De parte de Portal Libertario OACA

Este texto de John Holloway, titulado originalmente Stop Making Capitalism apareci贸 en 2005 en la compilaci贸n editada por Werner Bonefeld y Kosmas Psychopedis titulada Human Dignity. Social Autonomy And The Critique Of Capitalism (Hart Publishing). Traducci贸n del original por T铆a Akwa.

En la famosa historia de Mary Shelley, el Dr. Frankenstein crea una criatura, y la criatura luego adquiere una existencia independiente, una existencia duradera en la que ya no depende de la actividad creativa del Dr. Frankenstein. En otro cuento, un cuento de Jorge Luis Borges, 鈥淟as Ruinas Circulares鈥, un hombre crea a otro hombre, pero no lo hace en un laboratorio sino so帽ando. El hombre creado tiene toda la apariencia de ser un hombre normal con una existencia independiente y duradera, pero de hecho se mantiene vivo solo por la constante actividad creativa, el so帽ar, del primer hombre. Su existencia no es una ilusi贸n, pero su duraci贸n s铆 lo es: su existencia depende, de un momento a otro, de la actividad creadora del so帽ador.

La historia de Frankenstein se toma a menudo como una met谩fora del capitalismo. Hemos creado una sociedad que est谩 fuera de nuestro control y que amenaza con destruirnos: la 煤nica forma en que podemos sobrevivir es destruyendo esa sociedad. Pero tal vez deber铆amos pensar m谩s bien en t茅rminos del relato de Borges: hemos creado una sociedad que parece estar totalmente fuera de nuestro control, pero que en realidad depende de nuestro acto de constante recreaci贸n. El problema no es destruir esa sociedad, sino dejar de crearla. El capitalismo existe hoy no porque lo creamos hace doscientos o cien a帽os, sino porque lo creamos hoy. Si no lo creamos ma帽ana, no existir谩.

Cada d铆a creamos un mundo de horrores, de miseria, violencia e injusticia. Tomamos parte activa en la construcci贸n de la dominaci贸n que nos oprime, la obscenidad que nos horroriza. Creamos plusval铆a, respetamos el dinero, aceptamos e imponemos una autoridad irrazonable, vivimos al reloj, cerramos los ojos a los hambrientos. Hacemos el capitalismo. Y ahora debemos dejar de hacerlo. 驴Qu茅 significa pensar que la revoluci贸n no destruye el capitalismo, sino que deja de crear capitalismo?

Cambiar la pregunta no resuelve el problema de la revoluci贸n, no quiere decir que ahora sepamos c贸mo hacerlo, pero quiz谩s nos pueda llevar a un replanteamiento de las categor铆as del pensamiento revolucionario. Tal vez abre una gram谩tica diferente, una l贸gica diferente del pensamiento revolucionario, una forma diferente de pensar sobre la pol铆tica revolucionaria. Quiz谩s abre una nueva esperanza. Eso es lo que quiero explorar.

II

La idea de que revoluci贸n significa destruir el capitalismo descansa en un concepto de duraci贸n, es decir, en la idea de que el capitalismo ahora es y seguir谩 siendo hasta que lo destruyamos. El problema es que, al asumir la duraci贸n del capitalismo, los revolucionarios socavan la base de su propio llamado a la revoluci贸n.

Cualquier sistema de dominaci贸n depende de la duraci贸n, del supuesto de que, s贸lo porque algo existe en un momento, seguir谩 existiendo en el siguiente. El maestro asume que porque gobern贸 ayer, seguir谩 gobernando ma帽ana. El esclavo sue帽a con un ma帽ana diferente, pero muchas veces lo ubica m谩s all谩 de la muerte, en el cielo; asume en ese caso que no hay nada que pueda hacer para cambiar la situaci贸n. El poder de hacer est谩 subordinado a lo que es.

Esta subordinaci贸n del hacer al ser es una subordinaci贸n del sujeto al objeto. La duraci贸n, entonces, es una caracter铆stica de una sociedad en la que el sujeto est谩 subordinado al objeto, una sociedad en la que se supone que la subjetividad activa es incapaz de cambiar la realidad objetiva. La realidad objetiva o la sociedad tal como es se opone a nosotros: el sujeto est谩 separado y subordinado al objeto. Y los verbos (la forma activa de hablar) est谩n separados y subordinados a los sustantivos (que niegan el movimiento).

Bajo el capitalismo la separaci贸n de sujeto y objeto, y por tanto la duraci贸n, adquiere una peculiar rigidez. Esto tiene sus ra铆ces en la separaci贸n material de sujeto y objeto en el proceso de producci贸n. La mercanc铆a que producimos se nos presenta como algo externo, como un objeto que niega toda relaci贸n con el trabajo del sujeto que la produjo. Adquiere una existencia aparentemente completa; separada de la obra que lo constitu铆a. Esta separaci贸n entre sujeto y objeto, hacer y hecho, verbo y sustantivo es fundamental en la forma en que los sujetos nos relacionamos bajo el capitalismo; tan fundamental que llega a permear todos los aspectos de la existencia social. En cada aspecto de nuestras vidas hay una separaci贸n del sujeto del objeto, del hacer del ser, una subordinaci贸n del sujeto al objeto, del hacer al ser. Reglas de duraci贸n. Esto se expresa claramente en el tiempo del reloj, en el que un minuto es exactamente lo mismo que el siguiente y el siguiente y el siguiente, y la 煤nica revoluci贸n concebible es la que da vueltas y vueltas.

Para pensar en cambiar la sociedad, debemos recuperar la centralidad del hacer humano, debemos rescatar al sujeto enterrado. En otras palabras, debemos criticar: la comprensi贸n por la cr铆tica, la cr铆tica gen茅tica, la cr铆tica ad hominem, el intento de comprender los fen贸menos en t茅rminos del hacer que los produce. La teor铆a del valor trabajo de Marx es una cr铆tica de este tipo: en su esencia, la teor铆a del valor trabajo dice: 芦La mercanc铆a niega nuestro hacer, pero la hacemos禄. Con eso, el tema (nuestro hacer) vuelve al centro de la imagen. El objeto pretende ser independiente del sujeto, pero de hecho depende del sujeto. El ser depende del hacer. Esto es lo que abre la posibilidad de que podamos cambiar el mundo.

Toda cr铆tica (entendida en este sentido) es un ataque a la duraci贸n. Una vez que se restaura la subjetividad en el centro de la sociedad, se rompe la duraci贸n. Ya no se puede suponer que un minuto es igual al siguiente. Ya no se puede suponer que ma帽ana ser谩 como hoy, porque podemos hacerlo diferente. La cr铆tica abre un mundo de asombro. Cuando Marx dice al comienzo de El Capital que la mercanc铆a est谩 fuera de nosotros, nos es ajena, pero su secreto es que la fabricamos nosotros (teor铆a del valor 鈥 trabajo) , entonces nuestra reacci贸n es tanto de horror como de esperanza. Nos asombra que debamos pasarnos la vida fabricando objetos que niegan nuestra existencia, que nos son ajenos y nos dominan, pero al mismo tiempo vemos esperanza, porque esos objetos dependen totalmente de nosotros para su existencia: nuestro hacer est谩 en el centro de todo, nuestro hacer es el sol oculto alrededor del cual todo gira.

El objeto, que domina al sujeto, depende del sujeto que lo crea. El capital, que nos domina, depende de nuestro trabajo que lo crea. El amo que domina al esclavo depende del esclavo. Hay una relaci贸n de dominaci贸n y dependencia, en la que el movimiento de dominaci贸n es una huida constante de la dependencia, una lucha constante del amo para escapar de su dependencia del esclavo; lucha imposible, por supuesto, porque, si lo logra, dejar铆a de ser amo. Pero en esta relaci贸n de dominaci贸n y dependencia no es tanto el momento de la dominaci贸n (la arena tradicional del discurso de izquierda) como el momento de la dependencia lo que nos interesa, porque es ah铆 donde se encuentra la esperanza. .

Todos los fen贸menos sociales, entonces, existen porque han sido hechos por personas: el dinero o el Estado son productos humanos tanto como el autom贸vil. Pero m谩s que eso: todos los fen贸menos sociales existen s贸lo porque han sido hechos y est谩n siendo constantemente rehechos. Un autom贸vil existe como autom贸vil solo porque lo recreamos constantemente us谩ndolo como autom贸vil; un estado existe como estado solo porque constantemente lo recreamos al aceptar su autoridad y sus formas. El dinero existe solo porque lo reproducimos constantemente en nuestras relaciones con los dem谩s. Si dej谩ramos de reproducir el dinero en nuestras relaciones sociales, el papel y las monedas seguir铆an existiendo, pero ya no ser铆a dinero. Estos fen贸menos no son como la criatura de Frankenstein sino como la criatura producida por el so帽ador de Borges. Su existencia depende de nosotros, de un momento a otro.

La existencia del capitalismo no es una ilusi贸n. Lo que es una ilusi贸n es la separaci贸n de su existencia de su constituci贸n, en otras palabras, su duraci贸n. La duraci贸n, por supuesto, no es s贸lo imaginaria: se genera en la separaci贸n social real de sujeto y objeto en el proceso de trabajo, de modo que s贸lo a trav茅s de una transformaci贸n completa de la organizaci贸n social del trabajo (hacer) la duraci贸n puede ser destruida. Pero el ataque a la duraci贸n es fundamental para el ataque a la organizaci贸n capitalista del trabajo.

Atacar la duraci贸n es desmitificarla, mostrarla como una ilusi贸n. Desmitificar es perforar la irrealidad de un mundo encantado y mostrar que el mundo realmente gira en torno al hacer humano. Sin embargo, se siente como todo lo contrario. Siempre hemos vivido en el 鈥渕undo encantado, pervertido, al rev茅s鈥 del capitalismo, el mundo de los objetos, de la duraci贸n, del tiempo del reloj. En consecuencia, el mundo en el que nos introduce la cr铆tica se siente como un mundo de ensue帽o, un mundo de las maravillas, un mundo de una intensidad imposible, un mundo en el que todo es infinitamente fr谩gil porque depende de su constante recreaci贸n.

En este mundo de las maravillas, en este movimiento comunista, los sustantivos se disuelven en verbos, en hechos. Los sustantivos fetichizan el producto del hacer, separan los resultados del hacer de ese hacer y los consagran en una existencia duradera que niega que dependan de ser recreados constantemente. Marx critic贸 el valor para mostrar que su n煤cleo era la actividad humana, el trabajo, pero su m茅todo cr铆tico de recuperar la centralidad del hacer humano puede extenderse a todos los sustantivos (pero, en el mundo de duraci贸n en el que vivimos, con su discurso de duraci贸n, es dif铆cil escribir sin usar sustantivos; por lo que el pensamiento cr铆tico realmente requiere crear un nuevo hablar, lo que Vaneigem llama la poes铆a de la revoluci贸n).

El comunismo, entonces, no es la culminaci贸n de la historia, sino la ruptura del continuo de la historia (Benjamin), la disoluci贸n de la continuidad de los sustantivos en la absoluta fragilidad del hacer humano. Una sociedad autodeterminada es una sociedad en la que est谩 expl铆cito que s贸lo existe lo que en ese momento se est谩 haciendo, un mundo de verbos. La noci贸n de culminaci贸n de la historia implica un movimiento positivo, un movimiento de acumulaci贸n de lucha, un movimiento de extensi贸n. Romper el continuum de la historia implica un movimiento negativo, no una acumulaci贸n de luchas sino la generaci贸n de nuevas intensidades incompatibles con las identificaciones muertas del capitalismo. Tal vez deber铆amos pensar en la totalidad, ese concepto que critica la naturaleza fragmentada del pensamiento burgu茅s, no como un movimiento de extensi贸n sino m谩s como un movimiento hacia la totalizaci贸n de la existencia social en la intensidad de cada momento particular: la b煤squeda de un Jetztzeit absolutamente intenso, o Nunc Stans (presente eterno) en el que el tiempo se detiene y el capitalismo estalla, o tal vez implosiona. El comunismo ser铆a una sociedad autodeterminada, es decir, una sociedad sin duraci贸n, sin sustantivos: un pensamiento aterrador, estimulante.

III.

Lo que queremos es un momento de terrible intensidad social que rompa el continuo de la historia, un momento tan intenso que el tiempo del reloj se rompa para siempre. Tales momentos ocurren: las revoluciones son as铆. Todo se detiene, las relaciones sociales se trastocan, la gente sale a la calle y todo se concentra en el acto de decir 隆no!

Pero no podemos esperar al Gran Momento Revolucionario. No podemos seguir produciendo, capitalizando, debemos romper el continuo de la historia ya. Individual y colectivamente, debemos volvernos hacia el capital y decir 鈥淎delante, ahora vete, sal por la puerta, solo date la vuelta ahora, porque ya no eres bienvenido. Sobreviviremos禄. 隆Vete, capital! 隆Que se vayan todos! Todos los pol铆ticos y todos los capitalistas. Ya no son bienvenidos. Sobreviviremos.

Decir adi贸s al capital es romper una relaci贸n, empezar de nuevo, crear una tabula rasa, hacer el mundo de nuevo. Romper el continuo de la historia es como romper el continuo de una relaci贸n opresiva en la vida diaria. Mientras estamos en la relaci贸n, parece imposible, inconcebible, que alguna vez rompamos con ella, pero no lo es. El capital nos est谩 golpeando, matando a miles de nosotros cada d铆a 隆pero ya basta! Aquellos que quieren construir un partido y tomar el poder estatal nos llevar铆an a consejeros matrimoniales y tribunales de divorcio antes de romper la relaci贸n. Pero no, no podemos esperar. No hay paso intermedio. Adi贸s, ciao, tan simple como eso.

驴Es realmente tan simple? No. Por supuesto que no. Pero quiz谩s no sea tan imposible como solemos pensar.

El capital existe porque lo hacemos. Depende absolutamente de nosotros. Esto es de suma importancia: si no hay trabajo, no hay capital. Creamos capital, y s贸lo asumiendo nuestra propia responsabilidad podemos entender nuestra fuerza. Solo si entendemos que hacemos capital con todos sus horrores podemos entender que tenemos el poder de dejar de hacerlo. Los enfoques orientados al Estado (y centrados en la hegemon铆a y centrados en el discurso) pierden de vista este eje crucial de la dependencia: desv铆an la mirada del tal贸n de Aquiles del capitalismo, su punto crucial de vulnerabilidad.

Si el capital depende de nosotros, entonces el rechazo es la clave de nuestra fuerza. Si el capital existe porque lo hacemos, entonces debemos negarnos a hacerlo. Una huelga de masas global sostenida destruir铆a el capital por completo, pero las condiciones para eso no existen en este momento. Es dif铆cil ver c贸mo se podr铆a persuadir a todos en el mundo para que se nieguen a trabajar para el capital al mismo tiempo.

Al menos por el momento, la 煤nica forma de pensar la revoluci贸n es en t茅rminos de una serie de rasgaduras, desgarros, agujeros, fisuras que se van extendiendo a trav茅s del tejido social. Ya existen millones de esos agujeros, espacios en los que las personas, individual o colectivamente, dicen 鈥溌o!, aqu铆 no manda el capital, aqu铆 no vamos a estructurar nuestra vida seg煤n los dictados del capital鈥. Estos agujeros son las negativas, las desobediencias, las insubordinaciones. En algunos casos (el EZLN en Chiapas, el MST en Brasil, el levantamiento en Bolivia, los piqueteros y asambleas barriales en Argentina, etc.), estas insubordinaciones, estos agujeros en el tejido del capital ya son muy grandes.

La 煤nica forma en que podemos pensar en la revoluci贸n es en t茅rminos de la extensi贸n y multiplicaci贸n de estas desobediencias, de estas fisuras en el mando capitalista. Hay quienes argumentan que estas desobediencias, estas fisuras en el capitalismo mundial, adquieren significado real s贸lo cuando se institucionalizan en forma de estados desobedientes o revolucionarios, y que todo el movimiento de desobediencia debe encauzarse hacia ese fin. Pero no hay ninguna raz贸n por la que las desobediencias deban institucionalizarse en forma estatal y muchas razones por las que no.

Estos rechazos son rechazos de indignidad, afirmaciones de dignidad. La indignidad es ser mandado por otros, ser dicho qu茅 hacer, como si uno no tuviera la madurez para decidir por s铆 mismo, en conjunto con los dem谩s. La dignidad entonces es el rechazo de la indignidad, el rechazo del mando ajeno, la afirmaci贸n de uno mismo como parte del impulso a la autodeterminaci贸n social. Aqu铆 hay dos momentos: rechazo y afirmaci贸n, No y S铆, un S铆 presente en el No. Dejar de hacer capitalismo y hacer otra cosa.

La negativa en s铆 no es dif铆cil. A la mayor铆a de nosotros nos resulta f谩cil no ir a trabajar bajo las 贸rdenes de otros. La negativa es el eje crucial en cualquier intento de cambiar el mundo. Pero no es suficiente, por dos razones. En primer lugar, la negativa a trabajar en la sociedad actual nos confronta inmediatamente con el problema del hambre. Si no vendemos nuestra fuerza de trabajo, 驴c贸mo obtenemos los medios necesarios para sobrevivir? En los pa铆ses m谩s ricos, a menudo es posible sobrevivir con los beneficios del Estado, y esto es lo que hacen muchos de los que se rebelan contra el trabajo. Pero los beneficios estatales son muy limitados y, en cualquier caso, no existen en la mayor铆a de los pa铆ses. La negativa a trabajar bajo el mando capitalista es dif铆cil de mantener a menos que vaya acompa帽ada del desarrollo de alg煤n tipo de actividad alternativa.

En segundo lugar, y tan importante como la necesidad de evitar el hambre, est谩 la dignidad, el impulso hacia la autodeterminaci贸n social de nuestro hacer. Este es el impulso de hacer algo que juzgamos necesario, deseable o placentero. Esto es la lucha del hacer contra el trabajo, del contenido contra su forma capitalista. Incluso en el capitalismo moderno, donde la subordinaci贸n del hacer al capital en forma de trabajo es una subordinaci贸n (o subsunci贸n) muy real, siempre hay un residuo de dignidad, de insubordinaci贸n del contenido a la forma. Ser humano es luchar por la insubordinaci贸n del hacer al trabajo, por la emancipaci贸n del hacer del trabajo. El peor arquitecto lucha siempre por convertirse en la mejor abeja. Ese es el significado de la dignidad.

La lucha del hacer contra el trabajo, es decir, la lucha por la emancipaci贸n del hacer, es una pr谩ctica cotidiana. Es com煤n que las personas trabajen (o hagan) en y contra el capital, tratando de hacer bien lo que hacen a pesar de la forma de organizaci贸n capitalista, luchando por el valor de uso contra el valor. Obviamente tambi茅n los hay. Muchos trabajos en los que es muy dif铆cil ver alg煤n espacio para una revuelta del hacer contra el trabajo.

En tales casos, quiz谩s la lucha de y por la dignidad s贸lo pueda entenderse como una lucha de negaci贸n total (sabotaje y otras formas de rechazo del trabajo). Pero claramente hay muchos ejemplos que van m谩s all谩, de personas que ocupan f谩bricas o escuelas o cl铆nicas y tratan de organizarlas de otra manera, creando panader铆as o talleres comunitarios o huertas, estableciendo estaciones de radio de resistencia, etc. Todos estos proyectos y revueltas son limitados, inadecuados y contradictorios (como deben ser en un contexto capitalista), pero es dif铆cil ver c贸mo podemos crear un hacer emancipado que no sea en esta forma intersticial, a trav茅s de un proceso de tejido de las diferentes formas de la lucha del hacer contra el trabajo, tejiendo los diferentes haceres en, en contra y m谩s all谩 del capital.

La emancipaci贸n del hacer significa la autodeterminaci贸n del hacer. Esto implica alg煤n tipo de organizaci贸n de consejo, alguna forma en la que la gente se re煤na para determinar qu茅 hacer y c贸mo hacerlo. La tradici贸n de los consejos (o soviets) tiene una larga historia en el movimiento comunista y se repite en diferentes formas en todas las rebeliones. Su punto central es la insistencia en la autodeterminaci贸n colectiva del hacer. Esto significa el rechazo del liderazgo desde afuera, la aceptaci贸n de que las personas aqu铆 y ahora, con todos sus problemas y debilidades y neurosis, con todos los h谩bitos inculcados por siglos de dominaci贸n, deben determinar su propia actividad.

En estos muchos experimentos (sean o no impuestos por la necesidad de sobrevivir), el tema central no es la 芦supervivencia sino la emancipaci贸n del hacer, la creaci贸n de un hacer moldeado no por el beneficio sino por lo que los hacedores consideran deseable禄. Toda revoluci贸n que no se centre en la emancipaci贸n del hacer est谩 condenada al fracaso (porque no es revoluci贸n). La emancipaci贸n del hacer nos lleva a otro tiempo, a otra gram谩tica, a otra intensidad de vida. La emancipaci贸n del hacer es el movimiento de antifetichizaci贸n, la recuperaci贸n de la creatividad. S贸lo as铆 las fisuras pueden convertirse en polos de atracci贸n en lugar de guetos, y s贸lo si son polos de atracci贸n pueden expandirse y multiplicarse. Las revoluciones en Rusia y Cuba fueron inicialmente polos de atracci贸n para muchos que so帽aban con otro tipo de vida: el hecho de que no existiera una verdadera emancipaci贸n del hacer en estas sociedades hizo que paulatinamente dejaran de ejercer esa atracci贸n (aunque el apoyo y la solidaridad contin煤an en el caso de Cuba). Y lo mismo ocurre con muchos proyectos alternativos hoy: si el 煤nico resultado de estos proyectos es que los participantes son pobres, aislados y aburridos, entonces los proyectos no ser谩n polos de atracci贸n. Si las rebeliones no son atractivas, no se extender谩n. En otras palabras, dejar de hacer capitalismo tiene que ser pensado como un proyecto realista, pero si el realismo no es un realismo m谩gico, deja de ser realista.

La lucha del hacer contra el trabajo es una lucha por crear una riqueza humana diferente: una riqueza moldeada por los deseos sociales y no por la apropiaci贸n capitalista, una riqueza que no es apropiada por el capital. Ahora la gente produce una enorme riqueza cada d铆a, pero casi toda es apropiada por el capital, de modo que la 煤nica forma en que podemos tener acceso a esa riqueza es inclin谩ndonos, inclin谩ndonos ante el mando del capital. Es f谩cil negarse a trabajar para el capital, pero 驴c贸mo podemos sobrevivir sin subordinarnos al capital?

Todo intento de acceder a la riqueza del hacer humano tropieza con la forma de valor 鈥減ropiedad鈥. Pero la propiedad no es una cosa sino un verbo, un proceso diario repetido de apropiaci贸n del producto de nuestro hacer. El proceso de apropiaci贸n (que se extiende constantemente a nuevas 谩reas del hacer) se apoya en la violencia, pero depende en gran medida de la fetichizaci贸n del proceso, de la transformaci贸n del verbo 鈥渁propiarse鈥 en el sustantivo 鈥減ropiedad鈥. La resistencia al proceso de apropiaci贸n es parte del mismo proceso de construcci贸n de otro hacer, un hacer que desfetichiza al mismo tiempo que crea otra sociabilidad.

IV

Dejen de hacer capitalismo: rechacen. Pero esto implica un segundo momento: hacer otra cosa en su lugar. Ese algo m谩s es una prefiguraci贸n, el embri贸n de una sociedad a煤n por nacer. 驴Hasta qu茅 punto puede crecer este embri贸n en el 煤tero de la sociedad existente? Hay muchos problemas, problemas inevitables, y no existe una soluci贸n modelo para aplicar. Pero una cosa est谩 clara: que debemos dejar de hacer capitalismo ahora, que debemos dejar de crear la miseria, la opresi贸n y la violencia que nos rodean. 隆Ya basta! 隆Que se vayan todos! Las consignas de los 煤ltimos a帽os dejan claro que mucha gente est谩 harta del capitalismo.

Por supuesto, hay muchos problemas. Despu茅s de que decimos 鈥渁delante, ahora vete, sal por la puerta鈥, todav铆a hay muchas fuerzas que nos succionan de vuelta a la relaci贸n. Pero el eje de nuestro pensamiento no debe ser la continuidad sino la discontinuidad, la ruptura, el quiebre. Debemos dejar de hacer capitalismo ahora. El problema de los te贸ricos es que tal vez nos dediquemos a desatar (o incluso a atar) nudos gordianos cuando lo que necesitamos es partir de la energ铆a de Argentina en diciembre de 2001, de Bolivia en octubre de 2003, de M茅xico en 1994. Dominaci贸n no; la ruptura es el centro de nuestro pensamiento.

La ruptura no significa que el capitalismo desaparezca. Las fisuras no significan que el capitalismo desaparezca. Pero en lugar de pensar en la revoluci贸n como un evento que ocurrir谩 en el futuro (qui茅n sabe cu谩ndo) y que ser谩 relativamente r谩pido, parece mejor pensar en ella como un proceso que ya est谩 en marcha y puede llevar alg煤n tiempo, precisamente porque la revoluci贸n no puede separarse de la creaci贸n de un mundo alternativo.

Observamos d贸nde queremos ir. Y lo que vemos brilla en la niebla de la ma帽ana como una isla al otro lado del mar. Pero no podemos llegar ah铆 poniendo pelda帽os y saltando de un paso a otro, construyendo el partido, ganando el control del Estado, implementando la reforma social. Eso no funcionar谩, porque la isla que vemos brillar en la niebla no est谩 en el mar sino en el cielo禄, y la 煤nica forma de llegar es volar. Parece imposible hasta que nos damos cuenta de que ya estamos volando.