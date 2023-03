–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga March 11, 2023 393 puntos de vista

COMUNICAT DEL SECRETARIAT PERMANENT DE CGT MENORCA EN RELACI脫 AMB LA DENEGACI脫 D鈥櫭歋 D鈥橧NSTAL路LACIONS DE LA FORTALESA DE LA MOLA PER PART DEL CONSORCI MILITAR DE MENORCA

El passat 8 de febrer de 2023 una delegaci贸 de CGT Menorca es va reunir amb el Coronel V铆ctor Manuel Herrero 脕lvarez, Director del Consorci Militar de Menorca amb l鈥檕bjectiu de sol路licitar l鈥櫭簊 d鈥檜na de les instal路lacions de la fortalesa de La Mola el dia 15 d鈥檃bril de 2023 per a la celebraci贸 d鈥檜n acte d鈥檋omenatge a Salvador Segu铆 i Rubinat, amb motiu del centenari del seu assassinat a mans del terrorisme patronal.

El motiu de la localitzaci贸 de l鈥檃cte a les instal路lacions esmentades 茅s el fet que Salvador Segu铆, 芦El Noi del Sucre禄, figura cabdal de l鈥檃narcosindicalisme de principis del segle XX, va ser empresonat a la Fortalesa de La Mola entre 1920 i 1922. Consider脿vem adient que un acte de reparaci贸 de la mem貌ria hist貌rica com aquest tingu茅s lloc all脿 on el moviment llibertari menorqu铆 va mostrar-ne, en el seu moment, la solidaritat amb el company empresonat.

La resposta del Coronel Director del Consorci Militar de Menorca va ser que aquesta mena de sol路licituds s鈥檋avien de tramitar amb el Ministeri de Defensa, i ens va demanar presentar-la per escrit, cosa que CGT Menorca va fer amb data 12 de febrer de 2023.

Amb data 3 de mar莽 de 2023 es va rebre la resposta del Coronel Director del Consorci Militar de Menorca, actuant com a President de la Comissi贸 Permanent, segons la qual 芦una vez evacuada consulta a la autoridad pertinente, se ha considerado oportuno no acceder a lo solicitado禄. En l鈥檈xposici贸 de motius de la denegaci贸 fa refer猫ncia als Estatuts del Consorci, segons els quals la cessi贸 de les instal路lacions de La Mola per part del Ministeri de Defensa es va fer 芦con el objetivo de promover el desarrollo y difusi贸n de actividades tendentes al conocimiento y promoci贸n de la historia y cultura, en especial la militar, para lo que colabora con organismos, centros de ense帽anza u otras entidades dedicadas precisamente a tales fines.禄

Resulta, si m茅s no, sorprenent que el Consorci Militar de Menorca consideri que un acte dedicat a Salvador Segu铆 no sigui una de les possibles 芦actividades tendentes al conocimiento y promoci贸n de la historia禄 que t茅 com a objectiu, segons els seus Estatuts, encara m茅s sorprenent quan es pot comprovar que la p脿gina web del Consorci t茅 una entrada espec铆ficament dedicada a l鈥檈mpresonament del Noi del Sucre a La Mola, arran d鈥檜na s猫rie d鈥檃rticles publicats per en Josep Portella Coll al Diari Menorca durant el gener de 2016.

Potser s贸n m茅s adients a l鈥檕bjectiu esmentat als Estatuts del Consorci activitats com la celebraci贸 d鈥檜n casament, unes jornades gastron貌miques, un sopar d鈥檈mpresa, un esdeveniment esportiu o un espectacle eq眉estre, a莽貌 s铆, amb pagament previ a una empresa privada que gestiona, en unes instal路lacions de titularitat p煤blica, aquest tipus d鈥檈sdeveniments, sense cap mena de dubte 芦tendentes al conocimiento y promoci贸n de la historia禄.

Potser dins les 芦actividades tendentes al conocimiento y promoci贸n de la historia禄 no hi entren activitats relacionades amb la hist貌ria dels 芦altres禄, de les v铆ctimes de l鈥檈x猫rcit i de les forces policials, bra莽os executors de la represi贸 estatal de la classe obrera organitzada, de la qual Salvador Segu铆 n鈥櫭﹕ referent indefugible, especialment a Menorca, com mostra la confer猫ncia Anarquisme i sindicalisme, pronunciada per primera vegada davant els anarcosindicalistes deportats a la fortalesa-pres贸 de La Mola.

I n鈥櫭﹕ referent del moviment llibertari a Menorca i, per tant, una figura hist貌rica destacable a la nostra illa, per l鈥檕nada de solidaritat que va despertar entre el moviment obrer menorqu铆 durant el seu empresonament a la pres贸 芦militar禄 de La Mola de Ma贸. Cal destacar-ne tamb茅 la influ猫ncia en el moviment obrer menorqu铆 de la s猫rie d鈥檃ctes que va celebrar a diferents pobles de l鈥檌lla entre agost i setembre de 1922, culminats amb el gran m铆ting a un Teatre Principal de Ma贸 ple a vessar, el 15 de setembre de 1922, on 芦entre la concurrencia destacaban muchas mujeres que, como ya es sabido, no se recatan aqu铆 de asistir a estos actos禄 (La Voz de Menorca, 16/09/1922), com va glossar Josep Portella Coll al seu article 芦Una experi猫ncia escrita禄, publicat al Diari Menorca el 15 de gener de 2016.

CGT Menorca, a m茅s d鈥檜na organitzaci贸 anarcosindicalista, i precissament per a莽貌, tamb茅 茅s una entitat compromesa amb el coneixement i la promoci贸 de la hist貌ria de la classe obrera organitzada, com demostren el seguit d鈥檃ctes organitzats al llarg dels anys amb aquest objectiu. I tamb茅 consideram que forma part de la 芦historia (…), en especial la militar禄 la funci贸 repressora de l鈥檈x猫rcit contra el moviment obrer, sobretot contra l鈥檃narcosindicalisme.

脡s per tot a莽貌 exposat que exigim explicacions per part de qui pertoqui, com ara el Ministeri de Defensa del Govern 芦m茅s progresista de la hist貌ria d鈥橢spanya禄, i que es reconsideri la denegaci贸, donat el fet que l鈥檃cte entra dins les condicions exigides pel Ministeri esmentat per a la cessi贸 de la Fortalesa de La Mola al Consorci Militar de Menorca, reflectides als seus Estatuts Ver menos

Font: https://www.facebook.com/photo?fbid…





Josep Portella Coll

Escena imposible

Ring, ring鈥



Buenos d铆as, 驴est谩 la se帽ora ministra?



S铆.



Puede ponerse, d铆gale que soy el coronel Herrero.



Uns pocs segons despr茅s:



Buenos d铆as, mi general. 驴Que se le ofrece?



S贸lo coronel, ministra, solo coronel, que hay que respetar el escalaf贸n.



Bueno, 驴que tal por Menorca?



Con novedad en el frente, se帽ora Margarita.



Vaya, no me asuste, que llevo una semanita que para que contarle.



Nada, que los de la CGT han pedido autorizaci贸n para hacer un homenaje a Salvador Segu铆.



驴Y este quien es? 驴No ser谩 familia de los Segu铆 de Mao-Mah贸n?



No lo s茅, ministra. En el Google no lo pone



A ver, que pasa V铆ctor Manuel.



Nada, que el Segu铆 ese era un anarquista, sindicalista, que lo asesinaron los pistoleros de la patronal el 1923.



Me sorprende, general. Ser谩 pistoleros a secas.



No, que en google pone, abro comillas, el pistolerismo fue una pr谩ctica que tuvo lugar en Espa帽a durante el reinado de Alfonso XIII, particularmente entre 1917 y 1923, utilizada principalmente por empresarios, que consist铆a en contratar pistoleros y otros 芦matones禄 para matar a destacados sindicalistas y trabajadores, para as铆 frenar sus reivindicaciones, cierro comillas.



Bien, despu茅s de esta salvedad, d铆game en que puedo servirle.



Nada, que no s茅 si decirles que s铆 o que no. Por lo tanto, lo que usted ordene, ministra.



Nada, V铆ctor. Dec铆dalo usted. Yo ya tengo bastante enviando tanques a Ucrania y haci茅ndome la longui con los de Podemos y la Sexta.



A l鈥檈ndem脿



Buenos d铆as, 驴est谩 la ministra? Soy el mismo que ayer.



Le paso.



Hola Herrero, 驴que tal? Supongo que bien.



驴Bien? 隆Que va! Ahora dicen que soy un represor de la libertad de expresi贸n. Dicen que en la Mola dejamos celebrar bodas, bautizos y comuniones, pero no homenajes seg煤n a quien.



Nada, general. Usted aguante, que m谩s aguantaron en la defensa de Madrid o de Toledo, que hay que hacer equilibrios con esto. En unos d铆as se habr谩n olvidado.



No crea, ministra. Que el tal Camarero, que debe ser el cabecilla, ahora entra una petici贸n para celebrar una boda civil en la Mola. No puedo decirle que no, pero uno de los contrayentes se llama Salvador Segu铆 y eso me huele a chamusquina, creo que nos la quieren dar con el carrito del helado. Adem谩s, el susodicho Camarero es escritor y ya sabe que los escritores son gente preocupante.



No es dar, mi general, es pillar con el carrito del helado. Bueno, si se ponen as铆, deles usted el permiso y ya est谩.



No le quiero faltar al respeto, se帽ora ministra. Pero ya sabe que los oficiales somos duchos en estrategia. Lo que va a pasar va a ser esto: cap铆tulo uno, dos puntos, damos permiso a la CGT y hacen el homenaje a El chico del az煤car; cap铆tulo dos, nos pide permiso el general y Joan Huguet para hacer un homenaje en la Mola a los oficiales asesinados por los republicanos el agosto del treinta y seis en la Mola; cap铆tulo tres: nos piden permiso los memorialistas y comunistas para hacer un homenaje a los republicanos ejecutados en la Mola a partir de 1939; nos pide permiso el alcalde de Alayor para hacer un homenaje a la legi贸n, y as铆 sucesivamente. Se帽ora ministra, creo que voy a dimitir.



V铆ctor, del ej茅rcito no se dimite. Usted a aguantar el tipo, como hacemos todos. Porque ahora vendr谩n los de Podemos en el Congreso y me van a poner verde a m铆. 脕nimo, amigo V铆ctor, 谩nimo鈥 Ver menos

Fuente: https://www.facebook.com/photo/?fbi…