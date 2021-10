–

El 5 de octubre se realiz贸 una sesi贸n especial en el Congreso de la Naci贸n y finalmente no hubo qu贸rum. Ese d铆a se iban a debatir diferentes proyectos de ley, entre ellos la de etiquetado frontal y la de protecci贸n y reparaci贸n a personas en situaci贸n de calle y familias sin techo. En di谩logo con el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos, de La Retaguardia y Radio Sur, Daniela Camozzi, integrante de organizaci贸n 鈥淣o Tan Distintes鈥, coment贸 en tono de preocupaci贸n que hace ya mucho tiempo se viene perdiendo el estado parlamentario del proyecto. 鈥淓s una clara muestra de desinter茅s鈥, remarc贸.

Entrevista: Fernando Tocco. Redacci贸n: Nicol谩s Rosales. Edici贸n: Pedro Ram铆rez Otero. Fotos: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia

鈥斅縌u茅 pas贸 con este proyecto de ley de emergencia para gente en situaci贸n de calle que deb铆a ser votado?

鈥擡s una ley que hace bastantes a帽os que se viene presentando y que va perdiendo estado parlamentario. Como toda lucha de estas caracter铆sticas no es de ahora, sino que es esta cuesti贸n constante de sostener y de insistir. Desde el 2015 se va representando siempre por fuerzas del campo popular. En esta 煤ltima oportunidad acompa帽amos este proyecto, pero no somos de las principales organizaciones. Lo que pas贸 el otro d铆a (por el 5 de octubre) es una clara muestra de desinter茅s. Entr贸 a Diputados con la ley de etiquetado frontal. Todo el mundo habl贸 de esto, y la situaci贸n de calle una vez m谩s qued贸 invisibilizada. La ley est谩 renaciendo nuevamente para que se trate el 26 de octubre. Federico Fagioli es uno de los impulsores de esta nueva presentaci贸n de la ley. Hay que pelear en el Congreso por una ley como marco primero, y despu茅s insistir en que la implementaci贸n tenga presupuesto.

鈥斅縌u茅 plantea el proyecto en s铆 mismo para generar tan poca sensibilidad?

鈥擡n nuestra concepci贸n, la palabra que se usaba antes era invisibilizar, esconder tab煤es, dar lo que no se quiere ver, que es el margen del margen de la sociedad. Es el terror que produce ese espejo. Cualquiera de nosotros podr铆a quedar en esa situaci贸n. Es el neoliberalismo, pero en su peor cara, es lo que nadie quiere ser, lo que nadie quiere ver y por ese motivo no tiene un marco legal correspondiente a nivel nacional. En la Ciudad de Buenos Aires es otro cantar, porque por la lucha de las organizaciones, entre ellas la nuestra, la de nuestras familias, hay un marco legal. Aunque es penosa la implementaci贸n. Entonces en un marco legal nacional se deber铆an destrabar algunas cosas. Adem谩s la cuesti贸n presupuestaria, porque el trabajo implica un mont贸n de recursos que en este momento los est谩 poniendo la sociedad civil organizada. Eso es una pol铆tica p煤blica que no la est谩 haciendo el Estado, la est谩 haciendo la sociedad. El sujeto pol铆tico detr谩s de esta lucha es elusivo, se te escapa. Porque es el compa, la compa que est谩n ah铆, en el territorio, que los mapean con el censo. Se plantea un gran dilema, es una herramienta fundamental para que la ley nacional est茅 y deber谩 hacerse, pero es de una complejidad importante porque 驴qu茅 va a querer hacer el poder? Va a querer hacer un censo. Las personas en situaci贸n de calle tenemos mucho que decir.

鈥斅縌u茅 panorama pod茅s compartir con nosotros en funci贸n de c贸mo est谩 la Ciudad de Buenos Aires?

鈥擭o tenemos un n煤mero que pueda dar. Este a帽o, por la pandemia, no se pudo hacer un censo popular nuevamente. Se hacen cada dos a帽os, en 2017 y 2019 los n煤meros van siempre en aumento. Desde la Asamblea Popular tenemos un observatorio de la violencia, porque tambi茅n hay que trabajar en lo que se le dice norma social, no en estos discursos de odio que desde el poder bajan y generan quejas a compa帽eros a los que se les prende fuego, a los que han acuchillado. Tuvimos hace poco una reuni贸n con organizaciones de todo el pa铆s donde los casos, uno por d铆a m铆nimo, salen en los medios de distintos lugares de Argentina. Eso tambi茅n te marca.

No Tan Distintes

Por 煤ltimo, Camozzi coment贸 algunas de las tareas que llevan a cabo desde la organizaci贸n: 鈥淭rabajamos con violencia de g茅nero e identidad. Tenemos en este momento proyectos, por ejemplo, de causas colectivas que no est谩n en el proyecto de ley nacional actual, pero que en el devenir de la organizaci贸n hemos tomado nota de que lo institucional muchas veces es tambi茅n lo que impulsa a crear nuevas realidades. Tenemos talleres de distintos tipos en los que trabajamos desde la reflexi贸n pol铆tica al acceso a derechos. Todo el tiempo pensamos en esta cuesti贸n de asistencialismo, acceso a derechos, autogesti贸n. Hay proyectos de formaci贸n en acompa帽amientos integrales que dan una salida laboral y proyectos socioproductivos en el trabajo y formaci贸n laboral de cooperativismo鈥.

