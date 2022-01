–

Con la persecuci贸n que est谩 llevando a cabo en contra del fundador de Wikileaks, Julian Assange, el Gobierno de Biden est谩 liderando el ataque contra el periodismo y fortaleciendo a los aspirantes a aut贸cratas de todo el mundo.

Por Amy Goodman y Denis Moynihan.

Al cumplirse un a帽o de la insurrecci贸n que tuvo lugar el 6 de enero de 2021 en Estados Unidos, cuando el expresidente Donald Trump incit贸 a miles de sus simpatizantes a irrumpir violentamente en el Capitolio con la intenci贸n de revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, las amenazas a la democracia contin煤an en el centro de la escena. Mientras el Partido Republicano se sume en el culto de Trump, activistas progresistas de todo el pa铆s luchan para ampliar los derechos electorales y garantizar el desarrollo de elecciones libres y justas. Uno de los principales baluartes de la democracia es la libertad de prensa. Lamentablemente, con la persecuci贸n que est谩 llevando a cabo en contra del fundador de Wikileaks, Julian Assange, el Gobierno de Biden est谩 liderando el ataque contra el periodismo y fortaleciendo a los aspirantes a aut贸cratas de todo el mundo.

Julian Assange es el fundador y editor de Wikileaks, un sitio web pionero al servicio de la transparencia. Wikileaks expuso los cr铆menes de guerra cometidos por Estados Unidos en Irak y Afganist谩n, as铆 como tambi茅n sus pr谩cticas de tortura en Guant谩namo y otros abusos de poder, al publicar miles de documentos militares y gubernamentales secretos estadounidenses que los principales medios de noticias de diversas partes del mundo 鈥攊ncluidos los peri贸dicos The New York Times, The Washington Post y The Guardian鈥 utilizaron como base para publicar reportajes que luego fueron ampliamente galardonados. Mientras lucha contra el intento del Gobierno de Estados Unidos de extraditarlo por cargos de espionaje y hackeo de informaci贸n, Assange se encuentra encerrado en la prisi贸n de alta seguridad de Belmarsh, en Londres, que ha sido descrita como la 鈥渧ersi贸n brit谩nica de la prisi贸n de la bah铆a de Guant谩namo鈥. Si es extraditado, el fundador de Wikileaks podr铆a enfrentar una condena de hasta 175 a帽os de prisi贸n.

Este mi茅rcoles se cumplieron 1.000 d铆as de reclusi贸n de Julian Assange en Belmarsh y un grupo de activistas se congreg贸 frente a la prisi贸n para conmemorar la fecha y exigir su liberaci贸n. Antes de ser recluido en Belmarsh, Assange pas贸 casi siete a帽os en la Embajada de Ecuador en Londres, en calidad de asilado pol铆tico.

Entre los manifestantes se encontraba Stella Moris, pareja de Assange y madre de sus dos hijos menores. Como parte de su campa帽a por la liberaci贸n de Assange, Moris concurri贸 a la cumbre contra el cambio clim谩tico que se desarroll贸 en noviembre en Glasgow. En esa ocasi贸n dijo a Democracy Now!: 鈥淩ealmente todo esto ha comenzado a afectarlo. Cada d铆a es una lucha para 茅l. No se vislumbra un final. Esta [situaci贸n] puede continuar as铆 durante a帽os鈥.

Stella Moris anunci贸 la vigilia de protesta por los 1.000 d铆as de encarcelamiento de Assange en un tuit que incluye una grabaci贸n de audio supuestamente realizada dentro de la celda de la prisi贸n de Belmarsh donde est谩 recluido Assange. En dicha grabaci贸n, los gritos de los reclusos, los ladridos de los perros guardianes y el sonido incesante de puertas de metal que se abren y cierran pintan una imagen cruda de las duras condiciones que se viven dentro de Belmarsh.

En su conversaci贸n con Democracy Now!, Stella Moris agreg贸: 鈥淓l relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura ha dicho que Julian est谩 siendo torturado psicol贸gicamente. Su salud f铆sica se ha deteriorado much铆simo. Lo est谩n matando. Si muere, es porque lo mataron. Lo est谩n torturando hasta la muerte鈥.

Stella Moris revel贸 recientemente que Julian Assange sufri贸 un peque帽o accidente cerebrovascular en prisi贸n el 27 de octubre, el primer d铆a de su audiencia de apelaci贸n ante el Tribunal Superior de Londres. Ese tribunal finalmente fall贸 a favor del Gobierno estadounidense para que Assange pueda ser extraditado. Assange est谩 actualmente solicitando permiso a ese mismo tribunal para apelar el fallo ante la Corte Suprema del Reino Unido.

Las amenazas a periodistas y trabajadores de los medios en todo el mundo han ido en aumento. El Comit茅 para la Protecci贸n de los Periodistas declar贸 que, al 8 de diciembre, 24 periodistas hab铆an sido asesinados en el cumplimiento de su deber en 2021 y se cree que otras ocho muertes estuvieron relacionadas con el trabajo period铆stico. Asimismo, 293 periodistas fueron encarcelados durante 2021, lo que constituye una cifra r茅cord.

El 9 de diciembre pasado, el presidente Joe Biden inaugur贸 la 鈥淐umbre por la Democracia鈥, organizada por la Casa Blanca, con las siguientes palabras: 鈥淢edios de comunicaci贸n libres e independientes. Esa es la base de la democracia. As铆 es como la poblaci贸n se mantiene informada y como los Gobiernos rinden cuenta de sus actos. En todo el mundo, la libertad de prensa est谩 amenazada鈥.

Las palabras del presidente Biden son ciertas, pero suenan huecas, ya que su Departamento de Justicia busca encerrar en prisi贸n a Julian Assange de por vida, por el simple hecho de desempe帽ar justamente las funciones de la prensa libre que Biden elogia.

Refiri茅ndose a los periodistas Mar铆a Ressa, de Filipinas, y Dmitry Muratov, de Rusia, quienes fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz 2021 por los valientes informes que llevaron a cabo mientras estaban bajo la amenaza de sus Gobiernos, el director ejecutivo adjunto del Comit茅 para la Protecci贸n de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en ingl茅s), Robert Mahoney, dijo el 10 de diciembre: 鈥淓l mismo d铆a que se honra a los periodistas con el Premio Nobel de la Paz, un tribunal del Reino Unido dictamina que Estados Unidos puede extraditar a Julian Assange, un fallo que da帽a gravemente al periodismo. [鈥 La obstinada persecuci贸n del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el fundador de WikiLeaks ha sentado un precedente legal da帽ino para la prensa [鈥. Esta semana, en su Cumbre por la Democracia, el Gobierno de Biden se comprometi贸 a apoyar al periodismo. Para ello, podr铆a comenzar por eliminar la amenaza que ahora enfrentan los periodistas de investigaci贸n de todas partes del mundo de ser juzgados seg煤n la Ley de Espionaje鈥.

Una coalici贸n de 24 organizaciones internacionales 鈥攊ncluidas Human Rights Watch, la Uni贸n Estadounidense para las Libertades Civiles, Freedom of the Press Foundation, PEN America y Reporteros sin Fronteras鈥 instaron al Gobierno de Biden a detener el juicio contra Assange, afirmando que este 鈥渁menaza la libertad de prensa porque gran parte de la conducta descrita en la acusaci贸n es la conducta de muchos periodistas en su d铆a a d铆a, y la que deben adoptar para poder hacer el trabajo que la ciudadan铆a necesita que hagan鈥.

La democracia est谩 bajo ataque. El presidente Biden debe cumplir con su promesa de apoyar la libertad de prensa, que actualmente se necesita m谩s que nunca, y abandonar la persecuci贸n contra Julian Assange.

Traducci贸n al espa帽ol de la columna original en ingl茅s. Edici贸n: Democracy Now! en espa帽ol, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en m谩s de 800 emisoras de radio y televisi贸n en ingl茅s y en m谩s de 450 en espa帽ol. Es co-autora del libro 鈥淟os que luchan contra el sistema: H茅roes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos鈥, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Fuente: https://www.democracynow.org/es/2022/1/7/dejen_de_criminalizar_a_la_prensa