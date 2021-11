–

A principios de octubre, Italia acogió la reunión preparatoria de la Conferencia de la ONU sobre el ‎Cambio Climático, la COP26 que ahora está teniendo lugar en Glasgow.

Dos semanas después, Italia ‎acogió también otro evento internacional que, contrariamente a lo sucedido con el primero, ‎el gobierno italiano prefirió realizar en el mayor silencio: la maniobra de guerra nuclear ‎‎Steadfast Noon, organizada por la OTAN en los cielos del centro y del sur de Italia. ‎

Bajo las órdenes de Estados Unidos, las fuerzas aéreas de 14 países miembros de la OTAN ‎participaron durante 7 días en esa maniobra, desplegando en las bases de Aviano y de Ghedi ‎‎(Italia), cazabombarderos capaces de portar tanto armas convencionales como armamento ‎atómico. ‎

Aviano, en la región italiana de Friul, sirve de base permanente al 31º Escuadrón Aéreo de ‎Estados Unidos, que dispone de cazabombarderos F-16C/D y de bombas nucleares B61. ‎

Mientras tanto, en Ghedi –también en Italia pero en la región de Lombardía–, la 6ª Escuadra ‎Aérea italiana dispone de cazabombarderos Tornado PA-200 y de bombas nucleares ‎‎(estadounidenses) B61.

Las bases de Aviano y de Ghedi han sido restructuradas para recibir aviones de guerra F-35 ‎armados con nuevas bombas nucleares (estadounidenses) B61-12. En octubre pasado, ‎se realizó en Nevada (Estados Unidos) el ensayo final de lanzamiento –desde dos F-35A y ‎sin cargas atómicas– de las nuevas bombas nucleares estadounidenses B61-12. Así que esas ‎nuevas bombas atómicas llegarán a Italia y 30 aviones F-35A adquiridos por Italia podrán ser ‎desplegados en la base de Ghedi, donde estarán listos para el ataque, bajo las órdenes de ‎Estados Unidos, con 60 bombas nucleares B61-12 almacenadas en esa misma instalación. ‎

Sólo una semana después de haber participado en el ejercicio de guerra nuclear Steadfast Noon, ‎Italia participa en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, presidida por el Reino ‎Unido en asociación con Italia. El primer ministro británico Boris Johnson declaró entonces: ‎‎«Estamos a un minuto de la medianoche y tenemos que reaccionar ahora» contra el ‎calentamiento climático que está destruyendo el planeta. ‎

Boris Johnson utilizaba así la imagen del simbólico «Reloj del Apocalipsis», pero ese reloj ‎en realidad muestra el poco tiempo que nos separa de la medianoche nuclear. El mismo Boris ‎Johnson había anunciado en marzo el desarrollo de los submarinos británicos de ataque nuclear ‎‎Astute, con un costo de 2 200 millones de dólares cada uno, armados de misiles nucleares ‎crucero estadounidenses Tomahawk IV cuyo alcance es de 1 500 kilómetros, y de sus ‎submarinos Vanguard, armados cada uno con 16 misiles balísticos estadounidenses ‎‎Trident D5 de 12 000 kilómetros de alcance capaces de transportar más de 120 cabezas ‎nucleares. Los Vanguard serán rápidamente reemplazados por los nuevos submarinos de la clase ‎‎Dadnough, todavía más poderosos.‎

Los submarinos británicos de ataque nuclear, que ya navegan a lo largo de las costas rusas, ahora ‎navegan también frente a las costas de China partiendo desde Australia, país al que ‎Estados Unidos y Reino Unido van a proporcionar submarinos nucleares. Como estamos viendo, ‎el Reino Unido, que acoge la conferencia para salvar el planeta del cambio climático, contribuye ‎alegremente a la aceleración de la carrera armamentista que arrastra el mundo hacia la ‎catástrofe nuclear. ‎

En medio de todo este contexto, el video promocional de la Conferencia sobre el Cambio ‎Climático peca por erróneo. En ese video, un dinosaurio, representante de una especie extinguida, ‎sube a la tribuna de la ONU para alertar a los humanos sobre la necesidad de salvar ‎la humanidad del calentamiento climático. ‎

Pero (…) no fue un calentamiento climático lo que acabó ‎con los dinosaurios sino, al contrario, un enfriamiento generalizado del planeta causado por el ‎impacto de un enorme meteorito que levantó nubes de polvo de tal magnitud que eclipsaron ‎el sol por largo tiempo. ‎

Eso es exactamente lo que sucedería en caso de guerra nuclear. Además de la destrucción de ‎proporciones catastróficas y de los efectos de las radiaciones nucleares que afectarían todo ‎el planeta, un conflicto nuclear provocaría, tanto en las zonas urbanas como en zonas boscosas, ‎incendios tan enormes que espesas cortinas de humo ocultarían el sol, lo cual traería como ‎consecuencia un enfriamiento climático que duraría por años, o sea un larguísimo invierno nuclear. ‎

Entre las consecuencias de ese invierno nuclear estarían la extinción de la mayor parte de las ‎especies vegetales y animales que hoy conocemos y efectos devastadores para la agricultura. ‎El frío y el hambre reducirían las posibilidades de subsistencia de los pocos sobrevivientes, ‎lo cual conllevaría a la extinción de la especie humana por “enfriamiento nuclear”. ‎

La COP26 no es más que un show montado para desviar la atención del público de ‎lo que realmente se prepara en ese encuentro. El GIEC –el comité de expertos de la ‎COP que parece estar alertando a gobiernos sordos sobre la catástrofe que se aproxima– ‎está siendo utilizado para dotar a esos gobiernos de un discurso que justifica sus ‎ambiciones políticas. Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping, ambos resueltamente hostiles a los proyectos financieros que se cocinan en la COP, ‎se negaron a participar en esa reunión aunque los banqueros más conocidos del ‎mundo hablan allí de 100 000 millones de dólares en inversiones (algo se cuece entre las élites mundiales, al parecer enfrentadas)

La «Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático» viene siempre acompañada ‎de discursos apocalípticos pero nunca arroja compromisos cuantificables ni verificables. Sólo ‎da lugar a promesas, que siempre se firman en medios de grandes despliegues mediáticos pero ‎también siempre redactadas en condicional. ‎

La COP26 que actualmente se desarrolla en Glasgow (Reino Unido), desde el 31 de octubre y ‎hasta el 12 de noviembre, no parece que vaya a escapar a esa regla. Comenzó con un ‎espectacular video, donde un dinosaurio subía a la tribuna de la Asamblea General de la ONU para ‎lanzar una llamada de alerta sobre la posible extinción de la especie humana, y prosiguió con el ‎discurso de apertura del primer ministro británico, Boris Johnson, sobre lo que haría James Bond ‎ante la amenaza del cambio climático. El show prosiguió en la calle con una manifestación ‎encabezada por Greta Thunberg, quien declaró ilegítimos todos los gobiernos del mundo y ‎denunció el «fracaso» de la conferencia, que sólo estaba comenzando. ‎

Los líderes políticos que tanto llaman a salvar la humanidad de su extinción inminente son los mismos (como ya hemos visto) ‎que asignan miles de millones de dólares a la fabricación y desarrollo de armas nucleares capaces ‎borrar de la faz de la Tierra la especie humana que tanto dicen querer defender [1].‎

Lo mínimo que se puede decir sobre la COP26 es que, en vez de ser una reunión diplomática ‎tendiente a lograr una disminución de la emisión de gases con «efecto invernadero», se trata ‎sólo de una farsa de cierta calidad montada para los espectadores del mundo entero. ‎

Pero entonces, ¿cuál es la realidad que se esconde tras ese circo? ¿Y por qué participan en él ‎todos los Estados miembros de la ONU?‎

EL «CALENTAMIENTO GLOBAL»

Para responder a esas preguntas tenemos que empezar por separarnos de varias “certezas” ‎erróneas sobre el llamado «calentamiento global». ‎

Es un error creer que el «calentamiento global» amenaza la supervivencia de la especie humana. ‎El clima siempre ha sufrido cambios, no de manera linear sino por ciclos. Hace 7 siglos, ‎la Tierra era un planeta más caluroso que hoy en día. Por ejemplo, en Francia los glaciares de ‎los Alpes eran menos extensos que hoy –incluso había camellos silvestres en lo que hoy ‎conocemos como la región francesa de Provenza– y ciertas partes del litoral de lo que hoy es ‎la Francia continental se adentraban en el mar más profundamente que en la actualidad ‎mientras que otros tramos de litoral, más “retirados”, avanzaron con el tiempo. ‎

Se ha comprobado que el calentamiento climático en Europa coincidió con el momento de la ‎Revolución Industrial (cuyos efectos nocivos sobre el medio ambiente son innegables). Por eso “creemos” que las evoluciones climáticas que hoy vemos ‎se aceleraron como consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes ‎de la actividad industrial, durante los dos últimos siglos. Es posible, pero la simultaneidad de ‎dos hechos no indica necesariamente que uno sea la causa del otro. ‎

Existen otras hipótesis, como la del geofísico yugoslavo Milutin Milankovic, que explican esos ‎cambios a partir de las variaciones de la órbita terrestre, determinadas por la excentricidad de ‎dicha órbita [2], entre otros factores. ‎

Y MARGARET THATCHER CREÓ EL GIEC

‎

En 1988, los primeros ministros de Canadá y del Reino Unido, Brian Mulroney y Margaret ‎Thatcher, convencieron a sus socios (Estados Unidos, Alemania, Francia e Italia) para financiar ‎un «Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático» (GIEC, también designado ‎como IPCC debido a sus siglas en inglés), bajo los auspicios de la Organización Meteorológica ‎Mundial (OMM) y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). ‎Poco después, Margaret Thatcher declaró que los gases de efecto invernadero, el hueco de la capa de ‎ozono y las lluvias ácidas exigían respuestas intergubernamentales [3]. ‎

Pero aquel lindo discurso ocultaba objetivos políticos. La señora Thatcher estaba empeñada –‎así lo confirmaron después sus consejeros– en acabar con los sindicatos de los mineros de los ‎yacimientos de carbón y en promover una nueva revolución industrial, basada en el uso del ‎petróleo del Mar del Norte y en la energía nuclear [4].‎

El GIEC no es una academia de sabios climatólogos sino, como su nombre lo indica, un «grupo ‎intergubernamental». En el GIEC no se habla de climatología sino de política climática. La gran ‎mayoría de sus miembros no son científicos sino diplomáticos. En cuanto a los expertos en ‎climatología que pertenecen al GIEC, no están ahí como científicos sino como expertos en ‎el seno de su delegación gubernamental, o sea como funcionarios. Todas sus intervenciones ‎públicas se hacen bajo el control de sus gobiernos. Es por consiguiente grotesco hablar de ‎consenso «científico» para designar lo que en realidad es el consenso político que reina en ‎el seno del GIEC. Eso demuestra un desconocimiento total del funcionamiento de las instituciones ‎intergubernamentales. ‎

Al contrario de lo que cree Greta Thunberg, el GIEC no está augurando el apocalipsis a gobiernos ‎que hacen oídos sordos. En realidad obedece fielmente a esos gobiernos y elabora, con sus ‎climatólogos, una retórica destinada a justificar una serie de cambios políticos que la gente ‎normal rechazaría sin los argumentos del GIEC. ‎

Los trabajos del GIEC sirven de base cada año a una «Conferencia de las Partes» (COP) firmantes ‎de la «Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático» (CMNUCC). ‎La 26ª edición de esa conferencia es el encuentro de Glasgow (COP26).

Por cierto, ‎en 1990, el GIEC estimaba, en su primer informe, como «poco probable» un claro ‎recrudecimiento del efecto invernadero «en los próximos decenios o más». En 2021, ‎aquella verdad de 1990 se ha convertido en una herejía. ‎

Las primeras COP se dedicaban al trabajo de información y de sensibilización del público sobre la ‎evolución del clima. Estaba claro para todos que ciertas regiones se harían inhabitables y que ‎algunas poblaciones tendrían que desplazarse. Pero con el transcurso del tiempo comenzó a ‎decirse que los cambios serían tan radicales que podrían amenazar la supervivencia de toda la ‎especie humana. Como no se ha producido ningún descubrimiento científico inesperado que venga a cuestionar ‎abruptamente la verdad anterior, el cambio de retórica tiene como única ‎explicación la evolución de las necesidades de los gobiernos. ‎

La sociedad de consumo está al borde del abismo porque no se puede seguir vendiendo a ‎alguien lo que ya tiene. Si se derrumban las industrias, se pierden los empleos y los gobiernos ‎se ven en peligro de ser derrocados. Para evitar eso, hay una sola solución, que ya se utilizó en el ‎pasado. ‎

A finales de los años 1990, la mayoría de las sociedades occidentales ya estaban informatizadas y ‎se hacía imposible seguir vendiendo computadoras. Así que se inventó la historia del «error ‎del milenio», según la cual todos los sistemas informáticos del mundo iban a entrar en crisis a ‎las 00:00 horas del 1º de enero del año 2000… y todo el mundo volvió a comprar nuevos ‎ordenadores y programas informáticos concebidos para enfrentar el «Y2K». Por supuesto, ‎no se cayeron los aviones en vuelo, tampoco se cayó ningún ascensor ni hubo ordenadores ‎con problemas. Pero se detuvo la caída de las ventas y se salvó Silicon Valley. ‎

Hoy en día la solución sería la «transición energética». O sea, en vez tratar de vender ‎otro automóvil a alguien que ya tiene uno, habrá que venderle un vehículo eléctrico para ‎reemplazar su automóvil que funciona con gasolina. Por supuesto, la electricidad se genera ‎utilizando petróleo y exige el uso de baterías que actualmente no son reciclables. En definitiva, ‎con la «transición energética» el planeta se verá más contaminado que antes pero… ‎¡ahora no hay que pensar en eso!‎

LA «BOLSA DEL CLIMA»,

ÚNICA REALIZACIÓN DE LA COP

‎

Bajo la presidencia de Bill Clinton, Estados Unidos tomó el control del GIEC e impuso el Protocolo ‎de Kioto (COP3)… documento que Washington nunca firmó. El vicepresidente Al Gore estaba entonces a cargo de la política ‎energética de Estados Unidos y así aprobó la guerra en Kosovo para poder construir un ‎oleoducto a través de los Balcanes. Pero, como el Protocolo apuntaba originalmente a limitar las ‎emisiones de 5 gases de efecto invernadero y de 3 sustitutos de los clorofluorocarbonos, ‎Al Gore promovió la creación de unos «derechos de emisión de CO₂» para las industrias y se olvidó de ‎los demás gases. ‎

Ya como ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore fundó, junto a varios banqueros de ‎Goldman Sachs y con financiamiento de Blackrock, la Chicago Climate Exchange (Bolsa del Clima ‎de Chicago). Como Estados Unidos nunca firmó el Protocolo de Kioto esa entidad funcionó mal, ‎así que Al Gore abrió en los otros cuatro continentes sucursales que se desarrollaron ‎rápidamente. Hoy Al Gore percibe una remuneración por cada intercambio de derechos de ‎emisión de CO₂. Para desarrollar su negocio, Al Gore se convirtió en “militante” de la causa ‎climática y produjo el film An Inconvenient Truth (Una verdad que molesta). Le dieron ‎entonces el premio Nobel de la Paz, aunque ese film, presentado como un documental científico, ‎es sobre todo un largo spot publicitario para su “bolsa del clima” [5].‎

Entre paréntesis, el redactor de los estatutos de la Bolsa del Clima fue un joven jurista ‎desconocido… un tal Barack Obama, que luego se incorporó al mundo de la política en Chicago ‎y resultó electo presidente de Estados Unidos, sólo 4 años después. Ya en la Casa Blanca, Barack ‎Obama elaboró el proyecto de utilizar la histeria sobre el clima para reformar el sistema financiero ‎global. Ese fue el proyecto que se adoptó en la COP21, en París, y que debería ponerse ‎en marcha con la COP26 de Glasgow.

PRÓXIMO OBJETIVO DE LA COP:

“COLOREAR DE VERDE” LA GRAN FINANZA

‎

La COP26 está organizada por Reino Unido con ayuda de Italia. Cuatro británicos están a cargo ‎de ese encuentro: dos ex ministros, Alok Sharma (ex ministro de Economía, Industria y Estrategia ‎Industrial) y Anne-Marie Trevelyan (ex ministra de Desarrollo Internacional), Mark Carney ‎‎(ex gobernador de los Bancos del Reino Unido y Canadá) y el cabildero Nigel Topping. ‎Ninguno sabe absolutamente nada de climatología pero los cuatro defienden un proyecto de ‎reforma de las instituciones de Bretton Woods –el Fondo monetario International (FMI) y el Banco ‎Mundial.‎

Si los presidentes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, no participan en la COP26 no es ‎porque estén en desacuerdo con la lucha contra la contaminación del medioambiente sino porque ‎se oponen a ese proyecto financiero. ‎

El sitio web de la COP26 explica que se trata de: ‎

«Movilizar financiamiento. Para alcanzar nuestros objetivos, los países desarrollados ‎deben mantener su promesa de movilizar al menos 100 000 millones de dólares de ‎financiamiento climático. Las instituciones financieras internacionales deben desempeñar ‎su papel y nosotros debemos trabajar para liberar los miles de millares de millones de ‎dólares de financiamiento del sector privado y del sector público necesarios para el cero ‎neto mundial.»‎

Lo que se firmaría al final de la COP26 es la creación de una instancia que, para movilizar esos ‎fondos, agruparía

el Banco Asiático de Desarrollo,

el Banco Africano de Desarrollo,

el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura,‎

el Banco Caribeño de Desarrollo,

el Banco Europeo de Inversiones,

el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo,

el Banco Interamericano de Desarrollo,‎

el Banco Islámico de Desarrollo,

el Banco Mundial

y 450 grandes empresas. ‎

Es importante entender que el Banco Mundial y sobre todo el Fondo Monetario Internacional ‎‎(FMI) han perdido toda credibilidad, a tal extremo que ya no es posible seguir endeudando a los ‎países pobres… pero hay que encontrar cómo mantener a esos países bajo control. Todos los gobiernos ‎saben ya que las “donaciones” y préstamos de las instituciones internacionales vienen ‎acompañados de condiciones leoninas que hacen que sus países sean más vulnerables y que cuando ‎llegue el momento del reembolso el país ya no será dueño de nada. ‎

Con la COP26, los banqueros podrán prestar dinero para “salvar el planeta” y convertirse de paso ‎en dueños de los países cuyos dirigentes hayan confiado en ellos [6].

Thierry Meyssan

Manlio Dinucci

Notas

[1] «Defienden el clima mientras nos preparan ‎el fin del mundo», por Manlio Dinucci, ‎‎Il Manifesto (Italia), Red Voltaire, 4 de noviembre de 2021.

[2] Si bien la Tierra gira alrededor del Sol, este último no está exactamente en el ‎centro de la órbita terrestre, lo cual hace que la distancia entre la Tierra y el Sol no sea siempre ‎la misma. Nota de Red Voltaire.