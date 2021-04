–

Se n鈥檋a anat la bonhomia d鈥橝rcadi Oliveres. I amb la seva partida anunciada, ha arribat una onada de reconeixements i lloances des de l鈥櫭爉bit pol铆tic i medi脿tic que ha generat una certa estranyesa. Moltes d鈥檃questes lloances grinyolen perqu猫 les lli莽ons i aprenentatges que Oliveres es va esfor莽ar a difondre tenen poc a veure amb determinades pr脿ctiques quotidianes 鈥搎ue s贸n p煤bliques i not貌ries鈥 de qui les expressa.

Una de les m茅s sorprenents ha estat la de qui va ser ministre andorr脿 de Finances i portaveu del Govern, Jordi Cinca. Aparegu茅 en els anomenats Papers de Panam脿 com a apoderat d鈥檜na societat opaca dedicada a la importaci贸 d鈥檕r i diamants provinents de Lib猫ria, Costa d鈥橧vori o Sierra Leone. Va qualificar de 鈥渃貌mic鈥 el rebombori que aquesta informaci贸 va generar al pa铆s dels Pirineus, assegurant que despr茅s de llegir algunes informacions sobre la seva activitat empresarial semblava 鈥渜ue era el responsable de la guerra civil a Costa d鈥橧vori鈥. Doncs miri, ves per on, precisament va ser el Tribunal de la Haia qui va sentenciar que l鈥檈xportaci贸 de diamants i or havia finan莽at les guerres a l鈥櫭frica central durant la d猫cada dels 90.

Si una cosa t茅 el neoliberalisme 茅s l鈥檋egemonia. Mengem neoliberalisme als centres de treball, en les pol铆tiques d鈥檋abitatge, en el sistema d鈥檈conomia financera, en les relacions socials, als mitjans de comunicaci贸 p煤blics i privats, a les universitats d鈥檈conomia on s鈥檈ntesten a explicar que aquest 茅s la 煤nica drecera鈥 Per貌 aprofita per fer-se veure fins i tot en la mort d鈥檜n cristi脿 de base i marxista conven莽ut, un anticapitalista de pedra picada i un antimilitarista militant.

鈥淗a marxat un lluitador en defensa de la pau, els drets humans i la just铆cia social. Comprom铆s, conviccions, coher猫ncia, esperan莽a. Gr脿cies per tot, Arcadi Oliveres鈥 ha etzibat Elsa Artadi. En la did脿ctica d鈥橝rcadi Oliveres s鈥檋i contenia un esfor莽 molt prec铆s per detallar les relacions no nom茅s de les empreses, universitats i entitats financeres, sin贸 tamb茅 de les persones que formen part d鈥檃quest entramat criminal que 茅s el capitalisme.

Artadi ha estat consultora del Banc Mundial a Washington i assessora de l鈥檈xconseller catal脿 d鈥橢conomia Andreu Mas-Colell, aix铆 com tamb茅 professora de la Universitat de Col煤mbia amb en Xavier Sala i Mart铆n. Costa poc d鈥檈ntendre que el comprom铆s i l鈥檈speran莽a d鈥橢lsa Artadi dista un parell de gal脿xies del comprom铆s i les conviccions d鈥橝rcadi Oliveres. Per貌 tot i aix铆, endavant amb l鈥檈scola de Chicago alli莽onant sobre el comprom铆s de qui va ser president de Just铆cia i Pau.

A tot aix貌, algun dia abordarem com TV3 disposa d鈥檈n Xavier Sala i Mart铆n com a economista de cap莽alera per a comentar totes i cadascuna de les q眉estions informatives que afecten l鈥檈conomia, sense dret a r猫plica. Una capacitat que no es posa en q眉esti贸, per貌 que per sect脿ria i empobridora frega l鈥檃ntiperiodisme en el rigor i la precisi贸.

Arcadi Oliveres era un especialista en l鈥檃ctivisme en les petites coses, en la capacitat de persones per a prendre consci猫ncia dels problemes i actuar des de la seva parcel路la individual per a revertir situacions o almenys no contribuir ni fer-se part铆cip de les din脿miques econ貌miques de destrucci贸 del planeta.

Des de la banca armada fins a les operacions financeres d鈥檕cultaci贸 de capitals, s贸n m煤ltiples les iniciatives que ha promogut per a mostrar les repercussions i la participaci贸 del capital en el negoci de les guerres i els beneficis que generen la desigualtat i la mis猫ria de la humanitat. Per aix貌, si en les lloances no s鈥檋i acompanya una ren煤ncia a l鈥檌ndividualisme que esborri aquestes situacions, nom茅s cal fer el prec que, almenys, deixeu l鈥橝rcadi Oliveres en pau.

