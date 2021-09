–

De parte de Kurdistan America Latina September 8, 2021 39 puntos de vista

El Gobierno Regional de Kurdist谩n (GRK, norte de Irak), que tiene relaciones cordiales con Ir谩n, ha pedido a los grupos de oposici贸n kurdos en territorio iran铆, con sede en la regi贸n del Kurdist谩n iraqu铆, que no lancen ataques contra pa铆ses vecinos y las fuerzas de seguridad iran铆es. El GRK tambi茅n sigue culpando al Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n (PKK) de la violencia de Turqu铆a en el Kurdist谩n iraqu铆, alegando que la regi贸n estar铆a en paz si el PKK simplemente se fuera. 驴Por qu茅 nunca escuchamos al GRK hablar en contra de la represi贸n que se encuentra en la ra铆z de la violencia de la resistencia?

Para ser claros: no es una sorpresa escuchar el llamado del GRK a la oposici贸n kurda de Ir谩n para que no lance ataques contra la Rep煤blica Isl谩mica desde su territorio. Este ha sido el trato desde principios de la d茅cada de 1980, cuando estos grupos tuvieron que huir de Ir谩n. Hab铆an apoyado la revoluci贸n, pero pronto se sintieron decepcionados por el nuevo r茅gimen, y lanzaron un levantamiento que fue reprimido sin piedad, tras lo cual cruzaron la frontera hacia Irak. La regi贸n del Kurdist谩n iraqu铆 a煤n no exist铆a como tal. Saddam Hussein estaba firmemente en su asiento en Bagdad, pero las monta帽as en el norte del pa铆s eran un refugio relativamente seguro. Pero hab铆a una condici贸n: no lanzar ataques contra Ir谩n.

Pueblo grande

El partido m谩s importante en ese momento fue el PDK-I. Actualmente, la oposici贸n kurda de Ir谩n est谩 muy fragmentada, pero la mayor铆a de ellos todav铆a tienen su sede en las monta帽as, al otro lado de la frontera en Kurdist谩n en Irak. Si quieres saber m谩s sobre la resistencia en la d茅cada de 1980, te recomiendo el documental interactivo Big Village, realizado por el cineasta holand茅s-kurdo Beri Shalmashi, cuyos padres fueron revolucionarios kurdos de Ir谩n y se establecieron en Gewrede, es decir, en Big Village. En ese momento, Beri era un ni帽o.

De la misma d茅cada de 1980 es el entendimiento entre el l铆der del PDK, Massoud Barzani, y el l铆der del PKK, Abdullah 脰calan, de que el PKK podr铆a establecer un campamento en las monta帽as (del Kurdist谩n iraqu铆). No hubo acuerdo de que el PKK no pudiera atacar a Turqu铆a. El acuerdo, incluso estipulaba, me dijo un acad茅mico en una entrevista reciente, que el PDK y el PKK trabajar铆an juntos contra las potencias imperiales y fascistas en Irak y Turqu铆a. Esa es una declaraci贸n vaga, por supuesto, 鈥渢rabajar juntos鈥, y no necesariamente implica violencia, pero obviamente no hubo desacuerdo sobre el hecho de que los reg铆menes de Bagdad y Ankara eran imperialistas y fascistas.

Libertad

No hemos escuchado palabras tan expl铆citas de Massoud Barzani ni de nadie m谩s en el GRK sobre Turqu铆a. Adem谩s, el GRK no est谩 pidiendo a Turqu铆a que establezca una mesa de negociaciones con el PKK para trabajar seria y genuinamente por la paz. Nunca hemos escuchado a los l铆deres kurdos en Erbil presionar a Turqu铆a para que respete los derechos pol铆ticos, culturales y ling眉铆sticos de los kurdos. Nunca se va a la ra铆z de la violencia revolucionaria: la represi贸n y la exigencia de vivir en libertad.

En la d茅cada de 1980, los Peshmerga lucharon contra la represi贸n, y Saddam los consider贸 terroristas. Incluso lanz贸 ataques qu铆micos genocidas contra la poblaci贸n civil kurda. Muchos Peshmerga han dado su vida en la lucha contra Saddam y en el proceso para obtener la autonom铆a, de la que ahora disfruta la regi贸n kurda de Irak.

驴Es un tributo a su sacrificio no reconocer la lucha existencial de los kurdos de Turqu铆a, que est谩 teniendo lugar ahora?

Impunidad

驴Es un homenaje a los muchos kurdos de Rojhilat (Kurdist谩n iran铆) que fueron bombardeados por Ir谩n, y obligados a huir y dispersarse por todo el mundo, solo para anhelar regresar a Kurdist谩n, incluso las pr贸ximas generaciones, para pedir a los grupos de oposici贸n restantes que no ataquen a Ir谩n?

驴No ser铆a m谩s apropiado reconocer c贸mo Teher谩n sigue tratando a los kurdos en detrimento de sus derechos? Los servicios secretos iran铆es mataron al l铆der del PDK-I, el legendario Abdul Rahman Ghassemlou, en Viena en 1989. Recientemente, varios l铆deres kurdos de la oposici贸n de Rojhilat han sido asesinados en el Kurdist谩n iraqu铆, y estos asesinatos se llevan a cabo con total impunidad. Dentro de Ir谩n, los kurdos contin煤an siendo reprimidos, y cuando escuchas que alguien ha sido ahorcado en Ir谩n, la diferencia es que es un kurdo el que est谩 colgado.

驴Por qu茅 el GRK no habla m谩s alto? Claro, no tienen influencia contra Ir谩n y Turqu铆a, pero advertir persistentemente a las v铆ctimas de la violencia estatal en lugar de a los asesinos en masa, es exactamente lo opuesto a la solidaridad y la unidad que es necesaria.

FUENTE: Fr茅derike Geerdink / Medya News / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

<!–

–>