos a exponer el funcionamiento de estas mediante un caso particular. En el barrio de Gros, en Donostia, hemos creado lazos de uni贸n y colaboraci贸n con la Sociedad Gastron贸mica Marruma, que ha simpatizado radicalmente con el proyecto y tiene ganas de poner en marcha una iniciativa como esta.

Se trata de organizar un cocinado colectivo de producto local y se propone como un servicio destinado a cualquier vecinx que quiera sumarse a la plataforma. El proceso es el siguiente: el alimento se adquiere de los comercios y productores locales, se transforma en platos acabados utilizando una cocina comunitaria, se deposita en envases reutilizables y lxs vecinxs de la comunidad donde se aplica el proyecto acuden a buscarlo para llevarlo a sus hogares. Debido a que el objetivo de esta cocina comunitaria es atender las necesidades alimentarias del d铆a a d铆a y no al consumo de inmediata necesidad o al consumo por ocio, el compromiso que adquieren las personas socias es recoger la comida durante cuatro semanas (siempre se pueden hacer excepciones en los casos que lo requieran) adapt谩ndose a una estructura de pedidos por cuotas y no por consumo de platos.

De esta manera, los men煤s se piden de manera semanal, facilitando la organizaci贸n del trabajo en cocina y de los pedidos a lxs proveedorxs, pues al trabajar con productores y tiendas de barrio, la inmediatez se hace dif铆cil. Una vez que desde cocina se tienen los men煤s de las personas socias, se inicia el proceso de pedidos a lxs productorxs y, posteriormente, el cocinado y envasado de alimentos en envases reutilizables que se guardan en fr铆o hasta el momento de la recogida.

La recogida de alimentos se realiza en una franja horaria pactada conjuntamente con las personas socias, siempre ofreciendo alternativas para las que no tienen compatibilidad horaria. En el momento de la recogida, se devuelven los envases utilizados la semana anterior, y se llevan los nuevos con su pedido semanal.

DESMERCANTILIZACI脫N DEL COCINADO

Siguiendo el marco comunitario, todos los recursos que la cocina consume, ya sean ingredientes, horas de trabajo, materiales o incluso el propio espacio, son extra铆dos de la comunidad para ser utilizados con los fines que marcamos en nuestra filosof铆a. Por lo tanto, nos parece l贸gico que el beneficio que genere esta actividad sea devuelto a la comunidad.

Esta forma de hacer convierte a la propia comunidad en propietaria del proyecto, decidiendo en qu茅 t茅rminos se act煤a con el beneficio generado. De igual manera, se destina una peque帽a parte a generar herramientas y estructuras que permitan crear cocinas comunitarias en otros barrios y pueblos. A continuaci贸n, mencionamos los puntos por lo que consideramos que se desmercantiliza el alimento en este proyecto:

鈥 El beneficio es de todxs. Al destinar el beneficio a iniciativas comunitarias decididas por la comunidad, evitamos que ese beneficio caiga en manos privadas y/o estructuras que individualizan a lxs integrantes de la comunidad.

鈥 Se cambia el concepto de la planificaci贸n del consumo. Al elegir los men煤s semanalmente, se organiza mejor la cocina. De esta manera el desperdicio alimentario es menor, y no obedece a una punta de trabajo que dependa de la elecci贸n inmediata de lxs consumidorxs, la cual genera incertidumbre tanto en compras como en trabajo.

鈥 Se consume local antes que barato. Siempre que la fuerza econ贸mica del proyecto lo permita, se consumir谩 producto lo m谩s cercano posible, entendiendo que de esta manera no se promociona la m谩xima capitalista de la libre competencia, sino que se obedece a la l贸gica del mayor retorno econ贸mico sobre la propia comunidad y la creaci贸n de estructuras de ella y para ella.

Mediante esta forma de hacer creamos una fisura con el escenario neoliberal de consumo, ya que la cocina no se reconoce como ofertante de un servicio, ni las personas consumidoras como clientes. 驴C贸mo es esto posible? Principalmente, porque la cuota de lxs socixs no solo cubre los gastos derivados de la elaboraci贸n del men煤. Con la cuota y el acceso a ser socix, la persona obtiene una cota de poder igual que la de sus semejantes, sostiene el proyecto las temporadas en las que la cocina cierra y mantiene una iniciativa que no es atractiva en el mercado (men煤s a precios econ贸micos, de proximidad y ecol贸gicos) y que si estuviera dentro de este no ser铆a viable.

En resumen, en Basajaun solo hay personas socias y el men煤 semanal que pagan lxs usuarixs es un intercambio para mantener un proyecto soberano del que son due帽xs. Nuestra labor es m谩s similar a una iniciativa mutualista que a un servicio mercantil.

Las comunidades siguen ah铆, a煤n no nos lo han quitado todo y es el momento de crear iniciativas en las brechas del sistema. Somos conscientes de que este proyecto no crea una ruptura total con el sistema hegem贸nico, pero s铆 quiebra algunas l贸gicas de consumo, y lo hace gracias a crear estructuras entorno a marcos alternativos. Estructuras comunitarias, de apoyo mutuo y de b煤squeda de un bien com煤n compartido y solidario. Con estas cocinas, estamos construyendo posibles.

